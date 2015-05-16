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фінансові ринки та послуги / Галузі економіки / Газовий ринок в контексті Газовий ринок в контексті + Додати

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на тему Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.

#<1 ... 3456 Додано: П'ят 02 лис, 2018 12:11 budivelnik



По зарплатам я все выше разобрал с общими по стране цифрами, а не вашими личными. Я промолчу о своем опыте, хотя тоже являюсь работодателем. Ни мои, ни ваши данные не являются референтными.



Так вот по общим цифрам - зарплаты снизились на 20,8% (1 - 323 / 408).



Что же касается газа - я намеренно посчитал, сколько платит население с учетом субсидий. Больше на 35%.



А в 2019 размер субсидий будет только 55 млрд грн (на 30% меньше, чем в 2018) при цене на газ выше 30-40% (с учетом майского повышения).



Так что весь ваш треп является не более, чем низкопробной пропагандой.



Я с повышением цен на газ мирюсь потому, что мне гораздо выгоднее переплатить 500 долларов за сезон на газе, чем потерять эдак раз в 100 больше на большой девальвации. Пока газ является предметом пристального внимания МВФ, власть "прикрыта" сильным аргументом.



Тем не менее не путайте мух и котлет:

1) позиция МВФ по газу принципиальна только потому, что там отлично понимают, кто с ними говорит от Украины - жадные воры, которые даже как вариант изыска средств в своих карманах и карманах олигархов не рассмотрят. Единственная дойная корова для них - население.



2) и потребительская цена газа - как для промышленности, так и для населения - не имеет ничего общего с реальной себестоимостью - как импортной, так и внутренней. При объеме потребления 33 млрд кубов в год, потребность в импорте, себестоимость которого находится в пределах 300 долларов, составляет 13 млрд, а остальные 20 млрд Украина добывает с расходами не выше 90 долларов. Итого средневзвешенная себестоимость = 13 / 33 * 300 + 20 / 33 * 90 = 172 доллара. Все остальное плюс чистые бюджетные дотации Нефтегаза - это непубличное воровство олигархов и прикрывающих их чиновников, а также публичные миллиардные премии чиновникам zРадио

Повідомлень: 613 З нами з: 02.05.18 Подякував: 45 раз. Подякували: 451 раз. Профіль 2 1 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 02 лис, 2018 17:12 Re: Газовий ринок в контексті zРадио написав: По зарплатам я все выше разобрал с общими по стране цифрами, а не вашими личными. Я промолчу о своем опыте, хотя тоже являюсь работодателем. Ни мои, ни ваши данные не являются референтными.



Так вот по общим цифрам - зарплаты снизились на 20,8% (1 - 323 / 408). По зарплатам я все выше разобрал с общими по стране цифрами, а не вашими личными. Я промолчу о своем опыте, хотя тоже являюсь работодателем. Ни мои, ни ваши данные не являются референтными.Так вот по общим цифрам - зарплаты снизились на 20,8% (1 - 323 / 408). Прикольний тролик - правда маніпулює примітивно

Цифри по дотаціям в 2013 і в 2018 порівнює в гривнях

Розміри зарплата в 2013 і в 2018 - порівнює в доларах...

Так можна піти далеко , але вийти все одно в пяту точку...

Нормальне правило говорить

У випадку розгляду проблеми її потрібно розглядати в одній системі координат

Тому

Я беру всі цифри у всі періоди в гривнях

В 2013 - дотації з бюджету в Нафтогаз в гривнях - 100 млрд грн , ціна газу для населення в гривнях 0,75 грн/м3

В 2018 також беру все в гривнях

Ціну газу для населення - 6,9 грн/м3

Зарплату -8000 грн/м3

І в мене виходить

Знижка в оподаткуванні

12 млн * 8000 грн/місяць * 12 місяців * різниця в ЄСВ(42-22)%=230 млрд економії

Не вся ця економія залишається на руках в населення бо

230 млрд *20%=46 млрд -додаткова виплата ПДВ

230 млрд х 18+1,5%=45 млрд - виплати ПДФО+військовий збір

Таким чином

Якщо цих 12 млн викуплять весь газ ( а вони викуплять максимум 60%) по 6,90 то їх додаткові витрати становлять

20 млрд м3 * (6,90-0,75)грн/м3=123 млрд грн

Отже

Дохід_________________________розхід____________баланс

230-46-45=139 млрд____________123 млрд____________16 млрд

Я вже мовчу про те що додаткове зростання ВВП на 3% за рахунок збільшення ціни зменшує відсоткове навантаження боргу до ВВП

Я вже мовчу що з 123 млрд додаткової націнки на газ -держава повернула малозабезпеченим в 2018 -77 млрд , а в 2019 (не зважаючи що це рік виборів) планує повернути 55 млрд , а так як нашим політикам далеко до камікадзе - я можу зробити висновок , що вони прорахували що зменшення субсидій на 22 млд при збільшенні витрат на газ в (8,5-6,9)*20 млрд м3=32 млрд грн буде перекрито ростом доходів тих хто в 2019 за цей газ буде платити. Прикольний тролик - правда маніпулює примітивноЦифри по дотаціям в 2013 і в 2018 порівнює в гривняхРозміри зарплата в 2013 і в 2018 - порівнює в доларах...Так можна піти далеко , але вийти все одно в пяту точку...Нормальне правило говоритьУ випадку розгляду проблеми її потрібно розглядати в одній системі координатТомуЯ беру всі цифри у всі періоди в гривняхВ 2013 - дотації з бюджету в Нафтогаз в гривнях - 100 млрд грн , ціна газу для населення в гривнях 0,75 грн/м3В 2018 також беру все в гривняхЦіну газу для населення - 6,9 грн/м3Зарплату -8000 грн/м3І в мене виходитьЗнижка в оподаткуванні12 млн * 8000 грн/місяць * 12 місяців * різниця в ЄСВ(42-22)%=230 млрд економіїНе вся ця економія залишається на руках в населення бо230 млрд *20%=46 млрд -додаткова виплата ПДВ230 млрд х 18+1,5%=45 млрд - виплати ПДФО+військовий збірТаким чиномЯкщо цих 12 млн викуплять весь газ ( а вони викуплять максимум 60%) по 6,90 то їх додаткові витрати становлять20 млрд м3 * (6,90-0,75)грн/м3=123 млрд грнОтжеДохід_________________________розхід____________баланс230-46-45=139 млрд____________123 млрд____________16 млрдЯ вже мовчу про те що додаткове зростання ВВП на 3% за рахунок збільшення ціни зменшує відсоткове навантаження боргу до ВВПЯ вже мовчу що з 123 млрд додаткової націнки на газ -держава повернула малозабезпеченим в 2018 -77 млрд , а в 2019 (не зважаючи що це рік виборів) планує повернути 55 млрд , а так як нашим політикам далеко до камікадзе - я можу зробити висновок , що вони прорахували що зменшення субсидій на 22 млд при збільшенні витрат на газ в (8,5-6,9)*20 млрд м3=32 млрд грн буде перекрито ростом доходів тих хто в 2019 за цей газ буде платити. http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників budivelnik

Повідомлень: 19712 З нами з: 15.01.09 Подякував: 124 раз. Подякували: 1916 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 02 лис, 2018 18:32 budivelnik написав: Прикольний тролик - правда маніпулює примітивно

Цифри по дотаціям в 2013 і в 2018 порівнює в гривнях

Розміри зарплата в 2013 і в 2018 - порівнює в доларах...

Прикольний тролик - правда маніпулює примітивноЦифри по дотаціям в 2013 і в 2018 порівнює в гривняхРозміри зарплата в 2013 і в 2018 - порівнює в доларах...



Вашему цинизму нет предела - вы заврались по самые уши!



Я все входные данные перевел в доллары, и все расчеты произвел в долларах!



Вот цитата из поста от 1 ноября 16.15.

zРадио написав: За полный 2017 - 64 млрд (2,4 млрд долларов)! Это при тарифе для населения 6,95 грн за куб (0,25 доллара). При этом сумма налога на прибыль, уплаченная Нефтегазом - 11 млрд гривен. (0,4 млрд долларов). А дивиденды - 13.3 млрд гривен (0,5 млрд долларов).



В то время, как в 2013 году при тарифе 0,74 грн за куб (0,09 доллара) убыток составлял 18 млрд гривен (2,25 млрд долларов). Из них 1,9 млрд гривен (0,24 млрд долларов) составили субсидии населению. За полный 2017 - 64 млрд (2,4 млрд долларов)! Это при тарифе для населения 6,95 грн за куб (0,25 доллара). При этом сумма налога на прибыль, уплаченная Нефтегазом - 11 млрд гривен. (0,4 млрд долларов). А дивиденды - 13.3 млрд гривен (0,5 млрд долларов).В то время, как в 2013 году при тарифе 0,74 грн за куб (0,09 доллара) убыток составлял 18 млрд гривен (2,25 млрд долларов). Из них 1,9 млрд гривен (0,24 млрд долларов) составили субсидии населению. Вашему цинизму нет предела - вы заврались по самые уши!Вот цитата из поста от 1 ноября 16.15. zРадио

Повідомлень: 613 З нами з: 02.05.18 Подякував: 45 раз. Подякували: 451 раз. Профіль 2 1 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 02 лис, 2018 19:36 zРадио

Ви все одно маніпулятор бо не все ( і як я розумію свідомо) перевели в долари

Ви викинули додаткове податкове навантаження яке працюючі виплачували в 2013 році , так на хвилинку це було по вашим словам

408 доларів середньої х (42-22)% ЄСВ х 12 млн працюючих х 12 місяців =11,76 млрд доларів

Додайте цих 11,76 млрд - і побачите де помилились ( або змахлювали . видаючи московський темник за реалії)



ПС

Так на хвилинку

Є така компанія -Укргазвидобування

http://ugv.com.ua/

Внизу приведеної сторіночки є парочка цифр

Видобуто компанією в 2017 - 15,25 млрд м3 (73% від всього видобутого в Україні)

Сплачено податків - 50,4 млрд грн ( так на хвильку 50,4 млрд грн/15,25 млрд м3=3,3 грн/м3 , тобто 50% вартості газу в 2017, компанія видобувальник сплачувала в Держбюджет у вигляді податків , це крім сум приведених по Нафтогазу)

Інвестицій у програму розвитку до 2020 - 4 млрд доларів (100 млрд грн/3роки=33млрд грн- тобто ще 2 грн/м3 - інвестиції в подальший розвиток , планують збільшити видобування до 20 млрд грн... )



То що - і далі будеш впиратись і пертись з свинним рилом в калашний ряд ? Ви все одно маніпулятор бо не все ( і як я розумію свідомо) перевели в долариВи викинули додаткове податкове навантаження яке працюючі виплачували в 2013 році , так на хвилинку це було по вашим словам408 доларів середньої х (42-22)% ЄСВ х 12 млн працюючих х 12 місяців =11,76 млрд доларівДодайте цих 11,76 млрд - і побачите де помилились ( або змахлювали . видаючи московський темник за реалії)ПСТак на хвилинкуЄ така компанія -УкргазвидобуванняВнизу приведеної сторіночки є парочка цифрВидобуто компанією в 2017 - 15,25 млрд м3 (73% від всього видобутого в Україні)Сплачено податків - 50,4 млрд грн ( так на хвильку 50,4 млрд грн/15,25 млрд м3=3,3 грн/м3 , тобто 50% вартості газу в 2017, компанія видобувальник сплачувала в Держбюджет у вигляді податків , це крім сум приведених по Нафтогазу)Інвестицій у програму розвитку до 2020 - 4 млрд доларів (100 млрд грн/3роки=33млрд грн- тобто ще 2 грн/м3 - інвестиції в подальший розвиток , планують збільшити видобування до 20 млрд грн... )То що - і далі будеш впиратись і пертись з http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників budivelnik

Повідомлень: 19712 З нами з: 15.01.09 Подякував: 124 раз. Подякували: 1916 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 02 лис, 2018 20:25 budivelnik написав: zРадио

Ви все одно маніпулятор бо не все ( і як я розумію свідомо) перевели в долари

Ви викинули додаткове податкове навантаження яке працюючі виплачували в 2013 році , так на хвилинку це було по вашим словам

408 доларів середньої х (42-22)% ЄСВ х 12 млн працюючих х 12 місяців =11,76 млрд доларів

Додайте цих 11,76 млрд - і побачите де помилились ( або змахлювали . видаючи московський темник за реалії) Ви все одно маніпулятор бо не все ( і як я розумію свідомо) перевели в долариВи викинули додаткове податкове навантаження яке працюючі виплачували в 2013 році , так на хвилинку це було по вашим словам408 доларів середньої х (42-22)% ЄСВ х 12 млн працюючих х 12 місяців =11,76 млрд доларівДодайте цих 11,76 млрд - і побачите де помилились ( або змахлювали . видаючи московський темник за реалії)



Вы очень безграмотный пропагандист!



Мне незачем было ни включать, ни выкидывать ЕСВ, поскольку я привел сравнение чистых зарплат.



И эти зарплаты за 5 лет снизились более, чем на 20% - это неопровержимый факт. Сколько при этом налогов сверху чистых зарплат было заплачено - и работниками, и бизнесом (ЕСВ, для вашей информации, платит работодатель, а работник - НДФЛ и военный сбор) в 2013, а сколько - в 2017, можем разобрать в отдельной дискуссии.



Если в общем и целом, ситуация следующая:



Доля доходов Сводного бюджета Украины в 2013 году составляла 30,4% ВВП, в 2017 - 34,1% ВВП. ЕСВ к ВВП - 9% в 2013 и 5,3% в 2017.



Соответственно, общая фискальная нагрузка в 2013 = 30,4% + 9% = 39,4% ВВП . В 2017 = 34,1% + 5,3% = 39,4% ВВП Какая неожиданность



Как видите, чудес не бывает - переложили из одного кармана пиджака в другой!



В общем, сидите тихонько в луже, и избегайте вопросов, в которых не разбираетесь.



https://index.minfin.com.ua/finance/budget/cons/2017

https://www.rbc.ua/rus/news/rashody-pen ... 2014141100

https://censor.net.ua/news/3045992/reva ... yros_na_37 Вы очень безграмотный пропагандист!Мне незачем было ни включать, ни выкидывать ЕСВ, поскольку я привел сравнениезарплат.И эти зарплаты за 5 лет снизились более, чем на 20% - это неопровержимый факт. Сколько при этом налоговчистых зарплат было заплачено - и работниками, и бизнесом (ЕСВ, для вашей информации, платит работодатель, а работник - НДФЛ и военный сбор) в 2013, а сколько - в 2017, можем разобрать в отдельной дискуссии.Если в общем и целом, ситуация следующая:Доля доходов Сводного бюджета Украины в 2013 году составляла 30,4% ВВП, в 2017 - 34,1% ВВП. ЕСВ к ВВП - 9% в 2013 и 5,3% в 2017.Соответственно, общая фискальная нагрузка в 2013 = 30,4% + 9% =. В 2017 = 34,1% + 5,3% =Какая неожиданностьКак видите, чудес не бывает - переложили из одного кармана пиджака в другой!В общем, сидите тихонько в луже, и избегайте вопросов, в которых не разбираетесь. zРадио

Повідомлень: 613 З нами з: 02.05.18 Подякував: 45 раз. Подякували: 451 раз. Профіль 2 1 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 02 лис, 2018 20:54 budivelnik написав: Інвестицій у програму розвитку до 2020 - 4 млрд доларів (100 млрд грн/3роки=33млрд грн- тобто ще 2 грн/м3 - інвестиції в подальший розвиток , планують збільшити видобування до 20 млрд грн... )

Інвестицій у програму розвитку до 2020 - 4 млрд доларів (100 млрд грн/3роки=33млрд грн- тобто ще 2 грн/м3 - інвестиції в подальший розвиток , планують збільшити видобування до 20 млрд грн... )



Вот такие же они сказочники, как и вы!



Открываем с того же сайта, на который вы ссылаетесь, не пропагандисткий пресс-релиз, или презентацию, а аудированную финансовую отчетность:



за 1-е полугодие 2018 общий размер незавершенных (то есть новых без амортизации старых) инвестиций - 4,5 млрд гривен. При чистой прибыли 14,3 млрд! То есть деньги есть, красивые слова есть, а результат...



Итого к концу 2020-го года такими темпами сумма инвестиций составит 21 млрд грн, а не 100 И я подчеркиваю - речь обо всех инвестициях, а не только инвестициях в рост добычи.



И кстати, инвестируют-инвестируют то уже с 2016-го года (как начали приводить тарифы к "рыночному" уровню), а воз и ныне там - 15 млрд кубов в год. Танцы с бубном, да и только.



http://ugv.com.ua/uploads/1533880743.pdf Вот такие же они сказочники, как и вы!Открываем с того же сайта, на который вы ссылаетесь, не пропагандисткий пресс-релиз, или презентацию, а аудированную финансовую отчетность:за 1-е полугодие 2018 общий размер незавершенных (то есть новых без амортизации старых) инвестиций - 4,5 млрд гривен. При чистой прибыли 14,3 млрд! То есть деньги есть, красивые слова есть, а результат...Итого к концу 2020-го года такими темпами сумма инвестиций составит 21 млрд грн, а не 100И я подчеркиваю - речь обо всех инвестициях, а не только инвестициях в рост добычи.И кстати, инвестируют-инвестируют то уже с 2016-го года (как начали приводить тарифы к "рыночному" уровню), а воз и ныне там - 15 млрд кубов в год. Танцы с бубном, да и только. zРадио

Повідомлень: 613 З нами з: 02.05.18 Подякував: 45 раз. Подякували: 451 раз. Профіль 2 1 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 3456 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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