Газовий ринок в контексті

Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
zРадио написав:Предлагаю следующую тему - как будем балансировать Бюджет государства и Нефтегаза со стоимостью импорта over 350 баксов, к чему есть все предпосылки на 2019-й год
Не має Жижа вже нижче 71 долара/барель
Жижа одновременно с фондой упала. Возможно, что это всего лишь короткая коррекция. Плюс ситуация с Ираном все равно даст о себе знать.
Правда, сейчас саудиты шелковые - за 2 убитых журналистов все равно ответят. Если технически они смогут восполнить дефицит, созданный санкциями против Ирана, тогда нефть может и оставаться ниже 80. Если нет, то на 90-100 легко улетит
Сланцевикам ціна вища 70 як бальзам. Одразу збільшують видобуток і йдуть інвестиціі у кількість скважин.
zРадио написав: Кстати, почему американцы замолчали со сланцевыми проектами в Польше и Украине? Мы все равно по импорту газ ниже 150 баксов уже вряд ли когда-либо будем получать, значит это выгодно даже при относительно высокой себестоимости (на уровне 100+ долларов). Газоносный пласт хорошо задевает и Харьковскую, и Сумскую области, а не только ОРДЛО. Перспективы рисовались прекрасные, но вот уже сколько лет молчек. А ведь у нас даже потребительский рынок уже готов - ниже 300 баксов цены не будет, а в перспективе 2 лет - и ниже 500
Потому что юли-мураевы-рабиновичи поднимут визг о "гибели лучших в мире черноземов". По-моему, что-то подобное было еще при Овоще.
zРадио написав: Кстати, почему американцы замолчали со сланцевыми проектами в Польше и Украине? Мы все равно по импорту газ ниже 150 баксов уже вряд ли когда-либо будем получать, значит это выгодно даже при относительно высокой себестоимости (на уровне 100+ долларов). Газоносный пласт хорошо задевает и Харьковскую, и Сумскую области, а не только ОРДЛО. Перспективы рисовались прекрасные, но вот уже сколько лет молчек. А ведь у нас даже потребительский рынок уже готов - ниже 300 баксов цены не будет, а в перспективе 2 лет - и ниже 500
Потому что юли-мураевы-рабиновичи поднимут визг о "гибели лучших в мире черноземов". По-моему, что-то подобное было еще при Овоще.
Не думаю - сейчас и более резонансных вопросов касаются.
В смысле - оппозиция то верещать будет, факт. Но вряд ли, что именно по этой причине нет прогресса
Сланцевикам ціна вища 70 як бальзам. Одразу збільшують видобуток і йдуть інвестиціі у кількість скважин
Это в США, где работают сотни компаний и сумасшедшая конкуренция, а, например, Аргентина на сланцы смогла заманить всего несколько компаний-инвесторов и то только спец.ценой в $7,5 за млн БТЕ - это около $270 за 1000 м3, по которой гос-во обещает выкупать добытый газ.
zРадио написав: Кстати, почему американцы замолчали со сланцевыми проектами в Польше и Украине? Мы все равно по импорту газ ниже 150 баксов уже вряд ли когда-либо будем получать, значит это выгодно даже при относительно высокой себестоимости (на уровне 100+ долларов). Газоносный пласт хорошо задевает и Харьковскую, и Сумскую области, а не только ОРДЛО. Перспективы рисовались прекрасные, но вот уже сколько лет молчек. А ведь у нас даже потребительский рынок уже готов - ниже 300 баксов цены не будет, а в перспективе 2 лет - и ниже 500
Потому что юли-мураевы-рабиновичи поднимут визг о "гибели лучших в мире черноземов". По-моему, что-то подобное было еще при Овоще.
У Львівській обл. теж були наміри. Діячі зі "Свободи" заблокували при Янеку. Тіпа екологію порушимо. Я здається в інтервью Коболєва читав, що гідророзрив пласта десь використовують. На Еправді.
Суд запретил Nord Stream и Nord Stream 2 совершать выплаты «Газпрому» Решение принято в рамках обеспечительных мер по требованию «Нафтогаза» по делу о взыскании с «Газпрома» $2,56 млрд. Все платежи перенаправляют на швейцарских приставов