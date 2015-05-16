Газовий ринок в контексті

Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
“Мы уже начинаем уменьшать, а не наращивать наши долги. Недавно приняли стратегию управления нашей долговой нагрузкой, которая предусматривает его уменьшение уже до 2020 года до уровня менее 50% ВВП. В целом, уверен, за пять лет мы можем выйти на сильную экономику”, - сказал премьер.
А що зрозуміти мою інформацію з минулого тижня - сірої речовини не вистарчає ? 1 Є вирівнювання внутрішньоукраїнських цін до світових. Це вирівнювання а - піднімає ВВП у гривні б - при сталому курсі нацвалюти до долара - піднімає ВВП в доларі 2 Вирівнювання цін не покращує якість життя. хоча й збільшує ВВП у валюті. 3 Підняття ВВП на 2,8% заплановане урядом - це покращення життя ( тобто реальне збільшення випуску продукції)
Звідси висновок що підтверджується статистикою з цього джерела https://index.minfin.com.ua/ua/economy/gdp/ рік______млн грн___ріст в грн___млн доларів__ріст в доларах___+% 2015_____1979458_____+26,3%_______90615 2016_____2383182_____+20,4%_______93270___+2655_______________2.9% 2017_____2982920_____+20,2%______112154___+18884_____________+20,2% 2018(прогноз)3300000__+20%________120000___+8000______________+7%
Ви ж не будете стверджувати що якість нашого життя збільшилась за 3 роки на 2,9+20,2+7=30% З другого боку- ви ж не будете заперечувати данних Мінфіну ?
Найпростіший приклад Збільшення вартості нашого газу (20 млрд м3) з 6,9 до 8,5 збільшить наше ВВП на 32 млрд грн , або 1,2 млрд доларів - і при цьому не змінить розмір наших боргів , а отже співвідношення борг до ВВП у нас покращиться. ПС Заявки про те що так не можна - нехай йдуть в д.. пяту точку, бо витрати одних(населення) збільшать доходи інших(держава ) а значить і доходи тих хто отримує державну допомогу і при цьому збільшення відбудеться за рахунок того що ціна наблизиться до світової ( але не перевищить її) , а заявки що це штучно- так заявками і залишаться . адже точно так само ми збільшували ціни наших інших товарів зерна/цукру/металу/робочої сили....
ППС А тепер нагадайте мені і собі які були прогнози росту ВВП у 2016,2017,2018 Станом на сьогодні у нас +10% в рік - ніяким азійським тиграм це не снилось.
http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
budivelnik написав:Збільшення вартості нашого газу (20 млрд м3) з 6,9 до 8,5 збільшить наше ВВП на 32 млрд грн , або 1,2 млрд доларів - і при цьому не змінить розмір наших боргів , а отже співвідношення борг до ВВП у нас покращиться.
Доморощенные экономисты доставляют
Потребители на 32 млрд грн потратят больше на газ, и на 32 млрд (или по крайней мере половину от этого) потратят меньше на еду, одежду/обувь и развлечения. Соответственно, производство снизится, инфляция повысится, а дефлятор уменьшит реальный ВВП.
И даже если частично, или полностью увеличенные платежки за газ будут профинансированы заначками, ВВП не вырастет по причине того же роста ИПЦ.
budivelnik написав:Збільшення вартості нашого газу (20 млрд м3) з 6,9 до 8,5 збільшить наше ВВП на 32 млрд грн , або 1,2 млрд доларів - і при цьому не змінить розмір наших боргів , а отже співвідношення борг до ВВП у нас покращиться.
Доморощенные экономисты доставляют
Потребители на 32 млрд грн потратят больше на газ, и на 32 млрд (или по крайней мере половину от этого) потратят меньше на еду, одежду/обувь и развлечения. Соответственно, производство снизится, инфляция повысится, а дефлятор уменьшит реальный ВВП.
И даже если частично, или полностью увеличенные платежки за газ будут профинансированы заначками, ВВП не вырастет по причине того же роста ИПЦ.
Будивельник - цену на газ надо считать по чистой цене продажи УГВ ( без ПДВ и затрат ) в принципе там немного меньше будет увеличение Выручки , около 30 млрд.грн.
zРадио крассавчик, люблю такие краткие и обоснованные ответы читать.
“Мы уже начинаем уменьшать, а не наращивать наши долги. Недавно приняли стратегию управления нашей долговой нагрузкой, которая предусматривает его уменьшение уже до 2020 года до уровня менее 50% ВВП. В целом, уверен, за пять лет мы можем выйти на сильную экономику”, - сказал премьер.
А що зрозуміти мою інформацію з минулого тижня - сірої речовини не вистарчає ? 1 Є вирівнювання внутрішньоукраїнських цін до світових. Це вирівнювання а - піднімає ВВП у гривні б - при сталому курсі нацвалюти до долара - піднімає ВВП в доларі 2 Вирівнювання цін не покращує якість життя. хоча й збільшує ВВП у валюті. 3 Підняття ВВП на 2,8% заплановане урядом - це покращення життя ( тобто реальне збільшення випуску продукції)
Звідси висновок що підтверджується статистикою з цього джерела https://index.minfin.com.ua/ua/economy/gdp/ рік______млн грн___ріст в грн___млн доларів__ріст в доларах___+% 2015_____1979458_____+26,3%_______90615 2016_____2383182_____+20,4%_______93270___+2655_______________2.9% 2017_____2982920_____+20,2%______112154___+18884_____________+20,2% 2018(прогноз)3300000__+20%________120000___+8000______________+7%
Ви ж не будете стверджувати що якість нашого життя збільшилась за 3 роки на 2,9+20,2+7=30% З другого боку- ви ж не будете заперечувати данних Мінфіну ?
Найпростіший приклад Збільшення вартості нашого газу (20 млрд м3) з 6,9 до 8,5 збільшить наше ВВП на 32 млрд грн , або 1,2 млрд доларів - і при цьому не змінить розмір наших боргів , а отже співвідношення борг до ВВП у нас покращиться. ПС Заявки про те що так не можна - нехай йдуть в д.. пяту точку, бо витрати одних(населення) збільшать доходи інших(держава ) а значить і доходи тих хто отримує державну допомогу і при цьому збільшення відбудеться за рахунок того що ціна наблизиться до світової ( але не перевищить її) , а заявки що це штучно- так заявками і залишаться . адже точно так само ми збільшували ціни наших інших товарів зерна/цукру/металу/робочої сили....
ППС А тепер нагадайте мені і собі які були прогнози росту ВВП у 2016,2017,2018 Станом на сьогодні у нас +10% в рік - ніяким азійським тиграм це не снилось.
Ну и смысл переводить номинальное ввп в доллары, и говорить что у нас 10% в год роста при стабильном курсе. Потом хлоп - и весь этот номинально-инфляционный рост при следующем девале окажется пшиком
zРадио написав:Потребители на 32 млрд грн потратят больше на газ, и на 32 млрд (или по крайней мере половину от этого) потратят меньше на еду, одежду/обувь и развлечения. Соответственно, производство снизится, инфляция повысится, а дефлятор уменьшит реальный ВВП.
И даже если частично, или полностью увеличенные платежки за газ будут профинансированы заначками, ВВП не вырастет по причине того же роста ИПЦ.
Потребители в случае если увеличенные платежи не будут профинансированы заначками от государства не потратят больше на газ и "потратят меньше на еду, одежду/обувь и развлечения". Что окажет влияние на все перечисленное выше и добавит внутренних долгов.
budivelnik написав:Збільшення вартості нашого газу (20 млрд м3) з 6,9 до 8,5 збільшить наше ВВП на 32 млрд грн , або 1,2 млрд доларів - і при цьому не змінить розмір наших боргів , а отже співвідношення борг до ВВП у нас покращиться.
Доморощенные экономисты доставляют Потребители на 32 млрд грн потратят больше на газ, и на 32 млрд (или по крайней мере половину от этого) потратят меньше на еду, одежду/обувь и развлечения. Соответственно, производство снизится, инфляция повысится, а дефлятор уменьшит реальный ВВП. И даже если частично, или полностью увеличенные платежки за газ будут профинансированы заначками, ВВП не вырастет по причине того же роста ИПЦ.
Це я доморощений- чи ти невіглас? Додаткових 32 млрд грн отримають а - продавці газу і витратять ці кошти на нове обладнання скважини... б - державна компанія Нафтогаз , яка цих 32 млрд передасть в держбюджет г - держбюджет отримавши 32 млрд грн додатково витратить їх на субсидії Таким чином а - баланс збережений б - ті хто без субсидій - заплатять 32 млрд більше , ті хто з субсидіями не втратять нічого г - український виробник газу отримає додаткові кошти на збільшення українського газу
http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
budivelnik написав:А що зрозуміти мою інформацію з минулого тижня - сірої речовини не вистарчає ? 1 Є вирівнювання внутрішньоукраїнських цін до світових. Це вирівнювання а - піднімає ВВП у гривні б - при сталому курсі нацвалюти до долара - піднімає ВВП в доларі 2 Вирівнювання цін не покращує якість життя. хоча й збільшує ВВП у валюті. 3 Підняття ВВП на 2,8% заплановане урядом - це покращення життя ( тобто реальне збільшення випуску продукції)
Звідси висновок що підтверджується статистикою з цього джерела https://index.minfin.com.ua/ua/economy/gdp/ рік______млн грн___ріст в грн___млн доларів__ріст в доларах___+% 2015_____1979458_____+26,3%_______90615 2016_____2383182_____+20,4%_______93270___+2655_______________2.9% 2017_____2982920_____+20,2%______112154___+18884_____________+20,2% 2018(прогноз)3300000__+20%________120000___+8000______________+7%
Ви ж не будете стверджувати що якість нашого життя збільшилась за 3 роки на 2,9+20,2+7=30% З другого боку- ви ж не будете заперечувати данних Мінфіну ?
Найпростіший приклад Збільшення вартості нашого газу (20 млрд м3) з 6,9 до 8,5 збільшить наше ВВП на 32 млрд грн , або 1,2 млрд доларів - і при цьому не змінить розмір наших боргів , а отже співвідношення борг до ВВП у нас покращиться. ПС Заявки про те що так не можна - нехай йдуть в д.. пяту точку, бо витрати одних(населення) збільшать доходи інших(держава ) а значить і доходи тих хто отримує державну допомогу і при цьому збільшення відбудеться за рахунок того що ціна наблизиться до світової ( але не перевищить її) , а заявки що це штучно- так заявками і залишаться . адже точно так само ми збільшували ціни наших інших товарів зерна/цукру/металу/робочої сили....
ППС А тепер нагадайте мені і собі які були прогнози росту ВВП у 2016,2017,2018 Станом на сьогодні у нас +10% в рік - ніяким азійським тиграм це не снилось.
Ну и смысл переводить номинальное ввп в доллары, и говорить что у нас 10% в год роста при стабильном курсе. Потом хлоп - и весь этот номинально-инфляционный рост при следующем девале окажется пшиком
Ще раз 1 У нас ріст ВВП в національній валюті 2 У нас ріст ВВП в доларі 3 Хтось з тут присутніх зараз заявляє що курс штучно підтримується? Чи навпаки основна маса тут присутніх переконана що курс свідомо занижений.. А як при заниженому курсі станеться пшик ?
Тому Коли економісти почнуть хвилюватись про ручне керування курсу в сторону необгрунтованого зміцнення національної валюти - я прислухаюсь до Вас А поки економісти розповідають про необгрунтоване завищення курсу нацвалюти - Вам прийдеться прислухатись до мене.
http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
budivelnik написав:Це я доморощений- чи ти невіглас? Додаткових 32 млрд грн отримають а - продавці газу і витратять ці кошти на нове обладнання скважини... б - державна компанія Нафтогаз , яка цих 32 млрд передасть в держбюджет г - держбюджет отримавши 32 млрд грн додатково витратить їх на субсидії Таким чином а - баланс збережений б - ті хто без субсидій - заплатять 32 млрд більше , ті хто з субсидіями не втратять нічого г - український виробник газу отримає додаткові кошти на збільшення українського газу
И снова вам знаний не хватает.
Во-первых, распределение чистой прибыли на дивиденды и инвестиции происходит после закрытия годового периода и реализации некоторых формальных процедур - публикации годового отчета и проведения Наблюдательного совета. Соответственно, гипотетическая дополнительная прибыль Нефтегаза за 2019 год сможет попасть в Бюджет в лучшем случае в мае-июне 2020. Потребители же будут платить живые деньги по новым тарифам услуг начиная с февраля 2019.
Во-вторых, Нефтегаз платит дивиденды государству, как ему нравится, а не как того требует постановление Правительства №1156 от 30.12.2015 . За 2017 в виде дивидендов в Бюджет было перечислено 30% чистой прибыли при требовании >=75%. Поэтому Гройсман может не пиариться насчет перечисления Нефтегазом 90% прибыли - нормативная база была выработана еще Яценюком, и при попустительстве Гройсмана она не исполняется.
В третьих, Нефтегаз, оставляя себе прибыль, не тратит ее на увеличение добычи. Чтобы в этом убедиться, достаточно октрыть операционные отчеты Укргаздобычи - 15 млрд кубов в год как было в 2015, так и осталось на сегодня. При этом свободные деньги на это имеет уже длительное время, в том числе прямо сейчас. Открываем отчетность Укргаздобычи за 1-е полугодие 2018 и смотрим - перечисление дивидендов материнской компании Нефтегаз = 22 854 млн грн (отчет о движении денежных средств, статья 3355).
Так что, уважаемый оппонент, с повышением тарифов на газ история такая - при неувеличении добычи с потребительского рынка в 2019 будет изъято 30 млрд гривен, которые в лучшем случае вернутся в экономику через социальные программы 2-й половины 2020, в худшем - не вернутся вообще, или вернутся частично.
Положительная (единственная) сторона повышения тарифов, разумеется, есть - это разморозка международного финансирования.
Но никакого прямого эффекта на рост ВВП увеличение тарифов на внутреннем рынке не имеет. Запомните на будущее - ВВП увеличивает повышение цен на внешних рынках. Вот когда мы будем прозводить продукт на экспорт, позволяющий выкручивать руки иностранным потребителям, тогда я порадуюсь вместе с вами. А стричь внутренний рынок с помощью естественной монополии - результат весьма сомнительного качества...
zРадио написав:Так что, уважаемый оппонент, с повышением тарифов на газ история такая - при неувеличении добычи с потребительского рынка в 2019 будет изъято 30 млрд гривен, которые в лучшем случае вернутся в экономику через социальные программы 2-й половины 2020, в худшем - не вернутся вообще, или вернутся частично.
1 Ми пережили три підвищення 75 коп(0,15$)/м3-1,2грн(0.15$)/м3-3,6 грн(0.14$)/м3-6,9 грн(0.25$)/м3-8,5 грн(0.3$)/м3 І що ? ВВП як ріс так і росте 2 Поки ми підвищуємо вартість свого товару до межі не вище світових - до того часу ми робимо правильно 3 Коли ми підвищуємо вартість свого товару за рахунок збільшення доходів бюджету - ми покращуємо соціальну справедливість
Таким чином Перше - всі товари нашого виробництва ціну які можна підняти до світової - треба піднімати , бо тільки це дозволить збільшити доходи працівників. А для держави ( яка хоче щось комусь роздавати) треба мати категорію людей в кого можна щось взяти.. Взяти можна тільки в багатого , тому теза коси про зменшення ціни=зменшенню доходів працівників Друге питання що у нас працюючих - 12 млн . а отримуючих 12 млн пенсіонерів+2 млн чиновників+1 млн мам в декреті+1 млн інвалідів....
zРадио написав:Но никакого прямого эффекта на рост ВВП увеличение тарифов на внутреннем рынке не имеет.
Мене не цікавить прямий ефект чи кривий.... Чомусь а - у нас найнижчі тарифи на газ в Європі (навіть нижчі ніж в росії, в якої того газу що гуталіну) б - чомусь розвинуті країни не гребують підвищенням ціни до світових на власні послуги ( від транспортно/логістичних ) до послуг перукаря/стоматолога чи двірника
То може пора признати - без високих цін не буває високих націнок, а висока націнка це один з необхідних( але не достатніх) аргументів для отримання високої оплати праці.
http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників