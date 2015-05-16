Газовий ринок в контексті

Кому скачать - МВФу?
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: Вів 30 жов, 2018 23:09
Кому скачать - МВФу?
Не читаю - Tea, Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
Додано: Вів 30 жов, 2018 23:15
В принципе я фартовый.
Признаюсь, в последнее время не пересчитывал в кубы.
Может сейчас чуть дороже.
Но на волне первого потока сланцевого газа пересчитывал и получал в пределах сотки. А до этой волны платил триста с гаком.
Но это все мелочи и детали.
Важен порядок цифр и не будем придираться к копейкам.
Додано: Сер 31 жов, 2018 01:13
Согласен и с первым, и со вторым.
Низкие цены плохо. Ситуация, когда Нафтогаз был планово убыточным и нет денег на инвестирование - очень плохо.
Но это не означает, что надо поднять цены до небес и сделать Нафтогаз сверхприбыльным.
Вы сами пишете, что добились финансового оздоровления. При этом, правда, не добились единой цены на газ. Это тоже необходимо. Но совершенно ниоткуда не следует, что эта цена должна быть на уровне импортного паритета.
Поэтому возникает подозрение, что ответ на Ваш вопрос "Кому скачать - МВФу?" будет привычным, и надо это совсем не МВФу.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T
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