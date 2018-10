Газовий ринок в контексті

Форуми / Все про гроші: інші

#<1234 Додано: Вів 30 жов, 2018 23:09 freeze написав: ЛАД написав: Почему именно импортный паритет? Почему именно импортный паритет?

Естественный ответ, денег при импортном паритете можно больше скачать. Естественный ответ, денег при импортном паритете можно больше скачать.

Кому скачать - МВФу?

Остальные 320 млн. американцев платят значительно больше

Natural Gas Prices

(Dollars per Thousand Cubic Feet)

Residental Price Jul 2018

https://www.eia.gov/dnav/ng/ng_pri_sum_ ... DMcf_m.htm

New Jersey 12.11

New York 20.11

Connecticut 22.23

Все цены за 27 м3, т.е. от 0,4 до 0,8 доллара за м3

А 120 долларов сейчас газ стоит в США всего в одном месте - Henry Hub. Да Вы просто счастливец!!!Остальные 320 млн. американцев платят значительно большеВсе цены за 27 м3, т.е. от 0,4 до 0,8 доллара за м3А 120 долларов сейчас газ стоит в США всего в одном месте - Henry Hub.



В принципе я фартовый.

Признаюсь, в последнее время не пересчитывал в кубы.

Может сейчас чуть дороже.

Но на волне первого потока сланцевого газа пересчитывал и получал в пределах сотки. А до этой волны платил триста с гаком.

Но это все мелочи и детали.

В принципе я фартовый.
Признаюсь, в последнее время не пересчитывал в кубы.
Может сейчас чуть дороже.
Но на волне первого потока сланцевого газа пересчитывал и получал в пределах сотки. А до этой волны платил триста с гаком.
Но это все мелочи и детали.
Важен порядок цифр и не будем придираться к копейкам.

ЛАД

МВФ пишет открытым текстом - он недоволен низкими ценами на газ и отопление для населения.



МВФ пишет открытым текстом - он недоволен низкими ценами на газ и отопление для населения.

The very low prices for residential gas and district heating encourage excessive energy consumption and lead to large losses by Naftogaz, drive gas imports up, discourage investment in domestic production, and breed governance problems.



Далее

Restoring the financial health of Naftogaz is an overarching goal of the program

Так уже вроде бы добились финансового оздоровления, есть прибыль, на фига дальше-то повышать? МВФ пишет открытым текстом - он недоволен низкими ценами на газ и отопление для населения.ДалееТак уже вроде бы добились финансового оздоровления, есть прибыль, на фига дальше-то повышать?

Согласен и с первым, и со вторым.

Низкие цены плохо. Ситуация, когда Нафтогаз был планово убыточным и нет денег на инвестирование - очень плохо.

Но это не означает, что надо поднять цены до небес и сделать Нафтогаз сверхприбыльным.

Вы сами пишете, что добились финансового оздоровления. При этом, правда, не добились единой цены на газ. Это тоже необходимо. Но совершенно ниоткуда не следует, что эта цена должна быть на уровне импортного паритета.

Согласен и с первым, и со вторым.
Низкие цены плохо. Ситуация, когда Нафтогаз был планово убыточным и нет денег на инвестирование - очень плохо.
Но это не означает, что надо поднять цены до небес и сделать Нафтогаз сверхприбыльным.
Вы сами пишете, что добились финансового оздоровления. При этом, правда, не добились единой цены на газ. Это тоже необходимо. Но совершенно ниоткуда не следует, что эта цена должна быть на уровне импортного паритета.
Поэтому возникает подозрение, что ответ на Ваш вопрос "Кому скачать - МВФу?" будет привычным, и надо это совсем не МВФу.

Вы сами пишете, что добились финансового оздоровления. При этом, правда, не добились единой цены на газ. Это тоже необходимо. Но совершенно ниоткуда не следует, что эта цена должна быть на уровне импортного паритета.

Поэтому возникает подозрение, что ответ на Ваш вопрос "Кому скачать - МВФу?" будет привычным, и надо это совсем не МВФу Но это не означает, что надо поднять цены до небес и сделать Нафтогаз сверхприбыльным.Вы сами пишете, что добились финансового оздоровления. При этом, правда, не добились единой цены на газ. Это тоже необходимо. Но совершенно ниоткуда не следует, что эта цена должна быть на уровне импортного паритета.Поэтому возникает подозрение, что ответ на Ваш вопрос "Кому скачать - МВФу?" будет привычным, и надо это совсем не МВФу Якщо розглядати в контексті що

крадуть...

То піднімати не треба

А якщо розглядати в контексті що Нафтогаз як державна компанія. все піднняття ціни у вигляді податків/дивідентів перечисляє в Держбюджет- то стає ясно що підняття ціни на газ = додаткове оподаткування , особливо для тих хто ніде офіційно не працює , але при цьому живе в 100+м2 житлі.

Для таких категорій суттєво утруднилось отримання субсидій і коли ціна газу=2 х ціна яка може бути- ото цих 50% від ціни це і є скрите оподаткування.

Якщо розглядати в контексті що
крадуть...
То піднімати не треба
А якщо розглядати в контексті що Нафтогаз як державна компанія. все піднняття ціни у вигляді податків/дивідентів перечисляє в Держбюджет- то стає ясно що підняття ціни на газ = додаткове оподаткування , особливо для тих хто ніде офіційно не працює , але при цьому живе в 100+м2 житлі.
Для таких категорій суттєво утруднилось отримання субсидій і коли ціна газу=2 х ціна яка може бути- ото цих 50% від ціни це і є скрите оподаткування.
Для тих же хто працює по білому, ще пару років тому знизили оподаткування по ЄСВ

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників budivelnik

Повідомлень: 19705 З нами з: 15.01.09 Подякував: 124 раз. Подякували: 1915 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 31 жов, 2018 11:29 ЛАД написав: Поэтому возникает подозрение, что ответ на Ваш вопрос "Кому скачать - МВФу?" будет привычным, и надо это совсем не МВФу. Поэтому возникает подозрение, что ответ на Ваш вопрос "Кому скачать - МВФу?" будет привычным, и надо это совсем не МВФу.



Я же привел цитату МВФ о требовании импортного паритета. Или Вы вместе с Фризом считаете, что это наши алегархи навязали МВФ такую позицию?



Да, и я не защитник МВФ, это пираньи, которые набрасываются на ослабевших.



В 14-м по наивности думал, что нам предложат план Маршалла с инвестициями, а не грабительские кредиты, поверил дурачку Аслунду.

Не додумал простые вещи: 1) кто будет инвестировать в воюющую страну 2)инвестировать в Украину - значит подпортить отношения с Рашкой, а в этом никто не заинтересован. 15% мировых ресурсов и капвложения в ее экономику терять никто не собирается.



Я же привел цитату МВФ о требовании импортного паритета. Или Вы вместе с Фризом считаете, что это наши алегархи навязали МВФ такую позицию?

Да, и я не защитник МВФ, это пираньи, которые набрасываются на ослабевших.

В 14-м по наивности думал, что нам предложат план Маршалла с инвестициями, а не грабительские кредиты, поверил дурачку Аслунду.
Не додумал простые вещи: 1) кто будет инвестировать в воюющую страну 2)инвестировать в Украину - значит подпортить отношения с Рашкой, а в этом никто не заинтересован. 15% мировых ресурсов и капвложения в ее экономику терять никто не собирается.

Ничего, Юля придет - порядок наведет

В 14-м я так же, как и Вы, надеялся на план Маршалла. Его отсутствие, возможно, связано с теми причинами, о кот. написали Вы, возможно со значительно худшей управляемостью Украины по сравнению с послевоенной Зап. Европой. Наши орлы делают что-то, только когда совсем уж некуда деваться.

Я не считаю, что "наши алегархи навязали МВФ такую позицию", но предложить такой вариант вполне могли, а теперь, когда это записано, МВФ и настаивает на выполнении.

Вот свежее:

Государству выгоднее назначать субсидии на оплату «коммуналки», чем регулировать цены на топливо и платить дотации «Нафтогазу». Об этом заявил министр социальной политики Украины Андрей Рева.



ФАКТ. По словам Ревы, в 2014 году (когда субсидии не давали так массово, а цена на газ была ниже рыночной), государство компенсировало потери «Нафтогаза» по 114 млрд грн в год. То есть, украинцы якобы получали дешевый газ, а потом все вместе платили его настоящую цену, но через бюджет, пояснил министр.



В этом году на субсидии потратят из госказны около 55 млрд грн. Это вдвое меньше, чем выплата убытков «Нафтогазу», констатировал глава Минсоцполитики.



ПОЗИЦИЯ. По словам Ревы, деньги, которые выделяют на субсидии, попадают именно к украинцам с низким уровнем доходов. А регуляция цены на газ снижала бы цену для всего населения (включая тех, кто может оплачивать высокие тарифы ЖКХ).



Кроме того, подчеркнул министр, любую цену ниже рыночной придется все равно компенсировать из госбюджета (за счет налогоплательщиков).

https://etcetera.media/neozhidanno-pochemu-podorozhanie-gaza-vyigodno-ukraintsam.html

Не знаю, как по мне, это напоминает его предыдущее скандальное высказывание о том, что "украинцы много едят" и поэтому в расходах большая доля затрат на питание.

Он как-то умалчивает, что Нафтогаз вроде бы не дотационный уже при сегодняшних ценах. Возможно, при поднятии цен для населения сегодня можно было уменьшить цены для предприятий и выйти на единую цену в стране.

И вообще всё это похоже на стремление ликвидировать (или хотя бы заметно ослабить) средний класс - все должны зависеть от государства.



И ещё. Не знаю, насколько можно доверять Дубинскому, но вот такое мнение о Коболеве и истории с выводом в США 8 млн. долл. премии за победу над Нафтогазом (из ещё не полученных Украиной денег):

При этом он уточнил, что вывести 8 млн долларов из нашей страны проблематично: для физлиц НБУ регламентирует только два основания.



«Первое: лицо является нерезидентом Украины и может со своего счета переводить любые суммы в любую страну мира. Второе: лицо получило право на постоянное место жительства в другой стране», – сообщил журналист.



Дубинский добавил, что крупнейшей нефтегазовой компанией управляет человек, который не доверяет ни украинскому правительству, ни украинским банкам, ни украинской гривне.



«Вы же понимаете, что человеку с ПМЖ в США абсолютно с*ать, сколько вы платите за газ, что будет с газотранспортной системой, и как вы будете жить зимой», – резюмирует журналист.

https://etcetera.media/neozhidanno-glavu-naftogaza-zapodozrili-v-svyazyah-s-drugoy-stranoy.html В 14-м я так же, как и Вы, надеялся на план Маршалла. Его отсутствие, возможно, связано с теми причинами, о кот. написали Вы, возможно со значительно худшей управляемостью Украины по сравнению с послевоенной Зап. Европой. Наши орлы делают что-то, только когда совсем уж некуда деваться.Я не считаю, что "наши алегархиМВФ такую позицию", нотакой вариант вполне могли, а теперь, когда это записано, МВФ и настаивает на выполнении.Вот свежее:Не знаю, как по мне, это напоминает его предыдущее скандальное высказывание о том, что "украинцы много едят" и поэтому в расходах большая доля затрат на питание.Он как-то умалчивает, что Нафтогаз вроде бы не дотационный уже при сегодняшних ценах. Возможно, при поднятии цен для населения сегодня можно было уменьшить цены для предприятий и выйти на единую цену в стране.И вообще всё это похоже на стремление ликвидировать (или хотя бы заметно ослабить) средний класс - все должны зависеть от государства.И ещё. Не знаю, насколько можно доверять Дубинскому, но вот такое мнение о Коболеве и истории с выводом в США 8 млн. долл. премии за победу над Нафтогазом (изУкраиной денег): Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T ЛАД 2 Повідомлень: 10782 З нами з: 31.08.10 Подякував: 3342 раз. Подякували: 3183 раз. Профіль 1 2 4 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 31 жов, 2018 16:21 budivelnik написав: А якщо розглядати в контексті що Нафтогаз як державна компанія. все піднняття ціни у вигляді податків/дивідентів перечисляє в Держбюджет- то стає ясно що підняття ціни на газ = додаткове оподаткування

А якщо розглядати в контексті що Нафтогаз як державна компанія. все піднняття ціни у вигляді податків/дивідентів перечисляє в Держбюджет- то стає ясно що підняття ціни на газ = додаткове оподаткування



Зачем вы продолжаете откровенно лгать? Просто по-человечески хочу понять. Ведь прекрасно знаете, что в виде дивидендов (через "д", а не "т" все-таки) в Бюджет было перечислено лишь 30% от чистой прибыли 2017.



Зачем вы продолжаете откровенно лгать? Просто по-человечески хочу понять. Ведь прекрасно знаете, что в виде дивидендов (через "д", а не "т" все-таки) в Бюджет было перечислено лишь 30% от чистой прибыли 2017.

Еще не кривя душой расскажите, с каких денег был выплачен бонус 45 млн долларов, если Газпром штраф не оплатил? Не с поднятия ли цен для украинских потребителей?

Повідомлень: 600 З нами з: 02.05.18 Подякував: 45 раз. Подякували: 448 раз. Профіль 2 1 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 31 жов, 2018 16:34 ЛАД написав: Согласен и с первым, и со вторым.

Низкие цены плохо. Ситуация, когда Нафтогаз был планово убыточным и нет денег на инвестирование - очень плохо.

Но это не означает, что надо поднять цены до небес и сделать Нафтогаз сверхприбыльным.

Вы сами пишете, что добились финансового оздоровления. При этом, правда, не добились единой цены на газ. Это тоже необходимо. Но совершенно ниоткуда не следует, что эта цена должна быть на уровне импортного паритета.

Поэтому возникает подозрение, что ответ на Ваш вопрос "Кому скачать - МВФу?" будет привычным, и надо это совсем не МВФу. Согласен и с первым, и со вторым.Низкие цены плохо. Ситуация, когда Нафтогаз был планово убыточным и нет денег на инвестирование - очень плохо.Но это не означает, что надо поднять цены до небес и сделать Нафтогаз сверхприбыльным.Вы сами пишете, что добились финансового оздоровления. При этом, правда, не добились единой цены на газ. Это тоже необходимо. Но совершенно ниоткуда не следует, что эта цена должна быть на уровне импортного паритета.Поэтому возникает подозрение, что ответ на Ваш вопрос "Кому скачать - МВФу?" будет привычным, и надо это совсем не МВФу.



Справедливости ради, прошу не забывать, что поправить финансовое здоровье можно не только управлением доходами через повышение цен, но и управлением расходами через оптимизацию штатного расписания и бизнес-процессов, устранение воровства, построение эффективной политики закупок, инвестирование в новые технологии и т.д.



Что уж говорить о том, что большие внутренние преобразования с точки зрения усилий менеджмента не идут ни в какое сравнение с простым "тупым" поднятием ценника, еще и в условиях абсолютной монополии, когда альтернативы у потребителя нет.



Если открыть отчетность Нефтегаза, то становится очевидным, что расходы, не связанные непосредственно с добычей, растут еще выше, чем раздутые ценником доходы.



Справедливости ради, прошу не забывать, что поправить финансовое здоровье можно не только управлением доходами через повышение цен, но и управлением расходами через оптимизацию штатного расписания и бизнес-процессов, устранение воровства, построение эффективной политики закупок, инвестирование в новые технологии и т.д.

Что уж говорить о том, что большие внутренние преобразования с точки зрения усилий менеджмента не идут ни в какое сравнение с простым "тупым" поднятием ценника, еще и в условиях абсолютной монополии, когда альтернативы у потребителя нет.

Если открыть отчетность Нефтегаза, то становится очевидным, что расходы, не связанные непосредственно с добычей, растут еще выше, чем раздутые ценником доходы.

Вот, собственно, и все, что можно сказать об "эффективности" управления...

