Газовий ринок в контексті

БулоzРадио написав:
Зачем вы продолжаете откровенно лгать? Просто по-человечески хочу понять. Ведь прекрасно знаете, что в виде дивидендов в Бюджет было перечислено лишь 30% от чистой прибыли 2017.
Ціна 0,75 грн/м3 - дотації з бюджету в Нафтогаз в межах 100 млрд грн
Ціна 3,6 грн/м3 - Нафтогаз виходить в нуль
Ціна 6,9 грн/м2 - Нафтогаз виплачує дивіденти з прибутку + податок на прибуток
Питання на засипку для зрадофіла - якщо замість 100 млрд дотації - Нафтогаз сплатив в бюджет 20 млрд - це правильно чи ні ?
А тепер проста математика
15 млрд м3 газу власного видобутку х (6,9-0,75)грн/м3=92 млрд грн збільшення ціни і 120 млрд грн зменшення дефіциту бюджету...
Чи не є різниця в 120-92=28 млрд грн - сумою яку через підвищення ціни була забрана в різних там фірташів-пінчуків-ахметових?
Якщо особисто Ви через суд доведете що мені хтось /щось винен( і в цього когось є офіційне майно яке в рази/десятки разів перевищує суму вказану в судовому рішенні) - то я з радістю заплачу Вам по 1 долару за кожних 100 зафіксованих в судовому рішення...
То як - беретесь ?