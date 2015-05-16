Газовий ринок в контексті

Додано: Чет 08 лис, 2018 22:56

athena1 написав: Сланцевикам ціна вища 70 як бальзам. Одразу збільшують видобуток і йдуть інвестиціі у кількість скважин. Сланцевикам ціна вища 70 як бальзам. Одразу збільшують видобуток і йдуть інвестиціі у кількість скважин.

Кстати, почему американцы замолчали со сланцевыми проектами в Польше и Украине?Мы все равно по импорту газ ниже 150 баксов уже вряд ли когда-либо будем получать, значит это выгодно даже при относительно высокой себестоимости (на уровне 100+ долларов).Газоносный пласт хорошо задевает и Харьковскую, и Сумскую области, а не только ОРДЛО.Перспективы рисовались прекрасные, но вот уже сколько лет молчек. А ведь у нас даже потребительский рынок уже готов - ниже 300 баксов цены не будет, а в перспективе 2 лет - и ниже 500