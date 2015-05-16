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Газовий ринок в контексті

Газовий ринок в контексті
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 12:11

budivelnik

По зарплатам я все выше разобрал с общими по стране цифрами, а не вашими личными. Я промолчу о своем опыте, хотя тоже являюсь работодателем. Ни мои, ни ваши данные не являются референтными.

Так вот по общим цифрам - зарплаты снизились на 20,8% (1 - 323 / 408).

Что же касается газа - я намеренно посчитал, сколько платит население с учетом субсидий. Больше на 35%.

А в 2019 размер субсидий будет только 55 млрд грн (на 30% меньше, чем в 2018) при цене на газ выше 30-40% (с учетом майского повышения).

Так что весь ваш треп является не более, чем низкопробной пропагандой.

Я с повышением цен на газ мирюсь потому, что мне гораздо выгоднее переплатить 500 долларов за сезон на газе, чем потерять эдак раз в 100 больше на большой девальвации. Пока газ является предметом пристального внимания МВФ, власть "прикрыта" сильным аргументом.

Тем не менее не путайте мух и котлет:
1) позиция МВФ по газу принципиальна только потому, что там отлично понимают, кто с ними говорит от Украины - жадные воры, которые даже как вариант изыска средств в своих карманах и карманах олигархов не рассмотрят. Единственная дойная корова для них - население.

2) и потребительская цена газа - как для промышленности, так и для населения - не имеет ничего общего с реальной себестоимостью - как импортной, так и внутренней. При объеме потребления 33 млрд кубов в год, потребность в импорте, себестоимость которого находится в пределах 300 долларов, составляет 13 млрд, а остальные 20 млрд Украина добывает с расходами не выше 90 долларов. Итого средневзвешенная себестоимость = 13 / 33 * 300 + 20 / 33 * 90 = 172 доллара. Все остальное плюс чистые бюджетные дотации Нефтегаза - это непубличное воровство олигархов и прикрывающих их чиновников, а также публичные миллиардные премии чиновникам
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