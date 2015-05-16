budivelnik
Готов продолжать с вами спорить, пока не смогу переубедить, но ДС уже негодовал количеством "озабоченных газами" на валютной ветке
Походу, не помешал бы отдельный форум "Газовый рынок в контексте"
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: Пон 29 жов, 2018 19:38
Газовий ринок в контексті
budivelnik
Готов продолжать с вами спорить, пока не смогу переубедить, но ДС уже негодовал количеством "озабоченных газами" на валютной ветке
Походу, не помешал бы отдельный форум "Газовый рынок в контексте"
Додано: Пон 29 жов, 2018 19:51
Чого ви причепились тільки до газу ?
Я знаю ще парочку монополій( з точки зору встановлення ціни) держави , де ціни за останні роки виросли в 4-5 разів...
І чомусь жоден з борцунів за соціальну справедливість про них не згадує.
Може тому що це тютюн/алкоголь ?
Ціни тут також нижчі світових в рази , товар споживається тим самим населенням що і газ..
Підняття ціни не зменшує рівень споживання ( приклади Швеції/Фінляндії)
Ціни там на ці товари навіть у порівнянні з їх зарплатами - вищі ніж у нас...
Так чому
Енергетичне здоровя держави - вас не цікавить і ви двома руками за недопущення підняття цін до світових
а на фізіологічне - ви якось уникаєте , хоча обєм ринку тютюну/алкоголю в 2 рази більший ніж обєм( в ціновому виразі) вартості енергоресурсів які споживають мешканці..
То як - тут граємо , тут не граємо- тут рибу завертаємо ?
Чи просто модно виглядати борцуном і не модно виглядати реалістом
Борцуна підтримає 70% , реаліста - 10%
Так ви хочете кращого для своїх дітей внуків і будете підтримувати все хороше чи вам би день простоять і ночь продержатся?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
Додано: Пон 29 жов, 2018 20:35
Читал, что не успеют "отработать" повышение как минимум до декабря (в сезон ранее тарифы не пересматривали - вероятно, есть некий набор формальностей, требующих времени).
Соответственно, если с декабря, то новые платежки в январе. А если с января, то в феврале
Додано: Пон 29 жов, 2018 20:54
Если начали газовую тему, то начните с моей модели.
Как должно быть у нас газом.
Элементарно.
Игроки:
1. Добывающие компании.
2. Газовые биржи и оптовые компании.
3. Компания труб (типа облгазы).
4. Трейдерские компании.
5. Потребители.
Всё. Никаких нафтогазов и прочего ворья.
Как работает.
Добывающая компания подняла газ и поставила его: а) оптовой компании по договору и/или б) на биржу, где идет спотовая торговля для трейдеров.
Трейдеры покупают газ на споте или у оптовиков, по трубе облгаза поставляют его потребителю, с которым имеют договор на поставку по контролируемому тарифу (т.к. эти облгазы монополисты на трубы).
Потребитель заключает договор с тем трейдером, который предалагает самую низкую цену и наилучшие условия.
Разные трейдеры, разные добытчики, разные цены на споте и у оптовиков, цены у всех разные, меняются каждый день. Как картошка на базаре.
В связи с тем, что компаний много, биржевое ценообразование, фьючерсы и пр. идет жесточайшая конкуренция. Хочешь больше потребителей - снижай цену, завлекай их.
Никаких гройсманов, коболевых, кононенков и фирташей с их долбанными министерствами, наками и комиссиями.
Всё открыто и прозрачно.
По такой схеме я плачу в США $80-$120 за тыщу кубов.
Газ собственной добычи в Украине ведь не дороже!
Но сравните с тем, сколько эта банда берет с вас.
И 30 лет не ударили палец о палец, чтобы хоть на шаг продвинуться к этой модели.
Потому что за счет этого каждый год делает на вас многие миллиарды.
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