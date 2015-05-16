Газовий ринок в контексті

Додано: Сер 31 жов, 2018 15:32

навязали

предложить

Государству выгоднее назначать субсидии на оплату «коммуналки», чем регулировать цены на топливо и платить дотации «Нафтогазу». Об этом заявил министр социальной политики Украины Андрей Рева.



ФАКТ. По словам Ревы, в 2014 году (когда субсидии не давали так массово, а цена на газ была ниже рыночной), государство компенсировало потери «Нафтогаза» по 114 млрд грн в год. То есть, украинцы якобы получали дешевый газ, а потом все вместе платили его настоящую цену, но через бюджет, пояснил министр.



В этом году на субсидии потратят из госказны около 55 млрд грн. Это вдвое меньше, чем выплата убытков «Нафтогазу», констатировал глава Минсоцполитики.



ПОЗИЦИЯ. По словам Ревы, деньги, которые выделяют на субсидии, попадают именно к украинцам с низким уровнем доходов. А регуляция цены на газ снижала бы цену для всего населения (включая тех, кто может оплачивать высокие тарифы ЖКХ).



Кроме того, подчеркнул министр, любую цену ниже рыночной придется все равно компенсировать из госбюджета (за счет налогоплательщиков).

ещё не полученных

При этом он уточнил, что вывести 8 млн долларов из нашей страны проблематично: для физлиц НБУ регламентирует только два основания.



«Первое: лицо является нерезидентом Украины и может со своего счета переводить любые суммы в любую страну мира. Второе: лицо получило право на постоянное место жительства в другой стране», – сообщил журналист.



Дубинский добавил, что крупнейшей нефтегазовой компанией управляет человек, который не доверяет ни украинскому правительству, ни украинским банкам, ни украинской гривне.



«Вы же понимаете, что человеку с ПМЖ в США абсолютно с*ать, сколько вы платите за газ, что будет с газотранспортной системой, и как вы будете жить зимой», – резюмирует журналист.

В 14-м я так же, как и Вы, надеялся на план Маршалла. Его отсутствие, возможно, связано с теми причинами, о кот. написали Вы, возможно со значительно худшей управляемостью Украины по сравнению с послевоенной Зап. Европой. Наши орлы делают что-то, только когда совсем уж некуда деваться.Я не считаю, что "наши алегархиМВФ такую позицию", нотакой вариант вполне могли, а теперь, когда это записано, МВФ и настаивает на выполнении.Вот свежее:Не знаю, как по мне, это напоминает его предыдущее скандальное высказывание о том, что "украинцы много едят" и поэтому в расходах большая доля затрат на питание.Он как-то умалчивает, что Нафтогаз вроде бы не дотационный уже при сегодняшних ценах. Возможно, при поднятии цен для населения сегодня можно было уменьшить цены для предприятий и выйти на единую цену в стране.И вообще всё это похоже на стремление ликвидировать (или хотя бы заметно ослабить) средний класс - все должны зависеть от государства.И ещё. Не знаю, насколько можно доверять Дубинскому, но вот такое мнение о Коболеве и истории с выводом в США 8 млн. долл. премии за победу над Нафтогазом (изУкраиной денег):