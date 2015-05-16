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Газовий ринок в контексті

Газовий ринок в контексті
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 78910
Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 23:16

  budivelnik написав:
  zРадио написав:1) Нужна единая цена реализации при сохранении субсидий для малоимущих.
Продовжуємо
1 В держави грошей не має ( вільних) , тому субсидії для малозабезпечених сьогодні оплачуються за рахунок ціни яку сплачують багаті(такий собі газовий податок)
2 Подібних податків у Державі море - тобто всі підакцизні товари (алкоголь/тютюн(до 10% витрат населення з загальних доходів) , газ/бензин ( до 5% витрат населенням) , кава/шоколад ( тут не знаю , але думаю десь 1-3%)
3 Акциз з ПДВ - це не прямі податки які платять усі , не залежно від того отримують вони офіційні доходи ( і сплачують з них податки) чи працюють вчорну.
Саме тому, я й відстоюю думку , що зарплату треба звільнити від оподаткування ПДВ , а як компенсатор збільшити до 11 грн/м3 ( тобто до імпортної ціни) вартість газу для усіх.
Таким чином , ті хто працюють на підприємствах платниках ПДВ - отримають додаткові бонуси , ті хто працюють вчорну -не отримають нічого ( підприємці на єдиному не платники ПДВ - також пролетять , але в них сьогодні найменше навантаження на ФОП)


1. С таким подходом можно согласиться при условиии отсутствия злоупотреблений, о которых я написал выше. Были бы все доходы белые, лучше тогда было бы использовать прогрессивную шкалу для НДФЛ - начинать с 15%, заканчивать 35%. Но сделай это сейчас - пострадают в первую очередь трудоголики, которые своим горбом добились относительно высоких белых доходов, а ворье как не платило, так и не будет.

2. Акциз на сахар! :mrgreen: Такого нет, но он ой как нужен - между прочим, употребление простых углеводов в западном мире по степени негативного воздействия на здоровье общества уже приравняли к табаку. Президенту понравится - придется по вкусу, скажем так :mrgreen:

3. Мысль не понял. Откуда НДС в зарплатах? Потому что зарплаты тратятся на конечные товары и услуги, в цене которых "зашит" НДС 20%? Не нужно НДС заменять увеличением тарифа на газ - кто-то потребляет очень много всего, и доля газа в этом всем в денежном выражении - 0.1%, а кто-то мало, и, соответственно, доля газа - чуть ли не 30%. Налог с оборота (2-5%) - вполне разумно, и достаточно, чтобы компенсировать устранение коррупционного НДС, который сегодня в объеме 70% от собранного возвращается назад всяким косюкам...
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