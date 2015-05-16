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фінансові ринки та послуги / Галузі економіки / Газовий ринок в контексті Газовий ринок в контексті + Додати

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на тему Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.

#<12345 Додано: Сер 31 жов, 2018 19:46 zРадио написав: budivelnik написав: А якщо розглядати в контексті що Нафтогаз як державна компанія. все піднняття ціни у вигляді податків/дивідентів перечисляє в Держбюджет- то стає ясно що підняття ціни на газ = додаткове оподаткування А якщо розглядати в контексті що Нафтогаз як державна компанія. все піднняття ціни у вигляді податків/дивідентів перечисляє в Держбюджет- то стає ясно що підняття ціни на газ = додаткове оподаткування

Зачем вы продолжаете откровенно лгать? Просто по-человечески хочу понять. Ведь прекрасно знаете, что в виде дивидендов в Бюджет было перечислено лишь 30% от чистой прибыли 2017. Зачем вы продолжаете откровенно лгать? Просто по-человечески хочу понять. Ведь прекрасно знаете, что в виде дивидендов в Бюджет было перечислено лишь 30% от чистой прибыли 2017. Було

Ціна 0,75 грн/м3 - дотації з бюджету в Нафтогаз в межах 100 млрд грн

Ціна 3,6 грн/м3 - Нафтогаз виходить в нуль

Ціна 6,9 грн/м2 - Нафтогаз виплачує дивіденти з прибутку + податок на прибуток

Питання на засипку для зрадофіла - якщо замість 100 млрд дотації - Нафтогаз сплатив в бюджет 20 млрд - це правильно чи ні ?

А тепер проста математика

15 млрд м3 газу власного видобутку х (6,9-0,75)грн/м3=92 млрд грн збільшення ціни і 120 млрд грн зменшення дефіциту бюджету...

Чи не є різниця в 120-92=28 млрд грн - сумою яку через підвищення ціни була забрана в різних там фірташів-пінчуків-ахметових?

zРадио написав: Еще не кривя душой расскажите, с каких денег был выплачен бонус 45 млн долларов, если Газпром штраф не оплатил? Не с поднятия ли цен для украинских потребителей? Еще не кривя душой расскажите, с каких денег был выплачен бонус 45 млн долларов, если Газпром штраф не оплатил? Не с поднятия ли цен для украинских потребителей? Якщо особисто Ви через суд доведете що мені хтось /щось винен( і в цього когось є офіційне майно яке в рази/десятки разів перевищує суму вказану в судовому рішенні) - то я з радістю заплачу Вам по 1 долару за кожних 100 зафіксованих в судовому рішення...



То як - беретесь ? БулоЦіна 0,75 грн/м3 - дотації з бюджету в Нафтогаз в межах 100 млрд грнЦіна 3,6 грн/м3 - Нафтогаз виходить в нульЦіна 6,9 грн/м2 - Нафтогаз виплачує дивіденти з прибутку + податок на прибутокПитання на засипку для зрадофіла - якщо замість 100 млрд дотації - Нафтогаз сплатив в бюджет 20 млрд - це правильно чи ні ?А тепер проста математика15 млрд м3 газу власного видобутку х (6,9-0,75)грн/м3=92 млрд грн збільшення ціни і 120 млрд грн зменшення дефіциту бюджету...Чи не є різниця в 120-92=28 млрд грн - сумою яку через підвищення ціни була забрана в різних там фірташів-пінчуків-ахметових?Якщо особисто Ви через суд доведете що мені хтось /щось винен( і в цього когось є офіційне майно яке в рази/десятки разів перевищує суму вказану в судовому рішенні) - то я з радістю заплачу Вам по 1 долару за кожних 100 зафіксованих в судовому рішення...То як - беретесь ? http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників budivelnik

Повідомлень: 19708 З нами з: 15.01.09 Подякував: 124 раз. Подякували: 1915 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 31 жов, 2018 20:03 Re: Вопросы от профана budivelnik написав: Питання на засипку для зрадофіла - якщо замість 100 млрд дотації - Нафтогаз сплатив в бюджет 20 млрд - це правильно чи ні ? Питання на засипку для зрадофіла - якщо замість 100 млрд дотації - Нафтогаз сплатив в бюджет 20 млрд - це правильно чи ні ?



Не, ну ежели вообще то пришлось живущим на уровне достатка затянуть пояса и по завышенной цене платит за газ, то таки перемога нафтогазу.

А вообще, что за зверь такой Нафтогаз? Что производит во время финансовой смуты, откуда прибыль и такие зарплаты руководству?



Не, ну переплатили мы раз нафтогазу, пошли деньги на субсидию...

Из бюджета.

Так мы ещё и налоги платим в бюджет...Не, я понимаю, один раз не водолаз, но зачем дважды?



А субсидии, с моей точки зрения, это гарантированные выплаты из бюджета имеющим производство воды тепла и света. Не? Не, ну ежели вообще то пришлось живущим на уровне достатка затянуть пояса и по завышенной цене платит за газ, то таки перемога нафтогазу.А вообще, что за зверь такой Нафтогаз? Что производит во время финансовой смуты, откуда прибыль и такие зарплаты руководству?Не, ну переплатили мы раз нафтогазу, пошли деньги на субсидию...Из бюджета.Так мы ещё и налоги платим в бюджет...Не, я понимаю, один раз не водолаз, но зачем дважды?А субсидии, с моей точки зрения, это гарантированные выплаты из бюджета имеющим производство воды тепла и света. Не? Эвген Повідомлень: 242 З нами з: 23.05.12 Подякував: 66 раз. Подякували: 47 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 31 жов, 2018 20:17 Re: Вопросы от профана budivelnik написав: А тепер проста математика

15 млрд м3 газу власного видобутку х (6,9-0,75)грн/м3=92 млрд грн збільшення ціни і 120 млрд грн зменшення дефіциту бюджету...

Чи не є різниця в 120-92=28 млрд грн - сумою яку через підвищення ціни була забрана в різних там фірташів-пінчуків-ахметових? А тепер проста математика15 млрд м3 газу власного видобутку х (6,9-0,75)грн/м3=92 млрд грн збільшення ціни і 120 млрд грн зменшення дефіциту бюджету...Чи не є різниця в 120-92=28 млрд грн - сумою яку через підвищення ціни була забрана в різних там фірташів-пінчуків-ахметових?



Не обращайте внимания. Ерунда, мелочь.

Тут Великий Мен одним росчерком (8.55-6.9х...потребления) с "болью в сердце, не по злому умыслу, ежели паки его поставивши вынужденно" тот же милярд баксов из кармана пересичного вытянул, да, и куда пойдёт это повышение? Не обращайте внимания. Ерунда, мелочь.Тут Великий Мен одним росчерком (8.55-6.9х...потребления) с "болью в сердце, не по злому умыслу, ежели паки его поставивши вынужденно" тот же милярд баксов из кармана пересичного вытянул, да, и куда пойдёт это повышение? Эвген Повідомлень: 242 З нами з: 23.05.12 Подякував: 66 раз. Подякували: 47 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 01 лис, 2018 16:15 budivelnik написав: Було

Ціна 0,75 грн/м3 - дотації з бюджету в Нафтогаз в межах 100 млрд грн

Ціна 3,6 грн/м3 - Нафтогаз виходить в нуль

Ціна 6,9 грн/м2 - Нафтогаз виплачує дивіденти з прибутку + податок на прибуток

Питання на засипку для зрадофіла - якщо замість 100 млрд дотації - Нафтогаз сплатив в бюджет 20 млрд - це правильно чи ні ?

А тепер проста математика

15 млрд м3 газу власного видобутку х (6,9-0,75)грн/м3=92 млрд грн збільшення ціни і 120 млрд грн зменшення дефіциту бюджету...

Чи не є різниця в 120-92=28 млрд грн - сумою яку через підвищення ціни була забрана в різних там фірташів-пінчуків-ахметових?

БулоЦіна 0,75 грн/м3 - дотації з бюджету в Нафтогаз в межах 100 млрд грнЦіна 3,6 грн/м3 - Нафтогаз виходить в нульЦіна 6,9 грн/м2 - Нафтогаз виплачує дивіденти з прибутку + податок на прибутокПитання на засипку для зрадофіла - якщо замість 100 млрд дотації - Нафтогаз сплатив в бюджет 20 млрд - це правильно чи ні ?А тепер проста математика15 млрд м3 газу власного видобутку х (6,9-0,75)грн/м3=92 млрд грн збільшення ціни і 120 млрд грн зменшення дефіциту бюджету...Чи не є різниця в 120-92=28 млрд грн - сумою яку через підвищення ціни була забрана в різних там фірташів-пінчуків-ахметових?



Не стыдно лгать?



Только за 1-е полугодие 2018 Нафтогаз получил из Бюджета 50 млрд (1,79 млрд долларов)!!!

За полный 2017 - 64 млрд (2,4 млрд долларов)! Это при тарифе для населения 6,95 грн за куб (0,25 доллара). При этом сумма налога на прибыль, уплаченная Нефтегазом - 11 млрд гривен. (0,4 млрд долларов). А дивиденды - 13.3 млрд гривен (0,5 млрд долларов).



https://lb.ua/economics/2018/08/30/4062 ... uchil.html



В то время, как в 2013 году при тарифе 0,74 грн за куб (0,09 доллара) убыток составлял 18 млрд гривен (2,25 млрд долларов). Из них 1,9 млрд гривен (0,24 млрд долларов) составили субсидии населению.



https://apostrophe.ua/news/business/ene ... -grn/19676

https://istochnik.info/ekonomika/item/3 ... spert.html



А теперь посчитаем не по вашей выдуманной математике, а по правде:



2013 год. 20 млрд кубов потребления населения * 0,09 доллара = 1,8 млрд долларов сумма без учета субсидий. Вычетаем 0,24 млрд долларов субсидий. Итого 1,56 млрд долларов заплатило население. Плюс 2,25 млрд долларов - то, что доплатило государство.



2017 год. 18 млрд кубов потребления населения * 0,25 доллара = 4,5 млрд долларов сумма без учета субсидий. Вычетаем 2,4 млрд долларов субсидий. Итого 2,1 млрд долларов заплатило население. А государство доплатило 2.4 млрд долларов минус 0,4 млрд долларов ННП и минус 0,5 млрд долларов дивидендов. Итого 1,5 млрд долларов.



Суммируем:

2013 - 1,56 млрд население плюс 2,25 государство = 3.81 млрд итого.

2017 - 2,1 млрд население плюс 1.5 государство = 3.6 млрд итого.



Имеем: 1 куб в 2013 де-факто был реализован по 0.19 доллара, в 2017 - по 0.2 доллара.



Выводы:

1) Украинцы стали платить за газ больше. На 35% в абсолюте (2,1 / 1.56). А в расчете на человека получится еще выше - более, чем на 40% выше.

2) Олигархи стали воровать больше в расчете на каждый куб, а значит и каждого украинца. Только состав олигархов несколько видоизменен.

3) budivelnik не умеет считать (либо предвзят и заинтересован). Не стыдно лгать?Только за 1-е полугодие 2018 Нафтогаз получил из Бюджета 50 млрд (1,79 млрд долларов)!!!За полный 2017 - 64 млрд (2,4 млрд долларов)! Это при тарифе для населения 6,95 грн за куб (0,25 доллара). При этом сумма налога на прибыль, уплаченная Нефтегазом - 11 млрд гривен. (0,4 млрд долларов). А дивиденды - 13.3 млрд гривен (0,5 млрд долларов).В то время, как в 2013 году при тарифе 0,74 грн за куб (0,09 доллара) убыток составлял 18 млрд гривен (2,25 млрд долларов). Из них 1,9 млрд гривен (0,24 млрд долларов) составили субсидии населению.А теперь посчитаем не по вашей выдуманной математике, а по правде:2013 год. 20 млрд кубов потребления населения * 0,09 доллара = 1,8 млрд долларов сумма без учета субсидий. Вычетаем 0,24 млрд долларов субсидий. Итого 1,56 млрд долларов заплатило население. Плюс 2,25 млрд долларов - то, что доплатило государство.2017 год. 18 млрд кубов потребления населения * 0,25 доллара = 4,5 млрд долларов сумма без учета субсидий. Вычетаем 2,4 млрд долларов субсидий. Итого 2,1 млрд долларов заплатило население. А государство доплатило 2.4 млрд долларов минус 0,4 млрд долларов ННП и минус 0,5 млрд долларов дивидендов. Итого 1,5 млрд долларов.Суммируем:2013 - 1,56 млрд население плюс 2,25 государство = 3.81 млрд итого.2017 - 2,1 млрд население плюс 1.5 государство = 3.6 млрд итого.Имеем: 1 куб в 2013 де-факто был реализован по 0.19 доллара, в 2017 - по 0.2 доллара.Выводы:1). На 35% в абсолюте (2,1 / 1.56). А в расчете на человека получится еще выше - более, чем на 40% выше.2)в расчете на каждый куб, а значит и каждого украинца. Только состав олигархов несколько видоизменен.3)(либо предвзят и заинтересован). zРадио

Повідомлень: 605 З нами з: 02.05.18 Подякував: 45 раз. Подякували: 451 раз. Профіль 2 1 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 01 лис, 2018 18:21 zРадио написав: В то время, как в 2013 году при тарифе 0,74 грн за куб (0,09 доллара) убыток составлял 18 млрд гривен (2,25 млрд долларов). Из них 1,9 млрд гривен (0,24 млрд долларов) составили субсидии населению. В то время, как в 2013 году при тарифе 0,74 грн за куб (0,09 доллара) убыток составлял 18 млрд гривен (2,25 млрд долларов). Из них 1,9 млрд гривен (0,24 млрд долларов) составили субсидии населению. А про дотацію з Держбюджету в 100 млрд грн - чому не пишите?

Я ж кажу- тут граємо , тут не граємо, тут рибу завертали.....

В 2017 - дотацію від Держави до Нафтогазу -рахуєте

В 2013 -чомусь не рахуєте в 5 разів більшу...



Тому ще раз

1 Підвищення ціни на газ , точно так само як і підвищення на такі ж величини цін на сигарети і алкоголь - є доцільним і виправданим, по тій простій причині , що це є додатковий податок на населення, яке уникало оформлення на роботу

2 Правила видачі субсидій- модернізуються в напрямку- якщо людина офіційно працює і мало отримує ( або пенсіонер) - їй субсидії начисляють . якщо ж людина 10-15 років не працює - їй субсидії не начисляють( або начисляють в рази менші суми)

Таким чином , хитровимахані, які звикли працювати вчорну - тепер на кожному кутку істерять що вони стали більше платити

3 Для тих хто працював офіційно , суми переплат по вартості енергоресурсів знівельовані зменшенням ЄСВ на 20%

Ще раз для крикунів/фантазерів

Середня заробітна плата в 2018 - 8000 грн

Економія 12 млн працюючих становить * 8000 * (42% було-22% стало) х 12 місяців =230 млрд грн

Переплата по газу становить 20 млрд м3 * (8,50-0,75)=155 млрд грн

Тобто держава допомагає тим хто платить податки і гнобить тих хто не платить

Як на мене (платника податків) це вірно

Для всяких там мінімізаторів і так далі - не вигідно - і хто їм лікар? А про дотацію з Держбюджету в 100 млрд грн - чому не пишите?Я ж кажу- тут граємо , тут не граємо, тут рибу завертали.....В 2017 - дотацію від Держави до Нафтогазу -рахуєтеВ 2013 -чомусь не рахуєте в 5 разів більшу...Тому ще раз1 Підвищення ціни на газ , точно так само як і підвищення на такі ж величини цін на сигарети і алкоголь - є доцільним і виправданим, по тій простій причині , що це є додатковий податок на населення, яке уникало оформлення на роботу2 Правила видачі субсидій- модернізуються в напрямку- якщо людина офіційно працює і мало отримує ( або пенсіонер) - їй субсидії начисляють . якщо ж людина 10-15 років не працює - їй субсидії не начисляють( або начисляють в рази менші суми)Таким чином , хитровимахані, які звикли працювати вчорну - тепер на кожному кутку істерять що вони стали більше платити3 Для тих хто працював офіційно , суми переплат по вартості енергоресурсів знівельовані зменшенням ЄСВ на 20%Ще раз для крикунів/фантазерівСередня заробітна плата в 2018 - 8000 грнЕкономія 12 млн працюючих становить * 8000 * (42% було-22% стало) х 12 місяців =230 млрд грнПереплата по газу становить 20 млрд м3 * (8,50-0,75)=155 млрд грнТобто держава допомагає тим хто платить податки і гнобить тих хто не платитьЯк на мене (платника податків) це вірноДля всяких там мінімізаторів і так далі - не вигідно - і хто їм лікар? http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників budivelnik

Повідомлень: 19708 З нами з: 15.01.09 Подякував: 124 раз. Подякували: 1915 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 01 лис, 2018 20:43 budivelnik написав: А про дотацію з Держбюджету в 100 млрд грн - чому не пишите?

А про дотацію з Держбюджету в 100 млрд грн - чому не пишите?



Покажите ее - эту дотацию!



Вы искажаете входные данные и на них, соответственно, делаете ошибочные суждения. До последнего поста у меня еще теплилась надежда, что делаете это по незнанию и непониманию. Но после - уже не исключаю, что намеренно.



Доказывать вам смысла нет, поэтому дальше пишу для форумчан, которым важно разобраться, а не читать, как вы повторяете пропагандистские месседжи Гройсмана и Коболева.



Открываем отчетность Нефтегаза за "целые" 2 года - 2012 и 2013, отчет о движении денежных средств (Cashflow Statement) и смотрим - страницы 10 и 11. Как видим, никаких дотаций нет.



Есть заимствования, привлекаемые в объемах чуть выше, чем объемы операционных убытков. Небольшие излишки необходимы для комфортной работы компании - это т.н. неснижаемый остаток.



http://www.naftogaz.com/files/Informati ... atures.pdf



Соответственно, мои расчеты абсолютно верны - объемы отрицательного кэшфлоу и прибыли в годы "злочинной панды" равны объемах государственного финансирования (кредиты тогда предоставляло либо само государство, либо частные кредиторы под гарантии государства).



Текущий аналог этих кредитов - прямые бюджетные выплаты Нефтегазу за субсидиантов.



Не поленюсь еще раз повторить ключевые выводы:

- объем расходов населения за газ с учетом субсидий в 2017 году ВЫШЕ, чем в 2013;

- государственная поддержка с учетом налоговых платежей Нефтегаза в 2017 году ВЫШЕ, чем в 2013;

- соответственно, олигархи и нечистые на руку чиновники заработали на реализации газа населению в 2017 БОЛЬШЕ, чем в 2013;

- а budivelnik, как и 90% населения, не видят леса за деревьями - спасибо изощренной пропаганде о "реформах" из каждого чайника... Покажите ее - эту дотацию!Вы искажаете входные данные и на них, соответственно, делаете ошибочные суждения. До последнего поста у меня еще теплилась надежда, что делаете это по незнанию и непониманию. Но после - уже не исключаю, что намеренно.Доказывать вам смысла нет, поэтому дальше пишу для форумчан, которым важно разобраться, а не читать, как вы повторяете пропагандистские месседжи Гройсмана и Коболева.Открываем отчетность Нефтегаза за "целые" 2 года - 2012 и 2013, отчет о движении денежных средств (Cashflow Statement) и смотрим - страницы 10 и 11. Как видим, никаких дотаций нет.Есть заимствования, привлекаемые в объемах чуть выше, чем объемы операционных убытков. Небольшие излишки необходимы для комфортной работы компании - это т.н. неснижаемый остаток.Соответственно, мои расчеты абсолютно верны - объемы отрицательного кэшфлоу и прибыли в годы "злочинной панды" равны объемах государственного финансирования (кредиты тогда предоставляло либо само государство, либо частные кредиторы под гарантии государства).Текущий аналог этих кредитов - прямые бюджетные выплаты Нефтегазу за субсидиантов.Не поленюсь еще раз повторить- объем расходов населения за газ с учетом субсидий в 2017 году ВЫШЕ, чем в 2013;- государственная поддержка с учетом налоговых платежей Нефтегаза в 2017 году ВЫШЕ, чем в 2013;- соответственно, олигархи и нечистые на руку чиновники заработали на реализации газа населению в 2017 БОЛЬШЕ, чем в 2013;- а budivelnik, как и 90% населения, не видят леса за деревьями - спасибо изощренной пропаганде о "реформах" из каждого чайника... zРадио

Повідомлень: 605 З нами з: 02.05.18 Подякував: 45 раз. Подякували: 451 раз. Профіль 2 1 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 01 лис, 2018 21:47 zРадио написав: Вы искажаете входные данные и на них, соответственно, делаете ошибочные суждения Вы искажаете входные данные и на них, соответственно, делаете ошибочные суждения

Спрощуємо і визначаємо хто викривляє

Перше

Було 20 млрд м3 по 0,75 грн/м3 і 42% ЄСВ з 12 млн працівників

Стало 20 млрд м3 по 8,50 грн/м3 і 22% ЄСВ з 12 млн працівників

Середня зарплата 8000 грн/місяць

Програш 12 млн працівників ( при цьому вони споживають не всі 20 млрд м3 газу . а меншу частинку , на мій погляд сімї цих працівників споживають не більше 60% або 12 млрд м3 газу , але так як підтвердити це я не можу то беремо гірший варіант в 20 млрд м3 )

20 млрд м3 * (6,90-0,75)=123 млрд грн - переплатили працівники і їх сімї за газ

8000 грн/місяць * (42-22)% * 12 млн * 12 місяців =230 млрд грн - зекономили працівники на ЄСВ

Виграш працівників і іх сімей становить

230 млрд грн - 123 млрд грн = 107 млрд грн



Де в цій задачці програш працівників?



Тепер друге

При цьому ті 5 млн осіб , які працюють по чорному і не сплачували податків отримали переплату за газ в приблизно наступному розмірі

20 млрд м3 *( 6,90-0,75)* 5 /(5+12)=36 млрд грн- і саме ця категорія осіб і є тим гнилим рупором який підтримує популістів , бо тільки вони через ціну газу почали додатково сплачувати в бюджет.



З тїєї підтримки і відстоювання дурних економічних варіантів я й роблю висновок що ви відноситесьдо тих нероб які нічого раніше державі не платили , а тому тепер так нервуєтесь

ПС

Спеціально для Вас

1 Будете платити більше в майбутньому

2 Хоча таких більшість , але з часом їх вплив на розвиток держави помітно поменшає



Звідси висновок

Або вчіться працювати не тільки на себе, або вас розчавить каток історії. Спрощуємо і визначаємо хто викривляєПершеБуло 20 млрд м3 по 0,75 грн/м3 і 42% ЄСВ з 12 млн працівниківСтало 20 млрд м3 по 8,50 грн/м3 і 22% ЄСВ з 12 млн працівниківСередня зарплата 8000 грн/місяцьПрограш 12 млн працівників ( при цьому вони споживають не всі 20 млрд м3 газу . а меншу частинку , на мій погляд сімї цих працівників споживають не більше 60% або 12 млрд м3 газу , але так як підтвердити це я не можу то беремо гірший варіант в 20 млрд м3 )20 млрд м3 * (6,90-0,75)=123 млрд грн - переплатили працівники і їх сімї за газ8000 грн/місяць * (42-22)% * 12 млн * 12 місяців =230 млрд грн - зекономили працівники на ЄСВВиграш працівників і іх сімей становить230 млрд грн - 123 млрд грн = 107 млрд грнДе в цій задачці програш працівників?Тепер другеПри цьому ті 5 млн осіб , які працюють по чорному і не сплачували податків отримали переплату за газ в приблизно наступному розмірі20 млрд м3 *( 6,90-0,75)* 5 /(5+12)=36 млрд грн- і саме ця категорія осіб і є тим гнилим рупором який підтримує популістів , бо тільки вони через ціну газу почали додатково сплачувати в бюджет.З тїєї підтримки і відстоювання дурних економічних варіантів я й роблю висновок що ви відноситесьдо тих нероб які нічого раніше державі не платили , а тому тепер так нервуєтесьПССпеціально для Вас1 Будете платити більше в майбутньому2 Хоча таких більшість , але з часом їх вплив на розвиток держави помітно поменшаєЗвідси висновокАбо вчіться працювати не тільки на себе, або вас розчавить каток історії. http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників budivelnik

Повідомлень: 19708 З нами з: 15.01.09 Подякував: 124 раз. Подякували: 1915 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 01 лис, 2018 22:26 budivelnik



А ЕСВ вы как сюда приклеели???

Ну человек (с)



Рекомендую вам еще добавить фактор глобального потепления в состав газовой "реформы" - в 2018-м то явно осень теплее, чем в 2013 была. Как говорится, спасибо партии за это (с) Это же сколько миллиардов гривен украинские семьи смогли сэкономить



Ладно, тут даже смеяться грешно. Шутки в сторону.



За ЕСВ власти респект и уважуха - я уже отмечал, что единственные 2 полезные вещи, сделанные ими почти за 5 лет в экономике, это повышение пенсионного возраста и снижение ЕСВ.



Однако, возвращаясь к потребителю газа: ЕСВ - это история не про него, это история про работателя. Да, бизнесу снижение этого налогового бремени дает стимул выводить серую часть зарплаты в белое поле.



Но если вы считаете, что работодатели увеличили общие начисленные зарплаты своим работникам, вы чудовищно заблуждаетесь!



Посмотрите на динамику роста средней зарплаты по Госстату (там как раз только белая часть и есть) - нет никаких всплесков в ее приросте!



Растет она органически. А более точное определение - это даже не рост, а восстановление после падения в 2014-2015.



Вы опять попытались сманипулировать, показав увеличение средней зарплаты в гривнах, в то время, как я анализировал динамику стоимости газа в долларах.



Если же посмотреть на валютный эквивалент средней зарплаты, то мы получим еще бОльший трэш!



Сентябрь 2013 - 3261 грн (408 долларов).

Сентябрь 2018 - 9042 (323 доллара).



https://index.minfin.com.ua/labour/salary/average/



Итого, в пересчете средней зарплаты на кубометры:

- в 2013 году = 408 / 0,09 = 4533

- в 2018 году = 323 / 0,25 = 1292.



2019-й даже считать не стану - очевидно, что там еще хуже обстоят дела. С учетом майского увеличения, тариф будет не менее, чем на 40% выше, чем в 2018. Средняя зарплата максимум увеличится на 20%.



Что еще очень важно отметить - те, кто получают реальные зарплаты на уровне средней по Госстату, на субсидии уже рассчитывать не могут! Речь идет только о временно нетрудоспособных и получающих зарплату в пределах диапазона "минималка плюс 30-35%".



Но тут уже извините - таким даже при "злочинной панде" предоставлялась субсидия. То есть количество получателей субсидий то же, что и было, остальные платят в 1.5 раза больше (в долларах), а за субсидиантов из Бюджета в карман нефтегазовского ворья "компенсируют" как минимум в 4 раз (в долларах, да-да), чем "компенсировали" раньше. А ЕСВ вы как сюда приклеели???Ну человек (с)Рекомендую вам еще добавить фактор глобального потепления в состав газовой "реформы" - в 2018-м то явно осень теплее, чем в 2013 была. Как говорится, спасибо партии за это (с) Это же сколько миллиардов гривен украинские семьи смогли сэкономитьЛадно, тут даже смеяться грешно. Шутки в сторону.За ЕСВ власти респект и уважуха - я уже отмечал, что единственные 2 полезные вещи, сделанные ими почти за 5 лет в экономике, это повышение пенсионного возраста и снижение ЕСВ.Однако, возвращаясь к потребителю газа: ЕСВ - это история не про него, это история про работателя. Да, бизнесу снижение этого налогового бремени дает стимул выводить серую часть зарплаты в белое поле.Но если вы считаете, что работодатели увеличили общие начисленные зарплаты своим работникам, вы чудовищно заблуждаетесь!Посмотрите на динамику роста средней зарплаты по Госстату (там как раз только белая часть и есть) - нет никаких всплесков в ее приросте!Растет она органически. А более точное определение - это даже не рост, а восстановление после падения в 2014-2015.Вы опять попытались сманипулировать, показав увеличение средней зарплаты в гривнах, в то время, как я анализировал динамику стоимости газа в долларах.Если же посмотреть на валютный эквивалент средней зарплаты, то мы получим еще бОльший трэш!Сентябрь 2013 - 3261 грн (408 долларов).Сентябрь 2018 - 9042 (323 доллара).Итого, в пересчете средней зарплаты на кубометры:- в 2013 году = 408 / 0,09 = 4533- в 2018 году = 323 / 0,25 = 1292.2019-й даже считать не стану - очевидно, что там еще хуже обстоят дела. С учетом майского увеличения, тариф будет не менее, чем на 40% выше, чем в 2018. Средняя зарплата максимум увеличится на 20%.Что еще очень важно отметить - те, кто получают реальные зарплаты на уровне средней по Госстату, на субсидии уже рассчитывать не могут! Речь идет только о временно нетрудоспособных и получающих зарплату в пределах диапазона "минималка плюс 30-35%".Но тут уже извините - таким даже при "злочинной панде" предоставлялась субсидия. То есть количество получателей субсидий то же, что и было, остальные платят в 1.5 раза больше (в долларах), а за субсидиантов из Бюджета в карман нефтегазовского ворья "компенсируют" как минимум в 4 раз (в долларах, да-да), чем "компенсировали" раньше. zРадио

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maksjustmaks » Суб 16 тра, 2015 15:25 3 3833

]OvO[ Сер 20 тра, 2015 23:32