Газовий ринок в контексті

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на тему Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.

#<12345 Додано: Сер 31 жов, 2018 19:46 zРадио написав: budivelnik написав: А якщо розглядати в контексті що Нафтогаз як державна компанія. все піднняття ціни у вигляді податків/дивідентів перечисляє в Держбюджет- то стає ясно що підняття ціни на газ = додаткове оподаткування А якщо розглядати в контексті що Нафтогаз як державна компанія. все піднняття ціни у вигляді податків/дивідентів перечисляє в Держбюджет- то стає ясно що підняття ціни на газ = додаткове оподаткування

Зачем вы продолжаете откровенно лгать? Просто по-человечески хочу понять. Ведь прекрасно знаете, что в виде дивидендов в Бюджет было перечислено лишь 30% от чистой прибыли 2017. Зачем вы продолжаете откровенно лгать? Просто по-человечески хочу понять. Ведь прекрасно знаете, что в виде дивидендов в Бюджет было перечислено лишь 30% от чистой прибыли 2017. Було

Ціна 0,75 грн/м3 - дотації з бюджету в Нафтогаз в межах 100 млрд грн

Ціна 3,6 грн/м3 - Нафтогаз виходить в нуль

Ціна 6,9 грн/м2 - Нафтогаз виплачує дивіденти з прибутку + податок на прибуток

Питання на засипку для зрадофіла - якщо замість 100 млрд дотації - Нафтогаз сплатив в бюджет 20 млрд - це правильно чи ні ?

А тепер проста математика

15 млрд м3 газу власного видобутку х (6,9-0,75)грн/м3=92 млрд грн збільшення ціни і 120 млрд грн зменшення дефіциту бюджету...

Чи не є різниця в 120-92=28 млрд грн - сумою яку через підвищення ціни була забрана в різних там фірташів-пінчуків-ахметових?

zРадио написав: Еще не кривя душой расскажите, с каких денег был выплачен бонус 45 млн долларов, если Газпром штраф не оплатил? Не с поднятия ли цен для украинских потребителей? Еще не кривя душой расскажите, с каких денег был выплачен бонус 45 млн долларов, если Газпром штраф не оплатил? Не с поднятия ли цен для украинских потребителей? Якщо особисто Ви через суд доведете що мені хтось /щось винен( і в цього когось є офіційне майно яке в рази/десятки разів перевищує суму вказану в судовому рішенні) - то я з радістю заплачу Вам по 1 долару за кожних 100 зафіксованих в судовому рішення...



То як - беретесь ? БулоЦіна 0,75 грн/м3 - дотації з бюджету в Нафтогаз в межах 100 млрд грнЦіна 3,6 грн/м3 - Нафтогаз виходить в нульЦіна 6,9 грн/м2 - Нафтогаз виплачує дивіденти з прибутку + податок на прибутокПитання на засипку для зрадофіла - якщо замість 100 млрд дотації - Нафтогаз сплатив в бюджет 20 млрд - це правильно чи ні ?А тепер проста математика15 млрд м3 газу власного видобутку х (6,9-0,75)грн/м3=92 млрд грн збільшення ціни і 120 млрд грн зменшення дефіциту бюджету...Чи не є різниця в 120-92=28 млрд грн - сумою яку через підвищення ціни була забрана в різних там фірташів-пінчуків-ахметових?Якщо особисто Ви через суд доведете що мені хтось /щось винен( і в цього когось є офіційне майно яке в рази/десятки разів перевищує суму вказану в судовому рішенні) - то я з радістю заплачу Вам по 1 долару за кожних 100 зафіксованих в судовому рішення...То як - беретесь ? http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників budivelnik

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maksjustmaks » Суб 16 тра, 2015 15:25 3 3830

]OvO[ Сер 20 тра, 2015 23:32