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Газовий ринок в контексті

Газовий ринок в контексті
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 5678
Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 11:44

Інформація для всьопропалістів
1 ВВП виріс з приблизно 3000 млрд до 3500 млрд
2 Імпорт газу впав на 23%
3 Залишки газу в газосховищах - вищі від попередніх періодів

Питання на засипку - де погіршення?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 12:12

  budivelnik написав:Залишки газу в газосховищах - вищі від попередніх періодів


Точно: на 3.11.2018 в ПХГ около 17,2 млрд м3 - максимум за последние годы.
avax
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 12:46

  zРадио написав:Ибо просто мистика какая-то - Ефремов уже сколько лет там в Старобельском СИЗО сидит? А Бойко прям цветет и пахнет... и голосует со своими "оппозиционерами" вместе с БПП за все законопроекты :mrgreen:

Увы, таковы реалии коалиционной системы власти в олигархическом государстве. Война всех против всех.
Приходится договариваться. Иначе полное бездействие ВР.
То ли дело в Рашке - единороссы и точка :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 12:48

  zРадио написав:
Напомним, что действующий контракт о транзите истекает в конце 2019 года.
Сюр. Тут - помню, тут - не помню. Тут - агрессор, тут - кормилец :mrgreen:

Все на форуме пишут "кто виноват", и никто не предложит "что делать".
Видимо, #зрада лишает дара речи.
Не читаю - Tea, Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 12:53

  budivelnik написав:Інформація для всьопропалістів
1 ВВП виріс з приблизно 3000 млрд до 3500 млрд
2 Імпорт газу впав на 23%
3 Залишки газу в газосховищах - вищі від попередніх періодів

Питання на засипку - де погіршення?


Кто говорил об ухудшении 2018/2017, или 2018/2016, или 2018/2015?
Найдешь таких - плюнь в лицо и за себя, и за меня. Я говорил об ухудшении 2017/2013 и 2018/2013.
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 14:15

  avax написав:По итогам 10 месяцев 2018 г. импорт природного газа в Украину сократился на 23% (2,6 млрд куб. м) до 9,14 млрд куб. м

Через Словакию было импортировано 62% от общего объема или 5,63 млрд куб. м.

Через Венгрию в Украину поступило 2,9 млрд куб. м или 32% от всего объема импорта

Через Польшу за этот период было импортировано 603,5 млн куб. м или 7% всего объема.

http://enkorr.com.ua/a/news/Import_prirodnogo_gaza_sokratilsya_na_23/234500

Я, вроде, давал такую же сводку на валютной ветке, если не потёрли.
Интересно было бы знать, за счёт чего такое сильное сокращение?
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T :!:
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 14:57

Re: Газовий ринок в контексті

  zРадио написав:Кто говорил об ухудшении 2018/2017, или 2018/2016, или 2018/2015?
Найдешь таких - плюнь в лицо и за себя, и за меня. Я говорил об ухудшении 2017/2013 и 2018/2013.


зачем тока в открытую дверь стучать? Понятно что война, и потеря территории с населением и заводами уменьшили и ВВП страны и бюджет и налоги и потребление газа. О чем спорим?
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.
Kripo
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