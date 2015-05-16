Газовий ринок в контексті

Додано: Чет 01 лис, 2018 20:43

budivelnik написав: А про дотацію з Держбюджету в 100 млрд грн - чому не пишите?

А про дотацію з Держбюджету в 100 млрд грн - чому не пишите?

Покажите ее - эту дотацию!Вы искажаете входные данные и на них, соответственно, делаете ошибочные суждения. До последнего поста у меня еще теплилась надежда, что делаете это по незнанию и непониманию. Но после - уже не исключаю, что намеренно.Доказывать вам смысла нет, поэтому дальше пишу для форумчан, которым важно разобраться, а не читать, как вы повторяете пропагандистские месседжи Гройсмана и Коболева.Открываем отчетность Нефтегаза за "целые" 2 года - 2012 и 2013, отчет о движении денежных средств (Cashflow Statement) и смотрим - страницы 10 и 11. Как видим, никаких дотаций нет.Есть заимствования, привлекаемые в объемах чуть выше, чем объемы операционных убытков. Небольшие излишки необходимы для комфортной работы компании - это т.н. неснижаемый остаток.Соответственно, мои расчеты абсолютно верны - объемы отрицательного кэшфлоу и прибыли в годы "злочинной панды" равны объемах государственного финансирования (кредиты тогда предоставляло либо само государство, либо частные кредиторы под гарантии государства).Текущий аналог этих кредитов - прямые бюджетные выплаты Нефтегазу за субсидиантов.Не поленюсь еще раз повторить- объем расходов населения за газ с учетом субсидий в 2017 году ВЫШЕ, чем в 2013;- государственная поддержка с учетом налоговых платежей Нефтегаза в 2017 году ВЫШЕ, чем в 2013;- соответственно, олигархи и нечистые на руку чиновники заработали на реализации газа населению в 2017 БОЛЬШЕ, чем в 2013;- а budivelnik, как и 90% населения, не видят леса за деревьями - спасибо изощренной пропаганде о "реформах" из каждого чайника...