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Газовий ринок в контексті

Газовий ринок в контексті
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #12>
Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 15:23

  ЛАД написав:
“Мы уже начинаем уменьшать, а не наращивать наши долги. Недавно приняли стратегию управления нашей долговой нагрузкой, которая предусматривает его уменьшение уже до 2020 года до уровня менее 50% ВВП. В целом, уверен, за пять лет мы можем выйти на сильную экономику”, - сказал премьер.
https://focus.ua/economics/410602-grojsman-obeshhaet-silnuyu-ekonomiku-no-cherez-pyat-let.html
Был бы крайне признателен Либо и неадекватному, если бы они объяснили, за счёт чего при намеченных займах и росте ВВП на 2.8% в 2019 хотят достичь такого результата.
А що зрозуміти мою інформацію з минулого тижня - сірої речовини не вистарчає ?
1 Є вирівнювання внутрішньоукраїнських цін до світових. Це вирівнювання
а - піднімає ВВП у гривні
б - при сталому курсі нацвалюти до долара - піднімає ВВП в доларі
2 Вирівнювання цін не покращує якість життя. хоча й збільшує ВВП у валюті.
3 Підняття ВВП на 2,8% заплановане урядом - це покращення життя ( тобто реальне збільшення випуску продукції)

Звідси висновок що підтверджується статистикою з цього джерела
https://index.minfin.com.ua/ua/economy/gdp/
рік______млн грн___ріст в грн___млн доларів__ріст в доларах___+%
2015_____1979458_____+26,3%_______90615
2016_____2383182_____+20,4%_______93270___+2655_______________2.9%
2017_____2982920_____+20,2%______112154___+18884_____________+20,2%
2018(прогноз)3300000__+20%________120000___+8000______________+7%

Ви ж не будете стверджувати що якість нашого життя збільшилась за 3 роки на 2,9+20,2+7=30%
З другого боку- ви ж не будете заперечувати данних Мінфіну ?

Найпростіший приклад
Збільшення вартості нашого газу (20 млрд м3) з 6,9 до 8,5 збільшить наше ВВП на 32 млрд грн , або 1,2 млрд доларів - і при цьому не змінить розмір наших боргів , а отже співвідношення борг до ВВП у нас покращиться.
ПС
Заявки про те що так не можна - нехай йдуть в д.. пяту точку, бо витрати одних(населення) збільшать доходи інших(держава ) а значить і доходи тих хто отримує державну допомогу і при цьому збільшення відбудеться за рахунок того що ціна наблизиться до світової ( але не перевищить її) , а заявки що це штучно- так заявками і залишаться . адже точно так само ми збільшували ціни наших інших товарів зерна/цукру/металу/робочої сили....

ППС
А тепер нагадайте мені і собі які були прогнози росту ВВП у 2016,2017,2018
Станом на сьогодні у нас +10% в рік - ніяким азійським тиграм це не снилось.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 15:40

  budivelnik написав:Збільшення вартості нашого газу (20 млрд м3) з 6,9 до 8,5 збільшить наше ВВП на 32 млрд грн , або 1,2 млрд доларів - і при цьому не змінить розмір наших боргів , а отже співвідношення борг до ВВП у нас покращиться.


Доморощенные экономисты доставляют :mrgreen:

Потребители на 32 млрд грн потратят больше на газ, и на 32 млрд (или по крайней мере половину от этого) потратят меньше на еду, одежду/обувь и развлечения. Соответственно, производство снизится, инфляция повысится, а дефлятор уменьшит реальный ВВП.

И даже если частично, или полностью увеличенные платежки за газ будут профинансированы заначками, ВВП не вырастет по причине того же роста ИПЦ.
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 15:52

  zРадио написав:
  budivelnik написав:Збільшення вартості нашого газу (20 млрд м3) з 6,9 до 8,5 збільшить наше ВВП на 32 млрд грн , або 1,2 млрд доларів - і при цьому не змінить розмір наших боргів , а отже співвідношення борг до ВВП у нас покращиться.


Доморощенные экономисты доставляют :mrgreen:

Потребители на 32 млрд грн потратят больше на газ, и на 32 млрд (или по крайней мере половину от этого) потратят меньше на еду, одежду/обувь и развлечения. Соответственно, производство снизится, инфляция повысится, а дефлятор уменьшит реальный ВВП.

И даже если частично, или полностью увеличенные платежки за газ будут профинансированы заначками, ВВП не вырастет по причине того же роста ИПЦ.

Будивельник - цену на газ надо считать по чистой цене продажи УГВ ( без ПДВ и затрат ) в принципе там немного меньше будет увеличение Выручки , около 30 млрд.грн.

zРадио крассавчик, люблю такие краткие и обоснованные ответы читать.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 15:57

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:
“Мы уже начинаем уменьшать, а не наращивать наши долги. Недавно приняли стратегию управления нашей долговой нагрузкой, которая предусматривает его уменьшение уже до 2020 года до уровня менее 50% ВВП. В целом, уверен, за пять лет мы можем выйти на сильную экономику”, - сказал премьер.
https://focus.ua/economics/410602-grojsman-obeshhaet-silnuyu-ekonomiku-no-cherez-pyat-let.html
Был бы крайне признателен Либо и неадекватному, если бы они объяснили, за счёт чего при намеченных займах и росте ВВП на 2.8% в 2019 хотят достичь такого результата.
А що зрозуміти мою інформацію з минулого тижня - сірої речовини не вистарчає ?
1 Є вирівнювання внутрішньоукраїнських цін до світових. Це вирівнювання
а - піднімає ВВП у гривні
б - при сталому курсі нацвалюти до долара - піднімає ВВП в доларі
2 Вирівнювання цін не покращує якість життя. хоча й збільшує ВВП у валюті.
3 Підняття ВВП на 2,8% заплановане урядом - це покращення життя ( тобто реальне збільшення випуску продукції)

Звідси висновок що підтверджується статистикою з цього джерела
https://index.minfin.com.ua/ua/economy/gdp/
рік______млн грн___ріст в грн___млн доларів__ріст в доларах___+%
2015_____1979458_____+26,3%_______90615
2016_____2383182_____+20,4%_______93270___+2655_______________2.9%
2017_____2982920_____+20,2%______112154___+18884_____________+20,2%
2018(прогноз)3300000__+20%________120000___+8000______________+7%

Ви ж не будете стверджувати що якість нашого життя збільшилась за 3 роки на 2,9+20,2+7=30%
З другого боку- ви ж не будете заперечувати данних Мінфіну ?

Найпростіший приклад
Збільшення вартості нашого газу (20 млрд м3) з 6,9 до 8,5 збільшить наше ВВП на 32 млрд грн , або 1,2 млрд доларів - і при цьому не змінить розмір наших боргів , а отже співвідношення борг до ВВП у нас покращиться.
ПС
Заявки про те що так не можна - нехай йдуть в д.. пяту точку, бо витрати одних(населення) збільшать доходи інших(держава ) а значить і доходи тих хто отримує державну допомогу і при цьому збільшення відбудеться за рахунок того що ціна наблизиться до світової ( але не перевищить її) , а заявки що це штучно- так заявками і залишаться . адже точно так само ми збільшували ціни наших інших товарів зерна/цукру/металу/робочої сили....

ППС
А тепер нагадайте мені і собі які були прогнози росту ВВП у 2016,2017,2018
Станом на сьогодні у нас +10% в рік - ніяким азійським тиграм це не снилось.


Ну и смысл переводить номинальное ввп в доллары, и говорить что у нас 10% в год роста при стабильном курсе.
Потом хлоп - и весь этот номинально-инфляционный рост при следующем девале окажется пшиком :?
Alex2007
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 17:55

  zРадио написав:Потребители на 32 млрд грн потратят больше на газ, и на 32 млрд (или по крайней мере половину от этого) потратят меньше на еду, одежду/обувь и развлечения. Соответственно, производство снизится, инфляция повысится, а дефлятор уменьшит реальный ВВП.

И даже если частично, или полностью увеличенные платежки за газ будут профинансированы заначками, ВВП не вырастет по причине того же роста ИПЦ.


Потребители в случае если увеличенные платежи не будут профинансированы заначками от государства не потратят больше на газ и "потратят меньше на еду, одежду/обувь и развлечения". Что окажет влияние на все перечисленное выше и добавит внутренних долгов.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 18:11

  zРадио написав:
  budivelnik написав:Збільшення вартості нашого газу (20 млрд м3) з 6,9 до 8,5 збільшить наше ВВП на 32 млрд грн , або 1,2 млрд доларів - і при цьому не змінить розмір наших боргів , а отже співвідношення борг до ВВП у нас покращиться.

Доморощенные экономисты доставляют :mrgreen:
Потребители на 32 млрд грн потратят больше на газ, и на 32 млрд (или по крайней мере половину от этого) потратят меньше на еду, одежду/обувь и развлечения. Соответственно, производство снизится, инфляция повысится, а дефлятор уменьшит реальный ВВП.
И даже если частично, или полностью увеличенные платежки за газ будут профинансированы заначками, ВВП не вырастет по причине того же роста ИПЦ.
Це я доморощений- чи ти невіглас?
Додаткових 32 млрд грн отримають
а - продавці газу і витратять ці кошти на нове обладнання скважини...
б - державна компанія Нафтогаз , яка цих 32 млрд передасть в держбюджет
г - держбюджет отримавши 32 млрд грн додатково витратить їх на субсидії
Таким чином
а - баланс збережений
б - ті хто без субсидій - заплатять 32 млрд більше , ті хто з субсидіями не втратять нічого
г - український виробник газу отримає додаткові кошти на збільшення українського газу
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 18:16

  Alex2007 написав:
  budivelnik написав:А що зрозуміти мою інформацію з минулого тижня - сірої речовини не вистарчає ?
1 Є вирівнювання внутрішньоукраїнських цін до світових. Це вирівнювання
а - піднімає ВВП у гривні
б - при сталому курсі нацвалюти до долара - піднімає ВВП в доларі
2 Вирівнювання цін не покращує якість життя. хоча й збільшує ВВП у валюті.
3 Підняття ВВП на 2,8% заплановане урядом - це покращення життя ( тобто реальне збільшення випуску продукції)

Звідси висновок що підтверджується статистикою з цього джерела
https://index.minfin.com.ua/ua/economy/gdp/
рік______млн грн___ріст в грн___млн доларів__ріст в доларах___+%
2015_____1979458_____+26,3%_______90615
2016_____2383182_____+20,4%_______93270___+2655_______________2.9%
2017_____2982920_____+20,2%______112154___+18884_____________+20,2%
2018(прогноз)3300000__+20%________120000___+8000______________+7%

Ви ж не будете стверджувати що якість нашого життя збільшилась за 3 роки на 2,9+20,2+7=30%
З другого боку- ви ж не будете заперечувати данних Мінфіну ?

Найпростіший приклад
Збільшення вартості нашого газу (20 млрд м3) з 6,9 до 8,5 збільшить наше ВВП на 32 млрд грн , або 1,2 млрд доларів - і при цьому не змінить розмір наших боргів , а отже співвідношення борг до ВВП у нас покращиться.
ПС
Заявки про те що так не можна - нехай йдуть в д.. пяту точку, бо витрати одних(населення) збільшать доходи інших(держава ) а значить і доходи тих хто отримує державну допомогу і при цьому збільшення відбудеться за рахунок того що ціна наблизиться до світової ( але не перевищить її) , а заявки що це штучно- так заявками і залишаться . адже точно так само ми збільшували ціни наших інших товарів зерна/цукру/металу/робочої сили....

ППС
А тепер нагадайте мені і собі які були прогнози росту ВВП у 2016,2017,2018
Станом на сьогодні у нас +10% в рік - ніяким азійським тиграм це не снилось.
Ну и смысл переводить номинальное ввп в доллары, и говорить что у нас 10% в год роста при стабильном курсе.
Потом хлоп - и весь этот номинально-инфляционный рост при следующем девале окажется пшиком :?
Ще раз
1 У нас ріст ВВП в національній валюті
2 У нас ріст ВВП в доларі
3 Хтось з тут присутніх зараз заявляє що курс штучно підтримується? Чи навпаки основна маса тут присутніх переконана що курс свідомо занижений..
А як при заниженому курсі станеться пшик ?

Тому
Коли економісти почнуть хвилюватись про ручне керування курсу в сторону необгрунтованого зміцнення національної валюти - я прислухаюсь до Вас
А поки економісти розповідають про необгрунтоване завищення курсу нацвалюти - Вам прийдеться прислухатись до мене.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 19:09

  budivelnik написав:Це я доморощений- чи ти невіглас?
Додаткових 32 млрд грн отримають
а - продавці газу і витратять ці кошти на нове обладнання скважини...
б - державна компанія Нафтогаз , яка цих 32 млрд передасть в держбюджет
г - держбюджет отримавши 32 млрд грн додатково витратить їх на субсидії
Таким чином
а - баланс збережений
б - ті хто без субсидій - заплатять 32 млрд більше , ті хто з субсидіями не втратять нічого
г - український виробник газу отримає додаткові кошти на збільшення українського газу


И снова вам знаний не хватает.

Во-первых, распределение чистой прибыли на дивиденды и инвестиции происходит после закрытия годового периода и реализации некоторых формальных процедур - публикации годового отчета и проведения Наблюдательного совета. Соответственно, гипотетическая дополнительная прибыль Нефтегаза за 2019 год сможет попасть в Бюджет в лучшем случае в мае-июне 2020. Потребители же будут платить живые деньги по новым тарифам услуг начиная с февраля 2019.

Во-вторых, Нефтегаз платит дивиденды государству, как ему нравится, а не как того требует постановление Правительства №1156 от 30.12.2015 . За 2017 в виде дивидендов в Бюджет было перечислено 30% чистой прибыли при требовании >=75%. Поэтому Гройсман может не пиариться насчет перечисления Нефтегазом 90% прибыли - нормативная база была выработана еще Яценюком, и при попустительстве Гройсмана она не исполняется.

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/l ... 51156.html

В третьих, Нефтегаз, оставляя себе прибыль, не тратит ее на увеличение добычи. Чтобы в этом убедиться, достаточно октрыть операционные отчеты Укргаздобычи - 15 млрд кубов в год как было в 2015, так и осталось на сегодня. При этом свободные деньги на это имеет уже длительное время, в том числе прямо сейчас.
Открываем отчетность Укргаздобычи за 1-е полугодие 2018 и смотрим - перечисление дивидендов материнской компании Нефтегаз = 22 854 млн грн (отчет о движении денежных средств, статья 3355).

http://ugv.com.ua/uploads/1533880743.pdf

Так что, уважаемый оппонент, с повышением тарифов на газ история такая - при неувеличении добычи с потребительского рынка в 2019 будет изъято 30 млрд гривен, которые в лучшем случае вернутся в экономику через социальные программы 2-й половины 2020, в худшем - не вернутся вообще, или вернутся частично.

Положительная (единственная) сторона повышения тарифов, разумеется, есть - это разморозка международного финансирования.

Но никакого прямого эффекта на рост ВВП увеличение тарифов на внутреннем рынке не имеет. Запомните на будущее - ВВП увеличивает повышение цен на внешних рынках. Вот когда мы будем прозводить продукт на экспорт, позволяющий выкручивать руки иностранным потребителям, тогда я порадуюсь вместе с вами. А стричь внутренний рынок с помощью естественной монополии - результат весьма сомнительного качества...
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 19:25

  zРадио написав:Так что, уважаемый оппонент, с повышением тарифов на газ история такая - при неувеличении добычи с потребительского рынка в 2019 будет изъято 30 млрд гривен, которые в лучшем случае вернутся в экономику через социальные программы 2-й половины 2020, в худшем - не вернутся вообще, или вернутся частично.
1 Ми пережили три підвищення
75 коп(0,15$)/м3-1,2грн(0.15$)/м3-3,6 грн(0.14$)/м3-6,9 грн(0.25$)/м3-8,5 грн(0.3$)/м3
І що ? ВВП як ріс так і росте
2 Поки ми підвищуємо вартість свого товару до межі не вище світових - до того часу ми робимо правильно
3 Коли ми підвищуємо вартість свого товару за рахунок збільшення доходів бюджету - ми покращуємо соціальну справедливість

Таким чином
Перше - всі товари нашого виробництва ціну які можна підняти до світової - треба піднімати , бо тільки це дозволить збільшити доходи працівників.
А для держави ( яка хоче щось комусь роздавати) треба мати категорію людей в кого можна щось взяти..
Взяти можна тільки в багатого , тому теза коси про зменшення ціни=зменшенню доходів працівників
Друге питання що у нас працюючих - 12 млн . а отримуючих 12 млн пенсіонерів+2 млн чиновників+1 млн мам в декреті+1 млн інвалідів....
  zРадио написав:Но никакого прямого эффекта на рост ВВП увеличение тарифов на внутреннем рынке не имеет.
Мене не цікавить прямий ефект чи кривий....
Чомусь
а - у нас найнижчі тарифи на газ в Європі (навіть нижчі ніж в росії, в якої того газу що гуталіну)
б - чомусь розвинуті країни не гребують підвищенням ціни до світових на власні послуги ( від транспортно/логістичних ) до послуг перукаря/стоматолога чи двірника

То може пора признати - без високих цін не буває високих націнок, а висока націнка це один з необхідних( але не достатніх) аргументів для отримання високої оплати праці.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 19:31

zРадио
Потребители же будут платить живые деньги по новым тарифам услуг начиная с февраля 2019

Почему?
Если я правильно понял, то за газ с ноября (оплата в декабре, за тепло и гор. воду с декабря (оплата в январе).
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T :!:
ЛАД
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