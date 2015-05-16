Газовий ринок в контексті

Додано: Пон 05 лис, 2018 18:41

budivelnik написав: ЛАД написав: avax написав: По итогам 10 месяцев 2018 г. импорт природного газа в Украину сократился на 23% (2,6 млрд куб. м) до 9,14 млрд куб. м

Через Словакию было импортировано 62% от общего объема или 5,63 млрд куб. м.

Через Венгрию в Украину поступило 2,9 млрд куб. м или 32% от всего объема импорта

Через Польшу за этот период было импортировано 603,5 млн куб. м или 7% всего объема.

http://enkorr.com.ua/a/news/Import_prirodnogo_gaza_sokratilsya_na_23/234500 Через Словакию было импортировано 62% от общего объема или 5,63 млрд куб. м.Через Венгрию в Украину поступило 2,9 млрд куб. м или 32% от всего объема импортаЧерез Польшу за этот период было импортировано 603,5 млн куб. м или 7% всего объема. Я, вроде, давал такую же сводку на валютной ветке, если не потёрли.

Интересно было бы знать, за счёт чего такое сильное сокращение? Я, вроде, давал такую же сводку на валютной ветке, если не потёрли.Интересно было бы знать, за счёт чего такое сильное сокращение? Так все ж просто

1 Ціна підрівнялась з ціною для промисловості

2 Красти газ в населення і списувати як спожитий населенням - можна ( там запас особливо в безоблікових по нормативах 4,5м3/м2 ( для довідки в мене максимум 1,5м3/м2) , особливо в новобудовах ) в рази

Але вкрадений треба ж десь продати

Поки різниця була 3,60-11,00 - крали

Коли стала 6,90-11,00 - задумались на 23%

Коли ж МВФ продавив 8,50-11,00 - зрозуміли що красти не вийде, а тому підняли дикий лемент в ЗМІ про геноцид...

При цьому забули народу пояснити - геноцид є , але це геноцид для енерго не ефективних підприємств Так все ж просто1 Ціна підрівнялась з ціною для промисловості2 Красти газ в населення і списувати як спожитий населенням - можна ( там запас особливо в безоблікових по нормативах 4,5м3/м2 ( для довідки в мене максимум 1,5м3/м2) , особливо в новобудовах ) в разиАле вкрадений треба ж десь продатиПоки різниця була 3,60-11,00 - кралиКоли стала 6,90-11,00 - задумались на 23%Коли ж МВФ продавив 8,50-11,00 - зрозуміли що красти не вийде, а тому підняли дикий лемент в ЗМІ про геноцид...При цьому забули народу пояснити - геноцид є , але це геноцид для енергоефективних підприємств

Вообще лично я за единую цену на газ, но не потому что "иначе будут воровать" - это очень глупый аргумент.Во-первых, я не раз расписывал, как воруют и на поднятии меньшей цены к большей, и как будут воровать на единой.Звучит это примерно так - пусть женщины не носят короткие юбки, а носят штаны, как мужчины, ведь именно поэтому женщин насилуют чаще, чем мужчин.Оба месседжа звучат одинаково глупо. Просто месседж с газом в лучших геббельсовских традициях повторили в медиа 30 тыс раз, и вот его уже народ сам понес, как серьезный и состоятельный аргумент.На самом же деле чтобы не воровали, нужно наказывать. Всего то навсего. И все процессуальные инструменты для этого есть, были в 2010-2013 гг, были и в 2014-2017... Нет только желания