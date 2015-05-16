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Газовий ринок в контексті

Газовий ринок в контексті
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 78910
Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 23:16

  budivelnik написав:
  zРадио написав:1) Нужна единая цена реализации при сохранении субсидий для малоимущих.
Продовжуємо
1 В держави грошей не має ( вільних) , тому субсидії для малозабезпечених сьогодні оплачуються за рахунок ціни яку сплачують багаті(такий собі газовий податок)
2 Подібних податків у Державі море - тобто всі підакцизні товари (алкоголь/тютюн(до 10% витрат населення з загальних доходів) , газ/бензин ( до 5% витрат населенням) , кава/шоколад ( тут не знаю , але думаю десь 1-3%)
3 Акциз з ПДВ - це не прямі податки які платять усі , не залежно від того отримують вони офіційні доходи ( і сплачують з них податки) чи працюють вчорну.
Саме тому, я й відстоюю думку , що зарплату треба звільнити від оподаткування ПДВ , а як компенсатор збільшити до 11 грн/м3 ( тобто до імпортної ціни) вартість газу для усіх.
Таким чином , ті хто працюють на підприємствах платниках ПДВ - отримають додаткові бонуси , ті хто працюють вчорну -не отримають нічого ( підприємці на єдиному не платники ПДВ - також пролетять , але в них сьогодні найменше навантаження на ФОП)


1. С таким подходом можно согласиться при условиии отсутствия злоупотреблений, о которых я написал выше. Были бы все доходы белые, лучше тогда было бы использовать прогрессивную шкалу для НДФЛ - начинать с 15%, заканчивать 35%. Но сделай это сейчас - пострадают в первую очередь трудоголики, которые своим горбом добились относительно высоких белых доходов, а ворье как не платило, так и не будет.

2. Акциз на сахар! :mrgreen: Такого нет, но он ой как нужен - между прочим, употребление простых углеводов в западном мире по степени негативного воздействия на здоровье общества уже приравняли к табаку. Президенту понравится - придется по вкусу, скажем так :mrgreen:

3. Мысль не понял. Откуда НДС в зарплатах? Потому что зарплаты тратятся на конечные товары и услуги, в цене которых "зашит" НДС 20%? Не нужно НДС заменять увеличением тарифа на газ - кто-то потребляет очень много всего, и доля газа в этом всем в денежном выражении - 0.1%, а кто-то мало, и, соответственно, доля газа - чуть ли не 30%. Налог с оборота (2-5%) - вполне разумно, и достаточно, чтобы компенсировать устранение коррупционного НДС, который сегодня в объеме 70% от собранного возвращается назад всяким косюкам...
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 09:22

  zРадио написав:3. Мысль не понял. Откуда НДС в зарплатах?
Це питання тут періодично піднімалось разів двадцять..
1 Офіційно ПДВ не є податком на зарплату
2 Де-факто
а - спочатку працівник створює додану вартість
б - потім з цієї доданої вартості сплачується ПДВ
в - з сум які залишились проводяться виплати з/п ( разом з іншими виплатами)
2 Таким чином працівник який працює на підприємстві платнику ПДВ- сплачує ПДВ два рази
перший при створенні доданої вартості
другий при покупці товарів в ціні яких закладено ПДВ
3 Якби Держава пішла на запропонований мною крок і на суми виплачених зарплат - повертала підприємству ПДВ ( яке виникло від виплати цих зарплат) , то наша б економіка виграла два рази
Перший - за рахунок зниження навантаження на ФОП
Другий - імпортні товари на вході оподатковуються ПДВ , тобто зарплата іноземних працівників яка виплатилась при створені товарів які імпортуються-обкладалась би ПДВ , а зарплата наших працівників , які в Україні створювали б ті ж товари - ПДВ не обкладалась, таким чином зявився б стимул розвитку випуску продукції у нас...
По цифрам це десь 100 млрд грн в рік.

ПС
Податок з обігу поганий тим що у випадку коли створюється продукт з високою долею доданої вартості і при великій кількості контрагентів - сплата податку різна для різних ланок
Наприклад
Підприємство створило товар з доданою вартістю в 30% , тобто купило на 70 , продає за 90 , сплачує 5% =нехай 5 , на руках в підприємства залишилось 15 одиниць
Гуртівня купила в підприємства за 90 , націнила 10 , сплатила 5 - на руках 5
Роздріб купив за 100 , націнив 15 , сплатив 6 , на руках 9

Таким чином при всього 3 ланках - 50% виплачується у вигляді податку з обороту, що створить умови вертикально інтегрованих компаній і повністю вбє маленькі
Тобто працювати зможе тільки агрохолдинг , який не буде перепродавати
зерно-мука-хліб-опт-роздріб , а просто один раз сплатить 5% від роздрібної ціни , в той час коли ланцюжок з дрібних
фермер-елеватор-млин-пекарня-магазин - сплатять 50% від роздрібної ціни
Якщож в ланцюжку враховувати попередні сплати - то отримаємо той самий варіант який діє при нарахуванні ПДВ
Востаннє редагувалось budivelnik в Вів 06 лис, 2018 09:31, всього редагувалось 1 раз.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 09:23

  zРадио написав: На самом же деле чтобы не воровали, нужно наказывать. Всего то навсего. И все процессуальные инструменты для этого есть, были в 2010-2013 гг, были и в 2014-2017... Нет только желания

Наивная точка зрения.
Напомнить вам цитату о том, на что готов капитал при 300% профита?
Не читаю - Tea, Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 10:36

О перспективах роста добычи газа в Украине.

Относительно адекватная статья "Прибавим газу?" на рыговском сайте МинПром.
https://www.minprom.ua/articles/248710.html

Глава Ассоциации газодобывающих компаний Украины Роман Опимах прогнозирует, что если уж не в 2020-м, то в 2021-2022 гг. страна будет обеспечивать себя исключительно газом собственной добычи. Но это, похоже, очень оптимистический сценарий. В базовом стоило бы накинуть еще пару лет до достижения полной газовой независимости.
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