Газовий ринок в контексті

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#<123 Додано: Вів 30 жов, 2018 00:31 дядя Caша написав: Дыра в бюджете «Газпрома» достигла $7,7 млрд.



Мегапроекты «Газпрома» по строительству трубопроводов в Турцию, Китай и в обход Украины продолжают дорожать.

Несмотря на ежегодную принимаемую программу оптимизации затрат, газовый холдинг снова не вписался в изначальную смету, а общая сумма его капитальных вложений на 217,5 млрд. рублей, или $3,2 млрд., превысит изначальный план.

Такие поправки в бюджет и финансовый план «Газпрома» одобрил совет директоров.



По итогам года «Газпром» планирует освоить в рамках инвестиционной программы 1,496 триллиона рублей - на 17% больше, чем было заложено в его бюджет изначально (1,28 трлн. рублей). Из этой суммы на проекты капитального строительства выделено 984,263 млрд. рублей (рост на 185,835 млрд. рублей), на приобретение внеоборотных активов - 84,806 млрд. рублей (рост на 43,823 млрд.).



Оплатить все расходы за счет собственных средств «Газпром» не может. Хотя цены на газ в Европе рекордные за 4 года и почти вдвое превышают заложенный в бюджет холдинга уровень ($310 за тысячу кубов вместо 184), компания увеличивает программу внешних займов, и без того рекордную в истории.



По итогам 2018 года «Газпром» планирует занять 518 млрд. рублей, или 7,7 млрд долларов. Это на 101 млрд., или $1,5 млрд. больше изначальных проектировок.

Деньги нужны на «Силу Сибири», расширение ГТС в направлении «Северного потока 2» и «Турецкого потока», работ по строительству терминала приема СПГ в Калининградской области, объяснял в сентябре близкий к компании источник.



«Увеличение инвестпрограммы "Газпрома" под конец года стало уже традицией», - говорит директор аналитического департамента «Локо-Инвест» Кирилл Тремасов.

В прошлом году инвестпрограмму утвердили в размере 911 млрд. рублей, а в сентябре увеличили до 1,128 трлн.



«Рост инвестпрограммы не обусловлен инфляцией или какими-то форс-мажорными обстоятельствами, а также не ускорит радикально ввод в действие экспортных трубопроводов. И необходимость ее увеличения, соответственно, вызывает вопросы», - отмечает начальник операций на фондовом рынке «Фридом Финанс» Георгий Ващенко.



«Инвесторы обычно негативно воспринимают рост инвестиционной программы "Газпрома", так как понимают, что отдача от этих инвестиций под вопросом, а свободный денежный поток (соответственно, дивиденды) в результате роста инвестиций сократится», - говорит Тремасов.

По итогам первого полугодия «Газпром» работал де-факто «в ноль»: операционная деятельность принесла компании 947 млрд. рублей денежного потока. Из этой суммы 791 млрд. рублей были потрачены на капитальные стройки, а еще 135 млрд. - составил отток по финансовым статьям.



Топ-менеджеры, представляя отчет за полугодие, предупредили, что денежный поток по итогам года с большой вероятностью станет отрицательным, напоминает Ващенко.



Буквально на днях слушал Валдайскую речь хутина (там, где про "рай и сдохнут"), так он заявил, что если у партнеров по СП2 возникнут сложности с американцами, то не против будет профинансировать весь проект за российские деньги.



Какой там отрицательный денежный поток Газпрома - зато друзья ВВХ смогут больше "заработать" на подряде



Я так понимаю, что экономический перформанс Газпрома и Роснефти в Кремле уже давно никого не парит. Бюджет они наполняют на пошлинах, а будут крупнейшие госкомпании прибыльными, или нет - дело десятое. Главное, чтобы оставались кормовой базой для кооператира Озеро... Буквально на днях слушал Валдайскую речь хутина (там, где про "рай и сдохнут"), так он заявил, что если у партнеров по СП2 возникнут сложности с американцами, то не против будет профинансировать весь проект за российские деньги.Какой там отрицательный денежный поток Газпрома - зато друзья ВВХ смогут больше "заработать" на подрядеЯ так понимаю, что экономический перформанс Газпрома и Роснефти в Кремле уже давно никого не парит. Бюджет они наполняют на пошлинах, а будут крупнейшие госкомпании прибыльными, или нет - дело десятое. Главное, чтобы оставались кормовой базой для кооператира Озеро... zРадио

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maksjustmaks » Суб 16 тра, 2015 15:25 3 3829

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