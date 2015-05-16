Газовий ринок в контексті

Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
zРадио написав:1) Нужна единая цена реализации при сохранении субсидий для малоимущих.
Продовжуємо 1 В держави грошей не має ( вільних) , тому субсидії для малозабезпечених сьогодні оплачуються за рахунок ціни яку сплачують багаті(такий собі газовий податок) 2 Подібних податків у Державі море - тобто всі підакцизні товари (алкоголь/тютюн(до 10% витрат населення з загальних доходів) , газ/бензин ( до 5% витрат населенням) , кава/шоколад ( тут не знаю , але думаю десь 1-3%) 3 Акциз з ПДВ - це не прямі податки які платять усі , не залежно від того отримують вони офіційні доходи ( і сплачують з них податки) чи працюють вчорну. Саме тому, я й відстоюю думку , що зарплату треба звільнити від оподаткування ПДВ , а як компенсатор збільшити до 11 грн/м3 ( тобто до імпортної ціни) вартість газу для усіх. Таким чином , ті хто працюють на підприємствах платниках ПДВ - отримають додаткові бонуси , ті хто працюють вчорну -не отримають нічого ( підприємці на єдиному не платники ПДВ - також пролетять , але в них сьогодні найменше навантаження на ФОП)
1. С таким подходом можно согласиться при условиии отсутствия злоупотреблений, о которых я написал выше. Были бы все доходы белые, лучше тогда было бы использовать прогрессивную шкалу для НДФЛ - начинать с 15%, заканчивать 35%. Но сделай это сейчас - пострадают в первую очередь трудоголики, которые своим горбом добились относительно высоких белых доходов, а ворье как не платило, так и не будет.
2. Акциз на сахар! Такого нет, но он ой как нужен - между прочим, употребление простых углеводов в западном мире по степени негативного воздействия на здоровье общества уже приравняли к табаку. Президенту понравится - придется по вкусу, скажем так
3. Мысль не понял. Откуда НДС в зарплатах? Потому что зарплаты тратятся на конечные товары и услуги, в цене которых "зашит" НДС 20%? Не нужно НДС заменять увеличением тарифа на газ - кто-то потребляет очень много всего, и доля газа в этом всем в денежном выражении - 0.1%, а кто-то мало, и, соответственно, доля газа - чуть ли не 30%. Налог с оборота (2-5%) - вполне разумно, и достаточно, чтобы компенсировать устранение коррупционного НДС, который сегодня в объеме 70% от собранного возвращается назад всяким косюкам...
zРадио написав:3. Мысль не понял. Откуда НДС в зарплатах?
Це питання тут періодично піднімалось разів двадцять.. 1 Офіційно ПДВ не є податком на зарплату 2 Де-факто а - спочатку працівник створює додану вартість б - потім з цієї доданої вартості сплачується ПДВ в - з сум які залишились проводяться виплати з/п ( разом з іншими виплатами) 2 Таким чином працівник який працює на підприємстві платнику ПДВ- сплачує ПДВ два рази перший при створенні доданої вартості другий при покупці товарів в ціні яких закладено ПДВ 3 Якби Держава пішла на запропонований мною крок і на суми виплачених зарплат - повертала підприємству ПДВ ( яке виникло від виплати цих зарплат) , то наша б економіка виграла два рази Перший - за рахунок зниження навантаження на ФОП Другий - імпортні товари на вході оподатковуються ПДВ , тобто зарплата іноземних працівників яка виплатилась при створені товарів які імпортуються-обкладалась би ПДВ , а зарплата наших працівників , які в Україні створювали б ті ж товари - ПДВ не обкладалась, таким чином зявився б стимул розвитку випуску продукції у нас... По цифрам це десь 100 млрд грн в рік.
ПС Податок з обігу поганий тим що у випадку коли створюється продукт з високою долею доданої вартості і при великій кількості контрагентів - сплата податку різна для різних ланок Наприклад Підприємство створило товар з доданою вартістю в 30% , тобто купило на 70 , продає за 90 , сплачує 5% =нехай 5 , на руках в підприємства залишилось 15 одиниць Гуртівня купила в підприємства за 90 , націнила 10 , сплатила 5 - на руках 5 Роздріб купив за 100 , націнив 15 , сплатив 6 , на руках 9
Таким чином при всього 3 ланках - 50% виплачується у вигляді податку з обороту, що створить умови вертикально інтегрованих компаній і повністю вбє маленькі Тобто працювати зможе тільки агрохолдинг , який не буде перепродавати зерно-мука-хліб-опт-роздріб , а просто один раз сплатить 5% від роздрібної ціни , в той час коли ланцюжок з дрібних фермер-елеватор-млин-пекарня-магазин - сплатять 50% від роздрібної ціни Якщож в ланцюжку враховувати попередні сплати - то отримаємо той самий варіант який діє при нарахуванні ПДВ
Востаннє редагувалось budivelnik в Вів 06 лис, 2018 09:31, всього редагувалось 1 раз.
http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
Глава Ассоциации газодобывающих компаний Украины Роман Опимах прогнозирует, что если уж не в 2020-м, то в 2021-2022 гг. страна будет обеспечивать себя исключительно газом собственной добычи. Но это, похоже, очень оптимистический сценарий. В базовом стоило бы накинуть еще пару лет до достижения полной газовой независимости.
Глава Ассоциации газодобывающих компаний Украины Роман Опимах прогнозирует, что если уж не в 2020-м, то в 2021-2022 гг. страна будет обеспечивать себя исключительно газом собственной добычи. Но это, похоже, очень оптимистический сценарий. В базовом стоило бы накинуть еще пару лет до достижения полной газовой независимости.
Очень оптимистично. Будем надеяться, что так и будет. Но по опыту прошлых лет и планов ...
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T
zРадио написав: На самом же деле чтобы не воровали, нужно наказывать. Всего то навсего. И все процессуальные инструменты для этого есть, были в 2010-2013 гг, были и в 2014-2017... Нет только желания
Наивная точка зрения. Напомнить вам цитату о том, на что готов капитал при 300% профита?
Нужна газовая революция. Не под лозунгом "Нет повышению цен!", а под лозунгом "Прекратите воровать наш газ!". А у нас даже нет не только политической партии с такой программой, а даже вшивой НГОшки, которая рассказывала бы людям правду как их каждый день обманывают.
ЛАД написав:Очень оптимистично. Будем надеяться, что так и будет. Но по опыту прошлых лет и планов ...
Якщо просто сидіти і чекати поки хтось реалізує.... А можна по іншому 1 У нас приблизно 900 млн м2 житла ( 1500 млн м2 зовнішніх стін/дахів) які можна утеплити Для Держави це дикі суми (450 млрд грн) , для кожного з 42 млн населення це тільки 11000 грн , а тепер беремо 77 млрд субсидій і бачимо що їх би вистарчило за 6 років утеплити все і вся. Уявіть що власники неутепленого житла взялиб на себе роботу по його утепленню , а держава б гарантувала що компенсує витрати по утепленню власного житла на протязі 6 років ( так на хвильку , в мене розхід газу на м2 площі=1,5 м3 в опалювальний період і 0,5 м3 в неопалювальний , нормативи 4,5 м3/м2 - як вам різниця ?) 2 Крім утеплення наступним варіантом є відмова від централізованих котелень і влаштування індивідуальних для будинків ( тут також зацікавленні власники житла... Єдина проблема . в тій же Німеччині власниками житла є 40% населення , а 60% його орендують... Може тому в німців відсутні субсидії? Власники житла і так багаті, не можеш утримувати житло - продавай і переходь в орендарі. 3 Тепер по імпорту енергоресурса нафта/бензин/соляра Основним споживачем є село Що заважає на 1га поля виростити 2,5 тони ріпаку і отримати з нього 1 тонну олії=1тонна дизеля , +1,5 тонни жмиху який на 40-50% буде складатись з білку Перевага в тому , що моторні топлива , які вирощені і не перепродаються - не обкладаються акцизом. Тобто село легко може забезпечити себе солярою ( і кормами для худоби) на 100% Просто поки що звикли купувати соляру- продаючи ріпак А простий розрахунок Сьогодні 1літра дизелю=0,85 кг=30 грн ,1 тонна=30 * 1000/0,85=35300грн 2,5 тонни ріпаку = приблизно 25000 , а в селян ще залишиться жмих.. Як бачите на голому місці+30% рентабельності Ріпак можна замінити на кукурудзу, насіння соняшника....
http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
С начала 2018 года в Великобритании производство электроэнергии из "зеленых" источников впервые превысило производительность теплоэлектростанций. Альтернативные источники энергии произвели 42 гигаватта электричества, тогда как традиционные ТЭС - только 40,6 гигаватта. Об этом сообщает Reuters.
Відповідно до статистичних даних, опублікованих португальським оператором електричних і газових мереж (Redes Energéticas Nacionais, SGPS, S.A. – REN), частка відновлюваних джерел енергії у виробництві електрики в 2017 році склала 40,1%,
За первое полугодие 2018 года Германия побила рекорд по производству электроэнергии из возобновляемых источников. За шесть месяцев ветряки, солнечные панели, гидроэлектростанции и биогазовые установки выработали 104 млрд киловатт-часов. Для сравнения, в Украине за полгода все электростанции вместе взятые вырабатывают примерно 78,5 млрд киловатт-часов Повний текст читайте тут
Я надіюсь Ви розумієте , що тепер щороку Європа витрачає на купівлю російських енергоресурсів менше ніж купувала раніше використовуючи їх для виробництва електроенергії
http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
budivelnik написав:Податок з обігу поганий тим що у випадку коли створюється продукт з високою долею доданої вартості і при великій кількості контрагентів - сплата податку різна для різних ланок Наприклад Підприємство створило товар з доданою вартістю в 30% , тобто купило на 70 , продає за 90 , сплачує 5% =нехай 5 , на руках в підприємства залишилось 15 одиниць Гуртівня купила в підприємства за 90 , націнила 10 , сплатила 5 - на руках 5 Роздріб купив за 100 , націнив 15 , сплатив 6 , на руках 9
Таким чином при всього 3 ланках - 50% виплачується у вигляді податку з обороту, що створить умови вертикально інтегрованих компаній і повністю вбє маленькі Тобто працювати зможе тільки агрохолдинг , який не буде перепродавати зерно-мука-хліб-опт-роздріб , а просто один раз сплатить 5% від роздрібної ціни , в той час коли ланцюжок з дрібних фермер-елеватор-млин-пекарня-магазин - сплатять 50% від роздрібної ціни Якщож в ланцюжку враховувати попередні сплати - то отримаємо той самий варіант який діє при нарахуванні ПДВ
Тема достаточно дискуссионная, но, думаю, спорить не станете, что вертикальная интеграция - это очень хорошо и для перспектив бизнеса на внешних рынках, и для внутреннего потребителя, за счет эффекта синергии, и не только фискальной, но и производственной и управленческой.
Конкуренция - не равно отсутствию вертикальной цепи, и монополия - не равно наличию вертикальной цепи.
Эти 2 сущности лежат в разных плоскостях, хоть и могут пересекаться, если ручные регуляторы рынка работают неэффективно.
Что характерно, малый бизнес тоже быть неплохо интегрированным.
При всех минусах налога с продаж, в нашей глубоко коррумпированной бюджетной системе, НДС с возможностью его возмещения - еще большее зло.
Я бы поддержал замену НДС на налог с оборота небольшого размера. Альтернатива - снижение ставки НДС с одновременной отменой возможности его возмещения. Пусть бизнес получит право хоть до бесконечности ставить в налоговой кредит уже понесенные расходы по НДС, пока, наконец, не закроет его, но без права на бюджетное возмещение!