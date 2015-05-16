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Газовий ринок в контексті

Газовий ринок в контексті
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 891011
Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 11:27

  zРадио написав:
  budivelnik написав:Податок з обігу поганий тим що у випадку коли створюється продукт з високою долею доданої вартості і при великій кількості контрагентів - сплата податку різна для різних ланок
Наприклад
Підприємство створило товар з доданою вартістю в 30% , тобто купило на 70 , продає за 90 , сплачує 5% =нехай 5 , на руках в підприємства залишилось 15 одиниць
Гуртівня купила в підприємства за 90 , націнила 10 , сплатила 5 - на руках 5
Роздріб купив за 100 , націнив 15 , сплатив 6 , на руках 9

Таким чином при всього 3 ланках - 50% виплачується у вигляді податку з обороту, що створить умови вертикально інтегрованих компаній і повністю вбє маленькі
Тобто працювати зможе тільки агрохолдинг , який не буде перепродавати
зерно-мука-хліб-опт-роздріб , а просто один раз сплатить 5% від роздрібної ціни , в той час коли ланцюжок з дрібних
фермер-елеватор-млин-пекарня-магазин - сплатять 50% від роздрібної ціни
Якщож в ланцюжку враховувати попередні сплати - то отримаємо той самий варіант який діє при нарахуванні ПДВ
Тема достаточно дискуссионная, но, думаю, спорить не станете, что вертикальная интеграция - это очень хорошо и для перспектив бизнеса на внешних рынках, и для внутреннего потребителя, за счет эффекта синергии, и не только фискальной, но и производственной и управленческой.
Я то погоджусь що інтеграція це добре...
Але й Вам прийдеться погодитись що вертикальна інтеграція в одну структуру- це = смерть малому і середньому бізнесу . який по визнеченню не може бути інтегрований у структуру , бо тоді він перестає бути малим і перетворюється у великий.

З іншого боку
Світові тенденції прості
Сфера виробництва - вертикально інтегровані структури
Сфера іновацій і послуг - середній і малий бізнес ,адже це високоризиковані проекти , а тому великій корпорації легше створити маленьке підприємство , профінансувавши його створення . але у випадку невдачі- негатив не лягає на корпорацію .бо банкрутує маленьке іноваційне підприємство.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 13:01

  budivelnik написав:
  zРадио написав:3. Мысль не понял. Откуда НДС в зарплатах?
Це питання тут періодично піднімалось разів двадцять..
1 Офіційно ПДВ не є податком на зарплату
2 Де-факто
а - спочатку працівник створює додану вартість
б - потім з цієї доданої вартості сплачується ПДВ
в - з сум які залишились проводяться виплати з/п ( разом з іншими виплатами)
2 Таким чином працівник який працює на підприємстві платнику ПДВ- сплачує ПДВ два рази
перший при створенні доданої вартості
другий при покупці товарів в ціні яких закладено ПДВ
3 Якби Держава пішла на запропонований мною крок і на суми виплачених зарплат - повертала підприємству ПДВ ( яке виникло від виплати цих зарплат) , то наша б економіка виграла два рази
Перший - за рахунок зниження навантаження на ФОП
Другий - імпортні товари на вході оподатковуються ПДВ , тобто зарплата іноземних працівників яка виплатилась при створені товарів які імпортуються-обкладалась би ПДВ , а зарплата наших працівників , які в Україні створювали б ті ж товари - ПДВ не обкладалась, таким чином зявився б стимул розвитку випуску продукції у нас...
По цифрам це десь 100 млрд грн в рік.


Несколько корректировок к концпепции:
1) б) уточнять необходимо, что платит предприятие в бюджет по сути тот НДС, который получил от конечного потребителя, а не сам из ниоткуда (да, есть нюансы с кеш-флоу иногда). При импорте ситуация аналогична.
2) первый и второй - это одно и то же, платит всегда конечный потребитель, остальные лишь являются агентами и перераспределяют уплату всей суммы НДС в цепочке - кто-то платит чистыми 2, кто-то 5, кто-то 13 из 20 условных на каждые 100
3) То что вы предлагаете в принципе равносильно почти полной отмене НДС и бюджет будет по факту получать НДС только с импорта - то есть все равно что "новый импортный акциз" вместо общего НДС.

Хотя при это конечный потребитель в Украине все равно заплатит также, так как НДС будет раздувать стоимость на каждую единицу добавленной стоимости.

Но тут возникает проблема: НДС с зарплат, как вы называете, должен кто-то заплатить, и если конечным получателем его является работодатель, то соответственно люди должны получить на 20% больше и далее два варианта:

1) Эти доп. 20% пойдут в бюджет (кто-то будет агентом) - то есть тоже самое что сейчас.
Предприятие получит прибыли столько же.
Бюджет получит столько же сколько сейчас.
Люди получат столько же и покупательская способность останется такой же.

Предполагаю что вы не это развитие событий видите, так как оно идентично текущей.

2) Эти доп. 20% не пойдут в бюджет.
Предприятие прибыли снова получит столько же.
Бюджет не досчитается всей этой суммы НДС с добавленной стоимости в Украине.
Люди получат на 20% больше и покупательская способность увеличится.

В этом случае как видите также не возникает доп.стимула выпуска продукции в Украине для предприятий, а влияние идет лишь на бююджет\людей. Тут снова можно сказать паритет или даже хуже:
- Проигрывает бюджет (то есть люди в итоге), а соответсвенно кто-то не получит, льготы, дотации, пенсии (ПФ у нас дотационный из бюджета если что), соц.сфера, бесплатная медицина\школы итд. Этот эффект будет бить по всем и больше по всего по незащищенным и эффект думаю значительно перевесит даже временный позитив от следующего;
- Выигрывают люди (которые работают) в покупательской способности. Это впоследствии приведет скорее к негативным последствиям, так как будет увеличено потребление импортных товаров больше чем местных (это очевидно ведь они лучше), что в свою очередь приведет к последующему снижению этой же покупательской способности через курс.

Какую из зол вы хотите нам предложить?! :twisted:
kbadoo
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 19:08

  kbadoo написав:Какую из зол вы хотите нам предложить?!
По порядку
Ми розглядаємо в контексті газу....
Моя пропозиція проста
1 На нараховану до виплати зарплату підприємство від податкової отримує податкову накладну
2 Держава втрачає
9000 середня *12 млн працівників * 12 місяців * 0,5 (коефіцієнт з довідника стеля , який визначає частку тих хто працює сьогодні на підприємствах платниках ПДВ) * 20%=130 млрд
3 Держава отримує
а - піднімає ціну газу до імпортного парітету для всіх
(12 сьогоднішня для промисловості -8,5сьогоднішня для населення)*20 млрд м3(сьогоднішній видобуток газу=70 млрд грн
б - додатково отримані від ПДВ кошти на підприємстві йдуть на оплату праці , а тому Держава в стані підняти мінімалку і з цих 130 млрд Держава отримує
22ЄСВ+18ПДФО+1,5Військовий=на пальцях41% від 130=52 млрд
3 Держава піднімає мінімальний рівень який повинен йти на оплату комуналки з15% від доходів до 20% від доходів
Так як доходи населення тільки від зарплати приблизно 1100млрд грн , то додаткових 5% це 55 млрд грн
4 Баланс
втратили 130 млрд грн отримали 70+52+55=177 млрд грн
Плюс в 47 млрд=177-130 - піде на збільшення субсидій.

Тепер по тому що ПДВ оплачує кінцевий споживач...
Я Ваз розстрою але кінцевий споживач оплачує все бо
кінцева ціна товару=зарплата отримана при виготовленні товару і комплектуючих на всіх ланках+податки з зарплати (ЄСВ+ПДФО+Військовий)+прибуток( на всіх етапах виробництва)+акциз( є у всіх товарах , бо всюди при виробництві приміняються підакцизні енергоносії)+податок з прибутку+ПДВ
Тому я не розумію коли хтось ПДВ відокремлює а ЄСВ чи ПДФО чи акциз чи зарплату- ні
ПС
При цьому я не Президент/Премєр/Депутат/Міністр - а тому можу тільки висловлювати свою думку на своєму рівні розуміння
Якщо я правий і думка правильна- її візьмуть до уваги - якщо ні - не розглядатимуть.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
budivelnik
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  #<1 ... 891011
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