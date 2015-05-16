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Газовий ринок в контексті

Газовий ринок в контексті
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 5678
Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 11:44

Інформація для всьопропалістів
1 ВВП виріс з приблизно 3000 млрд до 3500 млрд
2 Імпорт газу впав на 23%
3 Залишки газу в газосховищах - вищі від попередніх періодів

Питання на засипку - де погіршення?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 12:12

  budivelnik написав:Залишки газу в газосховищах - вищі від попередніх періодів


Точно: на 3.11.2018 в ПХГ около 17,2 млрд м3 - максимум за последние годы.
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 12:46

  zРадио написав:Ибо просто мистика какая-то - Ефремов уже сколько лет там в Старобельском СИЗО сидит? А Бойко прям цветет и пахнет... и голосует со своими "оппозиционерами" вместе с БПП за все законопроекты :mrgreen:

Увы, таковы реалии коалиционной системы власти в олигархическом государстве. Война всех против всех.
Приходится договариваться. Иначе полное бездействие ВР.
То ли дело в Рашке - единороссы и точка :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 12:48

  zРадио написав:
Напомним, что действующий контракт о транзите истекает в конце 2019 года.
Сюр. Тут - помню, тут - не помню. Тут - агрессор, тут - кормилец :mrgreen:

Все на форуме пишут "кто виноват", и никто не предложит "что делать".
Видимо, #зрада лишает дара речи.
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 12:53

  budivelnik написав:Інформація для всьопропалістів
1 ВВП виріс з приблизно 3000 млрд до 3500 млрд
2 Імпорт газу впав на 23%
3 Залишки газу в газосховищах - вищі від попередніх періодів

Питання на засипку - де погіршення?


Кто говорил об ухудшении 2018/2017, или 2018/2016, или 2018/2015?
Найдешь таких - плюнь в лицо и за себя, и за меня. Я говорил об ухудшении 2017/2013 и 2018/2013.
zРадио
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  #<1 ... 5678
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