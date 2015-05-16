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Газовий ринок в контексті

Газовий ринок в контексті
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<12345
Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 19:46

  zРадио написав:
  budivelnik написав:А якщо розглядати в контексті що Нафтогаз як державна компанія. все піднняття ціни у вигляді податків/дивідентів перечисляє в Держбюджет- то стає ясно що підняття ціни на газ = додаткове оподаткування

Зачем вы продолжаете откровенно лгать? Просто по-человечески хочу понять. Ведь прекрасно знаете, что в виде дивидендов в Бюджет было перечислено лишь 30% от чистой прибыли 2017.
Було
Ціна 0,75 грн/м3 - дотації з бюджету в Нафтогаз в межах 100 млрд грн
Ціна 3,6 грн/м3 - Нафтогаз виходить в нуль
Ціна 6,9 грн/м2 - Нафтогаз виплачує дивіденти з прибутку + податок на прибуток
Питання на засипку для зрадофіла - якщо замість 100 млрд дотації - Нафтогаз сплатив в бюджет 20 млрд - це правильно чи ні ?
А тепер проста математика
15 млрд м3 газу власного видобутку х (6,9-0,75)грн/м3=92 млрд грн збільшення ціни і 120 млрд грн зменшення дефіциту бюджету...
Чи не є різниця в 120-92=28 млрд грн - сумою яку через підвищення ціни була забрана в різних там фірташів-пінчуків-ахметових?
  zРадио написав:Еще не кривя душой расскажите, с каких денег был выплачен бонус 45 млн долларов, если Газпром штраф не оплатил? Не с поднятия ли цен для украинских потребителей?
Якщо особисто Ви через суд доведете що мені хтось /щось винен( і в цього когось є офіційне майно яке в рази/десятки разів перевищує суму вказану в судовому рішенні) - то я з радістю заплачу Вам по 1 долару за кожних 100 зафіксованих в судовому рішення...

То як - беретесь ?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 20:03

Re: Вопросы от профана

  budivelnik написав:Питання на засипку для зрадофіла - якщо замість 100 млрд дотації - Нафтогаз сплатив в бюджет 20 млрд - це правильно чи ні ?


Не, ну ежели вообще то пришлось живущим на уровне достатка затянуть пояса и по завышенной цене платит за газ, то таки перемога нафтогазу.
А вообще, что за зверь такой Нафтогаз? Что производит во время финансовой смуты, откуда прибыль и такие зарплаты руководству?

Не, ну переплатили мы раз нафтогазу, пошли деньги на субсидию...
Из бюджета.
Так мы ещё и налоги платим в бюджет...Не, я понимаю, один раз не водолаз, но зачем дважды?

А субсидии, с моей точки зрения, это гарантированные выплаты из бюджета имеющим производство воды тепла и света. Не?
Эвген
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 20:17

Re: Вопросы от профана

  budivelnik написав:А тепер проста математика
15 млрд м3 газу власного видобутку х (6,9-0,75)грн/м3=92 млрд грн збільшення ціни і 120 млрд грн зменшення дефіциту бюджету...
Чи не є різниця в 120-92=28 млрд грн - сумою яку через підвищення ціни була забрана в різних там фірташів-пінчуків-ахметових?


Не обращайте внимания. Ерунда, мелочь.
Тут Великий Мен одним росчерком (8.55-6.9х...потребления) с "болью в сердце, не по злому умыслу, ежели паки его поставивши вынужденно" тот же милярд баксов из кармана пересичного вытянул, да, и куда пойдёт это повышение?
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 16:15

  budivelnik написав:Було
Ціна 0,75 грн/м3 - дотації з бюджету в Нафтогаз в межах 100 млрд грн
Ціна 3,6 грн/м3 - Нафтогаз виходить в нуль
Ціна 6,9 грн/м2 - Нафтогаз виплачує дивіденти з прибутку + податок на прибуток
Питання на засипку для зрадофіла - якщо замість 100 млрд дотації - Нафтогаз сплатив в бюджет 20 млрд - це правильно чи ні ?
А тепер проста математика
15 млрд м3 газу власного видобутку х (6,9-0,75)грн/м3=92 млрд грн збільшення ціни і 120 млрд грн зменшення дефіциту бюджету...
Чи не є різниця в 120-92=28 млрд грн - сумою яку через підвищення ціни була забрана в різних там фірташів-пінчуків-ахметових?


Не стыдно лгать?

Только за 1-е полугодие 2018 Нафтогаз получил из Бюджета 50 млрд (1,79 млрд долларов)!!!
За полный 2017 - 64 млрд (2,4 млрд долларов)! Это при тарифе для населения 6,95 грн за куб (0,25 доллара). При этом сумма налога на прибыль, уплаченная Нефтегазом - 11 млрд гривен. (0,4 млрд долларов). А дивиденды - 13.3 млрд гривен (0,5 млрд долларов).

https://lb.ua/economics/2018/08/30/4062 ... uchil.html

В то время, как в 2013 году при тарифе 0,74 грн за куб (0,09 доллара) убыток составлял 18 млрд гривен (2,25 млрд долларов). Из них 1,9 млрд гривен (0,24 млрд долларов) составили субсидии населению.

https://apostrophe.ua/news/business/ene ... -grn/19676
https://istochnik.info/ekonomika/item/3 ... spert.html

А теперь посчитаем не по вашей выдуманной математике, а по правде:

2013 год. 20 млрд кубов потребления населения * 0,09 доллара = 1,8 млрд долларов сумма без учета субсидий. Вычетаем 0,24 млрд долларов субсидий. Итого 1,56 млрд долларов заплатило население. Плюс 2,25 млрд долларов - то, что доплатило государство.

2017 год. 18 млрд кубов потребления населения * 0,25 доллара = 4,5 млрд долларов сумма без учета субсидий. Вычетаем 2,4 млрд долларов субсидий. Итого 2,1 млрд долларов заплатило население. А государство доплатило 2.4 млрд долларов минус 0,4 млрд долларов ННП и минус 0,5 млрд долларов дивидендов. Итого 1,5 млрд долларов.

Суммируем:
2013 - 1,56 млрд население плюс 2,25 государство = 3.81 млрд итого.
2017 - 2,1 млрд население плюс 1.5 государство = 3.6 млрд итого.

Имеем: 1 куб в 2013 де-факто был реализован по 0.19 доллара, в 2017 - по 0.2 доллара.

Выводы:
1) Украинцы стали платить за газ больше. На 35% в абсолюте (2,1 / 1.56). А в расчете на человека получится еще выше - более, чем на 40% выше.
2) Олигархи стали воровать больше в расчете на каждый куб, а значит и каждого украинца. Только состав олигархов несколько видоизменен.
3) budivelnik не умеет считать (либо предвзят и заинтересован).
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 18:21

  zРадио написав:В то время, как в 2013 году при тарифе 0,74 грн за куб (0,09 доллара) убыток составлял 18 млрд гривен (2,25 млрд долларов). Из них 1,9 млрд гривен (0,24 млрд долларов) составили субсидии населению.
А про дотацію з Держбюджету в 100 млрд грн - чому не пишите?
Я ж кажу- тут граємо , тут не граємо, тут рибу завертали.....
В 2017 - дотацію від Держави до Нафтогазу -рахуєте
В 2013 -чомусь не рахуєте в 5 разів більшу...

Тому ще раз
1 Підвищення ціни на газ , точно так само як і підвищення на такі ж величини цін на сигарети і алкоголь - є доцільним і виправданим, по тій простій причині , що це є додатковий податок на населення, яке уникало оформлення на роботу
2 Правила видачі субсидій- модернізуються в напрямку- якщо людина офіційно працює і мало отримує ( або пенсіонер) - їй субсидії начисляють . якщо ж людина 10-15 років не працює - їй субсидії не начисляють( або начисляють в рази менші суми)
Таким чином , хитровимахані, які звикли працювати вчорну - тепер на кожному кутку істерять що вони стали більше платити
3 Для тих хто працював офіційно , суми переплат по вартості енергоресурсів знівельовані зменшенням ЄСВ на 20%
Ще раз для крикунів/фантазерів
Середня заробітна плата в 2018 - 8000 грн
Економія 12 млн працюючих становить * 8000 * (42% було-22% стало) х 12 місяців =230 млрд грн
Переплата по газу становить 20 млрд м3 * (8,50-0,75)=155 млрд грн
Тобто держава допомагає тим хто платить податки і гнобить тих хто не платить
Як на мене (платника податків) це вірно
Для всяких там мінімізаторів і так далі - не вигідно - і хто їм лікар?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 20:43

  budivelnik написав:А про дотацію з Держбюджету в 100 млрд грн - чому не пишите?


Покажите ее - эту дотацию!

Вы искажаете входные данные и на них, соответственно, делаете ошибочные суждения. До последнего поста у меня еще теплилась надежда, что делаете это по незнанию и непониманию. Но после - уже не исключаю, что намеренно.

Доказывать вам смысла нет, поэтому дальше пишу для форумчан, которым важно разобраться, а не читать, как вы повторяете пропагандистские месседжи Гройсмана и Коболева.

Открываем отчетность Нефтегаза за "целые" 2 года - 2012 и 2013, отчет о движении денежных средств (Cashflow Statement) и смотрим - страницы 10 и 11. Как видим, никаких дотаций нет.

Есть заимствования, привлекаемые в объемах чуть выше, чем объемы операционных убытков. Небольшие излишки необходимы для комфортной работы компании - это т.н. неснижаемый остаток.

http://www.naftogaz.com/files/Informati ... atures.pdf

Соответственно, мои расчеты абсолютно верны - объемы отрицательного кэшфлоу и прибыли в годы "злочинной панды" равны объемах государственного финансирования (кредиты тогда предоставляло либо само государство, либо частные кредиторы под гарантии государства).

Текущий аналог этих кредитов - прямые бюджетные выплаты Нефтегазу за субсидиантов.

Не поленюсь еще раз повторить ключевые выводы:
- объем расходов населения за газ с учетом субсидий в 2017 году ВЫШЕ, чем в 2013;
- государственная поддержка с учетом налоговых платежей Нефтегаза в 2017 году ВЫШЕ, чем в 2013;
- соответственно, олигархи и нечистые на руку чиновники заработали на реализации газа населению в 2017 БОЛЬШЕ, чем в 2013;
- а budivelnik, как и 90% населения, не видят леса за деревьями - спасибо изощренной пропаганде о "реформах" из каждого чайника...
zРадио
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