Газовий ринок в контексті

Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
budivelnik написав:Податок з обігу поганий тим що у випадку коли створюється продукт з високою долею доданої вартості і при великій кількості контрагентів - сплата податку різна для різних ланок Наприклад Підприємство створило товар з доданою вартістю в 30% , тобто купило на 70 , продає за 90 , сплачує 5% =нехай 5 , на руках в підприємства залишилось 15 одиниць Гуртівня купила в підприємства за 90 , націнила 10 , сплатила 5 - на руках 5 Роздріб купив за 100 , націнив 15 , сплатив 6 , на руках 9
Таким чином при всього 3 ланках - 50% виплачується у вигляді податку з обороту, що створить умови вертикально інтегрованих компаній і повністю вбє маленькі Тобто працювати зможе тільки агрохолдинг , який не буде перепродавати зерно-мука-хліб-опт-роздріб , а просто один раз сплатить 5% від роздрібної ціни , в той час коли ланцюжок з дрібних фермер-елеватор-млин-пекарня-магазин - сплатять 50% від роздрібної ціни Якщож в ланцюжку враховувати попередні сплати - то отримаємо той самий варіант який діє при нарахуванні ПДВ
Тема достаточно дискуссионная, но, думаю, спорить не станете, что вертикальная интеграция - это очень хорошо и для перспектив бизнеса на внешних рынках, и для внутреннего потребителя, за счет эффекта синергии, и не только фискальной, но и производственной и управленческой.
Я то погоджусь що інтеграція це добре... Але й Вам прийдеться погодитись що вертикальна інтеграція в одну структуру- це = смерть малому і середньому бізнесу . який по визнеченню не може бути інтегрований у структуру , бо тоді він перестає бути малим і перетворюється у великий.
З іншого боку Світові тенденції прості Сфера виробництва - вертикально інтегровані структури Сфера іновацій і послуг - середній і малий бізнес ,адже це високоризиковані проекти , а тому великій корпорації легше створити маленьке підприємство , профінансувавши його створення . але у випадку невдачі- негатив не лягає на корпорацію .бо банкрутує маленьке іноваційне підприємство.
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zРадио написав:3. Мысль не понял. Откуда НДС в зарплатах?
Це питання тут періодично піднімалось разів двадцять.. 1 Офіційно ПДВ не є податком на зарплату 2 Де-факто а - спочатку працівник створює додану вартість б - потім з цієї доданої вартості сплачується ПДВ в - з сум які залишились проводяться виплати з/п ( разом з іншими виплатами) 2 Таким чином працівник який працює на підприємстві платнику ПДВ- сплачує ПДВ два рази перший при створенні доданої вартості другий при покупці товарів в ціні яких закладено ПДВ 3 Якби Держава пішла на запропонований мною крок і на суми виплачених зарплат - повертала підприємству ПДВ ( яке виникло від виплати цих зарплат) , то наша б економіка виграла два рази Перший - за рахунок зниження навантаження на ФОП Другий - імпортні товари на вході оподатковуються ПДВ , тобто зарплата іноземних працівників яка виплатилась при створені товарів які імпортуються-обкладалась би ПДВ , а зарплата наших працівників , які в Україні створювали б ті ж товари - ПДВ не обкладалась, таким чином зявився б стимул розвитку випуску продукції у нас... По цифрам це десь 100 млрд грн в рік.
Несколько корректировок к концпепции: 1) б) уточнять необходимо, что платит предприятие в бюджет по сути тот НДС, который получил от конечного потребителя, а не сам из ниоткуда (да, есть нюансы с кеш-флоу иногда). При импорте ситуация аналогична. 2) первый и второй - это одно и то же, платит всегда конечный потребитель, остальные лишь являются агентами и перераспределяют уплату всей суммы НДС в цепочке - кто-то платит чистыми 2, кто-то 5, кто-то 13 из 20 условных на каждые 100 3) То что вы предлагаете в принципе равносильно почти полной отмене НДС и бюджет будет по факту получать НДС только с импорта - то есть все равно что "новый импортный акциз" вместо общего НДС.
Хотя при это конечный потребитель в Украине все равно заплатит также, так как НДС будет раздувать стоимость на каждую единицу добавленной стоимости.
Но тут возникает проблема: НДС с зарплат, как вы называете, должен кто-то заплатить, и если конечным получателем его является работодатель, то соответственно люди должны получить на 20% больше и далее два варианта:
1) Эти доп. 20% пойдут в бюджет (кто-то будет агентом) - то есть тоже самое что сейчас. Предприятие получит прибыли столько же. Бюджет получит столько же сколько сейчас. Люди получат столько же и покупательская способность останется такой же.
Предполагаю что вы не это развитие событий видите, так как оно идентично текущей.
2) Эти доп. 20% не пойдут в бюджет. Предприятие прибыли снова получит столько же. Бюджет не досчитается всей этой суммы НДС с добавленной стоимости в Украине. Люди получат на 20% больше и покупательская способность увеличится.
В этом случае как видите также не возникает доп.стимула выпуска продукции в Украине для предприятий, а влияние идет лишь на бююджет\людей. Тут снова можно сказать паритет или даже хуже: - Проигрывает бюджет (то есть люди в итоге), а соответсвенно кто-то не получит, льготы, дотации, пенсии (ПФ у нас дотационный из бюджета если что), соц.сфера, бесплатная медицина\школы итд. Этот эффект будет бить по всем и больше по всего по незащищенным и эффект думаю значительно перевесит даже временный позитив от следующего; - Выигрывают люди (которые работают) в покупательской способности. Это впоследствии приведет скорее к негативным последствиям, так как будет увеличено потребление импортных товаров больше чем местных (это очевидно ведь они лучше), что в свою очередь приведет к последующему снижению этой же покупательской способности через курс.
kbadoo написав:Какую из зол вы хотите нам предложить?!
По порядку Ми розглядаємо в контексті газу.... Моя пропозиція проста 1 На нараховану до виплати зарплату підприємство від податкової отримує податкову накладну 2 Держава втрачає 9000 середня *12 млн працівників * 12 місяців * 0,5 (коефіцієнт з довідника стеля , який визначає частку тих хто працює сьогодні на підприємствах платниках ПДВ) * 20%=130 млрд 3 Держава отримує а - піднімає ціну газу до імпортного парітету для всіх (12 сьогоднішня для промисловості -8,5сьогоднішня для населення)*20 млрд м3(сьогоднішній видобуток газу=70 млрд грн б - додатково отримані від ПДВ кошти на підприємстві йдуть на оплату праці , а тому Держава в стані підняти мінімалку і з цих 130 млрд Держава отримує 22ЄСВ+18ПДФО+1,5Військовий=на пальцях41% від 130=52 млрд 3 Держава піднімає мінімальний рівень який повинен йти на оплату комуналки з15% від доходів до 20% від доходів Так як доходи населення тільки від зарплати приблизно 1100млрд грн , то додаткових 5% це 55 млрд грн 4 Баланс втратили 130 млрд грн отримали 70+52+55=177 млрд грн Плюс в 47 млрд=177-130 - піде на збільшення субсидій.
Тепер по тому що ПДВ оплачує кінцевий споживач... Я Ваз розстрою але кінцевий споживач оплачує все бо кінцева ціна товару=зарплата отримана при виготовленні товару і комплектуючих на всіх ланках+податки з зарплати (ЄСВ+ПДФО+Військовий)+прибуток( на всіх етапах виробництва)+акциз( є у всіх товарах , бо всюди при виробництві приміняються підакцизні енергоносії)+податок з прибутку+ПДВ Тому я не розумію коли хтось ПДВ відокремлює а ЄСВ чи ПДФО чи акциз чи зарплату- ні ПС При цьому я не Президент/Премєр/Депутат/Міністр - а тому можу тільки висловлювати свою думку на своєму рівні розуміння Якщо я правий і думка правильна- її візьмуть до уваги - якщо ні - не розглядатимуть.
http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
kbadoo написав:Какую из зол вы хотите нам предложить?!
По порядку Ми розглядаємо в контексті газу.... Моя пропозиція проста 1 На нараховану до виплати зарплату підприємство від податкової отримує податкову накладну 2 Держава втрачає 9000 середня *12 млн працівників * 12 місяців * 0,5 (коефіцієнт з довідника стеля , який визначає частку тих хто працює сьогодні на підприємствах платниках ПДВ) * 20%=130 млрд 3 Держава отримує а - піднімає ціну газу до імпортного парітету для всіх (12 сьогоднішня для промисловості -8,5сьогоднішня для населення)*20 млрд м3(сьогоднішній видобуток газу=70 млрд грн б - додатково отримані від ПДВ кошти на підприємстві йдуть на оплату праці , а тому Держава в стані підняти мінімалку і з цих 130 млрд Держава отримує 22ЄСВ+18ПДФО+1,5Військовий=на пальцях41% від 130=52 млрд в) Держава піднімає мінімальний рівень який повинен йти на оплату комуналки з15% від доходів до 20% від доходів Так як доходи населення тільки від зарплати приблизно 1100млрд грн , то додаткових 5% це 55 млрд грн 4 Баланс втратили 130 млрд грн отримали 70+52+55=177 млрд грн Плюс в 47 млрд=177-130 - піде на збільшення субсидій.
Тепер по тому що ПДВ оплачує кінцевий споживач... Я Ваз розстрою але кінцевий споживач оплачує все бо кінцева ціна товару=зарплата отримана при виготовленні товару і комплектуючих на всіх ланках+податки з зарплати (ЄСВ+ПДФО+Військовий)+прибуток( на всіх етапах виробництва)+акциз( є у всіх товарах , бо всюди при виробництві приміняються підакцизні енергоносії)+податок з прибутку+ПДВ Тому я не розумію коли хтось ПДВ відокремлює а ЄСВ чи ПДФО чи акциз чи зарплату- ні ПС При цьому я не Президент/Премєр/Депутат/Міністр - а тому можу тільки висловлювати свою думку на своєму рівні розуміння Якщо я правий і думка правильна- її візьмуть до уваги - якщо ні - не розглядатимуть.
Продолжаем: 1) Это смешно (это просто противоречит концепции и сути налога немного), но допустим так и будет
2) ок, -130 млрд,
3) а) А почему вы берете "видобуток газу", каким это боком к вопросу? - если хотите посчитать эффект доп.поступлений в бюдет при поднятии цены для населения, то необходимо брать в данном случае потребление населением (2017 год 15.8, при этом в 2018 думаю будет в районе 14 http://www.naftogaz.com/www/3/nakwebru. ... %82%D0%B8&) итог 3.5 х 14 = +49 млрд. Тут также важно, что изза роста цен - вырастет кол-во субсидиантов, соответсвенно у вас еще появится какой-то минус в бюджете (пренебрежем им пока).
б) а с чего вы взяли что предприятия заплатят всю эту сумму своим сотрудникам? дай бог, чтоб половина из этого пошла им, а по факту я думаю меньше. И опять же, не забывайте что это только рабочее население что важно в контексте "кто сможет оплачивать газ по таким ценам, то есть те +49 из п.2 надо еще получить как-то с людей. Итог (ЕСВ(23.5 млрд.=130x0.22/[1+0.22]) + ПДФО(19.2=130х0.18/1.22) + В(1.6 млрд.=130х0.015/1.22)) X 0.5 = +22.15 Коэфициент может быть и еще ниже, так как все предприниматели хотят зарабатывать больше, а платить людям меньше. Тут выше еще и не учитывается та часть, которая уже превышает лимит по ЕСВ и вы еще пару ярдов потеряете.
в) что значит поднимает минимальный уровень - эти цифры вообще совсем с потолка и сомнительным боком к вопросу. Вы уже подняли цену газа в 3 (а) и с нее посчитали доход бюджета (соответственно % от зп, который идет на комуналку уже вырастет и немного не мало на 49 млрд., что при указанной цифре вами в 1100 почти и составляет те же 5%). Хотите цену еще поднять чтоб бюджет больше получал? - так это по сути тот же налог и вопрос в сумме, соц. потрясениях, реальности ее собрать, с теми кто не может оплачивать в принципе (вернемся к этому в п.4).
4) Баланс: -130+49+22.15=-58.85 у бюджета (удар по бюджетникам, сюбсидиям итд как я уже указывал) Рабочие люди получили +58.85, или 1:0 в пользу людей, то есть выросла покупательская способность и спрос на импортные товары (справедливости ради надо указать что доп.импорт конечно принесет еще и доп. НДС\пошлины\акцизы в бюджет, но все это в идеале максимум +15 млрд.). Этот плюс со временем умрет через девальвацию из-за увеличения отрицательного баланса.
Оптимистичный сценарий по вашей схеме (предприниматели всю сумму отдают людям, а не 50% как более реалистичный): -130+49+44.3=-36.7 у бюджета со всеми теми же последствиями Рабочие люди получили +36.7, и снова победа людей и аналогичные последствия.
Да, в обоих случаях вы можете конечно еще комуналку повышать - в прибыли заоблачные ее выводить, чтобы вымывать тот +, который получили люди, но это будет вам аукаться увеличением субсидиантов, костов на них и всеми сопуствующими прелестями, то есть вымывая каждый +1 будете получать -1.1 условно.
П.С. я прекрасно знаю сколько и чего в итоге оплачивают люди - они собственно оплачивают все. Но это как бы и очевидно - бюджет ведь только люди и могут наполнять (заимствования внешние не считаем, хотя там тоже люди).
Мене дивують люди які позиціонують себе знавцями економіки , а з другого боку думають що якісь зміни в розподілі створених коштів повинні покращити життя вже сьогодні... Я вважаю що а - будь які зміни в перерозподілі- повинні спрацювати завтра і ніколи не спрацюють вчора б - збільшення націнки(доданої вартості) в ринкових умовах завжди приводить до покращення продуктивності праці в - оподаткування(державно регульовані тарифи монополій) це перерозподіл від тих хто створює на користь тих хто споживає
http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
budivelnik написав:Коли я писав що Нафтогаз як державна компанія віддає 70% прибутку в БЮджет - як мене тільки різні кібернетики не поливали....
Снова прикидываетесь шлангом? Я и сам писал вначале этой ветки, что Нефтегаз нарушает постановление Кабмина об обязательном перечислении 75% прибыли в Бюджет. В чем тогда смысл вашего письма и упоминания меня всуе? Хоть за локоть себя укусите - в Бюджет попало 30% от прибыли 2017-го, а не 75%. Я бы и сам хотел, чтобы 75%, но увы... Думаете, после вашего сотрясания воздуха еще доплатят?
Я бачу кібернетики навіть аналізувати прочитане не можуть
Раніше повідомлялося, що Кабінет Міністрів України зобов'язав підприємства з держчасткою спрямувати на виплату дивідендів 75% чистого прибутку за 2017 рік. Розпорядженням №384-р від 25 квітня 2018 року КМУ зобов'язав НАК спрямувати до 30 червня 11 млрд 799,046 млн грн (30% прибутку за 2017-й) як дивіденди. Ще 17 млрд 698,568 млн грн (40% прибутку) були залишені нерозподіленими до ухвалення окремого рішення.
Розшифровую для слабограмотних 1 Прибуток в 75 а не 70% - є прибутком не підприємства а Держави 2 30% від прибутку - Держава отримала 3 40% є і чекають рішення Держави куди його відправити.
http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
budivelnik написав:Коли я писав що Нафтогаз як державна компанія віддає 70% прибутку в БЮджет - як мене тільки різні кібернетики не поливали....
Снова прикидываетесь шлангом? Я и сам писал вначале этой ветки, что Нефтегаз нарушает постановление Кабмина об обязательном перечислении 75% прибыли в Бюджет. В чем тогда смысл вашего письма и упоминания меня всуе? Хоть за локоть себя укусите - в Бюджет попало 30% от прибыли 2017-го, а не 75%. Я бы и сам хотел, чтобы 75%, но увы... Думаете, после вашего сотрясания воздуха еще доплатят?
Я бачу кібернетики навіть аналізувати прочитане не можуть
Раніше повідомлялося, що Кабінет Міністрів України зобов'язав підприємства з держчасткою спрямувати на виплату дивідендів 75% чистого прибутку за 2017 рік. Розпорядженням №384-р від 25 квітня 2018 року КМУ зобов'язав НАК спрямувати до 30 червня 11 млрд 799,046 млн грн (30% прибутку за 2017-й) як дивіденди. Ще 17 млрд 698,568 млн грн (40% прибутку) були залишені нерозподіленими до ухвалення окремого рішення.
Розшифровую для слабограмотних 1 Прибуток в 75 а не 70% - є прибутком не підприємства а Держави 2 30% від прибутку - Держава отримала 3 40% є і чекають рішення Держави куди його відправити.
Ахах )) Я умываю руки. Нераспределенная прибыль предприятия распределяется не государством, а самим предприятием (как правило, Наблюдательным советом), и только после распределения может быть отправлена получателю дивидендов, если было принято решение о выплате дивидендов.
И такое решение действительно было принято НС Нефтегаза (в котором есть и представители государства) в июне - перечислить в Бюджет 30% чистой прибыли.
Я вас призываю не продолжать позориться, а промолчать.
Вот ссылка на теорию, которой не хватает. Не поленитесь прочесть!
zРадио написав:Я умываю руки. Нераспределенная прибыль предприятия распределяется не государством, а самим предприятием (как правило, Наблюдательным советом), и только после распределения может быть отправлена получателю дивидендов, если было принято решение о выплате дивидендов.
Те що ви руки вмиваєте - це добре , дивишся що зменшиться кількість гельмітів в сірій речовині вашого мозку... Якщо когось цікавить чому я так агресивно до кібернетика - моя відповідь наступна... Кібернетик правий в деталях.... і пробує нас ввести в оману по суті а - підприємство Державне б - Спостережна Рада призначається Державою Питання на засипку по суті Яке рішення прийме людина яка призначена Державою відстоювати інтереси Держави( як власника) на підприємстві
Тому , буде прийняте рішення про перечислення в Держбюджет - стане більше грошей сьогодні в Держбюджеті Буде прийняте рішення про збільшення інвестицій у видобуквання чи ще там кудись-власник Підприємства(Держава ) отримає збільшену кількість акцій ( чи доходів по акціям) в майбутні періоди і суми будуть перечисленні все одно в Бюджет Держави.
Так що мий руки й далі , видно частенько чужі грошові знаки тримаєш в руках - от і заразився промосковською проказою , а ссилочку мені скидати не треба - це банальщина яку я проходив на третьому курсі в 1987 році і від того часу там нічого не змінилось.
http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників