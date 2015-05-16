Газовий ринок в контексті

Додано: Чет 01 лис, 2018 22:26

А ЕСВ вы как сюда приклеели???Ну человек (с)Рекомендую вам еще добавить фактор глобального потепления в состав газовой "реформы" - в 2018-м то явно осень теплее, чем в 2013 была. Как говорится, спасибо партии за это (с) Это же сколько миллиардов гривен украинские семьи смогли сэкономитьЛадно, тут даже смеяться грешно. Шутки в сторону.За ЕСВ власти респект и уважуха - я уже отмечал, что единственные 2 полезные вещи, сделанные ими почти за 5 лет в экономике, это повышение пенсионного возраста и снижение ЕСВ.Однако, возвращаясь к потребителю газа: ЕСВ - это история не про него, это история про работателя. Да, бизнесу снижение этого налогового бремени дает стимул выводить серую часть зарплаты в белое поле.Но если вы считаете, что работодатели увеличили общие начисленные зарплаты своим работникам, вы чудовищно заблуждаетесь!Посмотрите на динамику роста средней зарплаты по Госстату (там как раз только белая часть и есть) - нет никаких всплесков в ее приросте!Растет она органически. А более точное определение - это даже не рост, а восстановление после падения в 2014-2015.Вы опять попытались сманипулировать, показав увеличение средней зарплаты в гривнах, в то время, как я анализировал динамику стоимости газа в долларах.Если же посмотреть на валютный эквивалент средней зарплаты, то мы получим еще бОльший трэш!Сентябрь 2013 - 3261 грн (408 долларов).Сентябрь 2018 - 9042 (323 доллара).Итого, в пересчете средней зарплаты на кубометры:- в 2013 году = 408 / 0,09 = 4533- в 2018 году = 323 / 0,25 = 1292.2019-й даже считать не стану - очевидно, что там еще хуже обстоят дела. С учетом майского увеличения, тариф будет не менее, чем на 40% выше, чем в 2018. Средняя зарплата максимум увеличится на 20%.Что еще очень важно отметить - те, кто получают реальные зарплаты на уровне средней по Госстату, на субсидии уже рассчитывать не могут! Речь идет только о временно нетрудоспособных и получающих зарплату в пределах диапазона "минималка плюс 30-35%".Но тут уже извините - таким даже при "злочинной панде" предоставлялась субсидия. То есть количество получателей субсидий то же, что и было, остальные платят в 1.5 раза больше (в долларах), а за субсидиантов из Бюджета в карман нефтегазовского ворья "компенсируют" как минимум в 4 раз (в долларах, да-да), чем "компенсировали" раньше.