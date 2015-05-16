Газовий ринок в контексті

Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
budivelnik написав:А якщо розглядати в контексті що Нафтогаз як державна компанія. все піднняття ціни у вигляді податків/дивідентів перечисляє в Держбюджет- то стає ясно що підняття ціни на газ = додаткове оподаткування
Зачем вы продолжаете откровенно лгать? Просто по-человечески хочу понять. Ведь прекрасно знаете, что в виде дивидендов в Бюджет было перечислено лишь 30% от чистой прибыли 2017.
Було Ціна 0,75 грн/м3 - дотації з бюджету в Нафтогаз в межах 100 млрд грн Ціна 3,6 грн/м3 - Нафтогаз виходить в нуль Ціна 6,9 грн/м2 - Нафтогаз виплачує дивіденти з прибутку + податок на прибуток Питання на засипку для зрадофіла - якщо замість 100 млрд дотації - Нафтогаз сплатив в бюджет 20 млрд - це правильно чи ні ? А тепер проста математика 15 млрд м3 газу власного видобутку х (6,9-0,75)грн/м3=92 млрд грн збільшення ціни і 120 млрд грн зменшення дефіциту бюджету... Чи не є різниця в 120-92=28 млрд грн - сумою яку через підвищення ціни була забрана в різних там фірташів-пінчуків-ахметових?
zРадио написав:Еще не кривя душой расскажите, с каких денег был выплачен бонус 45 млн долларов, если Газпром штраф не оплатил? Не с поднятия ли цен для украинских потребителей?
Якщо особисто Ви через суд доведете що мені хтось /щось винен( і в цього когось є офіційне майно яке в рази/десятки разів перевищує суму вказану в судовому рішенні) - то я з радістю заплачу Вам по 1 долару за кожних 100 зафіксованих в судовому рішення...
То як - беретесь ?
http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
budivelnik написав:Питання на засипку для зрадофіла - якщо замість 100 млрд дотації - Нафтогаз сплатив в бюджет 20 млрд - це правильно чи ні ?
Не, ну ежели вообще то пришлось живущим на уровне достатка затянуть пояса и по завышенной цене платит за газ, то таки перемога нафтогазу. А вообще, что за зверь такой Нафтогаз? Что производит во время финансовой смуты, откуда прибыль и такие зарплаты руководству?
Не, ну переплатили мы раз нафтогазу, пошли деньги на субсидию... Из бюджета. Так мы ещё и налоги платим в бюджет...Не, я понимаю, один раз не водолаз, но зачем дважды?
А субсидии, с моей точки зрения, это гарантированные выплаты из бюджета имеющим производство воды тепла и света. Не?
budivelnik написав:А тепер проста математика 15 млрд м3 газу власного видобутку х (6,9-0,75)грн/м3=92 млрд грн збільшення ціни і 120 млрд грн зменшення дефіциту бюджету... Чи не є різниця в 120-92=28 млрд грн - сумою яку через підвищення ціни була забрана в різних там фірташів-пінчуків-ахметових?
Не обращайте внимания. Ерунда, мелочь. Тут Великий Мен одним росчерком (8.55-6.9х...потребления) с "болью в сердце, не по злому умыслу, ежели паки его поставивши вынужденно" тот же милярд баксов из кармана пересичного вытянул, да, и куда пойдёт это повышение?
budivelnik написав:Було Ціна 0,75 грн/м3 - дотації з бюджету в Нафтогаз в межах 100 млрд грн Ціна 3,6 грн/м3 - Нафтогаз виходить в нуль Ціна 6,9 грн/м2 - Нафтогаз виплачує дивіденти з прибутку + податок на прибуток Питання на засипку для зрадофіла - якщо замість 100 млрд дотації - Нафтогаз сплатив в бюджет 20 млрд - це правильно чи ні ? А тепер проста математика 15 млрд м3 газу власного видобутку х (6,9-0,75)грн/м3=92 млрд грн збільшення ціни і 120 млрд грн зменшення дефіциту бюджету... Чи не є різниця в 120-92=28 млрд грн - сумою яку через підвищення ціни була забрана в різних там фірташів-пінчуків-ахметових?
Не стыдно лгать?
Только за 1-е полугодие 2018 Нафтогаз получил из Бюджета 50 млрд (1,79 млрд долларов)!!! За полный 2017 - 64 млрд (2,4 млрд долларов)! Это при тарифе для населения 6,95 грн за куб (0,25 доллара). При этом сумма налога на прибыль, уплаченная Нефтегазом - 11 млрд гривен. (0,4 млрд долларов). А дивиденды - 13.3 млрд гривен (0,5 млрд долларов).
А теперь посчитаем не по вашей выдуманной математике, а по правде:
2013 год. 20 млрд кубов потребления населения * 0,09 доллара = 1,8 млрд долларов сумма без учета субсидий. Вычетаем 0,24 млрд долларов субсидий. Итого 1,56 млрд долларов заплатило население. Плюс 2,25 млрд долларов - то, что доплатило государство.
2017 год. 18 млрд кубов потребления населения * 0,25 доллара = 4,5 млрд долларов сумма без учета субсидий. Вычетаем 2,4 млрд долларов субсидий. Итого 2,1 млрд долларов заплатило население. А государство доплатило 2.4 млрд долларов минус 0,4 млрд долларов ННП и минус 0,5 млрд долларов дивидендов. Итого 1,5 млрд долларов.
Суммируем: 2013 - 1,56 млрд население плюс 2,25 государство = 3.81 млрд итого. 2017 - 2,1 млрд население плюс 1.5 государство = 3.6 млрд итого.
Имеем: 1 куб в 2013 де-факто был реализован по 0.19 доллара, в 2017 - по 0.2 доллара.
Выводы: 1) Украинцы стали платить за газ больше. На 35% в абсолюте (2,1 / 1.56). А в расчете на человека получится еще выше - более, чем на 40% выше. 2) Олигархи стали воровать больше в расчете на каждый куб, а значит и каждого украинца. Только состав олигархов несколько видоизменен. 3) budivelnik не умеет считать (либо предвзят и заинтересован).