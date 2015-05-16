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Газовий ринок в контексті
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: Чет 08 лис, 2018 21:29
zРадио написав:
Давайте так - если до конца 2018-го перечислят еще 40%, я признаю, что был неправ. Если не перечислят, вы признаете, что были неправы.
Я Держава
Нафтогаз моя права кишеня, Держбюдет- ліва
Я вирішив 70% покласти в праву , а потім прийняв рішення 30% перекласти в ліву
В правій лежить 40% , в ліву я поклав 30%
Яка різниця кібернетикам в яких кишенях в мене лежать мої 70% в правій, в лівій, в обох , і в яких пропорціях?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
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budivelnik
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Додано: Чет 08 лис, 2018 21:46
budivelnik написав: zРадио написав:
Давайте так - если до конца 2018-го перечислят еще 40%, я признаю, что был неправ. Если не перечислят, вы признаете, что были неправы.
Я Держава
Нафтогаз моя права кишеня, Держбюдет- ліва
Я вирішив 70% покласти в праву , а потім прийняв рішення 30% перекласти в ліву
В правій лежить 40% , в ліву я поклав 30%
Яка різниця кібернетикам в яких кишенях в мене лежать мої 70% в правій, в лівій, в обох , і в яких пропорціях?
Чистая прибыль - это отдельная финансовая категория, которая составляет разницу доходов, операционных и капитальных расходов, неоперационных убытков/прибыли.
Используйте тогда другое определение - например, экономическая прибыль.
Поверьте, когда с учетной чистой прибыли заплачено было 30%, а вы говорите, что больше, подразумевая также ренту и ценообразование, в котором заложен некий условный "налог на роскошь" для платежеспособных потребителей, это режет не только мой слух.
Просто с вами многие уже даже не решаются спорить, зная о крепости ваших позиций и своеобразном tone of voice
Поэтому вам кажется, что я цепляюсь.
PS: и так, для справки - кибернетик я по первому образованию, о чем упоминал. По второму (британскому) - стратегический маркетинг
Востаннє редагувалось zРадио
в Чет 08 лис, 2018 21:51, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 08 лис, 2018 21:50
zРадио написав:
Чистая прибыль - это отдельная экономическая категория,
Є суть
Є болтологія
Болтологія перекриє будь яку реальну суть процесу
Але процес від цього не зміниться.
В економіці немає поняття- штани,ліва кишеня,права кишеня -але при цьому Ви мене чудово зрозуміли, а все тому що по суті - в мене все правильно , а як там по термінах - це нехай роздавач шнобелівських премій на цих сторінках вирішує.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
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budivelnik
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Додано: Чет 08 лис, 2018 21:52
budivelnik написав: zРадио написав:
Чистая прибыль - это отдельная экономическая категория,
Є суть
Є болтологія
Болтологія перекриє будь яку реальну суть процесу
Але процес від цього не зміниться.
В економіці немає поняття- штани,ліва кишеня,права кишеня -але при цьому Ви мене чудово зрозуміли, а все тому що по суті - в мене все правильно , а як там по термінах - це нехай роздавач шнобелівських премій на цих сторінках вирішує.
Так чистая прибыль и есть суть - это устоявшееся определение. Уверяю вас.
Для того и существует теория экономики, чтобы все на одном языке говорили. Не так ли?
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zРадио
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Додано: Чет 08 лис, 2018 22:03
zРадио написав: budivelnik написав: zРадио написав:
Чистая прибыль - это отдельная экономическая категория,
Є суть
Є болтологія
Болтологія перекриє будь яку реальну суть процесу
Але процес від цього не зміниться.
В економіці немає поняття- штани,ліва кишеня,права кишеня -але при цьому Ви мене чудово зрозуміли, а все тому що по суті - в мене все правильно , а як там по термінах - це нехай роздавач шнобелівських премій на цих сторінках вирішує.
Так чистая прибыль и есть суть - это устоявшееся определение. Уверяю вас.
Для того и существует теория экономики, чтобы все на одном языке говорили. Не так ли?
Той хто може пояснити двірнику чи художнику....чи ... економічні процеси - той геній
Той хто може назвати всі терміни - простий бухгалтер
Ви хто ?
ПС
Давно для себе зробив наступний висновок
Розумна людина вміє пояснити свою думку без використання специфічних термінів...
Той хто з розумом не дружить - завжди переходить на вузькоспеціалізований професійний сленг за межами робочого місця.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
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budivelnik
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Додано: Чет 08 лис, 2018 22:11
budivelnik написав:
Той хто може пояснити двірнику чи художнику....чи ... економічні процеси - той геній
Той хто може назвати всі терміни - простий бухгалтер
Ви хто ?
ПС
Давно для себе зробив наступний висновок
Розумна людина вміє пояснити свою думку без використання специфічних термінів...
Той хто з розумом не дружить - завжди переходить на вузькоспеціалізований професійний сленг за межами робочого місця.
Так вы же и использовали специальный термин, вкладывая в него не то, что принято, а что-то свое.
Все - поехали дальше.
Предлагаю следующую тему - как будем балансировать Бюджет государства и Нефтегаза со стоимостью импорта over 350 баксов, к чему есть все предпосылки на 2019-й год
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zРадио
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Додано: Чет 08 лис, 2018 22:20
zРадио написав: budivelnik написав:
Той хто може пояснити двірнику чи художнику....чи ... економічні процеси - той геній
Той хто може назвати всі терміни - простий бухгалтер
Ви хто ?
ПС
Давно для себе зробив наступний висновок
Розумна людина вміє пояснити свою думку без використання специфічних термінів...
Той хто з розумом не дружить - завжди переходить на вузькоспеціалізований професійний сленг за межами робочого місця.
Так вы же и использовали специальный термин, вкладывая в него не то, что принято, а что-то свое
1 Сам термін прибуток - поняття розмите
2 Я писав ще акцизи і дивіденти
3 Не зважаючи взагалі на пункти 1-2 , я заявляв що Нафтогаз - Державна компанія....
Тому
Держава від Нафтогазу отримує 90% сум різниці закупки і продажу газу , в ці 90% входять
акцизи+дивіденти+інвестиції+(ЄСВ+ПДФО)(з зарплат)+ПДВ
Так само Держава від Нафтогазу отримує 70% сум по формулі
оплата за транзит газу-сума енергетичних затрат по транзиту
Мені по барабану,як ці суми називаються і по яким статтям дебету/кредиту проводяться
Але по суті...
Тому мене не хвилює розмір тарифу на газ - бо це просто один з скритих податків як акциз на алкоголь/бензин чи авалор на тютюн....
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
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budivelnik
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Додано: Чет 08 лис, 2018 22:21
zРадио написав:
Предлагаю следующую тему - как будем балансировать Бюджет государства и Нефтегаза со стоимостью импорта over 350 баксов, к чему есть все предпосылки на 2019-й год
Не має
Жижа вже нижче 71 долара/барель
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
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budivelnik
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