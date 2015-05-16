RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Галузі економіки
/
Газовий ринок в контексті

Газовий ринок в контексті
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1234
Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 23:09

  freeze написав:
  ЛАД написав:Почему именно импортный паритет?

Естественный ответ, денег при импортном паритете можно больше скачать.

Кому скачать - МВФу?
Не читаю - Tea, Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
Starikan
2
 
Повідомлень: 14957
З нами з: 12.10.11
Подякував: 1231 раз.
Подякували: 2208 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 23:15

  Волгарь написав:Да Вы просто счастливец!!!
Остальные 320 млн. американцев платят значительно больше
Natural Gas Prices
(Dollars per Thousand Cubic Feet)
Residental Price Jul 2018
https://www.eia.gov/dnav/ng/ng_pri_sum_ ... DMcf_m.htm
New Jersey 12.11
New York 20.11
Connecticut 22.23
Все цены за 27 м3, т.е. от 0,4 до 0,8 доллара за м3
А 120 долларов сейчас газ стоит в США всего в одном месте - Henry Hub.


В принципе я фартовый.
Признаюсь, в последнее время не пересчитывал в кубы.
Может сейчас чуть дороже.
Но на волне первого потока сланцевого газа пересчитывал и получал в пределах сотки. А до этой волны платил триста с гаком.
Но это все мелочи и детали.
Важен порядок цифр и не будем придираться к копейкам.
Libo
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 6628
З нами з: 14.11.11
Подякував: 287 раз.
Подякували: 3290 раз.
 
Профіль
1
  #<1234
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Ринок мобільного зв'язку в Україні
maksjustmaks » Суб 16 тра, 2015 15:25
3 3829
Переглянути останнє повідомлення
Сер 20 тра, 2015 23:32
]OvO[

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.