budivelnik
Готов продолжать с вами спорить, пока не смогу переубедить, но ДС уже негодовал количеством "озабоченных газами" на валютной ветке
Походу, не помешал бы отдельный форум "Газовый рынок в контексте"
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: Пон 29 жов, 2018 19:38
Газовий ринок в контексті
budivelnik
Готов продолжать с вами спорить, пока не смогу переубедить, но ДС уже негодовал количеством "озабоченных газами" на валютной ветке
Походу, не помешал бы отдельный форум "Газовый рынок в контексте"
Додано: Пон 29 жов, 2018 19:51
Чого ви причепились тільки до газу ?
Я знаю ще парочку монополій( з точки зору встановлення ціни) держави , де ціни за останні роки виросли в 4-5 разів...
І чомусь жоден з борцунів за соціальну справедливість про них не згадує.
Може тому що це тютюн/алкоголь ?
Ціни тут також нижчі світових в рази , товар споживається тим самим населенням що і газ..
Підняття ціни не зменшує рівень споживання ( приклади Швеції/Фінляндії)
Ціни там на ці товари навіть у порівнянні з їх зарплатами - вищі ніж у нас...
Так чому
Енергетичне здоровя держави - вас не цікавить і ви двома руками за недопущення підняття цін до світових
а на фізіологічне - ви якось уникаєте , хоча обєм ринку тютюну/алкоголю в 2 рази більший ніж обєм( в ціновому виразі) вартості енергоресурсів які споживають мешканці..
То як - тут граємо , тут не граємо- тут рибу завертаємо ?
Чи просто модно виглядати борцуном і не модно виглядати реалістом
Борцуна підтримає 70% , реаліста - 10%
Так ви хочете кращого для своїх дітей внуків і будете підтримувати все хороше чи вам би день простоять і ночь продержатся?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
Додано: Пон 29 жов, 2018 20:35
Читал, что не успеют "отработать" повышение как минимум до декабря (в сезон ранее тарифы не пересматривали - вероятно, есть некий набор формальностей, требующих времени).
Соответственно, если с декабря, то новые платежки в январе. А если с января, то в феврале
Додано: Пон 29 жов, 2018 20:54
Если начали газовую тему, то начните с моей модели.
Как должно быть у нас газом.
Элементарно.
Игроки:
1. Добывающие компании.
2. Газовые биржи и оптовые компании.
3. Компания труб (типа облгазы).
4. Трейдерские компании.
5. Потребители.
Всё. Никаких нафтогазов и прочего ворья.
Как работает.
Добывающая компания подняла газ и поставила его: а) оптовой компании по договору и/или б) на биржу, где идет спотовая торговля для трейдеров.
Трейдеры покупают газ на споте или у оптовиков, по трубе облгаза поставляют его потребителю, с которым имеют договор на поставку по контролируемому тарифу (т.к. эти облгазы монополисты на трубы).
Потребитель заключает договор с тем трейдером, который предалагает самую низкую цену и наилучшие условия.
Разные трейдеры, разные добытчики, разные цены на споте и у оптовиков, цены у всех разные, меняются каждый день. Как картошка на базаре.
В связи с тем, что компаний много, биржевое ценообразование, фьючерсы и пр. идет жесточайшая конкуренция. Хочешь больше потребителей - снижай цену, завлекай их.
Никаких гройсманов, коболевых, кононенков и фирташей с их долбанными министерствами, наками и комиссиями.
Всё открыто и прозрачно.
По такой схеме я плачу в США $80-$120 за тыщу кубов.
Газ собственной добычи в Украине ведь не дороже!
Но сравните с тем, сколько эта банда берет с вас.
И 30 лет не ударили палец о палец, чтобы хоть на шаг продвинуться к этой модели.
Потому что за счет этого каждый год делает на вас многие миллиарды.
Додано: Пон 29 жов, 2018 21:17
Копирую то, что уже писал
Запомните, существует мировая цена на пшеницу, на кофе и какао бобы, на сахар, на нефть и нефтепродукты, на сталь, золото, серебро и другие металллы, но НЕ СУЩЕСТВУЕТ МИРОВОЙ ЦЕНЫ НА ГАЗ!
Это обусловлено тем, что до 98% себестоимости газа - это его логистика к потребителю. Цены по миру отличаются не на 1-3 процента, как на мировые биржевые товары, а на десятки, сотни и даже тысячи процентов!
И обусловлено это радикально разной себестоимостью его поставки. Более 80% газа по миру поставляется по контрактным ценам, которые определяются сторонами этих контрактов. Здесь практически отсутствует спотовый рынок!
Самым дешевым в мире является газ, который транспортируется трубой от скважины к потребителю. В Украине на 100% потребляется именно такой - 60-65% потребности (20 млрд кубов) мы добываем сами, 10-15 млрд - импортируем из россии (неважно, с посредником, или без - трубу газ не покидает).
Теперь, осознав это, давайте перейдем ко второму мифу - о том, что якобы Украина что-то теряет от якобы нерыночной цены на газ.
Вспомним об индексе Биг Мака, или более научном его выражении - паритете покупательной способности (ППС).
Макдональдс в Украине продает Биг Мак по рыночной цене? Да, по рыночной!
Эта цена соответствует таковой на рынках ЕС, США, Японии и т.д.? Нет, не соответствует - в Украине она втрое ниже.
Макдональдс все производит внутри Украины, или имеется импортная составляющая? Имеется импортная составляющая - как минимум, все торговое оборудование и кухня, весь пластик и картон, картошка фри, некоторые виды соусов, кофе и чай.
Итак, как видим, коммерческая компания никого не дотирует, действует "в рынке", часть расходов несет по ценам т.н. импортного паритета, и умудряется продавать в Украине то же самое, что она продает в ЕС, втрое дешевле, при этом получая прибыльность не ниже референтной.
Как так происходит - разная, более низкая, чем в ЕС, стоимость услуг и товаров на местном рынке, которые Макдональдс покупает для производства своего продукта. В основе разницы цен лежит разница стоимости труда. Именно она определяет радикальные отличия в выходной себестоимости.
С газом действуют абсолютно те же механизмы - чтобы пробурить, чтобы построить трубу, чтобы поддерживать операции, чтобы собирать доходы и т.д. в Украине необходимо потратить значительно меньше денег, чем в Европе. Именно из-за разницы в стоимости труда.
Удельная стоимость труда в добыче газа - это не только зарплаты персонала, это еще и стоимость услуг аутсорсинга и стоимость входного билета (инвестиций). В любом бизнесе эта доля приближается к 100% до вычета налогом (даже если вы автомобиль для бизнеса, то в основе его себестоимости так же лежит стоимость труда). Все, что не составляет стоимость труда, составляет стоимость капитала.
Если вы это не осознаете, вам нужно почитать "Теорию денег и цен Кейнса". Ну, или "Капитал" Маркса
Заканчивая: если приравнять стоимость Биг Мака в Украине к стоимости Биг Мака в Роттердаме, то Макдональдс с рынка Украины уйдет, поскольку стоимость труда не позволит украинцам покупать такой дорогой продукт.
С газом - то же самое, только через эмиграцию населения, что по большому счету и происходит. Все без исключения кейсы в мире "рыночная цена - нерыночные зарплаты" завершаются жесточайшей депопуляцией. Самый быстрый и актуальный пример - Прибалтика.
Если вы попытаетесь сманипулировать, заявив, что с мировыми ценами придут и мировые зарплаты, у вас ничего не получится:
2013 год - стоимость Гкал тепла = 24 долларов (190 грн)
2018 год - стоимость Гкал тепла = 48 долларов (текущий тариф 1356 грн).
2019 год - стоимость Гкал тепла = 57 долларов (текущий тариф 1356 грн * 1,16 - коэффициент повышения).
Август 2013 - средняя зарплата = 413 долларов (3304 грн)
Август 2018 - средняя зарплата = 321 доллар (8977 грн)
2019 - средняя запрлата = ??? ну пусть даже 370 долларов.
Додано: Пон 29 жов, 2018 21:50
Блін - ніби доросла людина, а таку ..... пишите: "Перше - всі товари нашого виробництва ціну які можна підняти до світової - треба піднімати , бо тільки це дозволить збільшити доходи працівників". Це добре для товарів Ахметова чи того самого Нафтогазу- в них монополія підкріплена дружбою в НКРЕКП і адміністрації. Хочеш купуй - хочеш сиди без світла і газу, а ціни для промисловості у нас вже вищі за деякі європейські (я вже не кажу про Китай і його туркменський газ)
І навіщо відверто брехати, що "у нас найнижчі тарифи на газ в Європі (навіть нижчі ніж в росії, в якої того газу що гуталіну" - від гугла у нас ще не відключають:
Додано: Пон 29 жов, 2018 22:09
Висмикування з контексту- тільки створює проблеми в розумінні
Визначтесь будь-ласка
1 Чи може бути багатим мешканець держави , коли ціни на те що він виготовляє-низькі?
2 Чи погоджуєтесь Ви з тим , що для економіки яка працює на експорт - вигідні дешеві працівники
3 Чи розумієте Ви , що дешеві працівники=бідні мешканці=мізерний внутрішній ринок.
Таким чином
Все що виготовляється в державі- повинно продаватись в цій державі по світовим цінам , таким чином буде створений ринок де в населення( яке складається з працівників) будуть гроші для купівлі необхідних для них речей
Приклади Швеції - це показують
В Швеції не має нічого , щоб коштувало дешевше ніж в Україні і при цьому Швеція-багата як країна , так і шведи багаті як люди.
ПС
Для розумника з заявкою що є світова ціна на все крім газу- нагадаю
В Україні ціна на газ нижча ніж в Норвегії , хоча норвежці газ власного видобутку продають за межі Норвегії по 400 Євро , а в межах Норвегії по 600 і при цьому це не заважає їм
а - дотувати купівлю електроавтомобілів
б - заборонити продаж авто на дизельному паливі
ППС
Ще раз запитую
Чому причепились до газу?
Чому не піднімаєте тему цін на алкоголь і тютюн?
ППС в квадраті
Порівнювати зарплати в мирний (65 років без військових дій на території держави ) і воєнний - 4 роки боєвих дій підряд - може тільки проплачений агент або повний дебілоїд.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
Додано: Пон 29 жов, 2018 23:23
Дыра в бюджете «Газпрома» достигла $7,7 млрд.
Мегапроекты «Газпрома» по строительству трубопроводов в Турцию, Китай и в обход Украины продолжают дорожать.
Несмотря на ежегодную принимаемую программу оптимизации затрат, газовый холдинг снова не вписался в изначальную смету, а общая сумма его капитальных вложений на 217,5 млрд. рублей, или $3,2 млрд., превысит изначальный план.
Такие поправки в бюджет и финансовый план «Газпрома» одобрил совет директоров.
По итогам года «Газпром» планирует освоить в рамках инвестиционной программы 1,496 триллиона рублей - на 17% больше, чем было заложено в его бюджет изначально (1,28 трлн. рублей). Из этой суммы на проекты капитального строительства выделено 984,263 млрд. рублей (рост на 185,835 млрд. рублей), на приобретение внеоборотных активов - 84,806 млрд. рублей (рост на 43,823 млрд.).
Оплатить все расходы за счет собственных средств «Газпром» не может. Хотя цены на газ в Европе рекордные за 4 года и почти вдвое превышают заложенный в бюджет холдинга уровень ($310 за тысячу кубов вместо 184), компания увеличивает программу внешних займов, и без того рекордную в истории.
По итогам 2018 года «Газпром» планирует занять 518 млрд. рублей, или 7,7 млрд долларов. Это на 101 млрд., или $1,5 млрд. больше изначальных проектировок.
Деньги нужны на «Силу Сибири», расширение ГТС в направлении «Северного потока 2» и «Турецкого потока», работ по строительству терминала приема СПГ в Калининградской области, объяснял в сентябре близкий к компании источник.
«Увеличение инвестпрограммы "Газпрома" под конец года стало уже традицией», - говорит директор аналитического департамента «Локо-Инвест» Кирилл Тремасов.
В прошлом году инвестпрограмму утвердили в размере 911 млрд. рублей, а в сентябре увеличили до 1,128 трлн.
«Рост инвестпрограммы не обусловлен инфляцией или какими-то форс-мажорными обстоятельствами, а также не ускорит радикально ввод в действие экспортных трубопроводов. И необходимость ее увеличения, соответственно, вызывает вопросы», - отмечает начальник операций на фондовом рынке «Фридом Финанс» Георгий Ващенко.
«Инвесторы обычно негативно воспринимают рост инвестиционной программы "Газпрома", так как понимают, что отдача от этих инвестиций под вопросом, а свободный денежный поток (соответственно, дивиденды) в результате роста инвестиций сократится», - говорит Тремасов.
По итогам первого полугодия «Газпром» работал де-факто «в ноль»: операционная деятельность принесла компании 947 млрд. рублей денежного потока. Из этой суммы 791 млрд. рублей были потрачены на капитальные стройки, а еще 135 млрд. - составил отток по финансовым статьям.
Топ-менеджеры, представляя отчет за полугодие, предупредили, что денежный поток по итогам года с большой вероятностью станет отрицательным, напоминает Ващенко.
Додано: Пон 29 жов, 2018 23:44
Libo
Схема рабочая. Но в наших условиях - Укргаздобыча почти монополист (3/4 добычи), т.е. ей придётся устанавливать цену, так же как сейчас Нафтогазу.
zРадио
В Ваш спор с будивельником вмешиваться не хочу, не особо интересно.
Но вообще установление цены на газ обсуждать достаточно сложно.
Единственное, что мне точно понятно, что цена должна быть единая, разницы для юр- и физлиц быть не должно. Кроме разницы из-за условий поставки (объёмы, режимы потребления и т.п.).
Почему МВФ требует импортный паритет, а не какое-то другое значение? Так ли это вообще? Было ли такое требование вообще? Или требовали просто сбалансированности бюджета и равных цен для всех потребителей?
Почему нельзя установить средневзвешенную цену между импортной ценой и ценой внутр. добычи?
Вопросы, вопросы ...
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T
Додано: Вів 30 жов, 2018 00:17
По поводу единой цены - тоже поддерживаю.
По поводу величины цены - я конечно, свечку не держал, но подтверждений о требованиях МВФ конкретных условий по цене на газ не видел. И не слышал их заявлений. Все это со слов Коболева, Гройсмана и Порошенко
Вообще, МВФ не считаю политической организацией, у которой есть некие требования, кроме возврата кредитов. С этой позиции, конечно, их должна волновать не цена, а источник возвращения долгов. Где хотим, там и ищем.
Но тут опять возникает этический вопрос к власти - будет она эти деньги искать в статье расходов на АП и КМ, или внутри социалки Вопрос, наверно, риторический...
Есть и версия сторонников теорий заговоров (которая, при этом вполне может оказаться правдой) - крупнейший частный добытчик Бурисма, где в списке акционеров компанию беглому Злочевскому составляют вполне себе уважаемые Байден мл. и Александр Квасневский.
Схему, как частные добытчики зарабатывают на высокой цене Нефтегаза целые состояния, я описывал уже неоднократно, но очевидно это итак - раньше нужно было суетиться и экспортировать добытый газ в Восточную Европу, чтобы продать его за 200-250 долларов, при этом потратив до 50 на транзит. Сейчас же хочешь - ищи внутреннего промышленного потребителя за 400 долларов, а не хочешь - так Нефтегаз сам все выкупит по цене внутреннего частного потребителя за 300 долларов. И никаких расходов на транзит.
Соответственно, в этой схеме, выведя тариф для населения на импортный паритет Западной Европы - 500-650 долларов - можно будет вообще снимать с каждого добытого млрд кубов более 0.5 млрд долларов! Может ли МВФ быть лоббистом этого в интересах сына Байдена и Квасневского - де-факто, да. Тем более, что наши потилики и ручные для Запада, и недалекие (в том смысле, что слушают и все хорошее, и все плохое - главное, что мнение Запада)
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