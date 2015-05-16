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Газовий ринок в контексті
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: Сер 31 жов, 2018 19:46
zРадио написав: budivelnik написав:
А якщо розглядати в контексті що Нафтогаз як державна компанія. все піднняття ціни у вигляді податків/дивідентів перечисляє в Держбюджет- то стає ясно що підняття ціни на газ = додаткове оподаткування
Зачем вы продолжаете откровенно лгать? Просто по-человечески хочу понять. Ведь прекрасно знаете, что в виде дивидендов в Бюджет было перечислено лишь 30% от чистой прибыли 2017.
Було
Ціна 0,75 грн/м3 - дотації з бюджету в Нафтогаз в межах 100 млрд грн
Ціна 3,6 грн/м3 - Нафтогаз виходить в нуль
Ціна 6,9 грн/м2 - Нафтогаз виплачує дивіденти з прибутку + податок на прибуток
Питання на засипку для зрадофіла - якщо замість 100 млрд дотації - Нафтогаз сплатив в бюджет 20 млрд - це правильно чи ні ?
А тепер проста математика
15 млрд м3 газу власного видобутку х (6,9-0,75)грн/м3=92 млрд грн збільшення ціни і 120 млрд грн зменшення дефіциту бюджету...
Чи не є різниця в 120-92=28 млрд грн - сумою яку через підвищення ціни була забрана в різних там фірташів-пінчуків-ахметових?
zРадио написав:
Еще не кривя душой расскажите, с каких денег был выплачен бонус 45 млн долларов, если Газпром штраф не оплатил? Не с поднятия ли цен для украинских потребителей?
Якщо особисто Ви через суд доведете що мені хтось /щось винен( і в цього когось є офіційне майно яке в рази/десятки разів перевищує суму вказану в судовому рішенні) - то я з радістю заплачу Вам по 1 долару за кожних 100 зафіксованих в судовому рішення...
То як - беретесь ?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
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budivelnik
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Додано: Сер 31 жов, 2018 20:03
budivelnik написав:
Питання на засипку для зрадофіла - якщо замість 100 млрд дотації - Нафтогаз сплатив в бюджет 20 млрд - це правильно чи ні ?
Не, ну ежели вообще то пришлось живущим на уровне достатка затянуть пояса и по завышенной цене платит за газ, то таки перемога нафтогазу.
А вообще, что за зверь такой Нафтогаз? Что производит во время финансовой смуты, откуда прибыль и такие зарплаты руководству?
Не, ну переплатили мы раз нафтогазу, пошли деньги на субсидию...
Из бюджета.
Так мы ещё и налоги платим в бюджет...Не, я понимаю, один раз не водолаз, но зачем дважды?
А субсидии, с моей точки зрения, это гарантированные выплаты из бюджета имеющим производство воды тепла и света. Не?
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Додано: Сер 31 жов, 2018 20:17
budivelnik написав:
А тепер проста математика
15 млрд м3 газу власного видобутку х (6,9-0,75)грн/м3=92 млрд грн збільшення ціни і 120 млрд грн зменшення дефіциту бюджету...
Чи не є різниця в 120-92=28 млрд грн - сумою яку через підвищення ціни була забрана в різних там фірташів-пінчуків-ахметових?
Не обращайте внимания. Ерунда, мелочь.
Тут Великий Мен одним росчерком (8.55-6.9х...потребления) с "болью в сердце, не по злому умыслу, ежели паки его поставивши вынужденно" тот же милярд баксов из кармана пересичного вытянул, да, и куда пойдёт это повышение?
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