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Газовий ринок в контексті

Газовий ринок в контексті
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 10111213
Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 22:38

  zРадио написав:
  budivelnik написав:
  zРадио написав:Предлагаю следующую тему - как будем балансировать Бюджет государства и Нефтегаза со стоимостью импорта over 350 баксов, к чему есть все предпосылки на 2019-й год
Не має
Жижа вже нижче 71 долара/барель


Жижа одновременно с фондой упала. Возможно, что это всего лишь короткая коррекция. Плюс ситуация с Ираном все равно даст о себе знать.

Правда, сейчас саудиты шелковые - за 2 убитых журналистов все равно ответят. Если технически они смогут восполнить дефицит, созданный санкциями против Ирана, тогда нефть может и оставаться ниже 80. Если нет, то на 90-100 легко улетит

Сланцевикам ціна вища 70 як бальзам. Одразу збільшують видобуток і йдуть інвестиціі у кількість скважин.
athena1
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 22:56

  athena1 написав:Сланцевикам ціна вища 70 як бальзам. Одразу збільшують видобуток і йдуть інвестиціі у кількість скважин.


Кстати, почему американцы замолчали со сланцевыми проектами в Польше и Украине?

Мы все равно по импорту газ ниже 150 баксов уже вряд ли когда-либо будем получать, значит это выгодно даже при относительно высокой себестоимости (на уровне 100+ долларов).

Газоносный пласт хорошо задевает и Харьковскую, и Сумскую области, а не только ОРДЛО.

Перспективы рисовались прекрасные, но вот уже сколько лет молчек. А ведь у нас даже потребительский рынок уже готов - ниже 300 баксов цены не будет, а в перспективе 2 лет - и ниже 500
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 23:14

  zРадио написав: Кстати, почему американцы замолчали со сланцевыми проектами в Польше и Украине?
Мы все равно по импорту газ ниже 150 баксов уже вряд ли когда-либо будем получать, значит это выгодно даже при относительно высокой себестоимости (на уровне 100+ долларов).
Газоносный пласт хорошо задевает и Харьковскую, и Сумскую области, а не только ОРДЛО.
Перспективы рисовались прекрасные, но вот уже сколько лет молчек. А ведь у нас даже потребительский рынок уже готов - ниже 300 баксов цены не будет, а в перспективе 2 лет - и ниже 500

Потому что юли-мураевы-рабиновичи поднимут визг о "гибели лучших в мире черноземов".
По-моему, что-то подобное было еще при Овоще.
Не читаю - Tea, Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
Starikan
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 00:06

  Starikan написав:
  zРадио написав: Кстати, почему американцы замолчали со сланцевыми проектами в Польше и Украине?
Мы все равно по импорту газ ниже 150 баксов уже вряд ли когда-либо будем получать, значит это выгодно даже при относительно высокой себестоимости (на уровне 100+ долларов).
Газоносный пласт хорошо задевает и Харьковскую, и Сумскую области, а не только ОРДЛО.
Перспективы рисовались прекрасные, но вот уже сколько лет молчек. А ведь у нас даже потребительский рынок уже готов - ниже 300 баксов цены не будет, а в перспективе 2 лет - и ниже 500

Потому что юли-мураевы-рабиновичи поднимут визг о "гибели лучших в мире черноземов".
По-моему, что-то подобное было еще при Овоще.


Не думаю - сейчас и более резонансных вопросов касаются.

В смысле - оппозиция то верещать будет, факт. Но вряд ли, что именно по этой причине нет прогресса
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 09:27

Сланцевикам ціна вища 70 як бальзам. Одразу збільшують видобуток і йдуть інвестиціі у кількість скважин


Это в США, где работают сотни компаний и сумасшедшая конкуренция, а, например, Аргентина на сланцы смогла заманить всего несколько компаний-инвесторов и то только спец.ценой в $7,5 за млн БТЕ - это около $270 за 1000 м3, по которой гос-во обещает выкупать добытый газ.
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 13:53

  Starikan написав:
  zРадио написав: Кстати, почему американцы замолчали со сланцевыми проектами в Польше и Украине?
Мы все равно по импорту газ ниже 150 баксов уже вряд ли когда-либо будем получать, значит это выгодно даже при относительно высокой себестоимости (на уровне 100+ долларов).
Газоносный пласт хорошо задевает и Харьковскую, и Сумскую области, а не только ОРДЛО.
Перспективы рисовались прекрасные, но вот уже сколько лет молчек. А ведь у нас даже потребительский рынок уже готов - ниже 300 баксов цены не будет, а в перспективе 2 лет - и ниже 500

Потому что юли-мураевы-рабиновичи поднимут визг о "гибели лучших в мире черноземов".
По-моему, что-то подобное было еще при Овоще.

У Львівській обл. теж були наміри. Діячі зі "Свободи" заблокували при Янеку.
Тіпа екологію порушимо.
Я здається в інтервью Коболєва читав, що гідророзрив пласта десь використовують. На Еправді.
athena1
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 17:09

Ще одне підтвердження моєї правоти по розмірам відчислень Нафтогазом в Держбюджет
https://www.facebook.com/andriy.kobolyev?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARB5OrymmhrSgXGYhEYjS41nvNfX2jORTiTUWPcw7mDGxgc6KtB3Sm5TqfmVvPv8fz483oRRpFhmoq47&hc_ref=ARQmHymZmqWwvIi4iwTnIIc09jpUIQKzx0f0fs-6aUxfRMzCZn_xYUd6j9Sarkad9KI&fref=nf
За 10 місяців Нафтогаз сплатив до держбюджету близько 103 млрд грн (17% від всіх бюджетних надходжень).
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 21:45

Очень интересно :D

Суд запретил Nord Stream и Nord Stream 2 совершать выплаты «Газпрому»
Решение принято в рамках обеспечительных мер по требованию «Нафтогаза» по делу о взыскании с «Газпрома» $2,56 млрд. Все платежи перенаправляют на швейцарских приставов

https://www.rbc.ru/business/09/11/2018/5be5d6439a7947e03e264470?from=main
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Повідомлення Додано: Суб 10 лис, 2018 10:50

  athena1 написав:
  Starikan написав: Потому что юли-мураевы-рабиновичи поднимут визг о "гибели лучших в мире черноземов".
По-моему, что-то подобное было еще при Овоще.
У Львівській обл. теж були наміри. Діячі зі "Свободи" заблокували при Янеку.
Тіпа екологію порушимо.
Я здається в інтервью Коболєва читав, що гідророзрив пласта десь використовують. На Еправді.


Вообще это распространенная практика
В настоящее время в компании Роснефть делается более 2 тысяч операций по ГРП в год, абсолютное большинство новых скважин вводится в действие с гидравлическим разрывом пласта
но "зеленые" против.
Не читаю - Tea, Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
Starikan
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