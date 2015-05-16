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Газовий ринок в контексті

Газовий ринок в контексті
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 6789
Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 18:54

  zРадио написав:На самом же деле чтобы не воровали, нужно наказывать.
Це совковий підхід...
Ринковий- інший
Щоб не крали - треба забрати причину крадіжок
Я наприклад завжди влаштовую головомойку ДАЇшнику, який стоїть через 5-20 метрів після знаку , ловлячи порушників.. Суть головомойки в наступному - Держава поставила його не для фіксації , а для попередження порушення.
Причина крадіжок - різна ціна на оди і той самий товар , при чому постачальник цього товару (облгази контрольовані фірташем) і головний споживач цього товару в промисловості заводи міндобрив цього ж фірташа.
Тому й був вибраний простий шлях
1 Ставимо однакову ціну ( проти майже всі промисловці, які використовують газ у виробництві у значних обсягах) , а тому такий підхід блокується на рівні влади і протискається на рівні МВФ
2 Після того, як зникає бажання грати на різниці ціни в звязку з відсутністю різниці - встановлюємо прилади обліку ( зараз в цьому не зацікавлені як облгази так і споживачі )
Якщо супротив облгазів прибирається-споживачі залишившись наодинці змушені будуть поставити лічильники.
Я прогнозую що буде прийнята постанова приблизно такого змісту
Монетизувати субсидії зможуть тільки ті споживачі в кого встановлені засоби індивідуального обліку + оплата за встановлення таких засобів може бути здійснена за рахунок субсидій...
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
budivelnik
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