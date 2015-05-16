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фінансові ринки та послуги / Галузі економіки / Газовий ринок в контексті Газовий ринок в контексті + Додати

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на тему Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.

#<12 Додано: Пон 29 жов, 2018 19:38 Газовий ринок в контексті budivelnik



Готов продолжать с вами спорить, пока не смогу переубедить, но ДС уже негодовал количеством "озабоченных газами" на валютной ветке



Походу, не помешал бы отдельный форум "Газовый рынок в контексте" Готов продолжать с вами спорить, пока не смогу переубедить, но ДС уже негодовал количеством "озабоченных газами" на валютной веткеПоходу, не помешал бы отдельный форум " zРадио

Повідомлень: 589 З нами з: 02.05.18 Подякував: 41 раз. Подякували: 445 раз. Профіль 2 1 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 29 жов, 2018 19:51 zРадио написав: budivelnik

Готов продолжать с вами спорить, пока не смогу переубедить, но ДС уже негодовал количеством "озабоченных газами" на валютной ветке

Походу, не помешал бы отдельный форум "Газовый рынок в контексте" Готов продолжать с вами спорить, пока не смогу переубедить, но ДС уже негодовал количеством "озабоченных газами" на валютной веткеПоходу, не помешал бы отдельный форум " Чого ви причепились тільки до газу ?

Я знаю ще парочку монополій( з точки зору встановлення ціни) держави , де ціни за останні роки виросли в 4-5 разів...

І чомусь жоден з борцунів за соціальну справедливість про них не згадує.

Може тому що це тютюн/алкоголь ?

Ціни тут також нижчі світових в рази , товар споживається тим самим населенням що і газ..

Підняття ціни не зменшує рівень споживання ( приклади Швеції/Фінляндії)

Ціни там на ці товари навіть у порівнянні з їх зарплатами - вищі ніж у нас...



Так чому

Енергетичне здоровя держави - вас не цікавить і ви двома руками за недопущення підняття цін до світових

а на фізіологічне - ви якось уникаєте , хоча обєм ринку тютюну/алкоголю в 2 рази більший ніж обєм( в ціновому виразі) вартості енергоресурсів які споживають мешканці..



То як - тут граємо , тут не граємо- тут рибу завертаємо ?



Чи просто модно виглядати борцуном і не модно виглядати реалістом

Борцуна підтримає 70% , реаліста - 10%

Так ви хочете кращого для своїх дітей внуків і будете підтримувати все хороше чи вам би день простоять і ночь продержатся? Чого ви причепились тільки до газу ?Я знаю ще парочку монополій( з точки зору встановлення ціни) держави , де ціни за останні роки виросли в 4-5 разів...І чомусь жоден з борцунів за соціальну справедливість про них не згадує.Може тому що це тютюн/алкоголь ?Ціни тут також нижчі світових в рази , товар споживається тим самим населенням що і газ..Підняття ціни не зменшує рівень споживання ( приклади Швеції/Фінляндії)Ціни там на ці товари навіть у порівнянні з їх зарплатами - вищі ніж у нас...Так чомуЕнергетичне здоровя держави - вас не цікавить і ви двома руками за недопущення підняття цін до світовиха на фізіологічне - ви якось уникаєте , хоча обєм ринку тютюну/алкоголю в 2 рази більший ніж обєм( в ціновому виразі) вартості енергоресурсів які споживають мешканці..То як - тут граємо , тут не граємо- тут рибу завертаємо ?Чи просто модно виглядати борцуном і не модно виглядати реалістомБорцуна підтримає 70% , реаліста - 10%Так ви хочете кращого для своїх дітей внуків і будете підтримувати все хороше чи http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників budivelnik

Повідомлень: 19703 З нами з: 15.01.09 Подякував: 124 раз. Подякували: 1913 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 29 жов, 2018 20:35 ЛАД написав: zРадио

Потребители же будут платить живые деньги по новым тарифам услуг начиная с февраля 2019

Почему?

Если я правильно понял, то за газ с ноября (оплата в декабре, за тепло и гор. воду с декабря (оплата в январе). Почему?Если я правильно понял, то за газ с ноября (оплата в декабре, за тепло и гор. воду с декабря (оплата в январе).



Читал, что не успеют "отработать" повышение как минимум до декабря (в сезон ранее тарифы не пересматривали - вероятно, есть некий набор формальностей, требующих времени).



Соответственно, если с декабря, то новые платежки в январе. А если с января, то в феврале Читал, что не успеют "отработать" повышение как минимум до декабря (в сезон ранее тарифы не пересматривали - вероятно, есть некий набор формальностей, требующих времени).Соответственно, если с декабря, то новые платежки в январе. А если с января, то в феврале zРадио

Повідомлень: 589 З нами з: 02.05.18 Подякував: 41 раз. Подякували: 445 раз. Профіль 2 1 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 29 жов, 2018 20:54

Как должно быть у нас газом.

Элементарно.



Игроки:



1. Добывающие компании.

2. Газовые биржи и оптовые компании.

3. Компания труб (типа облгазы).

4. Трейдерские компании.

5. Потребители.



Всё. Никаких нафтогазов и прочего ворья.



Как работает.



Добывающая компания подняла газ и поставила его: а) оптовой компании по договору и/или б) на биржу, где идет спотовая торговля для трейдеров.

Трейдеры покупают газ на споте или у оптовиков, по трубе облгаза поставляют его потребителю, с которым имеют договор на поставку по контролируемому тарифу (т.к. эти облгазы монополисты на трубы).

Потребитель заключает договор с тем трейдером, который предалагает самую низкую цену и наилучшие условия.

Разные трейдеры, разные добытчики, разные цены на споте и у оптовиков, цены у всех разные, меняются каждый день. Как картошка на базаре.

В связи с тем, что компаний много, биржевое ценообразование, фьючерсы и пр. идет жесточайшая конкуренция. Хочешь больше потребителей - снижай цену, завлекай их.

Никаких гройсманов, коболевых, кононенков и фирташей с их долбанными министерствами, наками и комиссиями.

Всё открыто и прозрачно.

По такой схеме я плачу в США $80-$120 за тыщу кубов.

Газ собственной добычи в Украине ведь не дороже!

Но сравните с тем, сколько эта банда берет с вас.

И 30 лет не ударили палец о палец, чтобы хоть на шаг продвинуться к этой модели.

Потому что за счет этого каждый год делает на вас многие миллиарды.



Если начали газовую тему, то начните с моей модели.Как должно быть у нас газом.Элементарно.Игроки:1. Добывающие компании.2. Газовые биржи и оптовые компании.3. Компания труб (типа облгазы).4. Трейдерские компании.5. Потребители.Всё. Никаких нафтогазов и прочего ворья.Как работает.Добывающая компания подняла газ и поставила его: а) оптовой компании по договору и/или б) на биржу, где идет спотовая торговля для трейдеров.Трейдеры покупают газ на споте или у оптовиков, по трубе облгаза поставляют его потребителю, с которым имеют договор на поставку по контролируемому тарифу (т.к. эти облгазы монополисты на трубы).Потребитель заключает договор с тем трейдером, который предалагает самую низкую цену и наилучшие условия.Разные трейдеры, разные добытчики, разные цены на споте и у оптовиков, цены у всех разные, меняются каждый день. Как картошка на базаре.В связи с тем, что компаний много, биржевое ценообразование, фьючерсы и пр. идет жесточайшая конкуренция. Хочешь больше потребителей - снижай цену, завлекай их.Никаких гройсманов, коболевых, кононенков и фирташей с их долбанными министерствами, наками и комиссиями.Всё открыто и прозрачно.По такой схеме я плачу в США $80-$120 за тыщу кубов.Газ собственной добычи в Украине ведь не дороже!Но сравните с тем, сколько эта банда берет с вас.И 30 лет не ударили палец о палец, чтобы хоть на шаг продвинуться к этой модели.Потому что за счет этого каждый год делает на вас многие миллиарды. Libo 2

Повідомлень: 6623 З нами з: 14.11.11 Подякував: 287 раз. Подякували: 3286 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 29 жов, 2018 21:17 budivelnik написав: zРадио написав: budivelnik

Готов продолжать с вами спорить, пока не смогу переубедить, но ДС уже негодовал количеством "озабоченных газами" на валютной ветке

Походу, не помешал бы отдельный форум "Газовый рынок в контексте" Готов продолжать с вами спорить, пока не смогу переубедить, но ДС уже негодовал количеством "озабоченных газами" на валютной веткеПоходу, не помешал бы отдельный форум " Чого ви причепились тільки до газу ?

Я знаю ще парочку монополій( з точки зору встановлення ціни) держави , де ціни за останні роки виросли в 4-5 разів...

І чомусь жоден з борцунів за соціальну справедливість про них не згадує.

Може тому що це тютюн/алкоголь ?

Ціни тут також нижчі світових в рази , товар споживається тим самим населенням що і газ..

Підняття ціни не зменшує рівень споживання ( приклади Швеції/Фінляндії)

Ціни там на ці товари навіть у порівнянні з їх зарплатами - вищі ніж у нас...



Так чому

Енергетичне здоровя держави - вас не цікавить і ви двома руками за недопущення підняття цін до світових

а на фізіологічне - ви якось уникаєте , хоча обєм ринку тютюну/алкоголю в 2 рази більший ніж обєм( в ціновому виразі) вартості енергоресурсів які споживають мешканці..



То як - тут граємо , тут не граємо- тут рибу завертаємо ?



Чи просто модно виглядати борцуном і не модно виглядати реалістом

Борцуна підтримає 70% , реаліста - 10%

Так ви хочете кращого для своїх дітей внуків і будете підтримувати все хороше чи вам би день простоять і ночь продержатся? Чого ви причепились тільки до газу ?Я знаю ще парочку монополій( з точки зору встановлення ціни) держави , де ціни за останні роки виросли в 4-5 разів...І чомусь жоден з борцунів за соціальну справедливість про них не згадує.Може тому що це тютюн/алкоголь ?Ціни тут також нижчі світових в рази , товар споживається тим самим населенням що і газ..Підняття ціни не зменшує рівень споживання ( приклади Швеції/Фінляндії)Ціни там на ці товари навіть у порівнянні з їх зарплатами - вищі ніж у нас...Так чомуЕнергетичне здоровя держави - вас не цікавить і ви двома руками за недопущення підняття цін до світовиха на фізіологічне - ви якось уникаєте , хоча обєм ринку тютюну/алкоголю в 2 рази більший ніж обєм( в ціновому виразі) вартості енергоресурсів які споживають мешканці..То як - тут граємо , тут не граємо- тут рибу завертаємо ?Чи просто модно виглядати борцуном і не модно виглядати реалістомБорцуна підтримає 70% , реаліста - 10%Так ви хочете кращого для своїх дітей внуків і будете підтримувати все хороше чи



Копирую то, что уже писал



Запомните, существует мировая цена на пшеницу, на кофе и какао бобы, на сахар, на нефть и нефтепродукты, на сталь, золото, серебро и другие металллы, но НЕ СУЩЕСТВУЕТ МИРОВОЙ ЦЕНЫ НА ГАЗ!



Это обусловлено тем, что до 98% себестоимости газа - это его логистика к потребителю. Цены по миру отличаются не на 1-3 процента, как на мировые биржевые товары, а на десятки, сотни и даже тысячи процентов!



И обусловлено это радикально разной себестоимостью его поставки. Более 80% газа по миру поставляется по контрактным ценам, которые определяются сторонами этих контрактов. Здесь практически отсутствует спотовый рынок!



Самым дешевым в мире является газ, который транспортируется трубой от скважины к потребителю. В Украине на 100% потребляется именно такой - 60-65% потребности (20 млрд кубов) мы добываем сами, 10-15 млрд - импортируем из россии (неважно, с посредником, или без - трубу газ не покидает).



Теперь, осознав это, давайте перейдем ко второму мифу - о том, что якобы Украина что-то теряет от якобы нерыночной цены на газ.



Вспомним об индексе Биг Мака, или более научном его выражении - паритете покупательной способности (ППС).



Макдональдс в Украине продает Биг Мак по рыночной цене? Да, по рыночной!



Эта цена соответствует таковой на рынках ЕС, США, Японии и т.д.? Нет, не соответствует - в Украине она втрое ниже.



Макдональдс все производит внутри Украины, или имеется импортная составляющая? Имеется импортная составляющая - как минимум, все торговое оборудование и кухня, весь пластик и картон, картошка фри, некоторые виды соусов, кофе и чай.



Итак, как видим, коммерческая компания никого не дотирует, действует "в рынке", часть расходов несет по ценам т.н. импортного паритета, и умудряется продавать в Украине то же самое, что она продает в ЕС, втрое дешевле, при этом получая прибыльность не ниже референтной.



Как так происходит - разная, более низкая, чем в ЕС, стоимость услуг и товаров на местном рынке, которые Макдональдс покупает для производства своего продукта. В основе разницы цен лежит разница стоимости труда. Именно она определяет радикальные отличия в выходной себестоимости.



С газом действуют абсолютно те же механизмы - чтобы пробурить, чтобы построить трубу, чтобы поддерживать операции, чтобы собирать доходы и т.д. в Украине необходимо потратить значительно меньше денег, чем в Европе. Именно из-за разницы в стоимости труда.



Удельная стоимость труда в добыче газа - это не только зарплаты персонала, это еще и стоимость услуг аутсорсинга и стоимость входного билета (инвестиций). В любом бизнесе эта доля приближается к 100% до вычета налогом (даже если вы автомобиль для бизнеса, то в основе его себестоимости так же лежит стоимость труда). Все, что не составляет стоимость труда, составляет стоимость капитала.



Если вы это не осознаете, вам нужно почитать "Теорию денег и цен Кейнса". Ну, или "Капитал" Маркса



Заканчивая: если приравнять стоимость Биг Мака в Украине к стоимости Биг Мака в Роттердаме, то Макдональдс с рынка Украины уйдет, поскольку стоимость труда не позволит украинцам покупать такой дорогой продукт.



С газом - то же самое, только через эмиграцию населения, что по большому счету и происходит. Все без исключения кейсы в мире "рыночная цена - нерыночные зарплаты" завершаются жесточайшей депопуляцией. Самый быстрый и актуальный пример - Прибалтика.



Если вы попытаетесь сманипулировать, заявив, что с мировыми ценами придут и мировые зарплаты, у вас ничего не получится:



2013 год - стоимость Гкал тепла = 24 долларов (190 грн)

2018 год - стоимость Гкал тепла = 48 долларов (текущий тариф 1356 грн).

2019 год - стоимость Гкал тепла = 57 долларов (текущий тариф 1356 грн * 1,16 - коэффициент повышения).



Август 2013 - средняя зарплата = 413 долларов (3304 грн)

Август 2018 - средняя зарплата = 321 доллар (8977 грн)

2019 - средняя запрлата = ??? ну пусть даже 370 долларов. Копирую то, что уже писалТеперь, осознав это, давайте перейдем ко второму мифу - о том, что якобы Украина что-то теряет от якобы нерыночной цены на газ.Вспомним об индексе Биг Мака, или более научном его выражении - паритете покупательной способности (ППС).Макдональдс в Украине продает Биг Мак по рыночной цене? Да, по рыночной!Эта цена соответствует таковой на рынках ЕС, США, Японии и т.д.? Нет, не соответствует - в Украине она втрое ниже.Макдональдс все производит внутри Украины, или имеется импортная составляющая? Имеется импортная составляющая - как минимум, все торговое оборудование и кухня, весь пластик и картон, картошка фри, некоторые виды соусов, кофе и чай.Итак, как видим, коммерческая компания никого не дотирует, действует "в рынке", часть расходов несет по ценам т.н. импортного паритета, и умудряется продавать в Украине то же самое, что она продает в ЕС, втрое дешевле, при этом получая прибыльность не ниже референтной.Как так происходит - разная, более низкая, чем в ЕС, стоимость услуг и товаров на местном рынке, которые Макдональдс покупает для производства своего продукта. В основе разницы цен лежит разница стоимости труда. Именно она определяет радикальные отличия в выходной себестоимости.С газом действуют абсолютно те же механизмы - чтобы пробурить, чтобы построить трубу, чтобы поддерживать операции, чтобы собирать доходы и т.д. в Украине необходимо потратить значительно меньше денег, чем в Европе. Именно из-за разницы в стоимости труда.Удельная стоимость труда в добыче газа - это не только зарплаты персонала, это еще и стоимость услуг аутсорсинга и стоимость входного билета (инвестиций). В любом бизнесе эта доля приближается к 100% до вычета налогом (даже если вы автомобиль для бизнеса, то в основе его себестоимости так же лежит стоимость труда). Все, что не составляет стоимость труда, составляет стоимость капитала.Если вы это не осознаете, вам нужно почитать "Теорию денег и цен Кейнса". Ну, или "Капитал" МарксаЗаканчивая: если приравнять стоимость Биг Мака в Украине к стоимости Биг Мака в Роттердаме, то Макдональдс с рынка Украины уйдет, поскольку стоимость труда не позволит украинцам покупать такой дорогой продукт.С газом - то же самое, только через эмиграцию населения, что по большому счету и происходит. Все без исключения кейсы в мире "рыночная цена - нерыночные зарплаты" завершаются жесточайшей депопуляцией. Самый быстрый и актуальный пример - Прибалтика.Если вы попытаетесь сманипулировать, заявив, что с мировыми ценами придут и мировые зарплаты, у вас ничего не получится:2013 год - стоимость Гкал тепла = 24 долларов (190 грн)2018 год - стоимость Гкал тепла = 48 долларов (текущий тариф 1356 грн).2019 год - стоимость Гкал тепла = 57 долларов (текущий тариф 1356 грн * 1,16 - коэффициент повышения).Август 2013 - средняя зарплата = 413 долларов (3304 грн)Август 2018 - средняя зарплата = 321 доллар (8977 грн)2019 - средняя запрлата = ??? ну пусть даже 370 долларов. zРадио

Повідомлень: 589 З нами з: 02.05.18 Подякував: 41 раз. Подякували: 445 раз. Профіль 2 1 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 29 жов, 2018 21:50 budivelnik написав:

Блін - ніби доросла людина, а таку ..... пишите: "Перше - всі товари нашого виробництва ціну які можна підняти до світової - треба піднімати , бо тільки це дозволить збільшити доходи працівників". Це добре для товарів Ахметова чи того самого Нафтогазу- в них монополія підкріплена дружбою в НКРЕКП і адміністрації. Хочеш купуй - хочеш сиди без світла і газу, а ціни для промисловості у нас вже вищі за деякі європейські (я вже не кажу про Китай і його туркменський газ) https://zn.ua/energy_market/roznichnye- ... 8491_.html . А замість звичайних товарів, аналоги яких можна завезти фурою чи іншим транспортом, ми отримаєм імпортні - або дешеві китайські або дорогі але "брендові" можливо ті самі китайські,і ті самі працівники будуть "збільшувати доходи" вже в Польщі чи Чехії, так як його підприємство тут тихо здохне.

І навіщо відверто брехати, що "у нас найнижчі тарифи на газ в Європі (навіть нижчі ніж в росії, в якої того газу що гуталіну" - від гугла у нас ще не відключають: https://energovopros.ru/issledovania/2335/3079/43136/ Блін - ніби доросла людина, а таку ..... пишите: "Перше - всі товари нашого виробництва ціну які можна підняти до світової - треба піднімати , бо тільки це дозволить збільшити доходи працівників". Це добре для товарів Ахметова чи того самого Нафтогазу- в них монополія підкріплена дружбою в НКРЕКП і адміністрації. Хочеш купуй - хочеш сиди без світла і газу, а ціни для промисловості у нас вже вищі за деякі європейські (я вже не кажу про Китай і його туркменський газ). А замість звичайних товарів, аналоги яких можна завезти фурою чи іншим транспортом, ми отримаєм імпортні - або дешеві китайські або дорогі але "брендові" можливо ті самі китайські,і ті самі працівники будуть "збільшувати доходи" вже в Польщі чи Чехії, так як його підприємство тут тихо здохне.І навіщо відверто брехати, що "у нас найнижчі тарифи на газ в Європі (навіть нижчі ніж в росії, в якої того газу що гуталіну" - від гугла у нас ще не відключають: L Повідомлень: 322 З нами з: 19.05.08 Подякував: 2 раз. Подякували: 60 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 29 жов, 2018 22:09 L написав: Це добре для товарів Ахметова Це добре для товарів Ахметова Висмикування з контексту- тільки створює проблеми в розумінні

Визначтесь будь-ласка

1 Чи може бути багатим мешканець держави , коли ціни на те що він виготовляє-низькі?

2 Чи погоджуєтесь Ви з тим , що для економіки яка працює на експорт - вигідні дешеві працівники

3 Чи розумієте Ви , що дешеві працівники=бідні мешканці=мізерний внутрішній ринок.



Таким чином

Все що виготовляється в державі- повинно продаватись в цій державі по світовим цінам , таким чином буде створений ринок де в населення( яке складається з працівників) будуть гроші для купівлі необхідних для них речей

Приклади Швеції - це показують

В Швеції не має нічого , щоб коштувало дешевше ніж в Україні і при цьому Швеція-багата як країна , так і шведи багаті як люди.

ПС

Для розумника з заявкою що є світова ціна на все крім газу- нагадаю

В Україні ціна на газ нижча ніж в Норвегії , хоча норвежці газ власного видобутку продають за межі Норвегії по 400 Євро , а в межах Норвегії по 600 і при цьому це не заважає їм

а - дотувати купівлю електроавтомобілів

б - заборонити продаж авто на дизельному паливі



ППС

Ще раз запитую

Чому причепились до газу?

Чому не піднімаєте тему цін на алкоголь і тютюн?



ППС в квадраті

Порівнювати зарплати в мирний (65 років без військових дій на території держави ) і воєнний - 4 роки боєвих дій підряд - може тільки проплачений агент або повний дебілоїд. Висмикування з контексту- тільки створює проблеми в розумінніВизначтесь будь-ласка1 Чи може бути багатим мешканець держави , коли ціни на те що він виготовляє-низькі?2 Чи погоджуєтесь Ви з тим , що для економіки яка працює на експорт - вигідні дешеві працівники3 Чи розумієте Ви , що дешеві працівники=бідні мешканці=мізерний внутрішній ринок.Таким чиномВсе що виготовляється в державі- повинно продаватись в цій державі по світовим цінам , таким чином буде створений ринок де в населення( яке складається з працівників) будуть гроші для купівлі необхідних для них речейПриклади Швеції - це показуютьВ Швеції не має нічого , щоб коштувало дешевше ніж в Україні і при цьому Швеція-багата як країна , так і шведи багаті як люди.ПСДля розумника з заявкою що є світова ціна на все крім газу- нагадаюВ Україні ціна на газ нижча ніж в Норвегії , хоча норвежці газ власного видобутку продають за межі Норвегії по 400 Євро , а в межах Норвегії по 600 і при цьому це не заважає їма - дотувати купівлю електроавтомобілівб - заборонити продаж авто на дизельному паливіППСЩе раз запитуюЧому причепились до газу?Чому не піднімаєте тему цін на алкоголь і тютюн?ППС в квадратіПорівнювати зарплати в мирний (65 років без військових дій на території держави ) і воєнний - 4 роки боєвих дій підряд - може тільки проплачений агент або повний дебілоїд. http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників budivelnik

Повідомлень: 19703 З нами з: 15.01.09 Подякував: 124 раз. Подякували: 1913 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 29 жов, 2018 23:23 Дыра в бюджете «Газпрома» достигла $7,7 млрд.



Мегапроекты «Газпрома» по строительству трубопроводов в Турцию, Китай и в обход Украины продолжают дорожать.

Несмотря на ежегодную принимаемую программу оптимизации затрат, газовый холдинг снова не вписался в изначальную смету, а общая сумма его капитальных вложений на 217,5 млрд. рублей, или $3,2 млрд., превысит изначальный план.

Такие поправки в бюджет и финансовый план «Газпрома» одобрил совет директоров.



По итогам года «Газпром» планирует освоить в рамках инвестиционной программы 1,496 триллиона рублей - на 17% больше, чем было заложено в его бюджет изначально (1,28 трлн. рублей). Из этой суммы на проекты капитального строительства выделено 984,263 млрд. рублей (рост на 185,835 млрд. рублей), на приобретение внеоборотных активов - 84,806 млрд. рублей (рост на 43,823 млрд.).



Оплатить все расходы за счет собственных средств «Газпром» не может. Хотя цены на газ в Европе рекордные за 4 года и почти вдвое превышают заложенный в бюджет холдинга уровень ($310 за тысячу кубов вместо 184), компания увеличивает программу внешних займов, и без того рекордную в истории.



По итогам 2018 года «Газпром» планирует занять 518 млрд. рублей, или 7,7 млрд долларов. Это на 101 млрд., или $1,5 млрд. больше изначальных проектировок.

Деньги нужны на «Силу Сибири», расширение ГТС в направлении «Северного потока 2» и «Турецкого потока», работ по строительству терминала приема СПГ в Калининградской области, объяснял в сентябре близкий к компании источник.



«Увеличение инвестпрограммы "Газпрома" под конец года стало уже традицией», - говорит директор аналитического департамента «Локо-Инвест» Кирилл Тремасов.

В прошлом году инвестпрограмму утвердили в размере 911 млрд. рублей, а в сентябре увеличили до 1,128 трлн.



«Рост инвестпрограммы не обусловлен инфляцией или какими-то форс-мажорными обстоятельствами, а также не ускорит радикально ввод в действие экспортных трубопроводов. И необходимость ее увеличения, соответственно, вызывает вопросы», - отмечает начальник операций на фондовом рынке «Фридом Финанс» Георгий Ващенко.



«Инвесторы обычно негативно воспринимают рост инвестиционной программы "Газпрома", так как понимают, что отдача от этих инвестиций под вопросом, а свободный денежный поток (соответственно, дивиденды) в результате роста инвестиций сократится», - говорит Тремасов.

По итогам первого полугодия «Газпром» работал де-факто «в ноль»: операционная деятельность принесла компании 947 млрд. рублей денежного потока. Из этой суммы 791 млрд. рублей были потрачены на капитальные стройки, а еще 135 млрд. - составил отток по финансовым статьям.



Топ-менеджеры, представляя отчет за полугодие, предупредили, что денежный поток по итогам года с большой вероятностью станет отрицательным, напоминает Ващенко. Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

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maksjustmaks » Суб 16 тра, 2015 15:25 3 3829

]OvO[ Сер 20 тра, 2015 23:32