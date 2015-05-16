Газовий ринок в контексті

Інформація для всьопропалістів
1 ВВП виріс з приблизно 3000 млрд до 3500 млрд
2 Імпорт газу впав на 23%
3 Залишки газу в газосховищах - вищі від попередніх періодів
Питання на засипку - де погіршення?
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: Пон 05 лис, 2018 11:44
Інформація для всьопропалістів
1 ВВП виріс з приблизно 3000 млрд до 3500 млрд
2 Імпорт газу впав на 23%
3 Залишки газу в газосховищах - вищі від попередніх періодів
Питання на засипку - де погіршення?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
Додано: Пон 05 лис, 2018 12:12
Додано: Пон 05 лис, 2018 12:46
Увы, таковы реалии коалиционной системы власти в олигархическом государстве. Война всех против всех.
Приходится договариваться. Иначе полное бездействие ВР.
То ли дело в Рашке - единороссы и точка
Не читаю - Tea, Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
Додано: Пон 05 лис, 2018 12:48
Все на форуме пишут "кто виноват", и никто не предложит "что делать".
Видимо, #зрада лишает дара речи.
Не читаю - Tea, Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
Додано: Пон 05 лис, 2018 12:53
Кто говорил об ухудшении 2018/2017, или 2018/2016, или 2018/2015?
Найдешь таких - плюнь в лицо и за себя, и за меня. Я говорил об ухудшении 2017/2013 и 2018/2013.
Додано: Пон 05 лис, 2018 14:15
Я, вроде, давал такую же сводку на валютной ветке, если не потёрли.
Интересно было бы знать, за счёт чего такое сильное сокращение?
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T
Додано: Пон 05 лис, 2018 14:57
Re: Газовий ринок в контексті
зачем тока в открытую дверь стучать? Понятно что война, и потеря территории с населением и заводами уменьшили и ВВП страны и бюджет и налоги и потребление газа. О чем спорим?
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.
Додано: Пон 05 лис, 2018 18:12
Так кібернетик думає що він геній і його вуха не видно коли він про всьо пропало верещить...
Розшифровую
До 2013 - керували пАпЄрЄднІкІ - яких народ відігнав поганою мітлою від влади , навіть втрачаючи життя свої героїв...
А нам ця дурілка картонна постійно підсовує думку
В 2013 було добре , якщо не добре- то краще ніж сьогодні, за що помирали на Майдані ? - і так в 100 дописах за день
Якщо ловиш її на цифрах - вона хамить і від теми втікає, придумуючи нові цифри...
Наприклад я від неї так і не дочекався відповіді
Чому ріст цін на енергоносії з компенсацією росту малозабезпеченим - це фе
А ріст на тютюн/алкоголь без компенсації - він не розглядає.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
Додано: Пон 05 лис, 2018 18:27
Так все ж просто
1 Ціна підрівнялась з ціною для промисловості
2 Красти газ в населення і списувати як спожитий населенням - можна ( там запас особливо в безоблікових по нормативах 4,5м3/м2 ( для довідки в мене максимум 1,5м3/м2) , особливо в новобудовах ) в рази
Але вкрадений треба ж десь продати
Поки різниця була 3,60-11,00 - крали
Коли стала 6,90-11,00 - задумались на 23%
Коли ж МВФ продавив 8,50-11,00 - зрозуміли що красти не вийде, а тому підняли дикий лемент в ЗМІ про геноцид...
При цьому забули народу пояснити - геноцид є , але це геноцид для енергонеефективних підприємств
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
Додано: Пон 05 лис, 2018 18:41
Вообще лично я за единую цену на газ, но не потому что "иначе будут воровать" - это очень глупый аргумент.
Во-первых, я не раз расписывал, как воруют и на поднятии меньшей цены к большей, и как будут воровать на единой.
Звучит это примерно так - пусть женщины не носят короткие юбки, а носят штаны, как мужчины, ведь именно поэтому женщин насилуют чаще, чем мужчин.
Оба месседжа звучат одинаково глупо. Просто месседж с газом в лучших геббельсовских традициях повторили в медиа 30 тыс раз, и вот его уже народ сам понес, как серьезный и состоятельный аргумент.
На самом же деле чтобы не воровали, нужно наказывать. Всего то навсего. И все процессуальные инструменты для этого есть, были в 2010-2013 гг, были и в 2014-2017... Нет только желания
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