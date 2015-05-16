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фінансові ринки та послуги / Галузі економіки / Газовий ринок в контексті Газовий ринок в контексті + Додати

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на тему Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.

#<1 ... 78910 Додано: Пон 05 лис, 2018 23:16 budivelnik написав: zРадио написав: 1) Нужна единая цена реализации при сохранении субсидий для малоимущих. 1) Нужна единая цена реализации при сохранении субсидий для малоимущих. Продовжуємо

1 В держави грошей не має ( вільних) , тому субсидії для малозабезпечених сьогодні оплачуються за рахунок ціни яку сплачують багаті(такий собі газовий податок)

2 Подібних податків у Державі море - тобто всі підакцизні товари (алкоголь/тютюн(до 10% витрат населення з загальних доходів) , газ/бензин ( до 5% витрат населенням) , кава/шоколад ( тут не знаю , але думаю десь 1-3%)

3 Акциз з ПДВ - це не прямі податки які платять усі , не залежно від того отримують вони офіційні доходи ( і сплачують з них податки) чи працюють вчорну.

Саме тому, я й відстоюю думку , що зарплату треба звільнити від оподаткування ПДВ , а як компенсатор збільшити до 11 грн/м3 ( тобто до імпортної ціни) вартість газу для усіх.

Таким чином , ті хто працюють на підприємствах платниках ПДВ - отримають додаткові бонуси , ті хто працюють вчорну -не отримають нічого ( підприємці на єдиному не платники ПДВ - також пролетять , але в них сьогодні найменше навантаження на ФОП) Продовжуємо1 В держави грошей не має ( вільних) , тому субсидії для малозабезпечених сьогодні оплачуються за рахунок ціни яку сплачують багаті(такий собі газовий податок)2 Подібних податків у Державі море - тобто всі підакцизні товари (алкоголь/тютюн(до 10% витрат населення з загальних доходів) , газ/бензин ( до 5% витрат населенням) , кава/шоколад ( тут не знаю , але думаю десь 1-3%)3 Акциз з ПДВ - це не прямі податки які платять усі , не залежно від того отримують вони офіційні доходи ( і сплачують з них податки) чи працюють вчорну.Саме тому, я й відстоюю думку , що зарплату треба звільнити від оподаткування ПДВ , а як компенсатор збільшити до 11 грн/м3 ( тобто до імпортної ціни) вартість газу для усіх.Таким чином , ті хто працюють на підприємствах платниках ПДВ - отримають додаткові бонуси , ті хто працюють вчорну -не отримають нічого ( підприємці на єдиному не платники ПДВ - також пролетять , але в них сьогодні найменше навантаження на ФОП)



1. С таким подходом можно согласиться при условиии отсутствия злоупотреблений, о которых я написал выше. Были бы все доходы белые, лучше тогда было бы использовать прогрессивную шкалу для НДФЛ - начинать с 15%, заканчивать 35%. Но сделай это сейчас - пострадают в первую очередь трудоголики, которые своим горбом добились относительно высоких белых доходов, а ворье как не платило, так и не будет.



2. Акциз на сахар! Такого нет, но он ой как нужен - между прочим, употребление простых углеводов в западном мире по степени негативного воздействия на здоровье общества уже приравняли к табаку. Президенту понравится - придется по вкусу, скажем так



3. Мысль не понял. Откуда НДС в зарплатах? Потому что зарплаты тратятся на конечные товары и услуги, в цене которых "зашит" НДС 20%? Не нужно НДС заменять увеличением тарифа на газ - кто-то потребляет очень много всего, и доля газа в этом всем в денежном выражении - 0.1%, а кто-то мало, и, соответственно, доля газа - чуть ли не 30%. Налог с оборота (2-5%) - вполне разумно, и достаточно, чтобы компенсировать устранение коррупционного НДС, который сегодня в объеме 70% от собранного возвращается назад всяким косюкам... 1. С таким подходом можно согласиться при условиии отсутствия злоупотреблений, о которых я написал выше. Были бы все доходы белые, лучше тогда было бы использовать прогрессивную шкалу для НДФЛ - начинать с 15%, заканчивать 35%. Но сделай это сейчас - пострадают в первую очередь трудоголики, которые своим горбом добились относительно высоких белых доходов, а ворье как не платило, так и не будет.2. Акциз на сахар!Такого нет, но он ой как нужен - между прочим, употребление простых углеводов в западном мире по степени негативного воздействия на здоровье общества уже приравняли к табаку. Президенту понравится - придется по вкусу, скажем так3. Мысль не понял. Откуда НДС в зарплатах? Потому что зарплаты тратятся на конечные товары и услуги, в цене которых "зашит" НДС 20%? Не нужно НДС заменять увеличением тарифа на газ - кто-то потребляет очень много всего, и доля газа в этом всем в денежном выражении - 0.1%, а кто-то мало, и, соответственно, доля газа - чуть ли не 30%. Налог с оборота (2-5%) - вполне разумно, и достаточно, чтобы компенсировать устранение коррупционного НДС, который сегодня в объеме 70% от собранного возвращается назад всяким косюкам... zРадио

Повідомлень: 655 З нами з: 02.05.18 Подякував: 48 раз. Подякували: 470 раз. Профіль 2 1 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 06 лис, 2018 09:22 zРадио написав: 3. Мысль не понял. Откуда НДС в зарплатах? 3. Мысль не понял. Откуда НДС в зарплатах? Це питання тут періодично піднімалось разів двадцять..

1 Офіційно ПДВ не є податком на зарплату

2 Де-факто

а - спочатку працівник створює додану вартість

б - потім з цієї доданої вартості сплачується ПДВ

в - з сум які залишились проводяться виплати з/п ( разом з іншими виплатами)

2 Таким чином працівник який працює на підприємстві платнику ПДВ- сплачує ПДВ два рази

перший при створенні доданої вартості

другий при покупці товарів в ціні яких закладено ПДВ

3 Якби Держава пішла на запропонований мною крок і на суми виплачених зарплат - повертала підприємству ПДВ ( яке виникло від виплати цих зарплат) , то наша б економіка виграла два рази

Перший - за рахунок зниження навантаження на ФОП

Другий - імпортні товари на вході оподатковуються ПДВ , тобто зарплата іноземних працівників яка виплатилась при створені товарів які імпортуються-обкладалась би ПДВ , а зарплата наших працівників , які в Україні створювали б ті ж товари - ПДВ не обкладалась, таким чином зявився б стимул розвитку випуску продукції у нас...

По цифрам це десь 100 млрд грн в рік.



ПС

Податок з обігу поганий тим що у випадку коли створюється продукт з високою долею доданої вартості і при великій кількості контрагентів - сплата податку різна для різних ланок

Наприклад

Підприємство створило товар з доданою вартістю в 30% , тобто купило на 70 , продає за 90 , сплачує 5% =нехай 5 , на руках в підприємства залишилось 15 одиниць

Гуртівня купила в підприємства за 90 , націнила 10 , сплатила 5 - на руках 5

Роздріб купив за 100 , націнив 15 , сплатив 6 , на руках 9



Таким чином при всього 3 ланках - 50% виплачується у вигляді податку з обороту, що створить умови вертикально інтегрованих компаній і повністю вбє маленькі

Тобто працювати зможе тільки агрохолдинг , який не буде перепродавати

зерно-мука-хліб-опт-роздріб , а просто один раз сплатить 5% від роздрібної ціни , в той час коли ланцюжок з дрібних

фермер-елеватор-млин-пекарня-магазин - сплатять 50% від роздрібної ціни

Якщож в ланцюжку враховувати попередні сплати - то отримаємо той самий варіант який діє при нарахуванні ПДВ Це питання тут періодично піднімалось разів двадцять..1 Офіційно ПДВ не є податком на зарплату2 Де-фактоа - спочатку працівник створює додану вартістьб - потім з цієї доданої вартості сплачується ПДВв - з сум які залишились проводяться виплати з/п ( разом з іншими виплатами)2 Таким чином працівник який працює на підприємстві платнику ПДВ- сплачує ПДВ два разиперший при створенні доданої вартостідругий при покупці товарів в ціні яких закладено ПДВ3 Якби Держава пішла на запропонований мною крок і на суми виплачених зарплат - повертала підприємству ПДВ ( яке виникло від виплати цих зарплат) , то наша б економіка виграла два разиПерший - за рахунок зниження навантаження на ФОПДругий - імпортні товари на вході оподатковуються ПДВ , тобто зарплата іноземних працівників яка виплатилась при створені товарів які імпортуються-обкладалась би ПДВ , а зарплата наших працівників , які в Україні створювали б ті ж товари - ПДВ не обкладалась, таким чином зявився б стимул розвитку випуску продукції у нас...По цифрам це десь 100 млрд грн в рік.ПСПодаток з обігу поганий тим що у випадку коли створюється продукт з високою долею доданої вартості і при великій кількості контрагентів - сплата податку різна для різних ланокНаприкладПідприємство створило товар з доданою вартістю в 30% , тобто купило на 70 , продає за 90 , сплачує 5% =нехай 5 , на руках в підприємства залишилось 15 одиницьГуртівня купила в підприємства за 90 , націнила 10 , сплатила 5 - на руках 5Роздріб купив за 100 , націнив 15 , сплатив 6 , на руках 9Таким чином при всього 3 ланках - 50% виплачується у вигляді податку з обороту, що створить умови вертикально інтегрованих компаній і повністю вбє маленькіТобто працювати зможе тільки агрохолдинг , який не буде перепродаватизерно-мука-хліб-опт-роздріб , а просто один раз сплатить 5% від роздрібної ціни , в той час коли ланцюжок з дрібнихфермер-елеватор-млин-пекарня-магазин - сплатять 50% від роздрібної ціниЯкщож в ланцюжку враховувати попередні сплати - то отримаємо той самий варіант який діє при нарахуванні ПДВ Востаннє редагувалось budivelnik в Вів 06 лис, 2018 09:31, всього редагувалось 1 раз. http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників budivelnik

Повідомлень: 19730 З нами з: 15.01.09 Подякував: 124 раз. Подякували: 1917 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 06 лис, 2018 09:23 zРадио написав: На самом же деле чтобы не воровали, нужно наказывать. Всего то навсего. И все процессуальные инструменты для этого есть, были в 2010-2013 гг, были и в 2014-2017... Нет только желания На самом же деле. Всего то навсего. И все процессуальные инструменты для этого есть, были в 2010-2013 гг, были и в 2014-2017... Нет только желания

Наивная точка зрения.

Напомнить вам цитату о том, на что готов капитал при 300% профита? Наивная точка зрения.Напомнить вам цитату о том, на что готов капитал при 300% профита? Не читаю - Tea, Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн Starikan 2 Повідомлень: 14966 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1231 раз. Подякували: 2210 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 06 лис, 2018 10:36 О перспективах роста добычи газа в Украине.



Относительно адекватная статья "Прибавим газу?" на рыговском сайте МинПром.

https://www.minprom.ua/articles/248710.html



Глава Ассоциации газодобывающих компаний Украины Роман Опимах прогнозирует, что если уж не в 2020-м, то в 2021-2022 гг. страна будет обеспечивать себя исключительно газом собственной добычи. Но это, похоже, очень оптимистический сценарий. В базовом стоило бы накинуть еще пару лет до достижения полной газовой независимости. Относительно адекватная статья "Прибавим газу?" на рыговском сайте МинПром. avax Повідомлень: 1186 З нами з: 16.09.09 Подякував: 15 раз. Подякували: 107 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 06 лис, 2018 19:05 avax написав: О перспективах роста добычи газа в Украине.



Относительно адекватная статья "Прибавим газу?" на рыговском сайте МинПром.

https://www.minprom.ua/articles/248710.html



Глава Ассоциации газодобывающих компаний Украины Роман Опимах прогнозирует, что если уж не в 2020-м, то в 2021-2022 гг. страна будет обеспечивать себя исключительно газом собственной добычи. Но это, похоже, очень оптимистический сценарий. В базовом стоило бы накинуть еще пару лет до достижения полной газовой независимости. Относительно адекватная статья "Прибавим газу?" на рыговском сайте МинПром.

Очень оптимистично. Будем надеяться, что так и будет.

Но по опыту прошлых лет и планов ... Очень оптимистично. Будем надеяться, что так и будет.Но по опыту прошлых лет и планов ... Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T ЛАД 2 Повідомлень: 10851 З нами з: 31.08.10 Подякував: 3351 раз. Подякували: 3199 раз. Профіль 2 2 4 ВідповістиЦитата Додано: Вів 06 лис, 2018 19:12 Starikan написав: zРадио написав: На самом же деле чтобы не воровали, нужно наказывать. Всего то навсего. И все процессуальные инструменты для этого есть, были в 2010-2013 гг, были и в 2014-2017... Нет только желания На самом же деле. Всего то навсего. И все процессуальные инструменты для этого есть, были в 2010-2013 гг, были и в 2014-2017... Нет только желания

Наивная точка зрения.

Напомнить вам цитату о том, на что готов капитал при 300% профита? Наивная точка зрения.Напомнить вам цитату о том, на что готов капитал при 300% профита?



Нужна газовая революция.

Не под лозунгом "Нет повышению цен!", а под лозунгом "Прекратите воровать наш газ!".

А у нас даже нет не только политической партии с такой программой, а даже вшивой НГОшки, которая рассказывала бы людям правду как их каждый день обманывают.

Нужна газовая революция.Не под лозунгом "Нет повышению цен!", а под лозунгом "Прекратите воровать наш газ!".А у нас даже нет не только политической партии с такой программой, а даже вшивой НГОшки, которая рассказывала бы людям правду как их каждый день обманывают. Libo 2

Повідомлень: 6642 З нами з: 14.11.11 Подякував: 288 раз. Подякували: 3293 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 06 лис, 2018 19:28 Starikan написав: zРадио написав: На самом же деле чтобы не воровали, нужно наказывать. Всего то навсего. И все процессуальные инструменты для этого есть, были в 2010-2013 гг, были и в 2014-2017... Нет только желания На самом же деле. Всего то навсего. И все процессуальные инструменты для этого есть, были в 2010-2013 гг, были и в 2014-2017... Нет только желания

Наивная точка зрения.

Напомнить вам цитату о том, на что готов капитал при 300% профита? Наивная точка зрения.Напомнить вам цитату о том, на что готов капитал при 300% профита?



Не стОит, ведь я выше доказал, что поднятие тарифов для населения коррупцию не уменьшает, просто манипулируют уже не объемами потребления населения/бизнеса, а объемами импорта/собственной добычи.



Тогда смысл вашего поста? Признавайте, что с ворами просто не справиться, раз необходимость правоохранительной работы ставитеь под сомнение Не стОит, ведь я выше доказал, что поднятие тарифов для населения коррупцию не уменьшает, просто манипулируют уже не объемами потребления населения/бизнеса, а объемами импорта/собственной добычи.Тогда смысл вашего поста? Признавайте, что с ворами просто не справиться, раз необходимость правоохранительной работы ставитеь под сомнение zРадио

Повідомлень: 655 З нами з: 02.05.18 Подякував: 48 раз. Подякували: 470 раз. Профіль 2 1 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 06 лис, 2018 19:30 Re: Газовий ринок в контексті ЛАД написав: Очень оптимистично. Будем надеяться, что так и будет.

Но по опыту прошлых лет и планов ... Очень оптимистично. Будем надеяться, что так и будет.Но по опыту прошлых лет и планов ... Якщо просто сидіти і чекати поки хтось реалізує....

А можна по іншому

1 У нас приблизно 900 млн м2 житла ( 1500 млн м2 зовнішніх стін/дахів) які можна утеплити

Для Держави це дикі суми (450 млрд грн) , для кожного з 42 млн населення це тільки 11000 грн , а тепер беремо 77 млрд субсидій і бачимо що їх би вистарчило за 6 років утеплити все і вся.

Уявіть що власники неутепленого житла взялиб на себе роботу по його утепленню , а держава б гарантувала що компенсує витрати по утепленню власного житла на протязі 6 років ( так на хвильку , в мене розхід газу на м2 площі=1,5 м3 в опалювальний період і 0,5 м3 в неопалювальний , нормативи 4,5 м3/м2 - як вам різниця ?)

2 Крім утеплення наступним варіантом є відмова від централізованих котелень і влаштування індивідуальних для будинків ( тут також зацікавленні власники житла...

Єдина проблема . в тій же Німеччині власниками житла є 40% населення , а 60% його орендують...

Може тому в німців відсутні субсидії?

Власники житла і так багаті, не можеш утримувати житло - продавай і переходь в орендарі.

3 Тепер по імпорту енергоресурса нафта/бензин/соляра

Основним споживачем є село

Що заважає на 1га поля виростити 2,5 тони ріпаку і отримати з нього 1 тонну олії=1тонна дизеля , +1,5 тонни жмиху який на 40-50% буде складатись з білку

Перевага в тому , що моторні топлива , які вирощені і не перепродаються - не обкладаються акцизом.

Тобто село легко може забезпечити себе солярою ( і кормами для худоби) на 100%

Просто поки що звикли купувати соляру- продаючи ріпак

А простий розрахунок

Сьогодні 1літра дизелю=0,85 кг=30 грн ,1 тонна=30 * 1000/0,85=35300грн

2,5 тонни ріпаку = приблизно 25000 , а в селян ще залишиться жмих..

Як бачите на голому місці+30% рентабельності

Ріпак можна замінити на кукурудзу, насіння соняшника.... Якщо просто сидіти і чекати поки хтось реалізує....А можна по іншому1 У нас приблизно 900 млн м2 житла ( 1500 млн м2 зовнішніх стін/дахів) які можна утеплитиДля Держави це дикі суми (450 млрд грн) , для кожного з 42 млн населення це тільки 11000 грн , а тепер беремо 77 млрд субсидій і бачимо що їх би вистарчило за 6 років утеплити все і вся.Уявіть що власники неутепленого житла взялиб на себе роботу по його утепленню , а держава б гарантувала що компенсує витрати по утепленню власного житла на протязі 6 років ( так на хвильку , в мене розхід газу на м2 площі=1,5 м3 в опалювальний період і 0,5 м3 в неопалювальний , нормативи 4,5 м3/м2 - як вам різниця ?)2 Крім утеплення наступним варіантом є відмова від централізованих котелень і влаштування індивідуальних для будинків ( тут також зацікавленні власники житла...Єдина проблема . в тій же Німеччині власниками житла є 40% населення , а 60% його орендують...Може тому в німців відсутні субсидії?Власники житла і так багаті, не можеш утримувати житло - продавай і переходь в орендарі.3 Тепер по імпорту енергоресурса нафта/бензин/соляраОсновним споживачем є селоЩо заважає на 1га поля виростити 2,5 тони ріпаку і отримати з нього 1 тонну олії=1тонна дизеля , +1,5 тонни жмиху який на 40-50% буде складатись з білкуПеревага в тому , що моторні топлива , які вирощені і не перепродаються - не обкладаються акцизом.Тобто село легко може забезпечити себе солярою ( і кормами для худоби) на 100%Просто поки що звикли купувати соляру- продаючи ріпакА простий розрахунокСьогодні 1літра дизелю=0,85 кг=30 грн ,1 тонна=30 * 1000/0,85=35300грн2,5 тонни ріпаку = приблизно 25000 , а в селян ще залишиться жмих..Як бачите на голому місці+30% рентабельностіРіпак можна замінити на кукурудзу, насіння соняшника.... http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників budivelnik

Повідомлень: 19730 З нами з: 15.01.09 Подякував: 124 раз. Подякували: 1917 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 06 лис, 2018 19:38 С начала 2018 года в Великобритании производство электроэнергии из "зеленых" источников впервые превысило производительность теплоэлектростанций. Альтернативные источники энергии произвели 42 гигаватта электричества, тогда как традиционные ТЭС - только 40,6 гигаватта. Об этом сообщает Reuters. Відповідно до статистичних даних, опублікованих португальським оператором електричних і газових мереж (Redes Energéticas Nacionais, SGPS, S.A. – REN), частка відновлюваних джерел енергії у виробництві електрики в 2017 році склала 40,1%, За первое полугодие 2018 года Германия побила рекорд по производству электроэнергии из возобновляемых источников.

За шесть месяцев ветряки, солнечные панели, гидроэлектростанции и биогазовые установки выработали 104 млрд киловатт-часов.

Для сравнения, в Украине за полгода все электростанции вместе взятые вырабатывают примерно 78,5 млрд киловатт-часов Повний текст читайте тут Я надіюсь Ви розумієте , що тепер щороку Європа витрачає на купівлю російських енергоресурсів менше ніж купувала раніше використовуючи їх для виробництва електроенергії А ось що роблять буржуїниЯ надіюсь Ви розумієте , що тепер щороку Європа витрачає на купівлю російських енергоресурсів менше ніж купувала раніше використовуючи їх для виробництва електроенергії http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників budivelnik

Повідомлень: 19730 З нами з: 15.01.09 Подякував: 124 раз. Подякували: 1917 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 06 лис, 2018 19:52 budivelnik написав: Податок з обігу поганий тим що у випадку коли створюється продукт з високою долею доданої вартості і при великій кількості контрагентів - сплата податку різна для різних ланок

Наприклад

Підприємство створило товар з доданою вартістю в 30% , тобто купило на 70 , продає за 90 , сплачує 5% =нехай 5 , на руках в підприємства залишилось 15 одиниць

Гуртівня купила в підприємства за 90 , націнила 10 , сплатила 5 - на руках 5

Роздріб купив за 100 , націнив 15 , сплатив 6 , на руках 9



Таким чином при всього 3 ланках - 50% виплачується у вигляді податку з обороту, що створить умови вертикально інтегрованих компаній і повністю вбє маленькі

Тобто працювати зможе тільки агрохолдинг , який не буде перепродавати

зерно-мука-хліб-опт-роздріб , а просто один раз сплатить 5% від роздрібної ціни , в той час коли ланцюжок з дрібних

фермер-елеватор-млин-пекарня-магазин - сплатять 50% від роздрібної ціни

Якщож в ланцюжку враховувати попередні сплати - то отримаємо той самий варіант який діє при нарахуванні ПДВ Податок з обігу поганий тим що у випадку коли створюється продукт з високою долею доданої вартості і при великій кількості контрагентів - сплата податку різна для різних ланокНаприкладПідприємство створило товар з доданою вартістю в 30% , тобто купило на 70 , продає за 90 , сплачує 5% =нехай 5 , на руках в підприємства залишилось 15 одиницьГуртівня купила в підприємства за 90 , націнила 10 , сплатила 5 - на руках 5Роздріб купив за 100 , націнив 15 , сплатив 6 , на руках 9Таким чином при всього 3 ланках - 50% виплачується у вигляді податку з обороту, що створить умови вертикально інтегрованих компаній і повністю вбє маленькіТобто працювати зможе тільки агрохолдинг , який не буде перепродаватизерно-мука-хліб-опт-роздріб , а просто один раз сплатить 5% від роздрібної ціни , в той час коли ланцюжок з дрібнихфермер-елеватор-млин-пекарня-магазин - сплатять 50% від роздрібної ціниЯкщож в ланцюжку враховувати попередні сплати - то отримаємо той самий варіант який діє при нарахуванні ПДВ



Тема достаточно дискуссионная, но, думаю, спорить не станете, что вертикальная интеграция - это очень хорошо и для перспектив бизнеса на внешних рынках, и для внутреннего потребителя, за счет эффекта синергии, и не только фискальной, но и производственной и управленческой.



Конкуренция - не равно отсутствию вертикальной цепи, и монополия - не равно наличию вертикальной цепи.



Эти 2 сущности лежат в разных плоскостях, хоть и могут пересекаться, если ручные регуляторы рынка работают неэффективно.



Что характерно, малый бизнес тоже быть неплохо интегрированным.



При всех минусах налога с продаж, в нашей глубоко коррумпированной бюджетной системе, НДС с возможностью его возмещения - еще большее зло.



Я бы поддержал замену НДС на налог с оборота небольшого размера. Альтернатива - снижение ставки НДС с одновременной отменой возможности его возмещения. Пусть бизнес получит право хоть до бесконечности ставить в налоговой кредит уже понесенные расходы по НДС, пока, наконец, не закроет его, но без права на бюджетное возмещение! Тема достаточно дискуссионная, но, думаю, спорить не станете, что вертикальная интеграция - это очень хорошо и для перспектив бизнеса на внешних рынках, и для внутреннего потребителя, за счет эффекта синергии, и не только фискальной, но и производственной и управленческой.Конкуренция - не равно отсутствию вертикальной цепи, и монополия - не равно наличию вертикальной цепи.Эти 2 сущности лежат в разных плоскостях, хоть и могут пересекаться, если ручные регуляторы рынка работают неэффективно.Что характерно, малый бизнес тоже быть неплохо интегрированным.При всех минусах налога с продаж, в нашей глубоко коррумпированной бюджетной системе, НДС с возможностью его возмещения - еще большее зло.Я бы поддержал замену НДС на налог с оборота небольшого размера. Альтернатива - снижение ставки НДС с одновременной отменой возможности его возмещения. Пусть бизнес получит право хоть до бесконечности ставить в налоговой кредит уже понесенные расходы по НДС, пока, наконец, не закроет его, но без права на бюджетное возмещение! zРадио

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maksjustmaks » Суб 16 тра, 2015 15:25 3 3841

]OvO[ Сер 20 тра, 2015 23:32