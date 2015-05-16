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Газовий ринок в контексті

Газовий ринок в контексті
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 9101112>
Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 11:27

  zРадио написав:
  budivelnik написав:Податок з обігу поганий тим що у випадку коли створюється продукт з високою долею доданої вартості і при великій кількості контрагентів - сплата податку різна для різних ланок
Наприклад
Підприємство створило товар з доданою вартістю в 30% , тобто купило на 70 , продає за 90 , сплачує 5% =нехай 5 , на руках в підприємства залишилось 15 одиниць
Гуртівня купила в підприємства за 90 , націнила 10 , сплатила 5 - на руках 5
Роздріб купив за 100 , націнив 15 , сплатив 6 , на руках 9

Таким чином при всього 3 ланках - 50% виплачується у вигляді податку з обороту, що створить умови вертикально інтегрованих компаній і повністю вбє маленькі
Тобто працювати зможе тільки агрохолдинг , який не буде перепродавати
зерно-мука-хліб-опт-роздріб , а просто один раз сплатить 5% від роздрібної ціни , в той час коли ланцюжок з дрібних
фермер-елеватор-млин-пекарня-магазин - сплатять 50% від роздрібної ціни
Якщож в ланцюжку враховувати попередні сплати - то отримаємо той самий варіант який діє при нарахуванні ПДВ
Тема достаточно дискуссионная, но, думаю, спорить не станете, что вертикальная интеграция - это очень хорошо и для перспектив бизнеса на внешних рынках, и для внутреннего потребителя, за счет эффекта синергии, и не только фискальной, но и производственной и управленческой.
Я то погоджусь що інтеграція це добре...
Але й Вам прийдеться погодитись що вертикальна інтеграція в одну структуру- це = смерть малому і середньому бізнесу . який по визнеченню не може бути інтегрований у структуру , бо тоді він перестає бути малим і перетворюється у великий.

З іншого боку
Світові тенденції прості
Сфера виробництва - вертикально інтегровані структури
Сфера іновацій і послуг - середній і малий бізнес ,адже це високоризиковані проекти , а тому великій корпорації легше створити маленьке підприємство , профінансувавши його створення . але у випадку невдачі- негатив не лягає на корпорацію .бо банкрутує маленьке іноваційне підприємство.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 13:01

  budivelnik написав:
  zРадио написав:3. Мысль не понял. Откуда НДС в зарплатах?
Це питання тут періодично піднімалось разів двадцять..
1 Офіційно ПДВ не є податком на зарплату
2 Де-факто
а - спочатку працівник створює додану вартість
б - потім з цієї доданої вартості сплачується ПДВ
в - з сум які залишились проводяться виплати з/п ( разом з іншими виплатами)
2 Таким чином працівник який працює на підприємстві платнику ПДВ- сплачує ПДВ два рази
перший при створенні доданої вартості
другий при покупці товарів в ціні яких закладено ПДВ
3 Якби Держава пішла на запропонований мною крок і на суми виплачених зарплат - повертала підприємству ПДВ ( яке виникло від виплати цих зарплат) , то наша б економіка виграла два рази
Перший - за рахунок зниження навантаження на ФОП
Другий - імпортні товари на вході оподатковуються ПДВ , тобто зарплата іноземних працівників яка виплатилась при створені товарів які імпортуються-обкладалась би ПДВ , а зарплата наших працівників , які в Україні створювали б ті ж товари - ПДВ не обкладалась, таким чином зявився б стимул розвитку випуску продукції у нас...
По цифрам це десь 100 млрд грн в рік.


Несколько корректировок к концпепции:
1) б) уточнять необходимо, что платит предприятие в бюджет по сути тот НДС, который получил от конечного потребителя, а не сам из ниоткуда (да, есть нюансы с кеш-флоу иногда). При импорте ситуация аналогична.
2) первый и второй - это одно и то же, платит всегда конечный потребитель, остальные лишь являются агентами и перераспределяют уплату всей суммы НДС в цепочке - кто-то платит чистыми 2, кто-то 5, кто-то 13 из 20 условных на каждые 100
3) То что вы предлагаете в принципе равносильно почти полной отмене НДС и бюджет будет по факту получать НДС только с импорта - то есть все равно что "новый импортный акциз" вместо общего НДС.

Хотя при это конечный потребитель в Украине все равно заплатит также, так как НДС будет раздувать стоимость на каждую единицу добавленной стоимости.

Но тут возникает проблема: НДС с зарплат, как вы называете, должен кто-то заплатить, и если конечным получателем его является работодатель, то соответственно люди должны получить на 20% больше и далее два варианта:

1) Эти доп. 20% пойдут в бюджет (кто-то будет агентом) - то есть тоже самое что сейчас.
Предприятие получит прибыли столько же.
Бюджет получит столько же сколько сейчас.
Люди получат столько же и покупательская способность останется такой же.

Предполагаю что вы не это развитие событий видите, так как оно идентично текущей.

2) Эти доп. 20% не пойдут в бюджет.
Предприятие прибыли снова получит столько же.
Бюджет не досчитается всей этой суммы НДС с добавленной стоимости в Украине.
Люди получат на 20% больше и покупательская способность увеличится.

В этом случае как видите также не возникает доп.стимула выпуска продукции в Украине для предприятий, а влияние идет лишь на бююджет\людей. Тут снова можно сказать паритет или даже хуже:
- Проигрывает бюджет (то есть люди в итоге), а соответсвенно кто-то не получит, льготы, дотации, пенсии (ПФ у нас дотационный из бюджета если что), соц.сфера, бесплатная медицина\школы итд. Этот эффект будет бить по всем и больше по всего по незащищенным и эффект думаю значительно перевесит даже временный позитив от следующего;
- Выигрывают люди (которые работают) в покупательской способности. Это впоследствии приведет скорее к негативным последствиям, так как будет увеличено потребление импортных товаров больше чем местных (это очевидно ведь они лучше), что в свою очередь приведет к последующему снижению этой же покупательской способности через курс.

Какую из зол вы хотите нам предложить?! :twisted:
kbadoo
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 19:08

  kbadoo написав:Какую из зол вы хотите нам предложить?!
По порядку
Ми розглядаємо в контексті газу....
Моя пропозиція проста
1 На нараховану до виплати зарплату підприємство від податкової отримує податкову накладну
2 Держава втрачає
9000 середня *12 млн працівників * 12 місяців * 0,5 (коефіцієнт з довідника стеля , який визначає частку тих хто працює сьогодні на підприємствах платниках ПДВ) * 20%=130 млрд
3 Держава отримує
а - піднімає ціну газу до імпортного парітету для всіх
(12 сьогоднішня для промисловості -8,5сьогоднішня для населення)*20 млрд м3(сьогоднішній видобуток газу=70 млрд грн
б - додатково отримані від ПДВ кошти на підприємстві йдуть на оплату праці , а тому Держава в стані підняти мінімалку і з цих 130 млрд Держава отримує
22ЄСВ+18ПДФО+1,5Військовий=на пальцях41% від 130=52 млрд
3 Держава піднімає мінімальний рівень який повинен йти на оплату комуналки з15% від доходів до 20% від доходів
Так як доходи населення тільки від зарплати приблизно 1100млрд грн , то додаткових 5% це 55 млрд грн
4 Баланс
втратили 130 млрд грн отримали 70+52+55=177 млрд грн
Плюс в 47 млрд=177-130 - піде на збільшення субсидій.

Тепер по тому що ПДВ оплачує кінцевий споживач...
Я Ваз розстрою але кінцевий споживач оплачує все бо
кінцева ціна товару=зарплата отримана при виготовленні товару і комплектуючих на всіх ланках+податки з зарплати (ЄСВ+ПДФО+Військовий)+прибуток( на всіх етапах виробництва)+акциз( є у всіх товарах , бо всюди при виробництві приміняються підакцизні енергоносії)+податок з прибутку+ПДВ
Тому я не розумію коли хтось ПДВ відокремлює а ЄСВ чи ПДФО чи акциз чи зарплату- ні
ПС
При цьому я не Президент/Премєр/Депутат/Міністр - а тому можу тільки висловлювати свою думку на своєму рівні розуміння
Якщо я правий і думка правильна- її візьмуть до уваги - якщо ні - не розглядатимуть.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 21:20

  budivelnik написав:
  kbadoo написав:Какую из зол вы хотите нам предложить?!
По порядку
Ми розглядаємо в контексті газу....
Моя пропозиція проста
1 На нараховану до виплати зарплату підприємство від податкової отримує податкову накладну
2 Держава втрачає
9000 середня *12 млн працівників * 12 місяців * 0,5 (коефіцієнт з довідника стеля , який визначає частку тих хто працює сьогодні на підприємствах платниках ПДВ) * 20%=130 млрд
3 Держава отримує
а - піднімає ціну газу до імпортного парітету для всіх
(12 сьогоднішня для промисловості -8,5сьогоднішня для населення)*20 млрд м3(сьогоднішній видобуток газу=70 млрд грн
б - додатково отримані від ПДВ кошти на підприємстві йдуть на оплату праці , а тому Держава в стані підняти мінімалку і з цих 130 млрд Держава отримує
22ЄСВ+18ПДФО+1,5Військовий=на пальцях41% від 130=52 млрд
в) Держава піднімає мінімальний рівень який повинен йти на оплату комуналки з15% від доходів до 20% від доходів
Так як доходи населення тільки від зарплати приблизно 1100млрд грн , то додаткових 5% це 55 млрд грн
4 Баланс
втратили 130 млрд грн отримали 70+52+55=177 млрд грн
Плюс в 47 млрд=177-130 - піде на збільшення субсидій.

Тепер по тому що ПДВ оплачує кінцевий споживач...
Я Ваз розстрою але кінцевий споживач оплачує все бо
кінцева ціна товару=зарплата отримана при виготовленні товару і комплектуючих на всіх ланках+податки з зарплати (ЄСВ+ПДФО+Військовий)+прибуток( на всіх етапах виробництва)+акциз( є у всіх товарах , бо всюди при виробництві приміняються підакцизні енергоносії)+податок з прибутку+ПДВ
Тому я не розумію коли хтось ПДВ відокремлює а ЄСВ чи ПДФО чи акциз чи зарплату- ні
ПС
При цьому я не Президент/Премєр/Депутат/Міністр - а тому можу тільки висловлювати свою думку на своєму рівні розуміння
Якщо я правий і думка правильна- її візьмуть до уваги - якщо ні - не розглядатимуть.


Продолжаем:
1) Это смешно (это просто противоречит концепции и сути налога немного), но допустим так и будет

2) ок, -130 млрд,

3)
а) А почему вы берете "видобуток газу", каким это боком к вопросу? - если хотите посчитать эффект доп.поступлений в бюдет при поднятии цены для населения, то необходимо брать в данном случае потребление населением (2017 год 15.8, при этом в 2018 думаю будет в районе 14 http://www.naftogaz.com/www/3/nakwebru. ... %82%D0%B8&) итог 3.5 х 14 = +49 млрд.
Тут также важно, что изза роста цен - вырастет кол-во субсидиантов, соответсвенно у вас еще появится какой-то минус в бюджете (пренебрежем им пока).

б) а с чего вы взяли что предприятия заплатят всю эту сумму своим сотрудникам? дай бог, чтоб половина из этого пошла им, а по факту я думаю меньше. И опять же, не забывайте что это только рабочее население что важно в контексте "кто сможет оплачивать газ по таким ценам, то есть те +49 из п.2 надо еще получить как-то с людей.
Итог (ЕСВ(23.5 млрд.=130x0.22/[1+0.22]) + ПДФО(19.2=130х0.18/1.22) + В(1.6 млрд.=130х0.015/1.22)) X 0.5 = +22.15
Коэфициент может быть и еще ниже, так как все предприниматели хотят зарабатывать больше, а платить людям меньше. Тут выше еще и не учитывается та часть, которая уже превышает лимит по ЕСВ и вы еще пару ярдов потеряете.

в) что значит поднимает минимальный уровень - эти цифры вообще совсем с потолка и сомнительным боком к вопросу. Вы уже подняли цену газа в 3 (а) и с нее посчитали доход бюджета (соответственно % от зп, который идет на комуналку уже вырастет и немного не мало на 49 млрд., что при указанной цифре вами в 1100 почти и составляет те же 5%).
Хотите цену еще поднять чтоб бюджет больше получал? - так это по сути тот же налог и вопрос в сумме, соц. потрясениях, реальности ее собрать, с теми кто не может оплачивать в принципе (вернемся к этому в п.4).

4) Баланс:
-130+49+22.15=-58.85 у бюджета (удар по бюджетникам, сюбсидиям итд как я уже указывал)
Рабочие люди получили +58.85, или 1:0 в пользу людей, то есть выросла покупательская способность и спрос на импортные товары (справедливости ради надо указать что доп.импорт конечно принесет еще и доп. НДС\пошлины\акцизы в бюджет, но все это в идеале максимум +15 млрд.). Этот плюс со временем умрет через девальвацию из-за увеличения отрицательного баланса.

Оптимистичный сценарий по вашей схеме (предприниматели всю сумму отдают людям, а не 50% как более реалистичный):
-130+49+44.3=-36.7 у бюджета со всеми теми же последствиями
Рабочие люди получили +36.7, и снова победа людей и аналогичные последствия.

Да, в обоих случаях вы можете конечно еще комуналку повышать - в прибыли заоблачные ее выводить, чтобы вымывать тот +, который получили люди, но это будет вам аукаться увеличением субсидиантов, костов на них и всеми сопуствующими прелестями, то есть вымывая каждый +1 будете получать -1.1 условно.

П.С. я прекрасно знаю сколько и чего в итоге оплачивают люди - они собственно оплачивают все. Но это как бы и очевидно - бюджет ведь только люди и могут наполнять (заимствования внешние не считаем, хотя там тоже люди).
kbadoo
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 17:51

Мене дивують люди які позиціонують себе знавцями економіки , а з другого боку думають що якісь зміни в розподілі створених коштів повинні покращити життя вже сьогодні...
Я вважаю що
а - будь які зміни в перерозподілі- повинні спрацювати завтра і ніколи не спрацюють вчора
б - збільшення націнки(доданої вартості) в ринкових умовах завжди приводить до покращення продуктивності праці
в - оподаткування(державно регульовані тарифи монополій) це перерозподіл від тих хто створює на користь тих хто споживає
http://forum.finance.ua/topic93912.html
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budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 18:05

  budivelnik написав:Коли я писав що Нафтогаз як державна компанія віддає 70% прибутку в БЮджет - як мене тільки різні кібернетики не поливали....


Снова прикидываетесь шлангом? Я и сам писал вначале этой ветки, что Нефтегаз нарушает постановление Кабмина об обязательном перечислении 75% прибыли в Бюджет.

В чем тогда смысл вашего письма и упоминания меня всуе?

Хоть за локоть себя укусите - в Бюджет попало 30% от прибыли 2017-го, а не 75%.
Я бы и сам хотел, чтобы 75%, но увы... Думаете, после вашего сотрясания воздуха еще доплатят? :mrgreen:
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 18:35

  zРадио написав:
  budivelnik написав:Коли я писав що Нафтогаз як державна компанія віддає 70% прибутку в БЮджет - як мене тільки різні кібернетики не поливали....
Снова прикидываетесь шлангом? Я и сам писал вначале этой ветки, что Нефтегаз нарушает постановление Кабмина об обязательном перечислении 75% прибыли в Бюджет.
В чем тогда смысл вашего письма и упоминания меня всуе?
Хоть за локоть себя укусите - в Бюджет попало 30% от прибыли 2017-го, а не 75%.
Я бы и сам хотел, чтобы 75%, но увы... Думаете, после вашего сотрясания воздуха еще доплатят? :mrgreen:
Я бачу кібернетики навіть аналізувати прочитане не можуть
Раніше повідомлялося, що Кабінет Міністрів України зобов'язав підприємства з держчасткою спрямувати на виплату дивідендів 75% чистого прибутку за 2017 рік. Розпорядженням №384-р від 25 квітня 2018 року КМУ зобов'язав НАК спрямувати до 30 червня 11 млрд 799,046 млн грн (30% прибутку за 2017-й) як дивіденди. Ще 17 млрд 698,568 млн грн (40% прибутку) були залишені нерозподіленими до ухвалення окремого рішення.
Розшифровую для слабограмотних
1 Прибуток в 75 а не 70% - є прибутком не підприємства а Держави
2 30% від прибутку - Держава отримала
3 40% є і чекають рішення Держави куди його відправити.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
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budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 19:43

  budivelnik написав:
  zРадио написав:
  budivelnik написав:Коли я писав що Нафтогаз як державна компанія віддає 70% прибутку в БЮджет - як мене тільки різні кібернетики не поливали....
Снова прикидываетесь шлангом? Я и сам писал вначале этой ветки, что Нефтегаз нарушает постановление Кабмина об обязательном перечислении 75% прибыли в Бюджет.
В чем тогда смысл вашего письма и упоминания меня всуе?
Хоть за локоть себя укусите - в Бюджет попало 30% от прибыли 2017-го, а не 75%.
Я бы и сам хотел, чтобы 75%, но увы... Думаете, после вашего сотрясания воздуха еще доплатят? :mrgreen:
Я бачу кібернетики навіть аналізувати прочитане не можуть
Раніше повідомлялося, що Кабінет Міністрів України зобов'язав підприємства з держчасткою спрямувати на виплату дивідендів 75% чистого прибутку за 2017 рік. Розпорядженням №384-р від 25 квітня 2018 року КМУ зобов'язав НАК спрямувати до 30 червня 11 млрд 799,046 млн грн (30% прибутку за 2017-й) як дивіденди. Ще 17 млрд 698,568 млн грн (40% прибутку) були залишені нерозподіленими до ухвалення окремого рішення.
Розшифровую для слабограмотних
1 Прибуток в 75 а не 70% - є прибутком не підприємства а Держави
2 30% від прибутку - Держава отримала
3 40% є і чекають рішення Держави куди його відправити.


Ахах )) Я умываю руки. Нераспределенная прибыль предприятия распределяется не государством, а самим предприятием (как правило, Наблюдательным советом), и только после распределения может быть отправлена получателю дивидендов, если было принято решение о выплате дивидендов.

И такое решение действительно было принято НС Нефтегаза (в котором есть и представители государства) в июне - перечислить в Бюджет 30% чистой прибыли.

Я вас призываю не продолжать позориться, а промолчать.

Вот ссылка на теорию, которой не хватает. Не поленитесь прочесть!

http://uchebnikirus.com/ekonomika/ekono ... ibutku.htm
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 19:59

  zРадио написав:Я умываю руки. Нераспределенная прибыль предприятия распределяется не государством, а самим предприятием (как правило, Наблюдательным советом), и только после распределения может быть отправлена получателю дивидендов, если было принято решение о выплате дивидендов.
Те що ви руки вмиваєте - це добре , дивишся що зменшиться кількість гельмітів в сірій речовині вашого мозку...
Якщо когось цікавить чому я так агресивно до кібернетика - моя відповідь наступна...
Кібернетик правий в деталях.... і пробує нас ввести в оману по суті
а - підприємство Державне
б - Спостережна Рада призначається Державою
Питання на засипку по суті
Яке рішення прийме людина яка призначена Державою відстоювати інтереси Держави( як власника) на підприємстві

Тому , буде прийняте рішення про перечислення в Держбюджет - стане більше грошей сьогодні в Держбюджеті
Буде прийняте рішення про збільшення інвестицій у видобуквання чи ще там кудись-власник Підприємства(Держава ) отримає збільшену кількість акцій ( чи доходів по акціям) в майбутні періоди і суми будуть перечисленні все одно в Бюджет Держави.

Так що мий руки й далі , видно частенько чужі грошові знаки тримаєш в руках - от і заразився промосковською проказою , а ссилочку мені скидати не треба - це банальщина яку я проходив на третьому курсі в 1987 році і від того часу там нічого не змінилось.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 21:09

  budivelnik написав:Тому , буде прийняте рішення про перечислення в Держбюджет - стане більше грошей сьогодні в Держбюджеті
Буде прийняте рішення про збільшення інвестицій у видобуквання чи ще там кудись-власник Підприємства(Держава ) отримає збільшену кількість акцій ( чи доходів по акціям) в майбутні періоди і суми будуть перечисленні все одно в Бюджет Держави.


Я спокойно веду дискуссию - это вы мочой исходите.

Давайте так - если до конца 2018-го перечислят еще 40%, я признаю, что был неправ. Если не перечислят, вы признаете, что были неправы.

Пока, на 8-е ноября 2018-го прав я - вы сами это признали. Но я готов подождать. Не нравится предложенный срок, можете добавить еще время. Но для чистоты эксперимента это не должно быть позже конца 1-го кв. 2019, потому что там будут распределять уже прибыль 2018-го года.

По поводу вашей молитвы (не иначе как) о том, что человек, поставленный государством, будет действовать в интересах государства - и тут я согласен с вами в той части, что тоже хотел, чтобы так было.

Но сплошь и рядом вижу тех, кто так не делает.

А разве в строительстве вы сталкиваетесь только с теми чиновниками, которым от вас нужна законность и справедливость, а не личный интерес? Если так, я искренне рад - в Киеве наблюдаю другое.

Вы, кстати, откуда, чтобы было легче дискутировать?
zРадио
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Ринок мобільного зв'язку в Україні
maksjustmaks » Суб 16 тра, 2015 15:25
3 3851
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Сер 20 тра, 2015 23:32
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