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Газовий ринок в контексті
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: Чет 08 лис, 2018 22:38
zРадио написав:
budivelnik написав: zРадио написав:
Предлагаю следующую тему - как будем балансировать Бюджет государства и Нефтегаза со стоимостью импорта over 350 баксов, к чему есть все предпосылки на 2019-й год
Не має
Жижа вже нижче 71 долара/барель
Жижа одновременно с фондой упала. Возможно, что это всего лишь короткая коррекция. Плюс ситуация с Ираном все равно даст о себе знать.
Правда, сейчас саудиты шелковые - за 2 убитых журналистов все равно ответят. Если технически они смогут восполнить дефицит, созданный санкциями против Ирана, тогда нефть может и оставаться ниже 80. Если нет, то на 90-100 легко улетит
Сланцевикам ціна вища 70 як бальзам. Одразу збільшують видобуток і йдуть інвестиціі у кількість скважин.
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athena1
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Додано: Чет 08 лис, 2018 22:56
athena1 написав:
Сланцевикам ціна вища 70 як бальзам. Одразу збільшують видобуток і йдуть інвестиціі у кількість скважин.
Кстати, почему американцы замолчали со сланцевыми проектами в Польше и Украине?
Мы все равно по импорту газ ниже 150 баксов уже вряд ли когда-либо будем получать, значит это выгодно даже при относительно высокой себестоимости (на уровне 100+ долларов).
Газоносный пласт хорошо задевает и Харьковскую, и Сумскую области, а не только ОРДЛО.
Перспективы рисовались прекрасные, но вот уже сколько лет молчек. А ведь у нас даже потребительский рынок уже готов - ниже 300 баксов цены не будет, а в перспективе 2 лет - и ниже 500
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zРадио
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Додано: Чет 08 лис, 2018 23:14
zРадио написав:
Кстати, почему американцы замолчали со сланцевыми проектами в Польше и Украине?
Мы все равно по импорту газ ниже 150 баксов уже вряд ли когда-либо будем получать, значит это выгодно даже при относительно высокой себестоимости (на уровне 100+ долларов).
Газоносный пласт хорошо задевает и Харьковскую, и Сумскую области, а не только ОРДЛО.
Перспективы рисовались прекрасные, но вот уже сколько лет молчек. А ведь у нас даже потребительский рынок уже готов - ниже 300 баксов цены не будет, а в перспективе 2 лет - и ниже 500
Потому что юли-мураевы-рабиновичи поднимут визг о "гибели лучших в мире черноземов".
По-моему, что-то подобное было еще при Овоще.
Не читаю - Tea, Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
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Starikan
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Додано: П'ят 09 лис, 2018 00:06
Starikan написав: zРадио написав:
Кстати, почему американцы замолчали со сланцевыми проектами в Польше и Украине?
Мы все равно по импорту газ ниже 150 баксов уже вряд ли когда-либо будем получать, значит это выгодно даже при относительно высокой себестоимости (на уровне 100+ долларов).
Газоносный пласт хорошо задевает и Харьковскую, и Сумскую области, а не только ОРДЛО.
Перспективы рисовались прекрасные, но вот уже сколько лет молчек. А ведь у нас даже потребительский рынок уже готов - ниже 300 баксов цены не будет, а в перспективе 2 лет - и ниже 500
Потому что юли-мураевы-рабиновичи поднимут визг о "гибели лучших в мире черноземов".
По-моему, что-то подобное было еще при Овоще.
Не думаю - сейчас и более резонансных вопросов касаются.
В смысле - оппозиция то верещать будет, факт. Но вряд ли, что именно по этой причине нет прогресса
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zРадио
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