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фінансові ринки та послуги / Галузі економіки / Газовий ринок в контексті Газовий ринок в контексті + Додати

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на тему Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.

#12> Додано: Пон 29 жов, 2018 15:23 ЛАД написав: “Мы уже начинаем уменьшать, а не наращивать наши долги. Недавно приняли стратегию управления нашей долговой нагрузкой, которая предусматривает его уменьшение уже до 2020 года до уровня менее 50% ВВП. В целом, уверен, за пять лет мы можем выйти на сильную экономику”, - сказал премьер. https://focus.ua/economics/410602-grojsman-obeshhaet-silnuyu-ekonomiku-no-cherez-pyat-let.html

Был бы крайне признателен Либо и неадекватному, если бы они объяснили, за счёт чего при намеченных займах и росте ВВП на 2.8% в 2019 хотят достичь такого результата. Был бы крайне признателен Либо и неадекватному, если бы они объяснили, за счёт чего при намеченных займах и росте ВВП на 2.8% в 2019 хотят достичь такого результата. А що зрозуміти мою інформацію з минулого тижня - сірої речовини не вистарчає ?

1 Є вирівнювання внутрішньоукраїнських цін до світових. Це вирівнювання

а - піднімає ВВП у гривні

б - при сталому курсі нацвалюти до долара - піднімає ВВП в доларі

2 Вирівнювання цін не покращує якість життя. хоча й збільшує ВВП у валюті.

3 Підняття ВВП на 2,8% заплановане урядом - це покращення життя ( тобто реальне збільшення випуску продукції)



Звідси висновок що підтверджується статистикою з цього джерела

https://index.minfin.com.ua/ua/economy/gdp/

рік______млн грн___ріст в грн___млн доларів__ріст в доларах___+%

2015_____1979458_____+26,3%_______90615

2016_____2383182_____+20,4%_______93270___+2655_______________2.9%

2017_____2982920_____+20,2%______112154___+18884_____________+20,2%

2018(прогноз)3300000__+20%________120000___+8000______________+7%



Ви ж не будете стверджувати що якість нашого життя збільшилась за 3 роки на 2,9+20,2+7=30%

З другого боку- ви ж не будете заперечувати данних Мінфіну ?



Найпростіший приклад

Збільшення вартості нашого газу (20 млрд м3) з 6,9 до 8,5 збільшить наше ВВП на 32 млрд грн , або 1,2 млрд доларів - і при цьому не змінить розмір наших боргів , а отже співвідношення борг до ВВП у нас покращиться.

ПС

Заявки про те що так не можна - нехай йдуть в д.. пяту точку, бо витрати одних(населення) збільшать доходи інших(держава ) а значить і доходи тих хто отримує державну допомогу і при цьому збільшення відбудеться за рахунок того що ціна наблизиться до світової ( але не перевищить її) , а заявки що це штучно- так заявками і залишаться . адже точно так само ми збільшували ціни наших інших товарів зерна/цукру/металу/робочої сили....



ППС

А тепер нагадайте мені і собі які були прогнози росту ВВП у 2016,2017,2018

Станом на сьогодні у нас +10% в рік - ніяким азійським тиграм це не снилось. А що зрозуміти мою інформацію з минулого тижня - сірої речовини не вистарчає ?1 Є вирівнювання внутрішньоукраїнських цін до світових. Це вирівнюванняа - піднімає ВВП у гривніб - при сталому курсі нацвалюти до долара - піднімає ВВП в доларі2 Вирівнювання цін не покращує якість життя. хоча й збільшує ВВП у валюті.3 Підняття ВВП на 2,8% заплановане урядом - це покращення життя ( тобто реальне збільшення випуску продукції)Звідси висновок що підтверджується статистикою з цього джереларік______млн грн___ріст в грн___млн доларів__ріст в доларах___+%2015_____1979458_____+26,3%_______906152016_____2383182_____+20,4%_______93270___+2655_______________2.9%2017_____2982920_____+20,2%______112154___+18884_____________+20,2%2018(прогноз)3300000__+20%________120000___+8000______________+7%Ви ж не будете стверджувати що якість нашого життя збільшилась за 3 роки на 2,9+20,2+7=30%З другого боку- ви ж не будете заперечувати данних Мінфіну ?Найпростіший прикладЗбільшення вартості нашого газу (20 млрд м3) з 6,9 до 8,5 збільшить наше ВВП на 32 млрд грн , або 1,2 млрд доларів - і при цьому не змінить розмір наших боргів , а отже співвідношення борг до ВВП у нас покращиться.ПСЗаявки про те що так не можна - нехай йдуть в д.. пяту точку, бо витрати одних(населення) збільшать доходи інших(держава ) а значить і доходи тих хто отримує державну допомогу і при цьому збільшення відбудеться за рахунок того що ціна наблизиться до світової ( але не перевищить її) , а заявки що це штучно- так заявками і залишаться . адже точно так само ми збільшували ціни наших інших товарів зерна/цукру/металу/робочої сили....ППСА тепер нагадайте мені і собі які були прогнози росту ВВП у 2016,2017,2018Станом на сьогодні у нас +10% в рік - ніяким азійським тиграм це не снилось. http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників budivelnik

Повідомлень: 19702 З нами з: 15.01.09 Подякував: 124 раз. Подякували: 1913 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 29 жов, 2018 15:40 budivelnik написав: Збільшення вартості нашого газу (20 млрд м3) з 6,9 до 8,5 збільшить наше ВВП на 32 млрд грн , або 1,2 млрд доларів - і при цьому не змінить розмір наших боргів , а отже співвідношення борг до ВВП у нас покращиться.

Збільшення вартості нашого газу (20 млрд м3) з 6,9 до 8,5 збільшить наше ВВП на 32 млрд грн , або 1,2 млрд доларів - і при цьому не змінить розмір наших боргів , а отже співвідношення борг до ВВП у нас покращиться.



Доморощенные экономисты доставляют



Потребители на 32 млрд грн потратят больше на газ, и на 32 млрд (или по крайней мере половину от этого) потратят меньше на еду, одежду/обувь и развлечения. Соответственно, производство снизится, инфляция повысится, а дефлятор уменьшит реальный ВВП.



И даже если частично, или полностью увеличенные платежки за газ будут профинансированы заначками, ВВП не вырастет по причине того же роста ИПЦ. Доморощенные экономисты доставляютПотребители на 32 млрд грн потратят больше на газ, и на 32 млрд (или по крайней мере половину от этого) потратят меньше на еду, одежду/обувь и развлечения. Соответственно, производство снизится, инфляция повысится, а дефлятор уменьшит реальный ВВП.И даже если частично, или полностью увеличенные платежки за газ будут профинансированы заначками, ВВП не вырастет по причине того же роста ИПЦ. zРадио

Повідомлень: 588 З нами з: 02.05.18 Подякував: 41 раз. Подякували: 445 раз. Профіль 2 1 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 29 жов, 2018 15:52 zРадио написав: budivelnik написав: Збільшення вартості нашого газу (20 млрд м3) з 6,9 до 8,5 збільшить наше ВВП на 32 млрд грн , або 1,2 млрд доларів - і при цьому не змінить розмір наших боргів , а отже співвідношення борг до ВВП у нас покращиться.

Збільшення вартості нашого газу (20 млрд м3) з 6,9 до 8,5 збільшить наше ВВП на 32 млрд грн , або 1,2 млрд доларів - і при цьому не змінить розмір наших боргів , а отже співвідношення борг до ВВП у нас покращиться.



Доморощенные экономисты доставляют



Потребители на 32 млрд грн потратят больше на газ, и на 32 млрд (или по крайней мере половину от этого) потратят меньше на еду, одежду/обувь и развлечения. Соответственно, производство снизится, инфляция повысится, а дефлятор уменьшит реальный ВВП.



И даже если частично, или полностью увеличенные платежки за газ будут профинансированы заначками, ВВП не вырастет по причине того же роста ИПЦ. Доморощенные экономисты доставляютПотребители на 32 млрд грн потратят больше на газ, и на 32 млрд (или по крайней мере половину от этого) потратят меньше на еду, одежду/обувь и развлечения. Соответственно, производство снизится, инфляция повысится, а дефлятор уменьшит реальный ВВП.И даже если частично, или полностью увеличенные платежки за газ будут профинансированы заначками, ВВП не вырастет по причине того же роста ИПЦ.

Будивельник - цену на газ надо считать по чистой цене продажи УГВ ( без ПДВ и затрат ) в принципе там немного меньше будет увеличение Выручки , около 30 млрд.грн.



zРадио крассавчик, люблю такие краткие и обоснованные ответы читать. Будивельник - цену на газ надо считать по чистой цене продажи УГВ ( без ПДВ и затрат ) в принципе там немного меньше будет увеличение Выручки , около 30 млрд.грн.zРадио крассавчик, люблю такие краткие и обоснованные ответы читать. Живите своим умом! zzzzzz 1 Повідомлень: 28581 З нами з: 03.10.11 Подякував: 2784 раз. Подякували: 4590 раз. Профіль 7 1 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 29 жов, 2018 15:57 budivelnik написав: ЛАД написав: “Мы уже начинаем уменьшать, а не наращивать наши долги. Недавно приняли стратегию управления нашей долговой нагрузкой, которая предусматривает его уменьшение уже до 2020 года до уровня менее 50% ВВП. В целом, уверен, за пять лет мы можем выйти на сильную экономику”, - сказал премьер. https://focus.ua/economics/410602-grojsman-obeshhaet-silnuyu-ekonomiku-no-cherez-pyat-let.html

Был бы крайне признателен Либо и неадекватному, если бы они объяснили, за счёт чего при намеченных займах и росте ВВП на 2.8% в 2019 хотят достичь такого результата. Был бы крайне признателен Либо и неадекватному, если бы они объяснили, за счёт чего при намеченных займах и росте ВВП на 2.8% в 2019 хотят достичь такого результата. А що зрозуміти мою інформацію з минулого тижня - сірої речовини не вистарчає ?

1 Є вирівнювання внутрішньоукраїнських цін до світових. Це вирівнювання

а - піднімає ВВП у гривні

б - при сталому курсі нацвалюти до долара - піднімає ВВП в доларі

2 Вирівнювання цін не покращує якість життя. хоча й збільшує ВВП у валюті.

3 Підняття ВВП на 2,8% заплановане урядом - це покращення життя ( тобто реальне збільшення випуску продукції)



Звідси висновок що підтверджується статистикою з цього джерела

https://index.minfin.com.ua/ua/economy/gdp/

рік______млн грн___ріст в грн___млн доларів__ріст в доларах___+%

2015_____1979458_____+26,3%_______90615

2016_____2383182_____+20,4%_______93270___+2655_______________2.9%

2017_____2982920_____+20,2%______112154___+18884_____________+20,2%

2018(прогноз)3300000__+20%________120000___+8000______________+7%



Ви ж не будете стверджувати що якість нашого життя збільшилась за 3 роки на 2,9+20,2+7=30%

З другого боку- ви ж не будете заперечувати данних Мінфіну ?



Найпростіший приклад

Збільшення вартості нашого газу (20 млрд м3) з 6,9 до 8,5 збільшить наше ВВП на 32 млрд грн , або 1,2 млрд доларів - і при цьому не змінить розмір наших боргів , а отже співвідношення борг до ВВП у нас покращиться.

ПС

Заявки про те що так не можна - нехай йдуть в д.. пяту точку, бо витрати одних(населення) збільшать доходи інших(держава ) а значить і доходи тих хто отримує державну допомогу і при цьому збільшення відбудеться за рахунок того що ціна наблизиться до світової ( але не перевищить її) , а заявки що це штучно- так заявками і залишаться . адже точно так само ми збільшували ціни наших інших товарів зерна/цукру/металу/робочої сили....



ППС

А тепер нагадайте мені і собі які були прогнози росту ВВП у 2016,2017,2018

Станом на сьогодні у нас +10% в рік - ніяким азійським тиграм це не снилось. А що зрозуміти мою інформацію з минулого тижня - сірої речовини не вистарчає ?1 Є вирівнювання внутрішньоукраїнських цін до світових. Це вирівнюванняа - піднімає ВВП у гривніб - при сталому курсі нацвалюти до долара - піднімає ВВП в доларі2 Вирівнювання цін не покращує якість життя. хоча й збільшує ВВП у валюті.3 Підняття ВВП на 2,8% заплановане урядом - це покращення життя ( тобто реальне збільшення випуску продукції)Звідси висновок що підтверджується статистикою з цього джереларік______млн грн___ріст в грн___млн доларів__ріст в доларах___+%2015_____1979458_____+26,3%_______906152016_____2383182_____+20,4%_______93270___+2655_______________2.9%2017_____2982920_____+20,2%______112154___+18884_____________+20,2%2018(прогноз)3300000__+20%________120000___+8000______________+7%Ви ж не будете стверджувати що якість нашого життя збільшилась за 3 роки на 2,9+20,2+7=30%З другого боку- ви ж не будете заперечувати данних Мінфіну ?Найпростіший прикладЗбільшення вартості нашого газу (20 млрд м3) з 6,9 до 8,5 збільшить наше ВВП на 32 млрд грн , або 1,2 млрд доларів - і при цьому не змінить розмір наших боргів , а отже співвідношення борг до ВВП у нас покращиться.ПСЗаявки про те що так не можна - нехай йдуть в д.. пяту точку, бо витрати одних(населення) збільшать доходи інших(держава ) а значить і доходи тих хто отримує державну допомогу і при цьому збільшення відбудеться за рахунок того що ціна наблизиться до світової ( але не перевищить її) , а заявки що це штучно- так заявками і залишаться . адже точно так само ми збільшували ціни наших інших товарів зерна/цукру/металу/робочої сили....ППСА тепер нагадайте мені і собі які були прогнози росту ВВП у 2016,2017,2018Станом на сьогодні у нас +10% в рік - ніяким азійським тиграм це не снилось.



Ну и смысл переводить номинальное ввп в доллары, и говорить что у нас 10% в год роста при стабильном курсе.

Потом хлоп - и весь этот номинально-инфляционный рост при следующем девале окажется пшиком Ну и смысл переводить номинальное ввп в доллары, и говорить что у нас 10% в год роста при стабильном курсе.Потом хлоп - и весь этот номинально-инфляционный рост при следующем девале окажется пшиком Alex2007

Повідомлень: 1068 З нами з: 11.10.16 Подякував: 465 раз. Подякували: 343 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 29 жов, 2018 17:55 zРадио написав: Потребители на 32 млрд грн потратят больше на газ, и на 32 млрд (или по крайней мере половину от этого) потратят меньше на еду, одежду/обувь и развлечения. Соответственно, производство снизится, инфляция повысится, а дефлятор уменьшит реальный ВВП.



И даже если частично, или полностью увеличенные платежки за газ будут профинансированы заначками, ВВП не вырастет по причине того же роста ИПЦ. Потребители на 32 млрд грн потратят больше на газ, и на 32 млрд (или по крайней мере половину от этого) потратят меньше на еду, одежду/обувь и развлечения. Соответственно, производство снизится, инфляция повысится, а дефлятор уменьшит реальный ВВП.И даже если частично, или полностью увеличенные платежки за газ будут профинансированы заначками, ВВП не вырастет по причине того же роста ИПЦ.



Потребители в случае если увеличенные платежи не будут профинансированы заначками от государства не потратят больше на газ и "потратят меньше на еду, одежду/обувь и развлечения". Что окажет влияние на все перечисленное выше и добавит внутренних долгов. Потребители в случае если увеличенные платежи не будут профинансированы заначками от государства не потратят больше на газ и "потратят меньше на еду, одежду/обувь и развлечения". Что окажет влияние на все перечисленное выше и добавит внутренних долгов. Black Jack - White Business ruvex

Повідомлень: 6630 З нами з: 03.11.08 Подякував: 360 раз. Подякували: 896 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 29 жов, 2018 18:11 zРадио написав: budivelnik написав: Збільшення вартості нашого газу (20 млрд м3) з 6,9 до 8,5 збільшить наше ВВП на 32 млрд грн , або 1,2 млрд доларів - і при цьому не змінить розмір наших боргів , а отже співвідношення борг до ВВП у нас покращиться. Збільшення вартості нашого газу (20 млрд м3) з 6,9 до 8,5 збільшить наше ВВП на 32 млрд грн , або 1,2 млрд доларів - і при цьому не змінить розмір наших боргів , а отже співвідношення борг до ВВП у нас покращиться.

Доморощенные экономисты доставляют

Потребители на 32 млрд грн потратят больше на газ, и на 32 млрд (или по крайней мере половину от этого) потратят меньше на еду, одежду/обувь и развлечения. Соответственно, производство снизится, инфляция повысится, а дефлятор уменьшит реальный ВВП.

И даже если частично, или полностью увеличенные платежки за газ будут профинансированы заначками, ВВП не вырастет по причине того же роста ИПЦ. Доморощенные экономисты доставляютПотребители на 32 млрд грн потратят больше на газ, и на 32 млрд (или по крайней мере половину от этого) потратят меньше на еду, одежду/обувь и развлечения. Соответственно, производство снизится, инфляция повысится, а дефлятор уменьшит реальный ВВП.И даже если частично, или полностью увеличенные платежки за газ будут профинансированы заначками, ВВП не вырастет по причине того же роста ИПЦ. Це я доморощений- чи ти невіглас?

Додаткових 32 млрд грн отримають

а - продавці газу і витратять ці кошти на нове обладнання скважини...

б - державна компанія Нафтогаз , яка цих 32 млрд передасть в держбюджет

г - держбюджет отримавши 32 млрд грн додатково витратить їх на субсидії

Таким чином

а - баланс збережений

б - ті хто без субсидій - заплатять 32 млрд більше , ті хто з субсидіями не втратять нічого

г - український виробник газу отримає додаткові кошти на збільшення українського газу Це я доморощений- чи ти невіглас?Додаткових 32 млрд грн отримаютьа - продавці газу і витратять ці кошти на нове обладнання скважини...б - державна компанія Нафтогаз , яка цих 32 млрд передасть в держбюджетг - держбюджет отримавши 32 млрд грн додатково витратить їх на субсидіїТаким чинома - баланс збереженийб - ті хто без субсидій - заплатять 32 млрд більше , ті хто з субсидіями не втратять нічогог - український виробник газу отримає додаткові кошти на збільшення українського газу http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників budivelnik

Повідомлень: 19702 З нами з: 15.01.09 Подякував: 124 раз. Подякували: 1913 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 29 жов, 2018 18:16 Alex2007 написав: budivelnik написав: А що зрозуміти мою інформацію з минулого тижня - сірої речовини не вистарчає ?

1 Є вирівнювання внутрішньоукраїнських цін до світових. Це вирівнювання

а - піднімає ВВП у гривні

б - при сталому курсі нацвалюти до долара - піднімає ВВП в доларі

2 Вирівнювання цін не покращує якість життя. хоча й збільшує ВВП у валюті.

3 Підняття ВВП на 2,8% заплановане урядом - це покращення життя ( тобто реальне збільшення випуску продукції)



Звідси висновок що підтверджується статистикою з цього джерела

https://index.minfin.com.ua/ua/economy/gdp/

рік______млн грн___ріст в грн___млн доларів__ріст в доларах___+%

2015_____1979458_____+26,3%_______90615

2016_____2383182_____+20,4%_______93270___+2655_______________2.9%

2017_____2982920_____+20,2%______112154___+18884_____________+20,2%

2018(прогноз)3300000__+20%________120000___+8000______________+7%



Ви ж не будете стверджувати що якість нашого життя збільшилась за 3 роки на 2,9+20,2+7=30%

З другого боку- ви ж не будете заперечувати данних Мінфіну ?



Найпростіший приклад

Збільшення вартості нашого газу (20 млрд м3) з 6,9 до 8,5 збільшить наше ВВП на 32 млрд грн , або 1,2 млрд доларів - і при цьому не змінить розмір наших боргів , а отже співвідношення борг до ВВП у нас покращиться.

ПС

Заявки про те що так не можна - нехай йдуть в д.. пяту точку, бо витрати одних(населення) збільшать доходи інших(держава ) а значить і доходи тих хто отримує державну допомогу і при цьому збільшення відбудеться за рахунок того що ціна наблизиться до світової ( але не перевищить її) , а заявки що це штучно- так заявками і залишаться . адже точно так само ми збільшували ціни наших інших товарів зерна/цукру/металу/робочої сили....



ППС

А тепер нагадайте мені і собі які були прогнози росту ВВП у 2016,2017,2018

Станом на сьогодні у нас +10% в рік - ніяким азійським тиграм це не снилось. А що зрозуміти мою інформацію з минулого тижня - сірої речовини не вистарчає ?1 Є вирівнювання внутрішньоукраїнських цін до світових. Це вирівнюванняа - піднімає ВВП у гривніб - при сталому курсі нацвалюти до долара - піднімає ВВП в доларі2 Вирівнювання цін не покращує якість життя. хоча й збільшує ВВП у валюті.3 Підняття ВВП на 2,8% заплановане урядом - це покращення життя ( тобто реальне збільшення випуску продукції)Звідси висновок що підтверджується статистикою з цього джереларік______млн грн___ріст в грн___млн доларів__ріст в доларах___+%2015_____1979458_____+26,3%_______906152016_____2383182_____+20,4%_______93270___+2655_______________2.9%2017_____2982920_____+20,2%______112154___+18884_____________+20,2%2018(прогноз)3300000__+20%________120000___+8000______________+7%Ви ж не будете стверджувати що якість нашого життя збільшилась за 3 роки на 2,9+20,2+7=30%З другого боку- ви ж не будете заперечувати данних Мінфіну ?Найпростіший прикладЗбільшення вартості нашого газу (20 млрд м3) з 6,9 до 8,5 збільшить наше ВВП на 32 млрд грн , або 1,2 млрд доларів - і при цьому не змінить розмір наших боргів , а отже співвідношення борг до ВВП у нас покращиться.ПСЗаявки про те що так не можна - нехай йдуть в д.. пяту точку, бо витрати одних(населення) збільшать доходи інших(держава ) а значить і доходи тих хто отримує державну допомогу і при цьому збільшення відбудеться за рахунок того що ціна наблизиться до світової ( але не перевищить її) , а заявки що це штучно- так заявками і залишаться . адже точно так само ми збільшували ціни наших інших товарів зерна/цукру/металу/робочої сили....ППСА тепер нагадайте мені і собі які були прогнози росту ВВП у 2016,2017,2018Станом на сьогодні у нас +10% в рік - ніяким азійським тиграм це не снилось. Ну и смысл переводить номинальное ввп в доллары, и говорить что у нас 10% в год роста при стабильном курсе.

Потом хлоп - и весь этот номинально-инфляционный рост при следующем девале окажется пшиком Ну и смысл переводить номинальное ввп в доллары, и говорить что у нас 10% в год роста при стабильном курсе.Потом хлоп - и весь этот номинально-инфляционный рост при следующем девале окажется пшиком Ще раз

1 У нас ріст ВВП в національній валюті

2 У нас ріст ВВП в доларі

3 Хтось з тут присутніх зараз заявляє що курс штучно підтримується? Чи навпаки основна маса тут присутніх переконана що курс свідомо занижений..

А як при заниженому курсі станеться пшик ?



Тому

Коли економісти почнуть хвилюватись про ручне керування курсу в сторону необгрунтованого зміцнення національної валюти - я прислухаюсь до Вас

А поки економісти розповідають про необгрунтоване завищення курсу нацвалюти - Вам прийдеться прислухатись до мене. Ще раз1 У нас ріст ВВП в національній валюті2 У нас ріст ВВП в доларі3 Хтось з тут присутніх зараз заявляє що курс штучно підтримується? Чи навпаки основна маса тут присутніх переконана що курс свідомо занижений..А як при заниженому курсі станеться пшик ?ТомуКоли економісти почнуть хвилюватись про ручне керування курсу в сторону необгрунтованого зміцнення національної валюти - я прислухаюсь до ВасА поки економісти розповідають про необгрунтоване завищення курсу нацвалюти - Вам прийдеться прислухатись до мене. http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників budivelnik

Повідомлень: 19702 З нами з: 15.01.09 Подякував: 124 раз. Подякували: 1913 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 29 жов, 2018 19:09 budivelnik написав: Це я доморощений- чи ти невіглас?

Додаткових 32 млрд грн отримають

а - продавці газу і витратять ці кошти на нове обладнання скважини...

б - державна компанія Нафтогаз , яка цих 32 млрд передасть в держбюджет

г - держбюджет отримавши 32 млрд грн додатково витратить їх на субсидії

Таким чином

а - баланс збережений

б - ті хто без субсидій - заплатять 32 млрд більше , ті хто з субсидіями не втратять нічого

г - український виробник газу отримає додаткові кошти на збільшення українського газу Це я доморощений- чи ти невіглас?Додаткових 32 млрд грн отримаютьа - продавці газу і витратять ці кошти на нове обладнання скважини...б - державна компанія Нафтогаз , яка цих 32 млрд передасть в держбюджетг - держбюджет отримавши 32 млрд грн додатково витратить їх на субсидіїТаким чинома - баланс збереженийб - ті хто без субсидій - заплатять 32 млрд більше , ті хто з субсидіями не втратять нічогог - український виробник газу отримає додаткові кошти на збільшення українського газу



И снова вам знаний не хватает.



Во-первых, распределение чистой прибыли на дивиденды и инвестиции происходит после закрытия годового периода и реализации некоторых формальных процедур - публикации годового отчета и проведения Наблюдательного совета. Соответственно, гипотетическая дополнительная прибыль Нефтегаза за 2019 год сможет попасть в Бюджет в лучшем случае в мае-июне 2020. Потребители же будут платить живые деньги по новым тарифам услуг начиная с февраля 2019.



Во-вторых, Нефтегаз платит дивиденды государству, как ему нравится, а не как того требует постановление Правительства №1156 от 30.12.2015 . За 2017 в виде дивидендов в Бюджет было перечислено 30% чистой прибыли при требовании >=75%. Поэтому Гройсман может не пиариться насчет перечисления Нефтегазом 90% прибыли - нормативная база была выработана еще Яценюком, и при попустительстве Гройсмана она не исполняется.



http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/l ... 51156.html



В третьих, Нефтегаз, оставляя себе прибыль, не тратит ее на увеличение добычи. Чтобы в этом убедиться, достаточно октрыть операционные отчеты Укргаздобычи - 15 млрд кубов в год как было в 2015, так и осталось на сегодня. При этом свободные деньги на это имеет уже длительное время, в том числе прямо сейчас.

Открываем отчетность Укргаздобычи за 1-е полугодие 2018 и смотрим - перечисление дивидендов материнской компании Нефтегаз = 22 854 млн грн (отчет о движении денежных средств, статья 3355).



http://ugv.com.ua/uploads/1533880743.pdf



Так что, уважаемый оппонент, с повышением тарифов на газ история такая - при неувеличении добычи с потребительского рынка в 2019 будет изъято 30 млрд гривен, которые в лучшем случае вернутся в экономику через социальные программы 2-й половины 2020, в худшем - не вернутся вообще, или вернутся частично.



Положительная (единственная) сторона повышения тарифов, разумеется, есть - это разморозка международного финансирования.



Но никакого прямого эффекта на рост ВВП увеличение тарифов на внутреннем рынке не имеет. Запомните на будущее - ВВП увеличивает повышение цен на внешних рынках. Вот когда мы будем прозводить продукт на экспорт, позволяющий выкручивать руки иностранным потребителям, тогда я порадуюсь вместе с вами. А стричь внутренний рынок с помощью естественной монополии - результат весьма сомнительного качества... И снова вам знаний не хватает.Во-первых, распределение чистой прибыли на дивиденды и инвестиции происходит после закрытия годового периода и реализации некоторых формальных процедур - публикации годового отчета и проведения Наблюдательного совета. Соответственно, гипотетическая дополнительная прибыль Нефтегаза за 2019 год сможет попасть в Бюджет в лучшем случае в мае-июне 2020. Потребители же будут платить живые деньги по новым тарифам услуг начиная с февраля 2019.Во-вторых, Нефтегаз платит дивиденды государству, как ему нравится, а не как того требует постановление Правительства №1156 от 30.12.2015 . За 2017 в виде дивидендов в Бюджет было перечислено 30% чистой прибыли при требовании >=75%. Поэтому Гройсман может не пиариться насчет перечисления Нефтегазом 90% прибыли - нормативная база была выработана еще Яценюком, и при попустительстве Гройсмана она не исполняется.В третьих, Нефтегаз, оставляя себе прибыль, не тратит ее на увеличение добычи. Чтобы в этом убедиться, достаточно октрыть операционные отчеты Укргаздобычи - 15 млрд кубов в год как было в 2015, так и осталось на сегодня. При этом свободные деньги на это имеет уже длительное время, в том числе прямо сейчас.Открываем отчетность Укргаздобычи за 1-е полугодие 2018 и смотрим - перечисление дивидендов материнской компании Нефтегаз = 22 854 млн грн (отчет о движении денежных средств, статья 3355).Так что, уважаемый оппонент, с повышением тарифов на газ история такая - при неувеличении добычи с потребительского рынка в 2019 будет изъято 30 млрд гривен, которые в лучшем случае вернутся в экономику через социальные программы 2-й половины 2020, в худшем - не вернутся вообще, или вернутся частично.Положительная (единственная) сторона повышения тарифов, разумеется, есть - это разморозка международного финансирования.Но никакого прямого эффекта на рост ВВП увеличение тарифов на внутреннем рынке не имеет. Запомните на будущее - ВВП увеличивает повышение цен на внешних рынках. Вот когда мы будем прозводить продукт на экспорт, позволяющий выкручивать руки иностранным потребителям, тогда я порадуюсь вместе с вами. А стричь внутренний рынок с помощью естественной монополии - результат весьма сомнительного качества... zРадио

Повідомлень: 588 З нами з: 02.05.18 Подякував: 41 раз. Подякували: 445 раз. Профіль 2 1 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 29 жов, 2018 19:25 zРадио написав: Так что, уважаемый оппонент, с повышением тарифов на газ история такая - при неувеличении добычи с потребительского рынка в 2019 будет изъято 30 млрд гривен, которые в лучшем случае вернутся в экономику через социальные программы 2-й половины 2020, в худшем - не вернутся вообще, или вернутся частично. Так что, уважаемый оппонент, с повышением тарифов на газ история такая - при неувеличении добычи с потребительского рынка в 2019 будет изъято 30 млрд гривен, которые в лучшем случае вернутся в экономику через социальные программы 2-й половины 2020, в худшем - не вернутся вообще, или вернутся частично. 1 Ми пережили три підвищення

75 коп(0,15$)/м3-1,2грн(0.15$)/м3-3,6 грн(0.14$)/м3-6,9 грн(0.25$)/м3-8,5 грн(0.3$)/м3

І що ? ВВП як ріс так і росте

2 Поки ми підвищуємо вартість свого товару до межі не вище світових - до того часу ми робимо правильно

3 Коли ми підвищуємо вартість свого товару за рахунок збільшення доходів бюджету - ми покращуємо соціальну справедливість



Таким чином

Перше - всі товари нашого виробництва ціну які можна підняти до світової - треба піднімати , бо тільки це дозволить збільшити доходи працівників.

А для держави ( яка хоче щось комусь роздавати) треба мати категорію людей в кого можна щось взяти..

Взяти можна тільки в багатого , тому теза коси про зменшення ціни=зменшенню доходів працівників

Друге питання що у нас працюючих - 12 млн . а отримуючих 12 млн пенсіонерів+2 млн чиновників+1 млн мам в декреті+1 млн інвалідів....

zРадио написав: Но никакого прямого эффекта на рост ВВП увеличение тарифов на внутреннем рынке не имеет. Но никакого прямого эффекта на рост ВВП увеличение тарифов на внутреннем рынке не имеет. Мене не цікавить прямий ефект чи кривий....

Чомусь

а - у нас найнижчі тарифи на газ в Європі (навіть нижчі ніж в росії, в якої того газу що гуталіну)

б - чомусь розвинуті країни не гребують підвищенням ціни до світових на власні послуги ( від транспортно/логістичних ) до послуг перукаря/стоматолога чи двірника



То може пора признати - без високих цін не буває високих націнок, а висока націнка це один з необхідних( але не достатніх) аргументів для отримання високої оплати праці. 1 Ми пережили три підвищення75 коп(0,15$)/м3-1,2грн(0.15$)/м3-3,6 грн(0.14$)/м3-6,9 грн(0.25$)/м3-8,5 грн(0.3$)/м3І що ? ВВП як ріс так і росте2 Поки ми підвищуємо вартість свого товару до межі не вище світових - до того часу ми робимо правильно3 Коли ми підвищуємо вартість свого товару за рахунок збільшення доходів бюджету - ми покращуємо соціальну справедливістьТаким чиномПерше - всі товари нашого виробництва ціну які можна підняти до світової - треба піднімати , бо тільки це дозволить збільшити доходи працівників.А для держави ( яка хоче щось комусь роздавати) треба мати категорію людей в кого можна щось взяти..Взяти можна тільки в багатого , тому теза коси про зменшення ціни=зменшенню доходів працівниківДруге питання що у нас працюючих - 12 млн . а отримуючих 12 млн пенсіонерів+2 млн чиновників+1 млн мам в декреті+1 млн інвалідів....Мене не цікавить прямий ефект чи кривий....Чомусьа - у нас найнижчі тарифи на газ в Європі (навіть нижчі ніж в росії, в якої того газу що гуталіну)б - чомусь розвинуті країни не гребують підвищенням ціни до світових на власні послуги ( від транспортно/логістичних ) до послуг перукаря/стоматолога чи двірникаТо може пора признати - без високих цін не буває високих націнок, а висока націнка це один з необхідних( але не достатніх) аргументів для отримання високої оплати праці. http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників budivelnik

Повідомлень: 19702 З нами з: 15.01.09 Подякував: 124 раз. Подякували: 1913 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 29 жов, 2018 19:31 zРадио

Потребители же будут платить живые деньги по новым тарифам услуг начиная с февраля 2019

Почему?

Если я правильно понял, то за газ с ноября (оплата в декабре, за тепло и гор. воду с декабря (оплата в январе). Почему?Если я правильно понял, то за газ с ноября (оплата в декабре, за тепло и гор. воду с декабря (оплата в январе). Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T ЛАД 2 Повідомлень: 10765 З нами з: 31.08.10 Подякував: 3338 раз. Подякували: 3168 раз. Профіль 1 2 4 ВідповістиЦитата #12> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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