Газовий ринок в контексті

Кому скачать - МВФу?
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: Вів 30 жов, 2018 23:09
Кому скачать - МВФу?
Не читаю - Tea, Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
Додано: Вів 30 жов, 2018 23:15
В принципе я фартовый.
Признаюсь, в последнее время не пересчитывал в кубы.
Может сейчас чуть дороже.
Но на волне первого потока сланцевого газа пересчитывал и получал в пределах сотки. А до этой волны платил триста с гаком.
Но это все мелочи и детали.
Важен порядок цифр и не будем придираться к копейкам.
Додано: Сер 31 жов, 2018 01:13
Согласен и с первым, и со вторым.
Низкие цены плохо. Ситуация, когда Нафтогаз был планово убыточным и нет денег на инвестирование - очень плохо.
Но это не означает, что надо поднять цены до небес и сделать Нафтогаз сверхприбыльным.
Вы сами пишете, что добились финансового оздоровления. При этом, правда, не добились единой цены на газ. Это тоже необходимо. Но совершенно ниоткуда не следует, что эта цена должна быть на уровне импортного паритета.
Поэтому возникает подозрение, что ответ на Ваш вопрос "Кому скачать - МВФу?" будет привычным, и надо это совсем не МВФу.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T
Додано: Сер 31 жов, 2018 10:35
Якщо розглядати в контексті що
крадуть...
То піднімати не треба
А якщо розглядати в контексті що Нафтогаз як державна компанія. все піднняття ціни у вигляді податків/дивідентів перечисляє в Держбюджет- то стає ясно що підняття ціни на газ = додаткове оподаткування , особливо для тих хто ніде офіційно не працює , але при цьому живе в 100+м2 житлі.
Для таких категорій суттєво утруднилось отримання субсидій і коли ціна газу=2 х ціна яка може бути- ото цих 50% від ціни це і є скрите оподаткування.
Для тих же хто працює по білому, ще пару років тому знизили оподаткування по ЄСВ
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
Додано: Сер 31 жов, 2018 11:29
Я же привел цитату МВФ о требовании импортного паритета. Или Вы вместе с Фризом считаете, что это наши алегархи навязали МВФ такую позицию?
Да, и я не защитник МВФ, это пираньи, которые набрасываются на ослабевших.
В 14-м по наивности думал, что нам предложат план Маршалла с инвестициями, а не грабительские кредиты, поверил дурачку Аслунду.
Не додумал простые вещи: 1) кто будет инвестировать в воюющую страну 2)инвестировать в Украину - значит подпортить отношения с Рашкой, а в этом никто не заинтересован. 15% мировых ресурсов и капвложения в ее экономику терять никто не собирается.
Ничего, Юля придет - порядок наведет
Не читаю - Tea, Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
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