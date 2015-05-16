Форуми / Все про гроші: інші

фінансові ринки та послуги / Галузі економіки / Газовий ринок в контексті Газовий ринок в контексті + Додати

тему Відповісти

на тему Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.

#<1 ... 891011 Додано: Сер 07 лис, 2018 11:27 zРадио написав: budivelnik написав: Податок з обігу поганий тим що у випадку коли створюється продукт з високою долею доданої вартості і при великій кількості контрагентів - сплата податку різна для різних ланок

Наприклад

Підприємство створило товар з доданою вартістю в 30% , тобто купило на 70 , продає за 90 , сплачує 5% =нехай 5 , на руках в підприємства залишилось 15 одиниць

Гуртівня купила в підприємства за 90 , націнила 10 , сплатила 5 - на руках 5

Роздріб купив за 100 , націнив 15 , сплатив 6 , на руках 9



Таким чином при всього 3 ланках - 50% виплачується у вигляді податку з обороту, що створить умови вертикально інтегрованих компаній і повністю вбє маленькі

Тобто працювати зможе тільки агрохолдинг , який не буде перепродавати

зерно-мука-хліб-опт-роздріб , а просто один раз сплатить 5% від роздрібної ціни , в той час коли ланцюжок з дрібних

фермер-елеватор-млин-пекарня-магазин - сплатять 50% від роздрібної ціни

Якщож в ланцюжку враховувати попередні сплати - то отримаємо той самий варіант який діє при нарахуванні ПДВ Податок з обігу поганий тим що у випадку коли створюється продукт з високою долею доданої вартості і при великій кількості контрагентів - сплата податку різна для різних ланокНаприкладПідприємство створило товар з доданою вартістю в 30% , тобто купило на 70 , продає за 90 , сплачує 5% =нехай 5 , на руках в підприємства залишилось 15 одиницьГуртівня купила в підприємства за 90 , націнила 10 , сплатила 5 - на руках 5Роздріб купив за 100 , націнив 15 , сплатив 6 , на руках 9Таким чином при всього 3 ланках - 50% виплачується у вигляді податку з обороту, що створить умови вертикально інтегрованих компаній і повністю вбє маленькіТобто працювати зможе тільки агрохолдинг , який не буде перепродаватизерно-мука-хліб-опт-роздріб , а просто один раз сплатить 5% від роздрібної ціни , в той час коли ланцюжок з дрібнихфермер-елеватор-млин-пекарня-магазин - сплатять 50% від роздрібної ціниЯкщож в ланцюжку враховувати попередні сплати - то отримаємо той самий варіант який діє при нарахуванні ПДВ Тема достаточно дискуссионная, но, думаю, спорить не станете, что вертикальная интеграция - это очень хорошо и для перспектив бизнеса на внешних рынках, и для внутреннего потребителя, за счет эффекта синергии, и не только фискальной, но и производственной и управленческой. Тема достаточно дискуссионная, но, думаю, спорить не станете, что вертикальная интеграция - это очень хорошо и для перспектив бизнеса на внешних рынках, и для внутреннего потребителя, за счет эффекта синергии, и не только фискальной, но и производственной и управленческой. Я то погоджусь що інтеграція це добре...

Але й Вам прийдеться погодитись що вертикальна інтеграція в одну структуру- це = смерть малому і середньому бізнесу . який по визнеченню не може бути інтегрований у структуру , бо тоді він перестає бути малим і перетворюється у великий.



З іншого боку

Світові тенденції прості

Сфера виробництва - вертикально інтегровані структури

Сфера іновацій і послуг - середній і малий бізнес ,адже це високоризиковані проекти , а тому великій корпорації легше створити маленьке підприємство , профінансувавши його створення . але у випадку невдачі- негатив не лягає на корпорацію .бо банкрутує маленьке іноваційне підприємство. Я то погоджусь що інтеграція це добре...Але й Вам прийдеться погодитись що вертикальна інтеграція в одну структуру- це = смерть малому і середньому бізнесу . який по визнеченню не може бути інтегрований у структуру , бо тоді він перестає бути малим і перетворюється у великий.З іншого бокуСвітові тенденції простіСфера виробництва - вертикально інтегровані структуриСфера іновацій і послуг - середній і малий бізнес ,адже це високоризиковані проекти , а тому великій корпорації легше створити маленьке підприємство , профінансувавши його створення . але у випадку невдачі- негатив не лягає на корпорацію .бо банкрутує маленьке іноваційне підприємство. http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників budivelnik

Повідомлень: 19746 З нами з: 15.01.09 Подякував: 124 раз. Подякували: 1920 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 07 лис, 2018 13:01 budivelnik написав: zРадио написав: 3. Мысль не понял. Откуда НДС в зарплатах? 3. Мысль не понял. Откуда НДС в зарплатах? Це питання тут періодично піднімалось разів двадцять..

1 Офіційно ПДВ не є податком на зарплату

2 Де-факто

а - спочатку працівник створює додану вартість

б - потім з цієї доданої вартості сплачується ПДВ

в - з сум які залишились проводяться виплати з/п ( разом з іншими виплатами)

2 Таким чином працівник який працює на підприємстві платнику ПДВ- сплачує ПДВ два рази

перший при створенні доданої вартості

другий при покупці товарів в ціні яких закладено ПДВ

3 Якби Держава пішла на запропонований мною крок і на суми виплачених зарплат - повертала підприємству ПДВ ( яке виникло від виплати цих зарплат) , то наша б економіка виграла два рази

Перший - за рахунок зниження навантаження на ФОП

Другий - імпортні товари на вході оподатковуються ПДВ , тобто зарплата іноземних працівників яка виплатилась при створені товарів які імпортуються-обкладалась би ПДВ , а зарплата наших працівників , які в Україні створювали б ті ж товари - ПДВ не обкладалась, таким чином зявився б стимул розвитку випуску продукції у нас...

По цифрам це десь 100 млрд грн в рік.

Це питання тут періодично піднімалось разів двадцять..1 Офіційно ПДВ не є податком на зарплату2 Де-фактоа - спочатку працівник створює додану вартістьб - потім з цієї доданої вартості сплачується ПДВв - з сум які залишились проводяться виплати з/п ( разом з іншими виплатами)2 Таким чином працівник який працює на підприємстві платнику ПДВ- сплачує ПДВ два разиперший при створенні доданої вартостідругий при покупці товарів в ціні яких закладено ПДВ3 Якби Держава пішла на запропонований мною крок і на суми виплачених зарплат - повертала підприємству ПДВ ( яке виникло від виплати цих зарплат) , то наша б економіка виграла два разиПерший - за рахунок зниження навантаження на ФОПДругий - імпортні товари на вході оподатковуються ПДВ , тобто зарплата іноземних працівників яка виплатилась при створені товарів які імпортуються-обкладалась би ПДВ , а зарплата наших працівників , які в Україні створювали б ті ж товари - ПДВ не обкладалась, таким чином зявився б стимул розвитку випуску продукції у нас...По цифрам це десь 100 млрд грн в рік.



Несколько корректировок к концпепции:

1) б) уточнять необходимо, что платит предприятие в бюджет по сути тот НДС, который получил от конечного потребителя, а не сам из ниоткуда (да, есть нюансы с кеш-флоу иногда). При импорте ситуация аналогична.

2) первый и второй - это одно и то же, платит всегда конечный потребитель, остальные лишь являются агентами и перераспределяют уплату всей суммы НДС в цепочке - кто-то платит чистыми 2, кто-то 5, кто-то 13 из 20 условных на каждые 100

3) То что вы предлагаете в принципе равносильно почти полной отмене НДС и бюджет будет по факту получать НДС только с импорта - то есть все равно что "новый импортный акциз" вместо общего НДС.



Хотя при это конечный потребитель в Украине все равно заплатит также, так как НДС будет раздувать стоимость на каждую единицу добавленной стоимости.



Но тут возникает проблема: НДС с зарплат, как вы называете, должен кто-то заплатить, и если конечным получателем его является работодатель, то соответственно люди должны получить на 20% больше и далее два варианта:



1) Эти доп. 20% пойдут в бюджет (кто-то будет агентом) - то есть тоже самое что сейчас.

Предприятие получит прибыли столько же.

Бюджет получит столько же сколько сейчас.

Люди получат столько же и покупательская способность останется такой же.



Предполагаю что вы не это развитие событий видите, так как оно идентично текущей.



2) Эти доп. 20% не пойдут в бюджет.

Предприятие прибыли снова получит столько же.

Бюджет не досчитается всей этой суммы НДС с добавленной стоимости в Украине.

Люди получат на 20% больше и покупательская способность увеличится.



В этом случае как видите также не возникает доп.стимула выпуска продукции в Украине для предприятий, а влияние идет лишь на бююджет\людей. Тут снова можно сказать паритет или даже хуже:

- Проигрывает бюджет (то есть люди в итоге), а соответсвенно кто-то не получит, льготы, дотации, пенсии (ПФ у нас дотационный из бюджета если что), соц.сфера, бесплатная медицина\школы итд. Этот эффект будет бить по всем и больше по всего по незащищенным и эффект думаю значительно перевесит даже временный позитив от следующего;

- Выигрывают люди (которые работают) в покупательской способности. Это впоследствии приведет скорее к негативным последствиям, так как будет увеличено потребление импортных товаров больше чем местных (это очевидно ведь они лучше), что в свою очередь приведет к последующему снижению этой же покупательской способности через курс.



Какую из зол вы хотите нам предложить?! Несколько корректировок к концпепции:1) б) уточнять необходимо, что платит предприятие в бюджет по сути тот НДС, который получил от конечного потребителя, а не сам из ниоткуда (да, есть нюансы с кеш-флоу иногда). При импорте ситуация аналогична.2) первый и второй - это одно и то же, платит всегда конечный потребитель, остальные лишь являются агентами и перераспределяют уплату всей суммы НДС в цепочке - кто-то платит чистыми 2, кто-то 5, кто-то 13 из 20 условных на каждые 1003) То что вы предлагаете в принципе равносильно почти полной отмене НДС и бюджет будет по факту получать НДС только с импорта - то есть все равно что "новый импортный акциз" вместо общего НДС.Хотя при это конечный потребитель в Украине все равно заплатит также, так как НДС будет раздувать стоимость на каждую единицу добавленной стоимости.Но тут возникает проблема: НДС с зарплат, как вы называете, должен кто-то заплатить, и если конечным получателем его является работодатель, то соответственно люди должны получить на 20% больше и далее два варианта:1) Эти доп. 20% пойдут в бюджет (кто-то будет агентом) - то есть тоже самое что сейчас.Предприятие получит прибыли столько же.Бюджет получит столько же сколько сейчас.Люди получат столько же и покупательская способность останется такой же.Предполагаю что вы не это развитие событий видите, так как оно идентично текущей.2) Эти доп. 20% не пойдут в бюджет.Предприятие прибыли снова получит столько же.Бюджет не досчитается всей этой суммы НДС с добавленной стоимости в Украине.Люди получат на 20% больше и покупательская способность увеличится.В этом случае как видите также не возникает доп.стимула выпуска продукции в Украине для предприятий, а влияние идет лишь на бююджет\людей. Тут снова можно сказать паритет или даже хуже:- Проигрывает бюджет (то есть люди в итоге), а соответсвенно кто-то не получит, льготы, дотации, пенсии (ПФ у нас дотационный из бюджета если что), соц.сфера, бесплатная медицина\школы итд. Этот эффект будет бить по всем и больше по всего по незащищенным и эффект думаю значительно перевесит даже временный позитив от следующего;- Выигрывают люди (которые работают) в покупательской способности. Это впоследствии приведет скорее к негативным последствиям, так как будет увеличено потребление импортных товаров больше чем местных (это очевидно ведь они лучше), что в свою очередь приведет к последующему снижению этой же покупательской способности через курс.Какую из зол вы хотите нам предложить?! kbadoo

Повідомлень: 19 З нами з: 07.11.17 Подякував: 0 раз. Подякували: 8 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 07 лис, 2018 19:08 kbadoo написав: Какую из зол вы хотите нам предложить?! Какую из зол вы хотите нам предложить?! По порядку

Ми розглядаємо в контексті газу....

Моя пропозиція проста

1 На нараховану до виплати зарплату підприємство від податкової отримує податкову накладну

2 Держава втрачає

9000 середня *12 млн працівників * 12 місяців * 0,5 (коефіцієнт з довідника стеля , який визначає частку тих хто працює сьогодні на підприємствах платниках ПДВ) * 20%=130 млрд

3 Держава отримує

а - піднімає ціну газу до імпортного парітету для всіх

(12 сьогоднішня для промисловості -8,5сьогоднішня для населення)*20 млрд м3(сьогоднішній видобуток газу=70 млрд грн

б - додатково отримані від ПДВ кошти на підприємстві йдуть на оплату праці , а тому Держава в стані підняти мінімалку і з цих 130 млрд Держава отримує

22ЄСВ+18ПДФО+1,5Військовий=на пальцях41% від 130=52 млрд

3 Держава піднімає мінімальний рівень який повинен йти на оплату комуналки з15% від доходів до 20% від доходів

Так як доходи населення тільки від зарплати приблизно 1100млрд грн , то додаткових 5% це 55 млрд грн

4 Баланс

втратили 130 млрд грн отримали 70+52+55=177 млрд грн

Плюс в 47 млрд=177-130 - піде на збільшення субсидій.



Тепер по тому що ПДВ оплачує кінцевий споживач...

Я Ваз розстрою але кінцевий споживач оплачує все бо

кінцева ціна товару=зарплата отримана при виготовленні товару і комплектуючих на всіх ланках+податки з зарплати (ЄСВ+ПДФО+Військовий)+прибуток( на всіх етапах виробництва)+акциз( є у всіх товарах , бо всюди при виробництві приміняються підакцизні енергоносії)+податок з прибутку+ПДВ

Тому я не розумію коли хтось ПДВ відокремлює а ЄСВ чи ПДФО чи акциз чи зарплату- ні

ПС

При цьому я не Президент/Премєр/Депутат/Міністр - а тому можу тільки висловлювати свою думку на своєму рівні розуміння

Якщо я правий і думка правильна- її візьмуть до уваги - якщо ні - не розглядатимуть. По порядкуМи розглядаємо в контексті газу....Моя пропозиція проста1 На нараховану до виплати зарплату підприємство від податкової отримує податкову накладну2 Держава втрачає9000 середня *12 млн працівників * 12 місяців * 0,5 (коефіцієнт з довідника стеля , який визначає частку тих хто працює сьогодні на підприємствах платниках ПДВ) * 20%=130 млрд3 Держава отримуєа - піднімає ціну газу до імпортного парітету для всіх(12 сьогоднішня для промисловості -8,5сьогоднішня для населення)*20 млрд м3(сьогоднішній видобуток газу=70 млрд грнб - додатково отримані від ПДВ кошти на підприємстві йдуть на оплату праці , а тому Держава в стані підняти мінімалку і з цих 130 млрд Держава отримує22ЄСВ+18ПДФО+1,5Військовий=на пальцях41% від 130=52 млрд3 Держава піднімає мінімальний рівень який повинен йти на оплату комуналки з15% від доходів до 20% від доходівТак як доходи населення тільки від зарплати приблизно 1100млрд грн , то додаткових 5% це 55 млрд грн4 Балансвтратили 130 млрд грн отримали 70+52+55=177 млрд грнПлюс в 47 млрд=177-130 - піде на збільшення субсидій.Тепер по тому що ПДВ оплачує кінцевий споживач...Я Ваз розстрою але кінцевий споживач оплачує все бокінцева ціна товару=зарплата отримана при виготовленні товару і комплектуючих на всіх ланках+податки з зарплати (ЄСВ+ПДФО+Військовий)+прибуток( на всіх етапах виробництва)+акциз( є у всіх товарах , бо всюди при виробництві приміняються підакцизні енергоносії)+податок з прибутку+ПДВТому я не розумію коли хтось ПДВ відокремлює а ЄСВ чи ПДФО чи акциз чи зарплату- ніПСПри цьому я не Президент/Премєр/Депутат/Міністр - а тому можу тільки висловлювати свою думку на своєму рівні розумінняЯкщо я правий і думка правильна- її візьмуть до уваги - якщо ні - не розглядатимуть. http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників budivelnik

Повідомлень: 19746 З нами з: 15.01.09 Подякував: 124 раз. Подякували: 1920 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 07 лис, 2018 21:20 budivelnik написав: kbadoo написав: Какую из зол вы хотите нам предложить?! Какую из зол вы хотите нам предложить?! По порядку

Ми розглядаємо в контексті газу....

Моя пропозиція проста

1 На нараховану до виплати зарплату підприємство від податкової отримує податкову накладну

2 Держава втрачає

9000 середня *12 млн працівників * 12 місяців * 0,5 (коефіцієнт з довідника стеля , який визначає частку тих хто працює сьогодні на підприємствах платниках ПДВ) * 20%=130 млрд

3 Держава отримує

а - піднімає ціну газу до імпортного парітету для всіх

(12 сьогоднішня для промисловості -8,5сьогоднішня для населення)*20 млрд м3(сьогоднішній видобуток газу=70 млрд грн

б - додатково отримані від ПДВ кошти на підприємстві йдуть на оплату праці , а тому Держава в стані підняти мінімалку і з цих 130 млрд Держава отримує

22ЄСВ+18ПДФО+1,5Військовий=на пальцях41% від 130=52 млрд

в) Держава піднімає мінімальний рівень який повинен йти на оплату комуналки з15% від доходів до 20% від доходів

Так як доходи населення тільки від зарплати приблизно 1100млрд грн , то додаткових 5% це 55 млрд грн

4 Баланс

втратили 130 млрд грн отримали 70+52+55=177 млрд грн

Плюс в 47 млрд=177-130 - піде на збільшення субсидій.



Тепер по тому що ПДВ оплачує кінцевий споживач...

Я Ваз розстрою але кінцевий споживач оплачує все бо

кінцева ціна товару=зарплата отримана при виготовленні товару і комплектуючих на всіх ланках+податки з зарплати (ЄСВ+ПДФО+Військовий)+прибуток( на всіх етапах виробництва)+акциз( є у всіх товарах , бо всюди при виробництві приміняються підакцизні енергоносії)+податок з прибутку+ПДВ

Тому я не розумію коли хтось ПДВ відокремлює а ЄСВ чи ПДФО чи акциз чи зарплату- ні

ПС

При цьому я не Президент/Премєр/Депутат/Міністр - а тому можу тільки висловлювати свою думку на своєму рівні розуміння

Якщо я правий і думка правильна- її візьмуть до уваги - якщо ні - не розглядатимуть. По порядкуМи розглядаємо в контексті газу....Моя пропозиція проста1 На нараховану до виплати зарплату підприємство від податкової отримує податкову накладну2 Держава втрачає9000 середня *12 млн працівників * 12 місяців * 0,5 (коефіцієнт з довідника стеля , який визначає частку тих хто працює сьогодні на підприємствах платниках ПДВ) * 20%=130 млрд3 Держава отримуєа - піднімає ціну газу до імпортного парітету для всіх(12 сьогоднішня для промисловості -8,5сьогоднішня для населення)*20 млрд м3(сьогоднішній видобуток газу=70 млрд грнб - додатково отримані від ПДВ кошти на підприємстві йдуть на оплату праці , а тому Держава в стані підняти мінімалку і з цих 130 млрд Держава отримує22ЄСВ+18ПДФО+1,5Військовий=на пальцях41% від 130=52 млрдв) Держава піднімає мінімальний рівень який повинен йти на оплату комуналки з15% від доходів до 20% від доходівТак як доходи населення тільки від зарплати приблизно 1100млрд грн , то додаткових 5% це 55 млрд грн4 Балансвтратили 130 млрд грн отримали 70+52+55=177 млрд грнПлюс в 47 млрд=177-130 - піде на збільшення субсидій.Тепер по тому що ПДВ оплачує кінцевий споживач...Я Ваз розстрою але кінцевий споживач оплачує все бокінцева ціна товару=зарплата отримана при виготовленні товару і комплектуючих на всіх ланках+податки з зарплати (ЄСВ+ПДФО+Військовий)+прибуток( на всіх етапах виробництва)+акциз( є у всіх товарах , бо всюди при виробництві приміняються підакцизні енергоносії)+податок з прибутку+ПДВТому я не розумію коли хтось ПДВ відокремлює а ЄСВ чи ПДФО чи акциз чи зарплату- ніПСПри цьому я не Президент/Премєр/Депутат/Міністр - а тому можу тільки висловлювати свою думку на своєму рівні розумінняЯкщо я правий і думка правильна- її візьмуть до уваги - якщо ні - не розглядатимуть.



Продолжаем:

1) Это смешно (это просто противоречит концепции и сути налога немного), но допустим так и будет



2) ок, -130 млрд,



3)

а) А почему вы берете "видобуток газу", каким это боком к вопросу? - если хотите посчитать эффект доп.поступлений в бюдет при поднятии цены для населения, то необходимо брать в данном случае потребление населением (2017 год 15.8, при этом в 2018 думаю будет в районе 14 http://www.naftogaz.com/www/3/nakwebru. ... %82%D0%B8& ) итог 3.5 х 14 = +49 млрд.

Тут также важно, что изза роста цен - вырастет кол-во субсидиантов, соответсвенно у вас еще появится какой-то минус в бюджете (пренебрежем им пока).



б) а с чего вы взяли что предприятия заплатят всю эту сумму своим сотрудникам? дай бог, чтоб половина из этого пошла им, а по факту я думаю меньше. И опять же, не забывайте что это только рабочее население что важно в контексте "кто сможет оплачивать газ по таким ценам, то есть те +49 из п.2 надо еще получить как-то с людей.

Итог (ЕСВ(23.5 млрд.=130x0.22/[1+0.22]) + ПДФО(19.2=130х0.18/1.22) + В(1.6 млрд.=130х0.015/1.22)) X 0.5 = +22.15

Коэфициент может быть и еще ниже, так как все предприниматели хотят зарабатывать больше, а платить людям меньше. Тут выше еще и не учитывается та часть, которая уже превышает лимит по ЕСВ и вы еще пару ярдов потеряете.



в) что значит поднимает минимальный уровень - эти цифры вообще совсем с потолка и сомнительным боком к вопросу. Вы уже подняли цену газа в 3 (а) и с нее посчитали доход бюджета (соответственно % от зп, который идет на комуналку уже вырастет и немного не мало на 49 млрд., что при указанной цифре вами в 1100 почти и составляет те же 5%).

Хотите цену еще поднять чтоб бюджет больше получал? - так это по сути тот же налог и вопрос в сумме, соц. потрясениях, реальности ее собрать, с теми кто не может оплачивать в принципе (вернемся к этому в п.4).



4) Баланс:

-130+49+22.15=-58.85 у бюджета (удар по бюджетникам, сюбсидиям итд как я уже указывал)

Рабочие люди получили +58.85, или 1:0 в пользу людей, то есть выросла покупательская способность и спрос на импортные товары (справедливости ради надо указать что доп.импорт конечно принесет еще и доп. НДС\пошлины\акцизы в бюджет, но все это в идеале максимум +15 млрд.). Этот плюс со временем умрет через девальвацию из-за увеличения отрицательного баланса.



Оптимистичный сценарий по вашей схеме (предприниматели всю сумму отдают людям, а не 50% как более реалистичный):

-130+49+44.3=-36.7 у бюджета со всеми теми же последствиями

Рабочие люди получили +36.7, и снова победа людей и аналогичные последствия.



Да, в обоих случаях вы можете конечно еще комуналку повышать - в прибыли заоблачные ее выводить, чтобы вымывать тот +, который получили люди, но это будет вам аукаться увеличением субсидиантов, костов на них и всеми сопуствующими прелестями, то есть вымывая каждый +1 будете получать -1.1 условно.



П.С. я прекрасно знаю сколько и чего в итоге оплачивают люди - они собственно оплачивают все. Но это как бы и очевидно - бюджет ведь только люди и могут наполнять (заимствования внешние не считаем, хотя там тоже люди). Продолжаем:1) Это смешно (это просто противоречит концепции и сути налога немного), но допустим так и будет2) ок, -130 млрд,3)а) А почему вы берете "видобуток газу", каким это боком к вопросу? - если хотите посчитать эффект доп.поступлений в бюдет при поднятии цены для населения, то необходимо брать в данном случае потребление населением (2017 год 15.8, при этом в 2018 думаю будет в районе 14Тут также важно, что изза роста цен - вырастет кол-во субсидиантов, соответсвенно у вас еще появится какой-то минус в бюджете (пренебрежем им пока).б) а с чего вы взяли что предприятия заплатят всю эту сумму своим сотрудникам? дай бог, чтоб половина из этого пошла им, а по факту я думаю меньше. И опять же, не забывайте что это только рабочее население что важно в контексте "кто сможет оплачивать газ по таким ценам, то есть те +49 из п.2 надо еще получить как-то с людей.Коэфициент может быть и еще ниже, так как все предприниматели хотят зарабатывать больше, а платить людям меньше. Тут выше еще и не учитывается та часть, которая уже превышает лимит по ЕСВ и вы еще пару ярдов потеряете.в) что значит поднимает минимальный уровень - эти цифры вообще совсем с потолка и сомнительным боком к вопросу. Вы уже подняли цену газа в 3 (а) и с нее посчитали доход бюджета (соответственно % от зп, который идет на комуналку уже вырастет и немного не мало на 49 млрд., что при указанной цифре вами в 1100 почти и составляет те же 5%).Хотите цену еще поднять чтоб бюджет больше получал? - так это по сути тот же налог и вопрос в сумме, соц. потрясениях, реальности ее собрать, с теми кто не может оплачивать в принципе (вернемся к этому в п.4).4) Баланс:-130+49+22.15=у бюджета (удар по бюджетникам, сюбсидиям итд как я уже указывал)Рабочие люди получили +58.85, или 1:0 в пользу людей, то есть выросла покупательская способность и спрос на импортные товары (справедливости ради надо указать что доп.импорт конечно принесет еще и доп. НДС\пошлины\акцизы в бюджет, но все это в идеале максимум +15 млрд.). Этот плюс со временем умрет через девальвацию из-за увеличения отрицательного баланса.Оптимистичный сценарий по вашей схеме (предприниматели всю сумму отдают людям, а не 50% как более реалистичный):-130+49+44.3=у бюджета со всеми теми же последствиямиРабочие люди получили +36.7, и снова победа людей и аналогичные последствия.Да, в обоих случаях вы можете конечно еще комуналку повышать - в прибыли заоблачные ее выводить, чтобы вымывать тот +, который получили люди, но это будет вам аукаться увеличением субсидиантов, костов на них и всеми сопуствующими прелестями, то есть вымывая каждый +1 будете получать -1.1 условно.П.С. я прекрасно знаю сколько и чего в итоге оплачивают люди - они собственно оплачивают. Но это как бы и очевидно - бюджет ведь только люди и могут наполнять (заимствования внешние не считаем, хотя там тоже люди). kbadoo

Повідомлень: 19 З нами з: 07.11.17 Подякував: 0 раз. Подякували: 8 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 08 лис, 2018 17:51 Мене дивують люди які позиціонують себе знавцями економіки , а з другого боку думають що якісь зміни в розподілі створених коштів повинні покращити життя вже сьогодні...

Я вважаю що

а - будь які зміни в перерозподілі- повинні спрацювати завтра і ніколи не спрацюють вчора

б - збільшення націнки(доданої вартості) в ринкових умовах завжди приводить до покращення продуктивності праці

в - оподаткування(державно регульовані тарифи монополій) це перерозподіл від тих хто створює на користь тих хто споживає http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників budivelnik

Повідомлень: 19746 З нами з: 15.01.09 Подякував: 124 раз. Подякували: 1920 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 08 лис, 2018 18:05 budivelnik написав: Коли я писав що Нафтогаз як державна компанія віддає 70% прибутку в БЮджет - як мене тільки різні кібернетики не поливали.... Коли я писав що Нафтогаз як державна компанія віддає 70% прибутку в БЮджет - як мене тільки різні кібернетики не поливали....



Снова прикидываетесь шлангом? Я и сам писал вначале этой ветки, что Нефтегаз нарушает постановление Кабмина об обязательном перечислении 75% прибыли в Бюджет.



В чем тогда смысл вашего письма и упоминания меня всуе?



Хоть за локоть себя укусите - в Бюджет попало 30% от прибыли 2017-го, а не 75%.

Я бы и сам хотел, чтобы 75%, но увы... Думаете, после вашего сотрясания воздуха еще доплатят? Снова прикидываетесь шлангом? Я и сам писал вначале этой ветки, что Нефтегаз нарушает постановление Кабмина об обязательном перечислении 75% прибыли в Бюджет.В чем тогда смысл вашего письма и упоминания меня всуе?Хоть за локоть себя укусите - в Бюджет попало 30% от прибыли 2017-го, а не 75%.Я бы и сам хотел, чтобы 75%, но увы... Думаете, после вашего сотрясания воздуха еще доплатят? zРадио

Повідомлень: 682 З нами з: 02.05.18 Подякував: 50 раз. Подякували: 473 раз. Профіль 2 1 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 08 лис, 2018 18:35 zРадио написав: budivelnik написав: Коли я писав що Нафтогаз як державна компанія віддає 70% прибутку в БЮджет - як мене тільки різні кібернетики не поливали.... Коли я писав що Нафтогаз як державна компанія віддає 70% прибутку в БЮджет - як мене тільки різні кібернетики не поливали.... Снова прикидываетесь шлангом? Я и сам писал вначале этой ветки, что Нефтегаз нарушает постановление Кабмина об обязательном перечислении 75% прибыли в Бюджет.

В чем тогда смысл вашего письма и упоминания меня всуе?

Хоть за локоть себя укусите - в Бюджет попало 30% от прибыли 2017-го, а не 75%.

Я бы и сам хотел, чтобы 75%, но увы... Думаете, после вашего сотрясания воздуха еще доплатят? Снова прикидываетесь шлангом? Я и сам писал вначале этой ветки, что Нефтегаз нарушает постановление Кабмина об обязательном перечислении 75% прибыли в Бюджет.В чем тогда смысл вашего письма и упоминания меня всуе?Хоть за локоть себя укусите - в Бюджет попало 30% от прибыли 2017-го, а не 75%.Я бы и сам хотел, чтобы 75%, но увы... Думаете, после вашего сотрясания воздуха еще доплатят? Я бачу кібернетики навіть аналізувати прочитане не можуть

Раніше повідомлялося, що Кабінет Міністрів України зобов'язав підприємства з держчасткою спрямувати на виплату дивідендів 75% чистого прибутку за 2017 рік. Розпорядженням №384-р від 25 квітня 2018 року КМУ зобов'язав НАК спрямувати до 30 червня 11 млрд 799,046 млн грн (30% прибутку за 2017-й) як дивіденди. Ще 17 млрд 698,568 млн грн (40% прибутку) були залишені нерозподіленими до ухвалення окремого рішення. Розшифровую для слабограмотних

1 Прибуток в 75 а не 70% - є прибутком не підприємства а Держави

2 30% від прибутку - Держава отримала

3 40% є і чекають рішення Держави куди його відправити. Я бачу кібернетики навіть аналізувати прочитане не можутьРозшифровую для слабограмотних1 Прибуток в 75 а не 70% - є прибутком не підприємства а Держави2 30% від прибутку - Держава отримала3 40% є і чекають рішення Держави куди його відправити. http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників budivelnik

Повідомлень: 19746 З нами з: 15.01.09 Подякував: 124 раз. Подякували: 1920 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 08 лис, 2018 19:43 budivelnik написав: zРадио написав: budivelnik написав: Коли я писав що Нафтогаз як державна компанія віддає 70% прибутку в БЮджет - як мене тільки різні кібернетики не поливали.... Коли я писав що Нафтогаз як державна компанія віддає 70% прибутку в БЮджет - як мене тільки різні кібернетики не поливали.... Снова прикидываетесь шлангом? Я и сам писал вначале этой ветки, что Нефтегаз нарушает постановление Кабмина об обязательном перечислении 75% прибыли в Бюджет.

В чем тогда смысл вашего письма и упоминания меня всуе?

Хоть за локоть себя укусите - в Бюджет попало 30% от прибыли 2017-го, а не 75%.

Я бы и сам хотел, чтобы 75%, но увы... Думаете, после вашего сотрясания воздуха еще доплатят? Снова прикидываетесь шлангом? Я и сам писал вначале этой ветки, что Нефтегаз нарушает постановление Кабмина об обязательном перечислении 75% прибыли в Бюджет.В чем тогда смысл вашего письма и упоминания меня всуе?Хоть за локоть себя укусите - в Бюджет попало 30% от прибыли 2017-го, а не 75%.Я бы и сам хотел, чтобы 75%, но увы... Думаете, после вашего сотрясания воздуха еще доплатят? Я бачу кібернетики навіть аналізувати прочитане не можуть

Раніше повідомлялося, що Кабінет Міністрів України зобов'язав підприємства з держчасткою спрямувати на виплату дивідендів 75% чистого прибутку за 2017 рік. Розпорядженням №384-р від 25 квітня 2018 року КМУ зобов'язав НАК спрямувати до 30 червня 11 млрд 799,046 млн грн (30% прибутку за 2017-й) як дивіденди. Ще 17 млрд 698,568 млн грн (40% прибутку) були залишені нерозподіленими до ухвалення окремого рішення. Розшифровую для слабограмотних

1 Прибуток в 75 а не 70% - є прибутком не підприємства а Держави

2 30% від прибутку - Держава отримала

3 40% є і чекають рішення Держави куди його відправити. Я бачу кібернетики навіть аналізувати прочитане не можутьРозшифровую для слабограмотних1 Прибуток в 75 а не 70% - є прибутком не підприємства а Держави2 30% від прибутку - Держава отримала3 40% є і чекають рішення Держави куди його відправити.



Ахах )) Я умываю руки. Нераспределенная прибыль предприятия распределяется не государством, а самим предприятием (как правило, Наблюдательным советом), и только после распределения может быть отправлена получателю дивидендов, если было принято решение о выплате дивидендов.



И такое решение действительно было принято НС Нефтегаза (в котором есть и представители государства) в июне - перечислить в Бюджет 30% чистой прибыли.



Я вас призываю не продолжать позориться, а промолчать.



Вот ссылка на теорию, которой не хватает. Не поленитесь прочесть!



http://uchebnikirus.com/ekonomika/ekono ... ibutku.htm Ахах )) Я умываю руки. Нераспределенная прибыль предприятия распределяется не государством, а самим предприятием (как правило, Наблюдательным советом), и только после распределения может быть отправлена получателю дивидендов, если было принято решение о выплате дивидендов.И такое решение действительно было принято НС Нефтегаза (в котором есть и представители государства) в июне - перечислить в Бюджет 30% чистой прибыли.Я вас призываю не продолжать позориться, а промолчать.Вот ссылка на теорию, которой не хватает. Не поленитесь прочесть! zРадио

Повідомлень: 682 З нами з: 02.05.18 Подякував: 50 раз. Подякували: 473 раз. Профіль 2 1 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 08 лис, 2018 19:59 zРадио написав: Я умываю руки. Нераспределенная прибыль предприятия распределяется не государством, а самим предприятием (как правило, Наблюдательным советом), и только после распределения может быть отправлена получателю дивидендов, если было принято решение о выплате дивидендов. Я умываю руки. Нераспределенная прибыль предприятия распределяется не государством, а самим предприятием (как правило, Наблюдательным советом), и только после распределения может быть отправлена получателю дивидендов, если было принято решение о выплате дивидендов. Те що ви руки вмиваєте - це добре , дивишся що зменшиться кількість гельмітів в сірій речовині вашого мозку...

Якщо когось цікавить чому я так агресивно до кібернетика - моя відповідь наступна...

Кібернетик правий в деталях.... і пробує нас ввести в оману по суті

а - підприємство Державне

б - Спостережна Рада призначається Державою

Питання на засипку по суті

Яке рішення прийме людина яка призначена Державою відстоювати інтереси Держави( як власника) на підприємстві



Тому , буде прийняте рішення про перечислення в Держбюджет - стане більше грошей сьогодні в Держбюджеті

Буде прийняте рішення про збільшення інвестицій у видобуквання чи ще там кудись-власник Підприємства(Держава ) отримає збільшену кількість акцій ( чи доходів по акціям) в майбутні періоди і суми будуть перечисленні все одно в Бюджет Держави.



Так що мий руки й далі , видно частенько чужі грошові знаки тримаєш в руках - от і заразився промосковською проказою , а ссилочку мені скидати не треба - це банальщина яку я проходив на третьому курсі в 1987 році і від того часу там нічого не змінилось. Те що ви руки вмиваєте - це добре , дивишся що зменшиться кількість гельмітів в сірій речовині вашого мозку...Якщо когось цікавить чому я так агресивно до кібернетика - моя відповідь наступна...Кібернетик правий в деталях.... і пробує нас ввести в оману по сутіа - підприємство Державнеб - Спостережна Рада призначається ДержавоюПитання на засипку по сутіЯке рішення прийме людина яка призначена Державою відстоювати інтереси Держави( як власника) на підприємствіТому , буде прийняте рішення про перечислення в Держбюджет - стане більше грошей сьогодні в ДержбюджетіБуде прийняте рішення про збільшення інвестицій у видобуквання чи ще там кудись-власник Підприємства(Держава ) отримає збільшену кількість акцій ( чи доходів по акціям) в майбутні періоди і суми будуть перечисленні все одно в Бюджет Держави.Так що мий руки й далі , видно частенько чужі грошові знаки тримаєш в руках - от і заразився промосковською проказою , а ссилочку мені скидати не треба - це банальщина яку я проходив на третьому курсі в 1987 році і від того часу там нічого не змінилось. http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників budivelnik

Повідомлень: 19746 З нами з: 15.01.09 Подякував: 124 раз. Подякували: 1920 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 891011 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: ТупУм, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гістьМодератори: Ірина_ Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Ринок мобільного зв'язку в Україні

maksjustmaks » Суб 16 тра, 2015 15:25 3 3851

]OvO[ Сер 20 тра, 2015 23:32