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фінансові ринки та послуги / Галузі економіки / Газовий ринок в контексті Газовий ринок в контексті + Додати

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на тему Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.

#<1 ... 6789 Додано: Пон 05 лис, 2018 18:54 zРадио написав: На самом же деле чтобы не воровали, нужно наказывать. На самом же деле чтобы не воровали, нужно наказывать. Це совковий підхід...

Ринковий- інший

Щоб не крали - треба забрати причину крадіжок

Я наприклад завжди влаштовую головомойку ДАЇшнику, який стоїть через 5-20 метрів після знаку , ловлячи порушників.. Суть головомойки в наступному - Держава поставила його не для фіксації , а для попередження порушення.

Причина крадіжок - різна ціна на оди і той самий товар , при чому постачальник цього товару (облгази контрольовані фірташем) і головний споживач цього товару в промисловості заводи міндобрив цього ж фірташа.

Тому й був вибраний простий шлях

1 Ставимо однакову ціну ( проти майже всі промисловці, які використовують газ у виробництві у значних обсягах) , а тому такий підхід блокується на рівні влади і протискається на рівні МВФ

2 Після того, як зникає бажання грати на різниці ціни в звязку з відсутністю різниці - встановлюємо прилади обліку ( зараз в цьому не зацікавлені як облгази так і споживачі )

Якщо супротив облгазів прибирається-споживачі залишившись наодинці змушені будуть поставити лічильники.

Я прогнозую що буде прийнята постанова приблизно такого змісту

Монетизувати субсидії зможуть тільки ті споживачі в кого встановлені засоби індивідуального обліку + оплата за встановлення таких засобів може бути здійснена за рахунок субсидій... Це совковий підхід...Ринковий- іншийЩоб не крали - треба забрати причину крадіжокЯ наприклад завжди влаштовую головомойку ДАЇшнику, який стоїть через 5-20 метрів після знаку , ловлячи порушників.. Суть головомойки в наступному - Держава поставила його не для фіксації , а для попередження порушення.Причина крадіжок - різна ціна на оди і той самий товар , при чому постачальник цього товару (облгази контрольовані фірташем) і головний споживач цього товару в промисловості заводи міндобрив цього ж фірташа.Тому й був вибраний простий шлях1 Ставимо однакову ціну ( проти майже всі промисловці, які використовують газ у виробництві у значних обсягах) , а тому такий підхід блокується на рівні влади і протискається на рівні МВФ2 Після того, як зникає бажання грати на різниці ціни в звязку з відсутністю різниці - встановлюємо прилади обліку ( зараз в цьому не зацікавлені як облгази так і споживачі )Якщо супротив облгазів прибирається-споживачі залишившись наодинці змушені будуть поставити лічильники.Я прогнозую що буде прийнята постанова приблизно такого змісту http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників budivelnik

Повідомлень: 19723 З нами з: 15.01.09 Подякував: 124 раз. Подякували: 1916 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 05 лис, 2018 19:06 budivelnik написав: Це совковий підхід...

Ринковий- інший

Щоб не крали - треба забрати причину крадіжок

Це совковий підхід...Ринковий- іншийЩоб не крали - треба забрати причину крадіжок



В том то и дело, что причину не забирают - и тут я без предъяв. Просто все причины и лазейки не заберешь.



С разной потребительской ценой есть мотивация завышать объем потребления по низкой.



С одинаковой потребительской ценой - завышать закупку по высокой.



Сегодня именно это и делают - в расчете потребительской цены участвует только закупочная цена импортного газа. Низкой по себестоимости цены украинского газа в уравнении просто нет.



Раньше по низкой цене на "непрофильные" нужды списывали какую-то часть украинского газа. Сегодня - на "непрофильные" нужды сбрасывают весь украинский газ и реализуют его по цене импортного.



Так что работа контролирующих и силовых органов - никакой не совок, а непреложное условия работы любого государства. Извините, до блокчейна, когда закон - не текст, а код, который не нарушишь, ни мы, ни более развитые общества еще не доросли В том то и дело, что причину не забирают - и тут я без предъяв. Просто все причины и лазейки не заберешь.С разной потребительской ценой есть мотивация завышать объем потребления по низкой.С одинаковой потребительской ценой - завышать закупку по высокой.Сегодня именно это и делают - в расчете потребительской цены участвует только закупочная цена импортного газа. Низкой по себестоимости цены украинского газа в уравнении просто нет.Раньше по низкой цене на "непрофильные" нужды списывали какую-то часть украинского газа. Сегодня - на "непрофильные" нужды сбрасывают весь украинский газ и реализуют его по цене импортного.Так что работа контролирующих и силовых органов - никакой не совок, а непреложное условия работы любого государства. Извините, до блокчейна, когда закон - не текст, а код, который не нарушишь, ни мы, ни более развитые общества еще не доросли zРадио

Повідомлень: 639 З нами з: 02.05.18 Подякував: 47 раз. Подякували: 460 раз. Профіль 2 1 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 05 лис, 2018 19:15 zРадио написав: Низкой по себестоимости цены украинского газа в уравнении просто нет. Низкой по себестоимости цены украинского газа в уравнении просто нет. 1 Ви як виробник чогось - зацікавлені в тому щоб Ваш товар продавався нижче світових цін ( при відкритому ринку) ?

2 Я вже Вам приводив приклад Укргазвидобування - 50% від ціни в 6,60 - йде у виглядів податків.

Якщо для цього виробника знизити ціну

Що знизиться в першу чергу ?

Відповідь проста

а - спочатку знизяться рівень податків

б - потім обєм грошей які інвестують в розширення

в - потім розмір зарплат



І чого Ви хорошого від цього отримаєєте?

Замість 15 млрд м3 газу власного видобутку який дає 50 млрд грн податків

Отримаєте 10 млрд м3 газу . який податків не дає взагалі , а різницю в 5 млрд додатково закупите на зовнішньому ринку по 300 доларів за 1000 м3

Як на мене правильніше заплатити своєму виробнику по 300 доларів ( з яких він 150 верне в бюджет) ніж платити йому по 100 , але при цьому отримати діру в торгівельному балансі на 100 млрд грн.... 1 Ви як виробник чогось - зацікавлені в тому щоб Ваш товар продавався нижче світових цін ( при відкритому ринку) ?2 Я вже Вам приводив приклад Укргазвидобування - 50% від ціни в 6,60 - йде у виглядів податків.Якщо для цього виробника знизити цінуЩо знизиться в першу чергу ?Відповідь простаа - спочатку знизяться рівень податківб - потім обєм грошей які інвестують в розширенняв - потім розмір зарплатІ чого Ви хорошого від цього отримаєєте?Замість 15 млрд м3 газу власного видобутку який дає 50 млрд грн податківОтримаєте 10 млрд м3 газу . який податків не дає взагалі , а різницю в 5 млрд додатково закупите на зовнішньому ринку по 300 доларів за 1000 м3Як на мене правильніше заплатити своєму виробнику по 300 доларів ( з яких він 150 верне в бюджет) ніж платити йому по 100 , але при цьому отримати діру в торгівельному балансі на 100 млрд грн.... http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників budivelnik

Повідомлень: 19723 З нами з: 15.01.09 Подякував: 124 раз. Подякували: 1916 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 05 лис, 2018 19:26 zРадио написав: ...........

Вообще лично я за единую цену на газ, но не потому что "иначе будут воровать" - это очень глупый аргумент.

..........

На самом же деле чтобы не воровали, нужно наказывать. Всего то навсего. И все процессуальные инструменты для этого есть, были в 2010-2013 гг, были и в 2014-2017... Нет только желания ...........Вообще лично я за единую цену на газ, но не потому что "иначе будут воровать" - это очень глупый аргумент...........На самом же деле чтобы не воровали, нужно наказывать. Всего то навсего. И все процессуальные инструменты для этого есть, были в 2010-2013 гг, были и в 2014-2017... Нет только желания

Можно и так, и так.

Но второй способ - сталинский и более кровавый.

Первый способ - проще и спокойнее.

Хорошо помню 90-е - из Харькова везли в РФ продукты мешками и электричками, и поездами. Толпы народа.

С этим боролись, но, как всегда, это приводило только ко взяточничеству на границе.

Как только цена подравнялась, всё исчезло само собой.



Но я писал не об этом. Такое воровство не особо ведёт к росту потребления газа, больше к росту прибылей промпотребителей и к росту богатства тех, кто управляет процессом. Тем более и сегодня разница цен на газ весьма значительна.

За счёт чего такое сильное сокращение импорта газа в этом году?

Собственная добыча практически не выросла, энергоэффективность за этот год резко не изменилась.

Вижу 2 варианта

- дальнейшее падение газопотребляющей промышленности;

- перестройка ТЭЦ, работавших на газе, на уголь или др. виды топлива.

Возможно, то и другое вместе.

Или я чего-то не знаю и не понимаю? Можно и так, и так.Но второй способ - сталинский и более кровавый.Первый способ - проще и спокойнее.Хорошо помню 90-е - из Харькова везли в РФ продукты мешками и электричками, и поездами. Толпы народа.С этим боролись, но, как всегда, это приводило только ко взяточничеству на границе.Как только цена подравнялась, всё исчезло само собой.Но я писал не об этом. Такое воровство не особо ведёт к росту потребления газа, больше к росту прибылей промпотребителей и к росту богатства тех, кто управляет процессом. Тем более и сегодня разница цен на газ весьма значительна.За счёт чего такое сильное сокращение импорта газа в этом году?Собственная добыча практически не выросла, энергоэффективность за этот год резко не изменилась.Вижу 2 варианта- дальнейшее падение газопотребляющей промышленности;- перестройка ТЭЦ, работавших на газе, на уголь или др. виды топлива.Возможно, то и другое вместе.Или я чего-то не знаю и не понимаю? Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T ЛАД 2 Повідомлень: 10833 З нами з: 31.08.10 Подякував: 3348 раз. Подякували: 3196 раз. Профіль 2 2 4 ВідповістиЦитата Додано: Пон 05 лис, 2018 19:35 budivelnik написав: zРадио написав: Низкой по себестоимости цены украинского газа в уравнении просто нет. Низкой по себестоимости цены украинского газа в уравнении просто нет. 1 Ви як виробник чогось - зацікавлені в тому щоб Ваш товар продавався нижче світових цін ( при відкритому ринку) ?

2 Я вже Вам приводив приклад Укргазвидобування - 50% від ціни в 6,60 - йде у виглядів податків.

Якщо для цього виробника знизити ціну

Що знизиться в першу чергу ?

Відповідь проста

а - спочатку знизяться рівень податків

б - потім обєм грошей які інвестують в розширення

в - потім розмір зарплат



І чого Ви хорошого від цього отримаєєте?

Замість 15 млрд м3 газу власного видобутку який дає 50 млрд грн податків

Отримаєте 10 млрд м3 газу . який податків не дає взагалі , а різницю в 5 млрд додатково закупите на зовнішньому ринку по 300 доларів за 1000 м3

Як на мене правильніше заплатити своєму виробнику по 300 доларів ( з яких він 150 верне в бюджет) ніж платити йому по 100 , але при цьому отримати діру в торгівельному балансі на 100 млрд грн.... 1 Ви як виробник чогось - зацікавлені в тому щоб Ваш товар продавався нижче світових цін ( при відкритому ринку) ?2 Я вже Вам приводив приклад Укргазвидобування - 50% від ціни в 6,60 - йде у виглядів податків.Якщо для цього виробника знизити цінуЩо знизиться в першу чергу ?Відповідь простаа - спочатку знизяться рівень податківб - потім обєм грошей які інвестують в розширенняв - потім розмір зарплатІ чого Ви хорошого від цього отримаєєте?Замість 15 млрд м3 газу власного видобутку який дає 50 млрд грн податківОтримаєте 10 млрд м3 газу . який податків не дає взагалі , а різницю в 5 млрд додатково закупите на зовнішньому ринку по 300 доларів за 1000 м3Як на мене правильніше заплатити своєму виробнику по 300 доларів ( з яких він 150 верне в бюджет) ніж платити йому по 100 , але при цьому отримати діру в торгівельному балансі на 100 млрд грн....



Жаль, что не прочитали мой длинный пост про Макдональдс.



Нет мировой цены на Биг Мак, но на каждом локальном рынке он стоит рыночную цену - Макдональдс нигде не дотирует операции, и не экспортирует, например, украинские гамбургеры на рынки, например, Европы, где их можно продать втрое дороже. При этом украинская часть бизнеса по маржинальности бизнеса не отстает от рынков, где стоимость продукции в 3 раза выше. Причина - в разнице локальных издержек, в первую очередь стоимости труда.



У газа тоже нет мировой цены, в лучшем случае есть региональная. И это касается лишь спотовых закупок, составляющих менее 20% глобального потребления.



Основной потреблямый газ - магистральный, где ценообразование происходит в исключительно монопольных условиях и по согласованию стороны продавца и покупателя. Точка.



К этого сегменту относится и Украина, где доля магистрального газа в общей структуре потребления превышает 99%.



Что касается Укргаздобычи - мы тоже с вами уже начинали разговор выше. "Излишек" в виде сверхприбыли на масштабные инвестиции в добычу компания имеет уже по крайней мере 2,5 года, но поддерживает исключительно низкий объем инвестиций, чтобы добыча ни росла, ни падала.



С чего вы взяли, что не делав это 2.5 года, руководство Укргаздобычи спохватиться сейчас?



Даже если послушать Витренко с его "планом Б" как реакции на строительство СП2, там про суды с Газпромом, а не увеличение добычи по крайней мере на 7-8 млрд кубов - критической потребности импорта с учетом всех программ экономий, кроме прямого "Прикрути" Жаль, что не прочитали мой длинный пост про Макдональдс.Нет мировой цены на Биг Мак, но на каждом локальном рынке он стоит рыночную цену - Макдональдс нигде не дотирует операции, и не экспортирует, например, украинские гамбургеры на рынки, например, Европы, где их можно продать втрое дороже. При этом украинская часть бизнеса по маржинальности бизнеса не отстает от рынков, где стоимость продукции в 3 раза выше. Причина - в разнице локальных издержек, в первую очередь стоимости труда.У газа тоже нет мировой цены, в лучшем случае есть региональная. И это касается лишь спотовых закупок, составляющих менее 20% глобального потребления.Основной потреблямый газ - магистральный, где ценообразование происходит в исключительно монопольных условиях и по согласованию стороны продавца и покупателя. Точка.К этого сегменту относится и Украина, где доля магистрального газа в общей структуре потребления превышает 99%.Что касается Укргаздобычи - мы тоже с вами уже начинали разговор выше. "Излишек" в виде сверхприбыли на масштабные инвестиции в добычу компания имеет уже по крайней мере 2,5 года, но поддерживает исключительно низкий объем инвестиций, чтобы добыча ни росла, ни падала.С чего вы взяли, что не делав это 2.5 года, руководство Укргаздобычи спохватиться сейчас?Даже если послушать Витренко с его "планом Б" как реакции на строительство СП2, там про суды с Газпромом, а не увеличение добычи по крайней мере на 7-8 млрд кубов - критической потребности импорта с учетом всех программ экономий, кроме прямого "Прикрути" Востаннє редагувалось zРадио в Пон 05 лис, 2018 19:37, всього редагувалось 1 раз. zРадио

Повідомлень: 639 З нами з: 02.05.18 Подякував: 47 раз. Подякували: 460 раз. Профіль 2 1 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 05 лис, 2018 19:36 Re: Газовий ринок в контексті ЛАД написав: - дальнейшее падение газопотребляющей промышленности; - дальнейшее падение газопотребляющей промышленности; Вже не раз приводив приклад ,який оголосив Пинзеник на засіданні ВР десь в 1992-2000 років

Дослівно

Ми випускаємо 5 млн тонн цукру , з яких 3 млн тонн продаємо в росію по ціні 1тонна цукру=1,5 тонни нафти

Для випуску 1 тонни цукру ми використовуємо 2 тонни нафти

Питання - навіщо ми випускаємо надлишкових 3 млн тонн цукру ? Для того щоб додатково купити в росії в кредит 1,5 млн тонн нафти ?

Те саме зараз

При піднятті ціни на газ для населення - різко зупинився випуск міндобрив у Фірташа... Питання- він сам собі шкоду вирішив зробити , чи без 5 млрд м3 які крались у населення його бізнес стає збитковим ? Вже не раз приводив приклад ,який оголосив Пинзеник на засіданні ВР десь в 1992-2000 роківДослівноМи випускаємо 5 млн тонн цукру , з яких 3 млн тонн продаємо в росію по ціні 1тонна цукру=1,5 тонни нафтиДля випуску 1 тонни цукру ми використовуємо 2 тонни нафтиПитання - навіщо ми випускаємо надлишкових 3 млн тонн цукру ? Для того щоб додатково купити в росії в кредит 1,5 млн тонн нафти ?Те саме заразПри піднятті ціни на газ для населення - різко зупинився випуск міндобрив у Фірташа... Питання- він сам собі шкоду вирішив зробити , чи без 5 млрд м3 які крались у населення його бізнес стає збитковим ? http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників budivelnik

Повідомлень: 19723 З нами з: 15.01.09 Подякував: 124 раз. Подякували: 1916 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 05 лис, 2018 19:41 zРадио написав: Нет мировой цены на Биг Мак, но на каждом локальном рынке он стоит рыночную цену - Нет мировой цены на Биг Мак, но на каждом локальном рынке он стоит рыночную цену - Я взагалі не привязуюсь до емпіричного поняття - світова ціна...

Є ціна для промисловості - 11 грн/м3 , формується з ціни закупки на зовнішніх ринках

Є (вже) ціна для населення -8,5 грн/м3 , з яких 5 грн/м3 - це різного роду платежі які тим чи іншим боком йдуть в Держбюджет , з яких Держава виплачує 77 млрд грн субсидій бідним ( тобто бідні беруть на 77 млрд грн газу , по ціні в 8,5 грн/м3 це 9 млрд м3 ) а багаті споживши 6 млрд м3 і сплативши за нього по 8,5 - оплатили весь банкет.)

Таким чином , багаті зацікавленні в тому щоб спожити менше (адже де факто вини платять в рази більше ніж ресурс реально коштує виробнику) , а бідні не піднімають революцію

Баланс збережений.... , але тільки до моменту коли різниця між ціною для населення і для промисловості не перетнула якоїсь критичної величини...

З іншого боку , можна підняти ціну населенню до ціни для промисловості , але тоді владі прийдеться піти на крок виписування податкових накладних ( які підприємства зможуть відобразити в своєму обліку), тобто й далі зменшити навантаження на Фонд Оплати Праці ( як це було зроблено з ЄСВ)

Тоді оподаткування зарплати у нас буде найнижчим у світі (19,5%) Я взагалі не привязуюсь до емпіричного поняття - світова ціна...Є ціна для промисловості - 11 грн/м3 , формується з ціни закупки на зовнішніх ринкахЄ (вже) ціна для населення -8,5 грн/м3 , з яких 5 грн/м3 - це різного роду платежі які тим чи іншим боком йдуть в Держбюджет , з яких Держава виплачує 77 млрд грн субсидій бідним ( тобто бідні беруть на 77 млрд грн газу , по ціні в 8,5 грн/м3 це 9 млрд м3 ) а багаті споживши 6 млрд м3 і сплативши за нього по 8,5 - оплатили весь банкет.)Таким чином , багаті зацікавленні в тому щоб спожити менше (адже де факто вини платять в рази більше ніж ресурс реально коштує виробнику) , а бідні не піднімають революціюБаланс збережений.... , але тільки до моменту коли різниця між ціною для населення і для промисловості не перетнула якоїсь критичної величини...З іншого боку , можна підняти ціну населенню до ціни для промисловості , але тоді владі прийдеться піти на крок виписування податкових накладних ( які підприємства зможуть відобразити в своєму обліку), тобто й далі зменшити навантаження на Фонд Оплати Праці ( як це було зроблено з ЄСВ)Тоді оподаткування зарплати у нас буде найнижчим у світі (19,5%) http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників budivelnik

Повідомлень: 19723 З нами з: 15.01.09 Подякував: 124 раз. Подякували: 1916 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 6789 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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maksjustmaks » Суб 16 тра, 2015 15:25 3 3839

]OvO[ Сер 20 тра, 2015 23:32