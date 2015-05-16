Газовий ринок в контексті

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на тему Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.

#<1 ... 6789 Додано: Пон 05 лис, 2018 18:54 zРадио написав: На самом же деле чтобы не воровали, нужно наказывать. На самом же деле чтобы не воровали, нужно наказывать. Це совковий підхід...

Ринковий- інший

Щоб не крали - треба забрати причину крадіжок

Я наприклад завжди влаштовую головомойку ДАЇшнику, який стоїть через 5-20 метрів після знаку , ловлячи порушників.. Суть головомойки в наступному - Держава поставила його не для фіксації , а для попередження порушення.

Причина крадіжок - різна ціна на оди і той самий товар , при чому постачальник цього товару (облгази контрольовані фірташем) і головний споживач цього товару в промисловості заводи міндобрив цього ж фірташа.

Тому й був вибраний простий шлях

1 Ставимо однакову ціну ( проти майже всі промисловці, які використовують газ у виробництві у значних обсягах) , а тому такий підхід блокується на рівні влади і протискається на рівні МВФ

2 Після того, як зникає бажання грати на різниці ціни в звязку з відсутністю різниці - встановлюємо прилади обліку ( зараз в цьому не зацікавлені як облгази так і споживачі )

Якщо супротив облгазів прибирається-споживачі залишившись наодинці змушені будуть поставити лічильники.

Я прогнозую що буде прийнята постанова приблизно такого змісту

Монетизувати субсидії зможуть тільки ті споживачі в кого встановлені засоби індивідуального обліку + оплата за встановлення таких засобів може бути здійснена за рахунок субсидій... Це совковий підхід...Ринковий- іншийЩоб не крали - треба забрати причину крадіжокЯ наприклад завжди влаштовую головомойку ДАЇшнику, який стоїть через 5-20 метрів після знаку , ловлячи порушників.. Суть головомойки в наступному - Держава поставила його не для фіксації , а для попередження порушення.Причина крадіжок - різна ціна на оди і той самий товар , при чому постачальник цього товару (облгази контрольовані фірташем) і головний споживач цього товару в промисловості заводи міндобрив цього ж фірташа.Тому й був вибраний простий шлях1 Ставимо однакову ціну ( проти майже всі промисловці, які використовують газ у виробництві у значних обсягах) , а тому такий підхід блокується на рівні влади і протискається на рівні МВФ2 Після того, як зникає бажання грати на різниці ціни в звязку з відсутністю різниці - встановлюємо прилади обліку ( зараз в цьому не зацікавлені як облгази так і споживачі )Якщо супротив облгазів прибирається-споживачі залишившись наодинці змушені будуть поставити лічильники.Я прогнозую що буде прийнята постанова приблизно такого змісту http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників budivelnik

Повідомлень: 19720 З нами з: 15.01.09 Подякував: 124 раз. Подякували: 1916 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 6789 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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maksjustmaks » Суб 16 тра, 2015 15:25 3 3839

]OvO[ Сер 20 тра, 2015 23:32