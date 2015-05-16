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фінансові ринки та послуги / Галузі економіки / Газовий ринок в контексті Газовий ринок в контексті + Додати

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#<12 Додано: Пон 29 жов, 2018 19:38 Газовий ринок в контексті budivelnik



Готов продолжать с вами спорить, пока не смогу переубедить, но ДС уже негодовал количеством "озабоченных газами" на валютной ветке



Походу, не помешал бы отдельный форум "Газовый рынок в контексте" Готов продолжать с вами спорить, пока не смогу переубедить, но ДС уже негодовал количеством "озабоченных газами" на валютной веткеПоходу, не помешал бы отдельный форум " zРадио

Повідомлень: 588 З нами з: 02.05.18 Подякував: 41 раз. Подякували: 445 раз. Профіль 2 1 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 29 жов, 2018 19:51 zРадио написав: budivelnik

Готов продолжать с вами спорить, пока не смогу переубедить, но ДС уже негодовал количеством "озабоченных газами" на валютной ветке

Походу, не помешал бы отдельный форум "Газовый рынок в контексте" Готов продолжать с вами спорить, пока не смогу переубедить, но ДС уже негодовал количеством "озабоченных газами" на валютной веткеПоходу, не помешал бы отдельный форум " Чого ви причепились тільки до газу ?

Я знаю ще парочку монополій( з точки зору встановлення ціни) держави , де ціни за останні роки виросли в 4-5 разів...

І чомусь жоден з борцунів за соціальну справедливість про них не згадує.

Може тому що це тютюн/алкоголь ?

Ціни тут також нижчі світових в рази , товар споживається тим самим населенням що і газ..

Підняття ціни не зменшує рівень споживання ( приклади Швеції/Фінляндії)

Ціни там на ці товари навіть у порівнянні з їх зарплатами - вищі ніж у нас...



Так чому

Енергетичне здоровя держави - вас не цікавить і ви двома руками за недопущення підняття цін до світових

а на фізіологічне - ви якось уникаєте , хоча обєм ринку тютюну/алкоголю в 2 рази більший ніж обєм( в ціновому виразі) вартості енергоресурсів які споживають мешканці..



То як - тут граємо , тут не граємо- тут рибу завертаємо ?



Чи просто модно виглядати борцуном і не модно виглядати реалістом

Борцуна підтримає 70% , реаліста - 10%

Так ви хочете кращого для своїх дітей внуків і будете підтримувати все хороше чи вам би день простоять і ночь продержатся? Чого ви причепились тільки до газу ?Я знаю ще парочку монополій( з точки зору встановлення ціни) держави , де ціни за останні роки виросли в 4-5 разів...І чомусь жоден з борцунів за соціальну справедливість про них не згадує.Може тому що це тютюн/алкоголь ?Ціни тут також нижчі світових в рази , товар споживається тим самим населенням що і газ..Підняття ціни не зменшує рівень споживання ( приклади Швеції/Фінляндії)Ціни там на ці товари навіть у порівнянні з їх зарплатами - вищі ніж у нас...Так чомуЕнергетичне здоровя держави - вас не цікавить і ви двома руками за недопущення підняття цін до світовиха на фізіологічне - ви якось уникаєте , хоча обєм ринку тютюну/алкоголю в 2 рази більший ніж обєм( в ціновому виразі) вартості енергоресурсів які споживають мешканці..То як - тут граємо , тут не граємо- тут рибу завертаємо ?Чи просто модно виглядати борцуном і не модно виглядати реалістомБорцуна підтримає 70% , реаліста - 10%Так ви хочете кращого для своїх дітей внуків і будете підтримувати все хороше чи http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників budivelnik

Повідомлень: 19702 З нами з: 15.01.09 Подякував: 124 раз. Подякували: 1913 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 29 жов, 2018 20:35 ЛАД написав: zРадио

Потребители же будут платить живые деньги по новым тарифам услуг начиная с февраля 2019

Почему?

Если я правильно понял, то за газ с ноября (оплата в декабре, за тепло и гор. воду с декабря (оплата в январе). Почему?Если я правильно понял, то за газ с ноября (оплата в декабре, за тепло и гор. воду с декабря (оплата в январе).



Читал, что не успеют "отработать" повышение как минимум до декабря (в сезон ранее тарифы не пересматривали - вероятно, есть некий набор формальностей, требующих времени).



Соответственно, если с декабря, то новые платежки в январе. А если с января, то в феврале Читал, что не успеют "отработать" повышение как минимум до декабря (в сезон ранее тарифы не пересматривали - вероятно, есть некий набор формальностей, требующих времени).Соответственно, если с декабря, то новые платежки в январе. А если с января, то в феврале zРадио

Повідомлень: 588 З нами з: 02.05.18 Подякував: 41 раз. Подякували: 445 раз. Профіль 2 1 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 29 жов, 2018 20:54

Как должно быть у нас газом.

Элементарно.



Игроки:



1. Добывающие компании.

2. Газовые биржи и оптовые компании.

3. Компания труб (типа облгазы).

4. Трейдерские компании.

5. Потребители.



Всё. Никаких нафтогазов и прочего ворья.



Как работает.



Добывающая компания подняла газ и поставила его: а) оптовой компании по договору и/или б) на биржу, где идет спотовая торговля для трейдеров.

Трейдеры покупают газ на споте или у оптовиков, по трубе облгаза поставляют его потребителю, с которым имеют договор на поставку по контролируемому тарифу (т.к. эти облгазы монополисты на трубы).

Потребитель заключает договор с тем трейдером, который предалагает самую низкую цену и наилучшие условия.

Разные трейдеры, разные добытчики, разные цены на споте и у оптовиков, цены у всех разные, меняются каждый день. Как картошка на базаре.

В связи с тем, что компаний много, биржевое ценообразование, фьючерсы и пр. идет жесточайшая конкуренция. Хочешь больше потребителей - снижай цену, завлекай их.

Никаких гройсманов, коболевых, кононенков и фирташей с их долбанными министерствами, наками и комиссиями.

Всё открыто и прозрачно.

По такой схеме я плачу в США $80-$120 за тыщу кубов.

Газ собственной добычи в Украине ведь не дороже!

Но сравните с тем, сколько эта банда берет с вас.

И 30 лет не ударили палец о палец, чтобы хоть на шаг продвинуться к этой модели.

Потому что за счет этого каждый год делает на вас многие миллиарды.



Если начали газовую тему, то начните с моей модели.Как должно быть у нас газом.Элементарно.Игроки:1. Добывающие компании.2. Газовые биржи и оптовые компании.3. Компания труб (типа облгазы).4. Трейдерские компании.5. Потребители.Всё. Никаких нафтогазов и прочего ворья.Как работает.Добывающая компания подняла газ и поставила его: а) оптовой компании по договору и/или б) на биржу, где идет спотовая торговля для трейдеров.Трейдеры покупают газ на споте или у оптовиков, по трубе облгаза поставляют его потребителю, с которым имеют договор на поставку по контролируемому тарифу (т.к. эти облгазы монополисты на трубы).Потребитель заключает договор с тем трейдером, который предалагает самую низкую цену и наилучшие условия.Разные трейдеры, разные добытчики, разные цены на споте и у оптовиков, цены у всех разные, меняются каждый день. Как картошка на базаре.В связи с тем, что компаний много, биржевое ценообразование, фьючерсы и пр. идет жесточайшая конкуренция. Хочешь больше потребителей - снижай цену, завлекай их.Никаких гройсманов, коболевых, кононенков и фирташей с их долбанными министерствами, наками и комиссиями.Всё открыто и прозрачно.По такой схеме я плачу в США $80-$120 за тыщу кубов.Газ собственной добычи в Украине ведь не дороже!Но сравните с тем, сколько эта банда берет с вас.И 30 лет не ударили палец о палец, чтобы хоть на шаг продвинуться к этой модели.Потому что за счет этого каждый год делает на вас многие миллиарды. Libo 2

Повідомлень: 6623 З нами з: 14.11.11 Подякував: 287 раз. Подякували: 3286 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<12 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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maksjustmaks » Суб 16 тра, 2015 15:25 3 3828

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