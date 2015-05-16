Газовий ринок в контексті

Це совковий підхід...
Ринковий- інший
Щоб не крали - треба забрати причину крадіжок
Я наприклад завжди влаштовую головомойку ДАЇшнику, який стоїть через 5-20 метрів після знаку , ловлячи порушників.. Суть головомойки в наступному - Держава поставила його не для фіксації , а для попередження порушення.
Причина крадіжок - різна ціна на оди і той самий товар , при чому постачальник цього товару (облгази контрольовані фірташем) і головний споживач цього товару в промисловості заводи міндобрив цього ж фірташа.
Тому й був вибраний простий шлях
1 Ставимо однакову ціну ( проти майже всі промисловці, які використовують газ у виробництві у значних обсягах) , а тому такий підхід блокується на рівні влади і протискається на рівні МВФ
2 Після того, як зникає бажання грати на різниці ціни в звязку з відсутністю різниці - встановлюємо прилади обліку ( зараз в цьому не зацікавлені як облгази так і споживачі )
Якщо супротив облгазів прибирається-споживачі залишившись наодинці змушені будуть поставити лічильники.
Я прогнозую що буде прийнята постанова приблизно такого змісту
Монетизувати субсидії зможуть тільки ті споживачі в кого встановлені засоби індивідуального обліку + оплата за встановлення таких засобів може бути здійснена за рахунок субсидій...