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Газовий ринок в контексті
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: Пон 05 лис, 2018 18:54
zРадио написав:
На самом же деле чтобы не воровали, нужно наказывать.
Це совковий підхід...
Ринковий- інший
Щоб не крали - треба забрати причину крадіжокЯ наприклад завжди влаштовую головомойку ДАЇшнику, який стоїть через 5-20 метрів після знаку , ловлячи порушників.. Суть головомойки в наступному - Держава поставила його не для фіксації , а для попередження порушення.
Причина крадіжок - різна ціна на оди і той самий товар , при чому постачальник цього товару (облгази контрольовані фірташем) і головний споживач цього товару в промисловості заводи міндобрив цього ж фірташа.
Тому й був вибраний простий шлях
1 Ставимо однакову ціну ( проти майже всі промисловці, які використовують газ у виробництві у значних обсягах) , а тому такий підхід блокується на рівні влади і протискається на рівні МВФ
2 Після того, як зникає бажання грати на різниці ціни в звязку з відсутністю різниці - встановлюємо прилади обліку ( зараз в цьому не зацікавлені як облгази так і споживачі )
Якщо супротив облгазів прибирається-споживачі залишившись наодинці змушені будуть поставити лічильники.
Я прогнозую що буде прийнята постанова приблизно такого змістуМонетизувати субсидії зможуть тільки ті споживачі в кого встановлені засоби індивідуального обліку + оплата за встановлення таких засобів може бути здійснена за рахунок субсидій...
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budivelnik
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Додано: Пон 05 лис, 2018 19:06
budivelnik написав:
Це совковий підхід...
Ринковий- інший
Щоб не крали - треба забрати причину крадіжок
В том то и дело, что причину не забирают - и тут я без предъяв. Просто все причины и лазейки не заберешь.
С разной потребительской ценой есть мотивация завышать объем потребления по низкой.
С одинаковой потребительской ценой - завышать закупку по высокой.
Сегодня именно это и делают - в расчете потребительской цены участвует только закупочная цена импортного газа. Низкой по себестоимости цены украинского газа в уравнении просто нет.
Раньше по низкой цене на "непрофильные" нужды списывали какую-то часть украинского газа. Сегодня - на "непрофильные" нужды сбрасывают весь украинский газ и реализуют его по цене импортного.
Так что работа контролирующих и силовых органов - никакой не совок, а непреложное условия работы любого государства. Извините, до блокчейна, когда закон - не текст, а код, который не нарушишь, ни мы, ни более развитые общества еще не доросли
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zРадио
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Додано: Пон 05 лис, 2018 19:15
zРадио написав:
Низкой по себестоимости цены украинского газа в уравнении просто нет.
1 Ви як виробник чогось - зацікавлені в тому щоб Ваш товар продавався нижче світових цін ( при відкритому ринку) ?
2 Я вже Вам приводив приклад Укргазвидобування - 50% від ціни в 6,60 - йде у виглядів податків.
Якщо для цього виробника знизити ціну
Що знизиться в першу чергу ?
Відповідь проста
а - спочатку знизяться рівень податків
б - потім обєм грошей які інвестують в розширення
в - потім розмір зарплат
І чого Ви хорошого від цього отримаєєте?
Замість 15 млрд м3 газу власного видобутку який дає 50 млрд грн податків
Отримаєте 10 млрд м3 газу . який податків не дає взагалі , а різницю в 5 млрд додатково закупите на зовнішньому ринку по 300 доларів за 1000 м3
Як на мене правильніше заплатити своєму виробнику по 300 доларів ( з яких він 150 верне в бюджет) ніж платити йому по 100 , але при цьому отримати діру в торгівельному балансі на 100 млрд грн....
http://forum.finance.ua/topic93912.html
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budivelnik
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Додано: Пон 05 лис, 2018 19:26
zРадио написав:
...........
Вообще лично я за единую цену на газ, но не потому что "иначе будут воровать" - это очень глупый аргумент.
..........
На самом же деле чтобы не воровали, нужно наказывать. Всего то навсего. И все процессуальные инструменты для этого есть, были в 2010-2013 гг, были и в 2014-2017... Нет только желания
Можно и так, и так.
Но второй способ - сталинский и более кровавый.
Первый способ - проще и спокойнее.
Хорошо помню 90-е - из Харькова везли в РФ продукты мешками и электричками, и поездами. Толпы народа.
С этим боролись, но, как всегда, это приводило только ко взяточничеству на границе.
Как только цена подравнялась, всё исчезло само собой.
Но я писал не об этом. Такое воровство не особо ведёт к росту потребления газа, больше к росту прибылей промпотребителей и к росту богатства тех, кто управляет процессом. Тем более и сегодня разница цен на газ весьма значительна.
За счёт чего такое сильное сокращение импорта газа в этом году?
Собственная добыча практически не выросла, энергоэффективность за этот год резко не изменилась.
Вижу 2 варианта
- дальнейшее падение газопотребляющей промышленности;
- перестройка ТЭЦ, работавших на газе, на уголь или др. виды топлива.
Возможно, то и другое вместе.
Или я чего-то не знаю и не понимаю?
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T
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ЛАД
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Додано: Пон 05 лис, 2018 19:35
budivelnik написав: zРадио написав:
Низкой по себестоимости цены украинского газа в уравнении просто нет.
1 Ви як виробник чогось - зацікавлені в тому щоб Ваш товар продавався нижче світових цін ( при відкритому ринку) ?
2 Я вже Вам приводив приклад Укргазвидобування - 50% від ціни в 6,60 - йде у виглядів податків.
Якщо для цього виробника знизити ціну
Що знизиться в першу чергу ?
Відповідь проста
а - спочатку знизяться рівень податків
б - потім обєм грошей які інвестують в розширення
в - потім розмір зарплат
І чого Ви хорошого від цього отримаєєте?
Замість 15 млрд м3 газу власного видобутку який дає 50 млрд грн податків
Отримаєте 10 млрд м3 газу . який податків не дає взагалі , а різницю в 5 млрд додатково закупите на зовнішньому ринку по 300 доларів за 1000 м3
Як на мене правильніше заплатити своєму виробнику по 300 доларів ( з яких він 150 верне в бюджет) ніж платити йому по 100 , але при цьому отримати діру в торгівельному балансі на 100 млрд грн....
Жаль, что не прочитали мой длинный пост про Макдональдс.
Нет мировой цены на Биг Мак, но на каждом локальном рынке он стоит рыночную цену - Макдональдс нигде не дотирует операции, и не экспортирует, например, украинские гамбургеры на рынки, например, Европы, где их можно продать втрое дороже. При этом украинская часть бизнеса по маржинальности бизнеса не отстает от рынков, где стоимость продукции в 3 раза выше. Причина - в разнице локальных издержек, в первую очередь стоимости труда.
У газа тоже нет мировой цены, в лучшем случае есть региональная. И это касается лишь спотовых закупок, составляющих менее 20% глобального потребления.
Основной потреблямый газ - магистральный, где ценообразование происходит в исключительно монопольных условиях и по согласованию стороны продавца и покупателя. Точка.
К этого сегменту относится и Украина, где доля магистрального газа в общей структуре потребления превышает 99%.
Что касается Укргаздобычи - мы тоже с вами уже начинали разговор выше. "Излишек" в виде сверхприбыли на масштабные инвестиции в добычу компания имеет уже по крайней мере 2,5 года, но поддерживает исключительно низкий объем инвестиций, чтобы добыча ни росла, ни падала.
С чего вы взяли, что не делав это 2.5 года, руководство Укргаздобычи спохватиться сейчас?
Даже если послушать Витренко с его "планом Б" как реакции на строительство СП2, там про суды с Газпромом, а не увеличение добычи по крайней мере на 7-8 млрд кубов - критической потребности импорта с учетом всех программ экономий, кроме прямого "Прикрути"
Востаннє редагувалось zРадио
в Пон 05 лис, 2018 19:37, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 05 лис, 2018 19:36
ЛАД написав:
- дальнейшее падение газопотребляющей промышленности;
Вже не раз приводив приклад ,який оголосив Пинзеник на засіданні ВР десь в 1992-2000 років
ДослівноМи випускаємо 5 млн тонн цукру , з яких 3 млн тонн продаємо в росію по ціні 1тонна цукру=1,5 тонни нафти
Для випуску 1 тонни цукру ми використовуємо 2 тонни нафти
Питання - навіщо ми випускаємо надлишкових 3 млн тонн цукру ? Для того щоб додатково купити в росії в кредит 1,5 млн тонн нафти ?
Те саме зараз
При піднятті ціни на газ для населення - різко зупинився випуск міндобрив у Фірташа... Питання- він сам собі шкоду вирішив зробити , чи без 5 млрд м3 які крались у населення його бізнес стає збитковим ?
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Додано: Пон 05 лис, 2018 19:41
zРадио написав:
Нет мировой цены на Биг Мак, но на каждом локальном рынке он стоит рыночную цену -
Я взагалі не привязуюсь до емпіричного поняття - світова ціна...
Є ціна для промисловості - 11 грн/м3 , формується з ціни закупки на зовнішніх ринках
Є (вже) ціна для населення -8,5 грн/м3 , з яких 5 грн/м3 - це різного роду платежі які тим чи іншим боком йдуть в Держбюджет , з яких Держава виплачує 77 млрд грн субсидій бідним ( тобто бідні беруть на 77 млрд грн газу , по ціні в 8,5 грн/м3 це 9 млрд м3 ) а багаті споживши 6 млрд м3 і сплативши за нього по 8,5 - оплатили весь банкет.)
Таким чином , багаті зацікавленні в тому щоб спожити менше (адже де факто вини платять в рази більше ніж ресурс реально коштує виробнику) , а бідні не піднімають революцію
Баланс збережений.... , але тільки до моменту коли різниця між ціною для населення і для промисловості не перетнула якоїсь критичної величини...
З іншого боку , можна підняти ціну населенню до ціни для промисловості , але тоді владі прийдеться піти на крок виписування податкових накладних ( які підприємства зможуть відобразити в своєму обліку), тобто й далі зменшити навантаження на Фонд Оплати Праці ( як це було зроблено з ЄСВ)
Тоді оподаткування зарплати у нас буде найнижчим у світі (19,5%)
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