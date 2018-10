Газовий ринок в контексті

Форуми / Все про гроші: інші

#<123 Додано: Пон 29 жов, 2018 22:09 L написав: Це добре для товарів Ахметова Це добре для товарів Ахметова Висмикування з контексту- тільки створює проблеми в розумінні

Визначтесь будь-ласка

1 Чи може бути багатим мешканець держави , коли ціни на те що він виготовляє-низькі?

2 Чи погоджуєтесь Ви з тим , що для економіки яка працює на експорт - вигідні дешеві працівники

3 Чи розумієте Ви , що дешеві працівники=бідні мешканці=мізерний внутрішній ринок.



Таким чином

Все що виготовляється в державі- повинно продаватись в цій державі по світовим цінам , таким чином буде створений ринок де в населення( яке складається з працівників) будуть гроші для купівлі необхідних для них речей

Приклади Швеції - це показують

В Швеції не має нічого , щоб коштувало дешевше ніж в Україні і при цьому Швеція-багата як країна , так і шведи багаті як люди.

ПС

Для розумника з заявкою що є світова ціна на все крім газу- нагадаю

В Україні ціна на газ нижча ніж в Норвегії , хоча норвежці газ власного видобутку продають за межі Норвегії по 400 Євро , а в межах Норвегії по 600 і при цьому це не заважає їм

а - дотувати купівлю електроавтомобілів

б - заборонити продаж авто на дизельному паливі



ППС

Ще раз запитую

Чому причепились до газу?

Чому не піднімаєте тему цін на алкоголь і тютюн?



ППС в квадраті

Повідомлень: 19703 З нами з: 15.01.09 Подякував: 124 раз. Подякували: 1913 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 29 жов, 2018 23:23 Дыра в бюджете «Газпрома» достигла $7,7 млрд.



Мегапроекты «Газпрома» по строительству трубопроводов в Турцию, Китай и в обход Украины продолжают дорожать.

Несмотря на ежегодную принимаемую программу оптимизации затрат, газовый холдинг снова не вписался в изначальную смету, а общая сумма его капитальных вложений на 217,5 млрд. рублей, или $3,2 млрд., превысит изначальный план.

Такие поправки в бюджет и финансовый план «Газпрома» одобрил совет директоров.



По итогам года «Газпром» планирует освоить в рамках инвестиционной программы 1,496 триллиона рублей - на 17% больше, чем было заложено в его бюджет изначально (1,28 трлн. рублей). Из этой суммы на проекты капитального строительства выделено 984,263 млрд. рублей (рост на 185,835 млрд. рублей), на приобретение внеоборотных активов - 84,806 млрд. рублей (рост на 43,823 млрд.).



Оплатить все расходы за счет собственных средств «Газпром» не может. Хотя цены на газ в Европе рекордные за 4 года и почти вдвое превышают заложенный в бюджет холдинга уровень ($310 за тысячу кубов вместо 184), компания увеличивает программу внешних займов, и без того рекордную в истории.



По итогам 2018 года «Газпром» планирует занять 518 млрд. рублей, или 7,7 млрд долларов. Это на 101 млрд., или $1,5 млрд. больше изначальных проектировок.

Деньги нужны на «Силу Сибири», расширение ГТС в направлении «Северного потока 2» и «Турецкого потока», работ по строительству терминала приема СПГ в Калининградской области, объяснял в сентябре близкий к компании источник.



«Увеличение инвестпрограммы "Газпрома" под конец года стало уже традицией», - говорит директор аналитического департамента «Локо-Инвест» Кирилл Тремасов.

В прошлом году инвестпрограмму утвердили в размере 911 млрд. рублей, а в сентябре увеличили до 1,128 трлн.



«Рост инвестпрограммы не обусловлен инфляцией или какими-то форс-мажорными обстоятельствами, а также не ускорит радикально ввод в действие экспортных трубопроводов. И необходимость ее увеличения, соответственно, вызывает вопросы», - отмечает начальник операций на фондовом рынке «Фридом Финанс» Георгий Ващенко.



«Инвесторы обычно негативно воспринимают рост инвестиционной программы "Газпрома", так как понимают, что отдача от этих инвестиций под вопросом, а свободный денежный поток (соответственно, дивиденды) в результате роста инвестиций сократится», - говорит Тремасов.

По итогам первого полугодия «Газпром» работал де-факто «в ноль»: операционная деятельность принесла компании 947 млрд. рублей денежного потока. Из этой суммы 791 млрд. рублей были потрачены на капитальные стройки, а еще 135 млрд. - составил отток по финансовым статьям.



Схема рабочая. Но в наших условиях - Укргаздобыча почти монополист (3/4 добычи), т.е. ей придётся устанавливать цену, так же как сейчас Нафтогазу.



zРадио

В Ваш спор с будивельником вмешиваться не хочу, не особо интересно.

Но вообще установление цены на газ обсуждать достаточно сложно.

Единственное, что мне точно понятно, что цена должна быть единая, разницы для юр- и физлиц быть не должно. Кроме разницы из-за условий поставки (объёмы, режимы потребления и т.п.).

Почему МВФ требует импортный паритет, а не какое-то другое значение? Так ли это вообще? Было ли такое требование вообще? Или требовали просто сбалансированности бюджета и равных цен для всех потребителей?

Почему нельзя установить средневзвешенную цену между импортной ценой и ценой внутр. добычи?

По поводу единой цены - тоже поддерживаю.



По поводу величины цены - я конечно, свечку не держал, но подтверждений о требованиях МВФ конкретных условий по цене на газ не видел. И не слышал их заявлений. Все это со слов Коболева, Гройсмана и Порошенко



Вообще, МВФ не считаю политической организацией, у которой есть некие требования, кроме возврата кредитов. С этой позиции, конечно, их должна волновать не цена, а источник возвращения долгов. Где хотим, там и ищем.



Но тут опять возникает этический вопрос к власти - будет она эти деньги искать в статье расходов на АП и КМ, или внутри социалки Вопрос, наверно, риторический...



Есть и версия сторонников теорий заговоров (которая, при этом вполне может оказаться правдой) - крупнейший частный добытчик Бурисма, где в списке акционеров компанию беглому Злочевскому составляют вполне себе уважаемые Байден мл. и Александр Квасневский.



Схему, как частные добытчики зарабатывают на высокой цене Нефтегаза целые состояния, я описывал уже неоднократно, но очевидно это итак - раньше нужно было суетиться и экспортировать добытый газ в Восточную Европу, чтобы продать его за 200-250 долларов, при этом потратив до 50 на транзит. Сейчас же хочешь - ищи внутреннего промышленного потребителя за 400 долларов, а не хочешь - так Нефтегаз сам все выкупит по цене внутреннего частного потребителя за 300 долларов. И никаких расходов на транзит.



Повідомлень: 596 З нами з: 02.05.18 Подякував: 44 раз. Подякували: 446 раз. Профіль 2 1 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 30 жов, 2018 00:31 дядя Caша написав: Дыра в бюджете «Газпрома» достигла $7,7 млрд.



Мегапроекты «Газпрома» по строительству трубопроводов в Турцию, Китай и в обход Украины продолжают дорожать.

Несмотря на ежегодную принимаемую программу оптимизации затрат, газовый холдинг снова не вписался в изначальную смету, а общая сумма его капитальных вложений на 217,5 млрд. рублей, или $3,2 млрд., превысит изначальный план.

Такие поправки в бюджет и финансовый план «Газпрома» одобрил совет директоров.



По итогам года «Газпром» планирует освоить в рамках инвестиционной программы 1,496 триллиона рублей - на 17% больше, чем было заложено в его бюджет изначально (1,28 трлн. рублей). Из этой суммы на проекты капитального строительства выделено 984,263 млрд. рублей (рост на 185,835 млрд. рублей), на приобретение внеоборотных активов - 84,806 млрд. рублей (рост на 43,823 млрд.).



Оплатить все расходы за счет собственных средств «Газпром» не может. Хотя цены на газ в Европе рекордные за 4 года и почти вдвое превышают заложенный в бюджет холдинга уровень ($310 за тысячу кубов вместо 184), компания увеличивает программу внешних займов, и без того рекордную в истории.



По итогам 2018 года «Газпром» планирует занять 518 млрд. рублей, или 7,7 млрд долларов. Это на 101 млрд., или $1,5 млрд. больше изначальных проектировок.

Деньги нужны на «Силу Сибири», расширение ГТС в направлении «Северного потока 2» и «Турецкого потока», работ по строительству терминала приема СПГ в Калининградской области, объяснял в сентябре близкий к компании источник.



«Увеличение инвестпрограммы "Газпрома" под конец года стало уже традицией», - говорит директор аналитического департамента «Локо-Инвест» Кирилл Тремасов.

В прошлом году инвестпрограмму утвердили в размере 911 млрд. рублей, а в сентябре увеличили до 1,128 трлн.



«Рост инвестпрограммы не обусловлен инфляцией или какими-то форс-мажорными обстоятельствами, а также не ускорит радикально ввод в действие экспортных трубопроводов. И необходимость ее увеличения, соответственно, вызывает вопросы», - отмечает начальник операций на фондовом рынке «Фридом Финанс» Георгий Ващенко.



«Инвесторы обычно негативно воспринимают рост инвестиционной программы "Газпрома", так как понимают, что отдача от этих инвестиций под вопросом, а свободный денежный поток (соответственно, дивиденды) в результате роста инвестиций сократится», - говорит Тремасов.

По итогам первого полугодия «Газпром» работал де-факто «в ноль»: операционная деятельность принесла компании 947 млрд. рублей денежного потока. Из этой суммы 791 млрд. рублей были потрачены на капитальные стройки, а еще 135 млрд. - составил отток по финансовым статьям.



Топ-менеджеры, представляя отчет за полугодие, предупредили, что денежный поток по итогам года с большой вероятностью станет отрицательным, напоминает Ващенко.



Буквально на днях слушал Валдайскую речь хутина (там, где про "рай и сдохнут"), так он заявил, что если у партнеров по СП2 возникнут сложности с американцами, то не против будет профинансировать весь проект за российские деньги.



Какой там отрицательный денежный поток Газпрома - зато друзья ВВХ смогут больше "заработать" на подряде



Повідомлень: 596 З нами з: 02.05.18 Подякував: 44 раз. Подякували: 446 раз. Профіль 2 1 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 30 жов, 2018 10:07 Libo написав: Если начали газовую тему, то начните с моей модели.

Как должно быть у нас газом.

Элементарно.



Игроки:



1. Добывающие компании.

2. Газовые биржи и оптовые компании.

3. Компания труб (типа облгазы).

4. Трейдерские компании.

5. Потребители.



Всё. Никаких нафтогазов и прочего ворья.



Как работает.



Добывающая компания подняла газ и поставила его: а) оптовой компании по договору и/или б) на биржу, где идет спотовая торговля для трейдеров.

Трейдеры покупают газ на споте или у оптовиков, по трубе облгаза поставляют его потребителю, с которым имеют договор на поставку по контролируемому тарифу (т.к. эти облгазы монополисты на трубы).

Потребитель заключает договор с тем трейдером, который предалагает самую низкую цену и наилучшие условия.

Разные трейдеры, разные добытчики, разные цены на споте и у оптовиков, цены у всех разные, меняются каждый день. Как картошка на базаре.

В связи с тем, что компаний много, биржевое ценообразование, фьючерсы и пр. идет жесточайшая конкуренция. Хочешь больше потребителей - снижай цену, завлекай их.

Никаких гройсманов, коболевых, кононенков и фирташей с их долбанными министерствами, наками и комиссиями.

Всё открыто и прозрачно.

По такой схеме я плачу в США $80-$120 за тыщу кубов.

Газ собственной добычи в Украине ведь не дороже!

Но сравните с тем, сколько эта банда берет с вас.

И 30 лет не ударили палец о палец, чтобы хоть на шаг продвинуться к этой модели.

Потому что за счет этого каждый год делает на вас многие миллиарды.



Да Вы просто счастливец!!!

Остальные 320 млн. американцев платят значительно больше

Natural Gas Prices

(Dollars per Thousand Cubic Feet)

Residental Price Jul 2018

https://www.eia.gov/dnav/ng/ng_pri_sum_ ... DMcf_m.htm

New Jersey 12.11

New York 20.11

Connecticut 22.23

Все цены за 27 м3, т.е. от 0,4 до 0,8 доллара за м3

Увы, именно этого и требует МВФ. Из программы EFF, март 2015

