Газовий ринок в контексті

Я не розумію як питання судових тяжб між окремими юридичними підрозділами ( в яких один власник Держава) - перекреслюють те , що Держава як власник може самостійно забрати в своєї власності все що буде вважати за потрібнеL написав:Почитав дискусію і в мене склалося враження, що Ви скоріше за все якщо не психіатр, то мінімум педагог з великим стажем - так довго спокійно доводити свою думку у відповідь на неадекватні випади, після яких навіть читати такого візаві, не те що сперечатися з ним немає бажання (особливо "сподобався" аргумент, коли нема чим крити, що опонент - "тільки проплачений агент або повний дебілоїд").zРадио написав:Просто с вами многие уже даже не решаются спорить, зная о крепости ваших позиций и своеобразном tone of voice
Тому питати, як кишеня (Нафтогаз), а тепер ще й Укргазвидобування (це напевне "зіппер"?) може судитися з власником костюму змісту не бачу- відразу у відповідь будуть штампи, звинувачення, підміна понять і всі довкола будуть ..., а хтось -д'Артаньян.
Ба більше- як це перекреслює слова Коболєва , що Нафтогаз перерахував у Держбюджет( і бюджети інших рівнів) за 10 місяців 103 млрд грн.
Тому
Мій опопнент не лікар - мій опопонент ворог , який шляхом замилювання очей ,використовуючи професійний сленг спробує створити в аудиторії хибне враження про реальність подій.
Я погоджуюсь що по рахунку ікс дебет/кредиту пройшло нехай 30 млрд грн , а ще 40 млрд грн лежить на рахунку ігрек - але це ж не заперечує 103 млрд відчислень
А раз не заперечує - то яка справа на для нас пересічних як називається обгрунтування операції чи номери рахунків з яких кошти йшли ?