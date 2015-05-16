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Газовий ринок в контексті

Газовий ринок в контексті
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
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Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 12:44

Чисто поржать. Как заставить "агрессора" качать газ через Ук

Реагируя на строительство «Северного потока – 2», в «Нафтогазе» задействовали план «Б»
В связи со строительством газопровода «Северный поток-2» компания «Нафтогаз» Украины приступила к реализации «плана Б». Об этом в эфире телеканала ZIK заявил главный исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.

Он сообщил, что несмотря на все усилия Украины по предотвращению данного строительства, оно будет закончено, поскольку данный проект поддерживает правительства Германии и немецкий бизнес. При этом существует вероятность, что транзит газа через Украину полностью прекратится. Однако «Нафтогаз» уже предпринимает необходимые меры.

«Во-первых, мы пытаемся компенсировать финансовые убытки. Мы уже инициировали новый арбитраж, который уже фактически уже начался, где мы требуем более 12 миллиардов долларов, из которых десять — это фактически компенсация за то, что не будет транзита через территорию Украину после 2019 года. Мы это сейчас уже делаем. Но просто компенсация финансовых убытков — это, во-первых, резервный вариант, всё-таки первый вариант — «план А» — это сохранить транзит», — заявил представитель «Нафтогаза».

По его словам, «Нафтогаз» обращался по этому вопросу к правительству с просьбой рассмотрения проблемы на заседании СНБО.

«Это вопросы, которые должны решаться на очень высоком уровне. Должна быть серьезная, профессиональная дискуссия. Мы со своей стороны не просто ждем. Мы стараемся компенсировать финансовые убытки».

Комментируя заявление канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что транзит газа через Украину не прекратится, Витренко отметил, что четких гарантий этого Европа не дала.

Напомним, что действующий контракт о транзите истекает в конце 2019 года.


https://inforesist.org/reagiruya-na-stroitelstvo-severnogo-potoka-2-v-naftogaze-zadeystvovali-plan-b/
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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