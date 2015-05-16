Газовий ринок в контексті

Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Волгарь написав:Да Вы просто счастливец!!! Остальные 320 млн. американцев платят значительно больше Natural Gas Prices (Dollars per Thousand Cubic Feet) Residental Price Jul 2018 https://www.eia.gov/dnav/ng/ng_pri_sum_ ... DMcf_m.htm New Jersey 12.11 New York 20.11 Connecticut 22.23 Все цены за 27 м3, т.е. от 0,4 до 0,8 доллара за м3 А 120 долларов сейчас газ стоит в США всего в одном месте - Henry Hub.
В принципе я фартовый. Признаюсь, в последнее время не пересчитывал в кубы. Может сейчас чуть дороже. Но на волне первого потока сланцевого газа пересчитывал и получал в пределах сотки. А до этой волны платил триста с гаком. Но это все мелочи и детали. Важен порядок цифр и не будем придираться к копейкам.