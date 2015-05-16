Газовий ринок в контексті

Я то погоджусь що інтеграція це добре...zРадио написав:Тема достаточно дискуссионная, но, думаю, спорить не станете, что вертикальная интеграция - это очень хорошо и для перспектив бизнеса на внешних рынках, и для внутреннего потребителя, за счет эффекта синергии, и не только фискальной, но и производственной и управленческой.budivelnik написав:Податок з обігу поганий тим що у випадку коли створюється продукт з високою долею доданої вартості і при великій кількості контрагентів - сплата податку різна для різних ланок
Наприклад
Підприємство створило товар з доданою вартістю в 30% , тобто купило на 70 , продає за 90 , сплачує 5% =нехай 5 , на руках в підприємства залишилось 15 одиниць
Гуртівня купила в підприємства за 90 , націнила 10 , сплатила 5 - на руках 5
Роздріб купив за 100 , націнив 15 , сплатив 6 , на руках 9
Таким чином при всього 3 ланках - 50% виплачується у вигляді податку з обороту, що створить умови вертикально інтегрованих компаній і повністю вбє маленькі
Тобто працювати зможе тільки агрохолдинг , який не буде перепродавати
зерно-мука-хліб-опт-роздріб , а просто один раз сплатить 5% від роздрібної ціни , в той час коли ланцюжок з дрібних
фермер-елеватор-млин-пекарня-магазин - сплатять 50% від роздрібної ціни
Якщож в ланцюжку враховувати попередні сплати - то отримаємо той самий варіант який діє при нарахуванні ПДВ
Але й Вам прийдеться погодитись що вертикальна інтеграція в одну структуру- це = смерть малому і середньому бізнесу . який по визнеченню не може бути інтегрований у структуру , бо тоді він перестає бути малим і перетворюється у великий.
З іншого боку
Світові тенденції прості
Сфера виробництва - вертикально інтегровані структури
Сфера іновацій і послуг - середній і малий бізнес ,адже це високоризиковані проекти , а тому великій корпорації легше створити маленьке підприємство , профінансувавши його створення . але у випадку невдачі- негатив не лягає на корпорацію .бо банкрутує маленьке іноваційне підприємство.