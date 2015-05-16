Газовий ринок в контексті

Кому скачать - МВФу?
|
|
|
Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: Вів 30 жов, 2018 23:09
Кому скачать - МВФу?
Не читаю - Tea, Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
Додано: Вів 30 жов, 2018 23:15
В принципе я фартовый.
Признаюсь, в последнее время не пересчитывал в кубы.
Может сейчас чуть дороже.
Но на волне первого потока сланцевого газа пересчитывал и получал в пределах сотки. А до этой волны платил триста с гаком.
Но это все мелочи и детали.
Важен порядок цифр и не будем придираться к копейкам.
Додано: Сер 31 жов, 2018 01:13
Согласен и с первым, и со вторым.
Низкие цены плохо. Ситуация, когда Нафтогаз был планово убыточным и нет денег на инвестирование - очень плохо.
Но это не означает, что надо поднять цены до небес и сделать Нафтогаз сверхприбыльным.
Вы сами пишете, что добились финансового оздоровления. При этом, правда, не добились единой цены на газ. Это тоже необходимо. Но совершенно ниоткуда не следует, что эта цена должна быть на уровне импортного паритета.
Поэтому возникает подозрение, что ответ на Ваш вопрос "Кому скачать - МВФу?" будет привычным, и надо это совсем не МВФу.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T
Додано: Сер 31 жов, 2018 10:35
Якщо розглядати в контексті що
крадуть...
То піднімати не треба
А якщо розглядати в контексті що Нафтогаз як державна компанія. все піднняття ціни у вигляді податків/дивідентів перечисляє в Держбюджет- то стає ясно що підняття ціни на газ = додаткове оподаткування , особливо для тих хто ніде офіційно не працює , але при цьому живе в 100+м2 житлі.
Для таких категорій суттєво утруднилось отримання субсидій і коли ціна газу=2 х ціна яка може бути- ото цих 50% від ціни це і є скрите оподаткування.
Для тих же хто працює по білому, ще пару років тому знизили оподаткування по ЄСВ
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
Додано: Сер 31 жов, 2018 11:29
Я же привел цитату МВФ о требовании импортного паритета. Или Вы вместе с Фризом считаете, что это наши алегархи навязали МВФ такую позицию?
Да, и я не защитник МВФ, это пираньи, которые набрасываются на ослабевших.
В 14-м по наивности думал, что нам предложат план Маршалла с инвестициями, а не грабительские кредиты, поверил дурачку Аслунду.
Не додумал простые вещи: 1) кто будет инвестировать в воюющую страну 2)инвестировать в Украину - значит подпортить отношения с Рашкой, а в этом никто не заинтересован. 15% мировых ресурсов и капвложения в ее экономику терять никто не собирается.
Ничего, Юля придет - порядок наведет
Не читаю - Tea, Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
Додано: Сер 31 жов, 2018 15:32
Starikan
В 14-м я так же, как и Вы, надеялся на план Маршалла. Его отсутствие, возможно, связано с теми причинами, о кот. написали Вы, возможно со значительно худшей управляемостью Украины по сравнению с послевоенной Зап. Европой. Наши орлы делают что-то, только когда совсем уж некуда деваться.
Я не считаю, что "наши алегархи навязали МВФ такую позицию", но предложить такой вариант вполне могли, а теперь, когда это записано, МВФ и настаивает на выполнении.
Вот свежее:
Не знаю, как по мне, это напоминает его предыдущее скандальное высказывание о том, что "украинцы много едят" и поэтому в расходах большая доля затрат на питание.
Он как-то умалчивает, что Нафтогаз вроде бы не дотационный уже при сегодняшних ценах. Возможно, при поднятии цен для населения сегодня можно было уменьшить цены для предприятий и выйти на единую цену в стране.
И вообще всё это похоже на стремление ликвидировать (или хотя бы заметно ослабить) средний класс - все должны зависеть от государства.
И ещё. Не знаю, насколько можно доверять Дубинскому, но вот такое мнение о Коболеве и истории с выводом в США 8 млн. долл. премии за победу над Нафтогазом (из ещё не полученных Украиной денег):
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T
Додано: Сер 31 жов, 2018 16:21
Зачем вы продолжаете откровенно лгать? Просто по-человечески хочу понять. Ведь прекрасно знаете, что в виде дивидендов (через "д", а не "т" все-таки) в Бюджет было перечислено лишь 30% от чистой прибыли 2017.
Еще не кривя душой расскажите, с каких денег был выплачен бонус 45 млн долларов, если Газпром штраф не оплатил? Не с поднятия ли цен для украинских потребителей?
Додано: Сер 31 жов, 2018 16:34
Справедливости ради, прошу не забывать, что поправить финансовое здоровье можно не только управлением доходами через повышение цен, но и управлением расходами через оптимизацию штатного расписания и бизнес-процессов, устранение воровства, построение эффективной политики закупок, инвестирование в новые технологии и т.д.
Что уж говорить о том, что большие внутренние преобразования с точки зрения усилий менеджмента не идут ни в какое сравнение с простым "тупым" поднятием ценника, еще и в условиях абсолютной монополии, когда альтернативы у потребителя нет.
Если открыть отчетность Нефтегаза, то становится очевидным, что расходы, не связанные непосредственно с добычей, растут еще выше, чем раздутые ценником доходы.
Вот, собственно, и все, что можно сказать об "эффективности" управления...
|