Газовий ринок в контексті

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Реагируя на строительство «Северного потока – 2», в «Нафтогазе» задействовали план «Б»
В связи со строительством газопровода «Северный поток-2» компания «Нафтогаз» Украины приступила к реализации «плана Б». Об этом в эфире телеканала ZIK заявил главный исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.
Он сообщил, что несмотря на все усилия Украины по предотвращению данного строительства, оно будет закончено, поскольку данный проект поддерживает правительства Германии и немецкий бизнес. При этом существует вероятность, что транзит газа через Украину полностью прекратится. Однако «Нафтогаз» уже предпринимает необходимые меры.
«Во-первых, мы пытаемся компенсировать финансовые убытки. Мы уже инициировали новый арбитраж, который уже фактически уже начался, где мы требуем более 12 миллиардов долларов, из которых десять — это фактически компенсация за то, что не будет транзита через территорию Украину после 2019 года. Мы это сейчас уже делаем. Но просто компенсация финансовых убытков — это, во-первых, резервный вариант, всё-таки первый вариант — «план А» — это сохранить транзит», — заявил представитель «Нафтогаза».
По его словам, «Нафтогаз» обращался по этому вопросу к правительству с просьбой рассмотрения проблемы на заседании СНБО.
«Это вопросы, которые должны решаться на очень высоком уровне. Должна быть серьезная, профессиональная дискуссия. Мы со своей стороны не просто ждем. Мы стараемся компенсировать финансовые убытки».
Комментируя заявление канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что транзит газа через Украину не прекратится, Витренко отметил, что четких гарантий этого Европа не дала.
Напомним, что действующий контракт о транзите истекает в конце 2019 года.
zРадио написав:На этом дискуссию можно было бы закрыть, отправив вас в среднюю школу повторно проходить арифметику десятичных дробей. И тем не менее я продолжу, потому что громить вас с позиции математики для меня - кибернетика по 1-му образованию, как-то даже нечестно...
Так як кібернетика потерли на основній гілці ( і як наслідок і мої йому відповіді) то я їх просто зафіксую тут Зарплата______газ___________субсидії_ 2013 -3125_____0,75-2,3________2 млрд 2017 - 8700____6,79___________77 млрд Так як мій опонент нудний до тошноти - то і я понуднічаю Витрати населення за газ 2013_____20 млрд м2 х 1,2 - 2=22 млрд грн 2017_____20 млрд м3 х 6,9 -77=61 млрд грн Кошти на руках у населення 2013 3125*12млн * 12 місяців=450 млрд -22 млрд=428 млрд 2017 8700*12млн * 12 місяців=1253млрд -61млрд=1192 млрд
Курс ( обчислений) при якому в населення відсутні втрати від зміни ціни 26(курс 2017 середній) * 428/1192=9,34 Вважалось що курс в 2013 штучно утримувався , а тому реальний повинен був знаходитись в діапазоні 12-15 грн
ПС Найцікавіше те , що якщо взяти ціну в 6,90 яка була з січня 2018 по листопад 2018 + додати ціну в 8,5 яка буде в листопаді-грудні 2018 , середній курс долара в 27,8 ( за 2018 ) і середню зарплату в 9000 - то цифри знову покажуть що сьогоднішня ціна більш сприятлива для сьогоднішніх курсів/доходів населення , ніж в 2013 році ( з урахуванням реального а не штучного рівня курсу)
http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
Вкладчик1234 написав:Реагируя на строительство «Северного потока – 2», в «Нафтогазе» задействовали план «Б»
В связи со строительством газопровода «Северный поток-2» компания «Нафтогаз» Украины приступила к реализации «плана Б». Об этом в эфире телеканала ZIK заявил главный исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.
Он сообщил, что несмотря на все усилия Украины по предотвращению данного строительства, оно будет закончено, поскольку данный проект поддерживает правительства Германии и немецкий бизнес. При этом существует вероятность, что транзит газа через Украину полностью прекратится. Однако «Нафтогаз» уже предпринимает необходимые меры.
«Во-первых, мы пытаемся компенсировать финансовые убытки. Мы уже инициировали новый арбитраж, который уже фактически уже начался, где мы требуем более 12 миллиардов долларов, из которых десять — это фактически компенсация за то, что не будет транзита через территорию Украину после 2019 года. Мы это сейчас уже делаем. Но просто компенсация финансовых убытков — это, во-первых, резервный вариант, всё-таки первый вариант — «план А» — это сохранить транзит», — заявил представитель «Нафтогаза».
По его словам, «Нафтогаз» обращался по этому вопросу к правительству с просьбой рассмотрения проблемы на заседании СНБО.
«Это вопросы, которые должны решаться на очень высоком уровне. Должна быть серьезная, профессиональная дискуссия. Мы со своей стороны не просто ждем. Мы стараемся компенсировать финансовые убытки».
Комментируя заявление канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что транзит газа через Украину не прекратится, Витренко отметил, что четких гарантий этого Европа не дала.
Напомним, что действующий контракт о транзите истекает в конце 2019 года.
Сюр. Тут - помню, тут - не помню. Тут - агрессор, тут - кормилец