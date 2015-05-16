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Газовий ринок в контексті

Газовий ринок в контексті
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1234
Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 23:09

  freeze написав:
  ЛАД написав:Почему именно импортный паритет?

Естественный ответ, денег при импортном паритете можно больше скачать.

Кому скачать - МВФу?
Не читаю - Tea, Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
Starikan
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Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 23:15

  Волгарь написав:Да Вы просто счастливец!!!
Остальные 320 млн. американцев платят значительно больше
Natural Gas Prices
(Dollars per Thousand Cubic Feet)
Residental Price Jul 2018
https://www.eia.gov/dnav/ng/ng_pri_sum_ ... DMcf_m.htm
New Jersey 12.11
New York 20.11
Connecticut 22.23
Все цены за 27 м3, т.е. от 0,4 до 0,8 доллара за м3
А 120 долларов сейчас газ стоит в США всего в одном месте - Henry Hub.


В принципе я фартовый.
Признаюсь, в последнее время не пересчитывал в кубы.
Может сейчас чуть дороже.
Но на волне первого потока сланцевого газа пересчитывал и получал в пределах сотки. А до этой волны платил триста с гаком.
Но это все мелочи и детали.
Важен порядок цифр и не будем придираться к копейкам.
Libo
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 01:13

  Starikan написав:ЛАД

МВФ пишет открытым текстом - он недоволен низкими ценами на газ и отопление для населения.
The very low prices for residential gas and district heating encourage excessive energy consumption and lead to large losses by Naftogaz, drive gas imports up, discourage investment in domestic production, and breed governance problems.


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Restoring the financial health of Naftogaz is an overarching goal of the program

Так уже вроде бы добились финансового оздоровления, есть прибыль, на фига дальше-то повышать?

Согласен и с первым, и со вторым.
Низкие цены плохо. Ситуация, когда Нафтогаз был планово убыточным и нет денег на инвестирование - очень плохо.
Но это не означает, что надо поднять цены до небес и сделать Нафтогаз сверхприбыльным.
Вы сами пишете, что добились финансового оздоровления. При этом, правда, не добились единой цены на газ. Это тоже необходимо. Но совершенно ниоткуда не следует, что эта цена должна быть на уровне импортного паритета.
Поэтому возникает подозрение, что ответ на Ваш вопрос "Кому скачать - МВФу?" будет привычным, и надо это совсем не МВФу. :)
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T :!:
ЛАД
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