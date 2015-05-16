Газовий ринок в контексті

Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
По зарплатам я все выше разобрал с общими по стране цифрами, а не вашими личными. Я промолчу о своем опыте, хотя тоже являюсь работодателем. Ни мои, ни ваши данные не являются референтными.
Так вот по общим цифрам - зарплаты снизились на 20,8% (1 - 323 / 408).
Что же касается газа - я намеренно посчитал, сколько платит население с учетом субсидий. Больше на 35%.
А в 2019 размер субсидий будет только 55 млрд грн (на 30% меньше, чем в 2018) при цене на газ выше 30-40% (с учетом майского повышения).
Так что весь ваш треп является не более, чем низкопробной пропагандой.
Я с повышением цен на газ мирюсь потому, что мне гораздо выгоднее переплатить 500 долларов за сезон на газе, чем потерять эдак раз в 100 больше на большой девальвации. Пока газ является предметом пристального внимания МВФ, власть "прикрыта" сильным аргументом.
Тем не менее не путайте мух и котлет: 1) позиция МВФ по газу принципиальна только потому, что там отлично понимают, кто с ними говорит от Украины - жадные воры, которые даже как вариант изыска средств в своих карманах и карманах олигархов не рассмотрят. Единственная дойная корова для них - население.
2) и потребительская цена газа - как для промышленности, так и для населения - не имеет ничего общего с реальной себестоимостью - как импортной, так и внутренней. При объеме потребления 33 млрд кубов в год, потребность в импорте, себестоимость которого находится в пределах 300 долларов, составляет 13 млрд, а остальные 20 млрд Украина добывает с расходами не выше 90 долларов. Итого средневзвешенная себестоимость = 13 / 33 * 300 + 20 / 33 * 90 = 172 доллара. Все остальное плюс чистые бюджетные дотации Нефтегаза - это непубличное воровство олигархов и прикрывающих их чиновников, а также публичные миллиардные премии чиновникам
zРадио написав:По зарплатам я все выше разобрал с общими по стране цифрами, а не вашими личными. Я промолчу о своем опыте, хотя тоже являюсь работодателем. Ни мои, ни ваши данные не являются референтными.
Так вот по общим цифрам - зарплаты снизились на 20,8% (1 - 323 / 408).
Прикольний тролик - правда маніпулює примітивно Цифри по дотаціям в 2013 і в 2018 порівнює в гривнях Розміри зарплата в 2013 і в 2018 - порівнює в доларах... Так можна піти далеко , але вийти все одно в пяту точку... Нормальне правило говорить У випадку розгляду проблеми її потрібно розглядати в одній системі координат Тому Я беру всі цифри у всі періоди в гривнях В 2013 - дотації з бюджету в Нафтогаз в гривнях - 100 млрд грн , ціна газу для населення в гривнях 0,75 грн/м3 В 2018 також беру все в гривнях Ціну газу для населення - 6,9 грн/м3 Зарплату -8000 грн/м3 І в мене виходить Знижка в оподаткуванні 12 млн * 8000 грн/місяць * 12 місяців * різниця в ЄСВ(42-22)%=230 млрд економії Не вся ця економія залишається на руках в населення бо 230 млрд *20%=46 млрд -додаткова виплата ПДВ 230 млрд х 18+1,5%=45 млрд - виплати ПДФО+військовий збір Таким чином Якщо цих 12 млн викуплять весь газ ( а вони викуплять максимум 60%) по 6,90 то їх додаткові витрати становлять 20 млрд м3 * (6,90-0,75)грн/м3=123 млрд грн Отже Дохід_________________________розхід____________баланс 230-46-45=139 млрд____________123 млрд____________16 млрд Я вже мовчу про те що додаткове зростання ВВП на 3% за рахунок збільшення ціни зменшує відсоткове навантаження боргу до ВВП Я вже мовчу що з 123 млрд додаткової націнки на газ -держава повернула малозабезпеченим в 2018 -77 млрд , а в 2019 (не зважаючи що це рік виборів) планує повернути 55 млрд , а так як нашим політикам далеко до камікадзе - я можу зробити висновок , що вони прорахували що зменшення субсидій на 22 млд при збільшенні витрат на газ в (8,5-6,9)*20 млрд м3=32 млрд грн буде перекрито ростом доходів тих хто в 2019 за цей газ буде платити.
http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
budivelnik написав:Прикольний тролик - правда маніпулює примітивно Цифри по дотаціям в 2013 і в 2018 порівнює в гривнях Розміри зарплата в 2013 і в 2018 - порівнює в доларах...
Вашему цинизму нет предела - вы заврались по самые уши!
Я все входные данные перевел в доллары, и все расчеты произвел в долларах!
Вот цитата из поста от 1 ноября 16.15.
zРадио написав:За полный 2017 - 64 млрд (2,4 млрд долларов)! Это при тарифе для населения 6,95 грн за куб (0,25 доллара). При этом сумма налога на прибыль, уплаченная Нефтегазом - 11 млрд гривен. (0,4 млрд долларов). А дивиденды - 13.3 млрд гривен (0,5 млрд долларов).
В то время, как в 2013 году при тарифе 0,74 грн за куб (0,09 доллара) убыток составлял 18 млрд гривен (2,25 млрд долларов). Из них 1,9 млрд гривен (0,24 млрд долларов) составили субсидии населению.
zРадио Ви все одно маніпулятор бо не все ( і як я розумію свідомо) перевели в долари Ви викинули додаткове податкове навантаження яке працюючі виплачували в 2013 році , так на хвилинку це було по вашим словам 408 доларів середньої х (42-22)% ЄСВ х 12 млн працюючих х 12 місяців =11,76 млрд доларів Додайте цих 11,76 млрд - і побачите де помилились ( або змахлювали . видаючи московський темник за реалії)
ПС Так на хвилинку Є така компанія -Укргазвидобування http://ugv.com.ua/ Внизу приведеної сторіночки є парочка цифр Видобуто компанією в 2017 - 15,25 млрд м3 (73% від всього видобутого в Україні) Сплачено податків - 50,4 млрд грн ( так на хвильку 50,4 млрд грн/15,25 млрд м3=3,3 грн/м3 , тобто 50% вартості газу в 2017, компанія видобувальник сплачувала в Держбюджет у вигляді податків , це крім сум приведених по Нафтогазу) Інвестицій у програму розвитку до 2020 - 4 млрд доларів (100 млрд грн/3роки=33млрд грн- тобто ще 2 грн/м3 - інвестиції в подальший розвиток , планують збільшити видобування до 20 млрд грн... )
То що - і далі будеш впиратись і пертись з свинним рилом в калашний ряд ?
http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
budivelnik написав:zРадио Ви все одно маніпулятор бо не все ( і як я розумію свідомо) перевели в долари Ви викинули додаткове податкове навантаження яке працюючі виплачували в 2013 році , так на хвилинку це було по вашим словам 408 доларів середньої х (42-22)% ЄСВ х 12 млн працюючих х 12 місяців =11,76 млрд доларів Додайте цих 11,76 млрд - і побачите де помилились ( або змахлювали . видаючи московський темник за реалії)
Вы очень безграмотный пропагандист!
Мне незачем было ни включать, ни выкидывать ЕСВ, поскольку я привел сравнение чистых зарплат.
И эти зарплаты за 5 лет снизились более, чем на 20% - это неопровержимый факт. Сколько при этом налогов сверху чистых зарплат было заплачено - и работниками, и бизнесом (ЕСВ, для вашей информации, платит работодатель, а работник - НДФЛ и военный сбор) в 2013, а сколько - в 2017, можем разобрать в отдельной дискуссии.
Если в общем и целом, ситуация следующая:
Доля доходов Сводного бюджета Украины в 2013 году составляла 30,4% ВВП, в 2017 - 34,1% ВВП. ЕСВ к ВВП - 9% в 2013 и 5,3% в 2017.
Соответственно, общая фискальная нагрузка в 2013 = 30,4% + 9% = 39,4% ВВП. В 2017 = 34,1% + 5,3% = 39,4% ВВП Какая неожиданность
Как видите, чудес не бывает - переложили из одного кармана пиджака в другой!
В общем, сидите тихонько в луже, и избегайте вопросов, в которых не разбираетесь.
budivelnik написав:Інвестицій у програму розвитку до 2020 - 4 млрд доларів (100 млрд грн/3роки=33млрд грн- тобто ще 2 грн/м3 - інвестиції в подальший розвиток , планують збільшити видобування до 20 млрд грн... )
Вот такие же они сказочники, как и вы!
Открываем с того же сайта, на который вы ссылаетесь, не пропагандисткий пресс-релиз, или презентацию, а аудированную финансовую отчетность:
за 1-е полугодие 2018 общий размер незавершенных (то есть новых без амортизации старых) инвестиций - 4,5 млрд гривен. При чистой прибыли 14,3 млрд! То есть деньги есть, красивые слова есть, а результат...
Итого к концу 2020-го года такими темпами сумма инвестиций составит 21 млрд грн, а не 100 И я подчеркиваю - речь обо всех инвестициях, а не только инвестициях в рост добычи.
И кстати, инвестируют-инвестируют то уже с 2016-го года (как начали приводить тарифы к "рыночному" уровню), а воз и ныне там - 15 млрд кубов в год. Танцы с бубном, да и только.
zРадио написав:Вы очень безграмотный пропагандист!
Може Але свою країну за 30 срібляників обсирати так як ви не збираюсь... А часхто правий-покаже. Так на хвильку Таких як я в 1990 - було до Збруча В ___________2004 - до Дніпра В ___________2018 - до Кальміуса
Тому я б радив приєднуватись до тих хто виграє , а не до тих хто чумудани на вокзали готує.... ПС До Виборів залишилась якась сотня днів Що будете робити коли виявиться що ви не на тих поставили ?
http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників