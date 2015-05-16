Газовий ринок в контексті

Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
budivelnik написав:Я Держава Нафтогаз моя права кишеня, Держбюдет- ліва Я вирішив 70% покласти в праву , а потім прийняв рішення 30% перекласти в ліву В правій лежить 40% , в ліву я поклав 30% Яка різниця кібернетикам в яких кишенях в мене лежать мої 70% в правій, в лівій, в обох , і в яких пропорціях?
Просто с вами многие уже даже не решаются спорить, зная о крепости ваших позиций и своеобразном tone of voice
Почитав дискусію і в мене склалося враження, що Ви скоріше за все якщо не психіатр, то мінімум педагог з великим стажем - так довго спокійно доводити свою думку у відповідь на неадекватні випади, після яких навіть читати такого візаві, не те що сперечатися з ним немає бажання (особливо "сподобався" аргумент, коли нема чим крити, що опонент - "тільки проплачений агент або повний дебілоїд"). Тому питати, як кишеня (Нафтогаз), а тепер ще й Укргазвидобування (це напевне "зіппер"?) може судитися з власником костюму змісту не бачу- відразу у відповідь будуть штампи, звинувачення, підміна понять і всі довкола будуть ..., а хтось -д'Артаньян.
Я не розумію як питання судових тяжб між окремими юридичними підрозділами ( в яких один власник Держава) - перекреслюють те , що Держава як власник може самостійно забрати в своєї власності все що буде вважати за потрібне Ба більше- як це перекреслює слова Коболєва , що Нафтогаз перерахував у Держбюджет( і бюджети інших рівнів) за 10 місяців 103 млрд грн.
Тому Мій опопнент не лікар - мій опопонент ворог , який шляхом замилювання очей ,використовуючи професійний сленг спробує створити в аудиторії хибне враження про реальність подій. Я погоджуюсь що по рахунку ікс дебет/кредиту пройшло нехай 30 млрд грн , а ще 40 млрд грн лежить на рахунку ігрек - але це ж не заперечує 103 млрд відчислень А раз не заперечує - то яка справа на для нас пересічних як називається обгрунтування операції чи номери рахунків з яких кошти йшли ?
http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
budivelnik написав:Я не розумію як питання судових тяжб між окремими юридичними підрозділами ( в яких один власник Держава) - перекреслюють те , що Держава як власник може самостійно забрати в своєї власності все що буде вважати за потрібне Ба більше- як це перекреслює слова Коболєва , що Нафтогаз перерахував у Держбюджет( і бюджети інших рівнів) за 10 місяців 103 млрд грн.
Тому Мій опопнент не лікар - мій опопонент ворог , який шляхом замилювання очей ,використовуючи професійний сленг спробує створити в аудиторії хибне враження про реальність подій. Я погоджуюсь що по рахунку ікс дебет/кредиту пройшло нехай 30 млрд грн , а ще 40 млрд грн лежить на рахунку ігрек - але це ж не заперечує 103 млрд відчислень А раз не заперечує - то яка справа на для нас пересічних як називається обгрунтування операції чи номери рахунків з яких кошти йшли ?
Уточните, врагом кого и чего я являюсь, имея свое аргументированное и подкрепленное цифрами мнение по вопросу хозяйственной деятельности госкомпании-монополиста, чьими услугами мне приходится безальтернативно пользоваться?
Если врагом форумного сумасброда, считающего, что есть только 2 вида мнений - его, и ошибочное, то и ладно. А если же вы разжигаете вражду, намекая на тех "врагов народа", которые смеют критиковать власть, то тут пусть модератор уже дает оценку вашим словам!
L написав:Почитав дискусію і в мене склалося враження, що Ви скоріше за все якщо не психіатр, то мінімум педагог з великим стажем - так довго спокійно доводити свою думку у відповідь на неадекватні випади, після яких навіть читати такого візаві, не те що сперечатися з ним немає бажання (особливо "сподобався" аргумент, коли нема чим крити, що опонент - "тільки проплачений агент або повний дебілоїд"). Тому питати, як кишеня (Нафтогаз), а тепер ще й Укргазвидобування (це напевне "зіппер"?) може судитися з власником костюму змісту не бачу- відразу у відповідь будуть штампи, звинувачення, підміна понять і всі довкола будуть ..., а хтось -д'Артаньян.
Благодарю за поддержку! Нет, я не педагог и не психиатр. Моя выдержка - это, вероятно, результат 15 лет работы в больших корпоративных структурах, где нужно коммуницировать и вниз, и вверх, и горизонтально, с сотнями разных людей десятков национальностей, где нет понятия истины, а есть компромисс и коллегиальные решения
Natural Gas 3.962 MMBtu https://www.investing.com/commodities/natural-gas Однако, это 145 долларов за 1000 м3 в Henry Hub. Такая цена последний раз (судя по графику) фиксировалась в ноябре 14-го. Учитывая, что для производства СПГ газ закупают по цене 130% от этой (т.е. 190 долларов), во сколько же обойдется тонна СПГ в портах Европы этой зимой?