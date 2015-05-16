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Газовий ринок в контексті

Газовий ринок в контексті
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 4567
Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 12:44

Чисто поржать. Как заставить "агрессора" качать газ через Ук

Реагируя на строительство «Северного потока – 2», в «Нафтогазе» задействовали план «Б»
В связи со строительством газопровода «Северный поток-2» компания «Нафтогаз» Украины приступила к реализации «плана Б». Об этом в эфире телеканала ZIK заявил главный исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.

Он сообщил, что несмотря на все усилия Украины по предотвращению данного строительства, оно будет закончено, поскольку данный проект поддерживает правительства Германии и немецкий бизнес. При этом существует вероятность, что транзит газа через Украину полностью прекратится. Однако «Нафтогаз» уже предпринимает необходимые меры.

«Во-первых, мы пытаемся компенсировать финансовые убытки. Мы уже инициировали новый арбитраж, который уже фактически уже начался, где мы требуем более 12 миллиардов долларов, из которых десять — это фактически компенсация за то, что не будет транзита через территорию Украину после 2019 года. Мы это сейчас уже делаем. Но просто компенсация финансовых убытков — это, во-первых, резервный вариант, всё-таки первый вариант — «план А» — это сохранить транзит», — заявил представитель «Нафтогаза».

По его словам, «Нафтогаз» обращался по этому вопросу к правительству с просьбой рассмотрения проблемы на заседании СНБО.

«Это вопросы, которые должны решаться на очень высоком уровне. Должна быть серьезная, профессиональная дискуссия. Мы со своей стороны не просто ждем. Мы стараемся компенсировать финансовые убытки».

Комментируя заявление канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что транзит газа через Украину не прекратится, Витренко отметил, что четких гарантий этого Европа не дала.

Напомним, что действующий контракт о транзите истекает в конце 2019 года.


https://inforesist.org/reagiruya-na-stroitelstvo-severnogo-potoka-2-v-naftogaze-zadeystvovali-plan-b/
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 19:15

"Лыжный инструктор"-2. "Реформаторы"

Фукс и Кацуба без конкурса получили месторождения газа в Полтавской области. И записали на маникюрщицу.
Журналисты получили и проанализировали пакеты документов фирм "Элион инвест", "Смысл-Д", "Твинс групп", где директором значится маникюрщица из Киева Вера Акуленко

......
В декабре 2016-го генеральный прокурор Юрий Луценко заявлял, что братья Сергей и Александр Кацубы самом деле могли стоять за так называемыми "вышками Бойко".

Генпрокуратура также подозревала Александра Кацуба и его старшего брата Сергея в причастности к хищению сотен миллионов гривен из "Нафтогаза".

Летом 2016 Александра Кацуба задержали, он пробыл под стражей до марта 2017 года и вышел на свободу после сделки со следствием.


https://biz.censor.net.ua/v3094720

По ссылке - текст.

Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 22:25

  zРадио написав:На этом дискуссию можно было бы закрыть, отправив вас в среднюю школу повторно проходить арифметику десятичных дробей. И тем не менее я продолжу, потому что громить вас с позиции математики для меня - кибернетика по 1-му образованию, как-то даже нечестно...
Так як кібернетика потерли на основній гілці ( і як наслідок і мої йому відповіді) то я їх просто зафіксую тут
Зарплата______газ___________субсидії_
2013 -3125_____0,75-2,3________2 млрд
2017 - 8700____6,79___________77 млрд
Так як мій опонент нудний до тошноти - то і я понуднічаю
Витрати населення за газ
2013_____20 млрд м2 х 1,2 - 2=22 млрд грн
2017_____20 млрд м3 х 6,9 -77=61 млрд грн
Кошти на руках у населення
2013 3125*12млн * 12 місяців=450 млрд -22 млрд=428 млрд
2017 8700*12млн * 12 місяців=1253млрд -61млрд=1192 млрд

Курс ( обчислений) при якому в населення відсутні втрати від зміни ціни
26(курс 2017 середній) * 428/1192=9,34
Вважалось що курс в 2013 штучно утримувався , а тому реальний повинен був знаходитись в діапазоні 12-15 грн

ПС
Найцікавіше те , що якщо взяти ціну в 6,90 яка була з січня 2018 по листопад 2018 + додати ціну в 8,5 яка буде в листопаді-грудні 2018 , середній курс долара в 27,8 ( за 2018 ) і середню зарплату в 9000 - то цифри знову покажуть що сьогоднішня ціна більш сприятлива для сьогоднішніх курсів/доходів населення , ніж в 2013 році ( з урахуванням реального а не штучного рівня курсу)
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 23:03

  budivelnik написав:Так як кібернетика потерли на основній гілці ( і як наслідок і мої йому відповіді) то я їх просто зафіксую тут


Тебя потерли, лгунишка, тебя. Это ты снова выперся в валютную ветку с темой газа, потому что твои "высертации" здесь меньше людей прочитает, чем там.

Меня же потерли с тобой за компанию, когда я начал отвечать.

Не нужно тебе гоняться за "зрителем" - антирейтинг итак впечатляющий. По сути готов продолжать здесь - на профильной ветке.

Так что, если не хочешь, чтобы снова терли, не флуди и не флудим будешь :mrgreen:
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 23:08

Вкладчик1234

А.Кацуба разве не сидит вместо Бойко? Точно помню, что его задерживали.

Походу, это стрелочник - реальный бенефициар, уверен, Бойко и кое-кто еще, называть его не будем, но и так понятно.

Ибо просто мистика какая-то - Ефремов уже сколько лет там в Старобельском СИЗО сидит? А Бойко прям цветет и пахнет... и голосует со своими "оппозиционерами" вместе с БПП за все законопроекты :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 23:11

  Вкладчик1234 написав:Реагируя на строительство «Северного потока – 2», в «Нафтогазе» задействовали план «Б»
В связи со строительством газопровода «Северный поток-2» компания «Нафтогаз» Украины приступила к реализации «плана Б». Об этом в эфире телеканала ZIK заявил главный исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.

Он сообщил, что несмотря на все усилия Украины по предотвращению данного строительства, оно будет закончено, поскольку данный проект поддерживает правительства Германии и немецкий бизнес. При этом существует вероятность, что транзит газа через Украину полностью прекратится. Однако «Нафтогаз» уже предпринимает необходимые меры.

«Во-первых, мы пытаемся компенсировать финансовые убытки. Мы уже инициировали новый арбитраж, который уже фактически уже начался, где мы требуем более 12 миллиардов долларов, из которых десять — это фактически компенсация за то, что не будет транзита через территорию Украину после 2019 года. Мы это сейчас уже делаем. Но просто компенсация финансовых убытков — это, во-первых, резервный вариант, всё-таки первый вариант — «план А» — это сохранить транзит», — заявил представитель «Нафтогаза».

По его словам, «Нафтогаз» обращался по этому вопросу к правительству с просьбой рассмотрения проблемы на заседании СНБО.

«Это вопросы, которые должны решаться на очень высоком уровне. Должна быть серьезная, профессиональная дискуссия. Мы со своей стороны не просто ждем. Мы стараемся компенсировать финансовые убытки».

Комментируя заявление канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что транзит газа через Украину не прекратится, Витренко отметил, что четких гарантий этого Европа не дала.

Напомним, что действующий контракт о транзите истекает в конце 2019 года.


Сюр. Тут - помню, тут - не помню. Тут - агрессор, тут - кормилец :mrgreen:
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