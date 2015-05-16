Газовий ринок в контексті

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на тему Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.

#<1 ... 10111213 Додано: Чет 08 лис, 2018 22:38 zРадио написав: budivelnik написав: zРадио написав: Предлагаю следующую тему - как будем балансировать Бюджет государства и Нефтегаза со стоимостью импорта over 350 баксов, к чему есть все предпосылки на 2019-й год Предлагаю следующую тему - как будем балансировать Бюджет государства и Нефтегаза Не має

Жижа вже нижче 71 долара/барель Не маєЖижа вже нижче 71 долара/барель



Жижа одновременно с фондой упала. Возможно, что это всего лишь короткая коррекция. Плюс ситуация с Ираном все равно даст о себе знать.



Правда, сейчас саудиты шелковые - за 2 убитых журналистов все равно ответят. Если технически они смогут восполнить дефицит, созданный санкциями против Ирана, тогда нефть может и оставаться ниже 80. Если нет, то на 90-100 легко улетит Жижа одновременно с фондой упала. Возможно, что это всего лишь короткая коррекция. Плюс ситуация с Ираном все равно даст о себе знать.Правда, сейчас саудиты шелковые - за 2 убитых журналистов все равно ответят. Если технически они смогут восполнить дефицит, созданный санкциями против Ирана, тогда нефть может и оставаться ниже 80. Если нет, то на 90-100 легко улетит

Сланцевикам ціна вища 70 як бальзам. Одразу збільшують видобуток і йдуть інвестиціі у кількість скважин. Сланцевикам ціна вища 70 як бальзам. Одразу збільшують видобуток і йдуть інвестиціі у кількість скважин. athena1 Повідомлень: 2038 З нами з: 18.12.08 Подякував: 59 раз. Подякували: 223 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 08 лис, 2018 22:56 athena1 написав: Сланцевикам ціна вища 70 як бальзам. Одразу збільшують видобуток і йдуть інвестиціі у кількість скважин. Сланцевикам ціна вища 70 як бальзам. Одразу збільшують видобуток і йдуть інвестиціі у кількість скважин.



Кстати, почему американцы замолчали со сланцевыми проектами в Польше и Украине?



Мы все равно по импорту газ ниже 150 баксов уже вряд ли когда-либо будем получать, значит это выгодно даже при относительно высокой себестоимости (на уровне 100+ долларов).



Газоносный пласт хорошо задевает и Харьковскую, и Сумскую области, а не только ОРДЛО.



Перспективы рисовались прекрасные, но вот уже сколько лет молчек. А ведь у нас даже потребительский рынок уже готов - ниже 300 баксов цены не будет, а в перспективе 2 лет - и ниже 500 Кстати, почему американцы замолчали со сланцевыми проектами в Польше и Украине?Мы все равно по импорту газ ниже 150 баксов уже вряд ли когда-либо будем получать, значит это выгодно даже при относительно высокой себестоимости (на уровне 100+ долларов).Газоносный пласт хорошо задевает и Харьковскую, и Сумскую области, а не только ОРДЛО.Перспективы рисовались прекрасные, но вот уже сколько лет молчек. А ведь у нас даже потребительский рынок уже готов - ниже 300 баксов цены не будет, а в перспективе 2 лет - и ниже 500 zРадио

Повідомлень: 693 З нами з: 02.05.18 Подякував: 50 раз. Подякували: 474 раз. Профіль 2 1 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 08 лис, 2018 23:14 zРадио написав: Кстати, почему американцы замолчали со сланцевыми проектами в Польше и Украине?

Мы все равно по импорту газ ниже 150 баксов уже вряд ли когда-либо будем получать, значит это выгодно даже при относительно высокой себестоимости (на уровне 100+ долларов).

Газоносный пласт хорошо задевает и Харьковскую, и Сумскую области, а не только ОРДЛО.

Перспективы рисовались прекрасные, но вот уже сколько лет молчек. А ведь у нас даже потребительский рынок уже готов - ниже 300 баксов цены не будет, а в перспективе 2 лет - и ниже 500 Кстати, почему американцы замолчали со сланцевыми проектами в Польше и Украине?Мы все равно по импорту газ ниже 150 баксов уже вряд ли когда-либо будем получать, значит это выгодно даже при относительно высокой себестоимости (на уровне 100+ долларов).Газоносный пласт хорошо задевает и Харьковскую, и Сумскую области, а не только ОРДЛО.Перспективы рисовались прекрасные, но вот уже сколько лет молчек. А ведь у нас даже потребительский рынок уже готов - ниже 300 баксов цены не будет, а в перспективе 2 лет - и ниже 500

Потому что юли-мураевы-рабиновичи поднимут визг о "гибели лучших в мире черноземов".

По-моему, что-то подобное было еще при Овоще. Потому что юли-мураевы-рабиновичи поднимут визг о "гибели лучших в мире черноземов".По-моему, что-то подобное было еще при Овоще. Не читаю - Tea, Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн Starikan 2 Повідомлень: 14976 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1231 раз. Подякували: 2210 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 09 лис, 2018 00:06 Starikan написав: zРадио написав: Кстати, почему американцы замолчали со сланцевыми проектами в Польше и Украине?

Мы все равно по импорту газ ниже 150 баксов уже вряд ли когда-либо будем получать, значит это выгодно даже при относительно высокой себестоимости (на уровне 100+ долларов).

Газоносный пласт хорошо задевает и Харьковскую, и Сумскую области, а не только ОРДЛО.

Перспективы рисовались прекрасные, но вот уже сколько лет молчек. А ведь у нас даже потребительский рынок уже готов - ниже 300 баксов цены не будет, а в перспективе 2 лет - и ниже 500 Кстати, почему американцы замолчали со сланцевыми проектами в Польше и Украине?Мы все равно по импорту газ ниже 150 баксов уже вряд ли когда-либо будем получать, значит это выгодно даже при относительно высокой себестоимости (на уровне 100+ долларов).Газоносный пласт хорошо задевает и Харьковскую, и Сумскую области, а не только ОРДЛО.Перспективы рисовались прекрасные, но вот уже сколько лет молчек. А ведь у нас даже потребительский рынок уже готов - ниже 300 баксов цены не будет, а в перспективе 2 лет - и ниже 500

Потому что юли-мураевы-рабиновичи поднимут визг о "гибели лучших в мире черноземов".

По-моему, что-то подобное было еще при Овоще. Потому что юли-мураевы-рабиновичи поднимут визг о "гибели лучших в мире черноземов".По-моему, что-то подобное было еще при Овоще.



Не думаю - сейчас и более резонансных вопросов касаются.



В смысле - оппозиция то верещать будет, факт. Но вряд ли, что именно по этой причине нет прогресса Не думаю - сейчас и более резонансных вопросов касаются.В смысле - оппозиция то верещать будет, факт. Но вряд ли, что именно по этой причине нет прогресса zРадио

Повідомлень: 693 З нами з: 02.05.18 Подякував: 50 раз. Подякували: 474 раз. Профіль 2 1 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 10111213 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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maksjustmaks » Суб 16 тра, 2015 15:25 3 3851

]OvO[ Сер 20 тра, 2015 23:32