Інформація для всьопропалістів
1 ВВП виріс з приблизно 3000 млрд до 3500 млрд
2 Імпорт газу впав на 23%
3 Залишки газу в газосховищах - вищі від попередніх періодів
Питання на засипку - де погіршення?
|
|
|
Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: Пон 05 лис, 2018 11:44
Інформація для всьопропалістів
1 ВВП виріс з приблизно 3000 млрд до 3500 млрд
2 Імпорт газу впав на 23%
3 Залишки газу в газосховищах - вищі від попередніх періодів
Питання на засипку - де погіршення?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
Додано: Пон 05 лис, 2018 12:12
Додано: Пон 05 лис, 2018 12:46
Увы, таковы реалии коалиционной системы власти в олигархическом государстве. Война всех против всех.
Приходится договариваться. Иначе полное бездействие ВР.
То ли дело в Рашке - единороссы и точка
Не читаю - Tea, Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
Додано: Пон 05 лис, 2018 12:48
Все на форуме пишут "кто виноват", и никто не предложит "что делать".
Видимо, #зрада лишает дара речи.
Не читаю - Tea, Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
Додано: Пон 05 лис, 2018 12:53
Кто говорил об ухудшении 2018/2017, или 2018/2016, или 2018/2015?
Найдешь таких - плюнь в лицо и за себя, и за меня. Я говорил об ухудшении 2017/2013 и 2018/2013.
Додано: Пон 05 лис, 2018 14:15
Я, вроде, давал такую же сводку на валютной ветке, если не потёрли.
Интересно было бы знать, за счёт чего такое сильное сокращение?
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T
Додано: Пон 05 лис, 2018 14:57
Re: Газовий ринок в контексті
зачем тока в открытую дверь стучать? Понятно что война, и потеря территории с населением и заводами уменьшили и ВВП страны и бюджет и налоги и потребление газа. О чем спорим?
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.
|