Газовий ринок в контексті

Додано: Чет 01 лис, 2018 18:21

zРадио написав: В то время, как в 2013 году при тарифе 0,74 грн за куб (0,09 доллара) убыток составлял 18 млрд гривен (2,25 млрд долларов). Из них 1,9 млрд гривен (0,24 млрд долларов) составили субсидии населению. В то время, как в 2013 году при тарифе 0,74 грн за куб (0,09 доллара) убыток составлял 18 млрд гривен (2,25 млрд долларов). Из них 1,9 млрд гривен (0,24 млрд долларов) составили субсидии населению.

А про дотацію з Держбюджету в 100 млрд грн - чому не пишите?Я ж кажу- тут граємо , тут не граємо, тут рибу завертали.....В 2017 - дотацію від Держави до Нафтогазу -рахуєтеВ 2013 -чомусь не рахуєте в 5 разів більшу...Тому ще раз1 Підвищення ціни на газ , точно так само як і підвищення на такі ж величини цін на сигарети і алкоголь - є доцільним і виправданим, по тій простій причині , що це є додатковий податок на населення, яке уникало оформлення на роботу2 Правила видачі субсидій- модернізуються в напрямку- якщо людина офіційно працює і мало отримує ( або пенсіонер) - їй субсидії начисляють . якщо ж людина 10-15 років не працює - їй субсидії не начисляють( або начисляють в рази менші суми)Таким чином , хитровимахані, які звикли працювати вчорну - тепер на кожному кутку істерять що вони стали більше платити3 Для тих хто працював офіційно , суми переплат по вартості енергоресурсів знівельовані зменшенням ЄСВ на 20%Ще раз для крикунів/фантазерівСередня заробітна плата в 2018 - 8000 грнЕкономія 12 млн працюючих становить * 8000 * (42% було-22% стало) х 12 місяців =230 млрд грнПереплата по газу становить 20 млрд м3 * (8,50-0,75)=155 млрд грнТобто держава допомагає тим хто платить податки і гнобить тих хто не платитьЯк на мене (платника податків) це вірноДля всяких там мінімізаторів і так далі - не вигідно - і хто їм лікар?