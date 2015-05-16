Газовий ринок в контексті

Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
budivelnik написав:Я Держава Нафтогаз моя права кишеня, Держбюдет- ліва Я вирішив 70% покласти в праву , а потім прийняв рішення 30% перекласти в ліву В правій лежить 40% , в ліву я поклав 30% Яка різниця кібернетикам в яких кишенях в мене лежать мої 70% в правій, в лівій, в обох , і в яких пропорціях?
Просто с вами многие уже даже не решаются спорить, зная о крепости ваших позиций и своеобразном tone of voice
Почитав дискусію і в мене склалося враження, що Ви скоріше за все якщо не психіатр, то мінімум педагог з великим стажем - так довго спокійно доводити свою думку у відповідь на неадекватні випади, після яких навіть читати такого візаві, не те що сперечатися з ним немає бажання (особливо "сподобався" аргумент, коли нема чим крити, що опонент - "тільки проплачений агент або повний дебілоїд"). Тому питати, як кишеня (Нафтогаз), а тепер ще й Укргазвидобування (це напевне "зіппер"?) може судитися з власником костюму змісту не бачу- відразу у відповідь будуть штампи, звинувачення, підміна понять і всі довкола будуть ..., а хтось -д'Артаньян.
Я не розумію як питання судових тяжб між окремими юридичними підрозділами ( в яких один власник Держава) - перекреслюють те , що Держава як власник може самостійно забрати в своєї власності все що буде вважати за потрібне Ба більше- як це перекреслює слова Коболєва , що Нафтогаз перерахував у Держбюджет( і бюджети інших рівнів) за 10 місяців 103 млрд грн.
Тому Мій опопнент не лікар - мій опопонент ворог , який шляхом замилювання очей ,використовуючи професійний сленг спробує створити в аудиторії хибне враження про реальність подій. Я погоджуюсь що по рахунку ікс дебет/кредиту пройшло нехай 30 млрд грн , а ще 40 млрд грн лежить на рахунку ігрек - але це ж не заперечує 103 млрд відчислень А раз не заперечує - то яка справа на для нас пересічних як називається обгрунтування операції чи номери рахунків з яких кошти йшли ?
http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
budivelnik написав:Я не розумію як питання судових тяжб між окремими юридичними підрозділами ( в яких один власник Держава) - перекреслюють те , що Держава як власник може самостійно забрати в своєї власності все що буде вважати за потрібне Ба більше- як це перекреслює слова Коболєва , що Нафтогаз перерахував у Держбюджет( і бюджети інших рівнів) за 10 місяців 103 млрд грн.
Тому Мій опопнент не лікар - мій опопонент ворог , який шляхом замилювання очей ,використовуючи професійний сленг спробує створити в аудиторії хибне враження про реальність подій. Я погоджуюсь що по рахунку ікс дебет/кредиту пройшло нехай 30 млрд грн , а ще 40 млрд грн лежить на рахунку ігрек - але це ж не заперечує 103 млрд відчислень А раз не заперечує - то яка справа на для нас пересічних як називається обгрунтування операції чи номери рахунків з яких кошти йшли ?
Уточните, врагом кого и чего я являюсь, имея свое аргументированное и подкрепленное цифрами мнение по вопросу хозяйственной деятельности госкомпании-монополиста, чьими услугами мне приходится безальтернативно пользоваться?
Если врагом форумного сумасброда, считающего, что есть только 2 вида мнений - его, и ошибочное, то и ладно. А если же вы разжигаете вражду, намекая на тех "врагов народа", которые смеют критиковать власть, то тут пусть модератор уже дает оценку вашим словам!
L написав:Почитав дискусію і в мене склалося враження, що Ви скоріше за все якщо не психіатр, то мінімум педагог з великим стажем - так довго спокійно доводити свою думку у відповідь на неадекватні випади, після яких навіть читати такого візаві, не те що сперечатися з ним немає бажання (особливо "сподобався" аргумент, коли нема чим крити, що опонент - "тільки проплачений агент або повний дебілоїд"). Тому питати, як кишеня (Нафтогаз), а тепер ще й Укргазвидобування (це напевне "зіппер"?) може судитися з власником костюму змісту не бачу- відразу у відповідь будуть штампи, звинувачення, підміна понять і всі довкола будуть ..., а хтось -д'Артаньян.
Благодарю за поддержку! Нет, я не педагог и не психиатр. Моя выдержка - это, вероятно, результат 15 лет работы в больших корпоративных структурах, где нужно коммуницировать и вниз, и вверх, и горизонтально, с сотнями разных людей десятков национальностей, где нет понятия истины, а есть компромисс и коллегиальные решения
Natural Gas 3.962 MMBtu https://www.investing.com/commodities/natural-gas Однако, это 145 долларов за 1000 м3 в Henry Hub. Такая цена последний раз (судя по графику) фиксировалась в ноябре 14-го. Учитывая, что для производства СПГ газ закупают по цене 130% от этой (т.е. 190 долларов), во сколько же обойдется тонна СПГ в портах Европы этой зимой?
budivelnik написав:Я не розумію як питання судових тяжб між окремими юридичними підрозділами ( в яких один власник Держава) - перекреслюють те , що Держава як власник може самостійно забрати в своєї власності все що буде вважати за потрібне Ба більше- як це перекреслює слова Коболєва , що Нафтогаз перерахував у Держбюджет( і бюджети інших рівнів) за 10 місяців 103 млрд грн. Тому Мій опопнент не лікар - мій опопонент ворог , який шляхом замилювання очей ,використовуючи професійний сленг спробує створити в аудиторії хибне враження про реальність подій. Я погоджуюсь що по рахунку ікс дебет/кредиту пройшло нехай 30 млрд грн , а ще 40 млрд грн лежить на рахунку ігрек - але це ж не заперечує 103 млрд відчислень А раз не заперечує - то яка справа на для нас пересічних як називається обгрунтування операції чи номери рахунків з яких кошти йшли ?
Уточните, врагом кого и чего я являюсь, имея свое аргументированное и подкрепленное цифрами мнение по вопросу хозяйственной деятельности госкомпании-монополиста, чьими услугами мне приходится безальтернативно пользоваться?
1 Ваша думка підкріплена цифрами про 30 млрд грн- кардинально розходиться з словами керівника Нафтогазу в 103 млрд грн Різниця в 3,3 рази робить вас -посміховиськом. або брехуном 2 Те що Ви спробуєте захиститись заявивши що 30 млрд грн це якийсь з десятків/сотень платежів - тільки проявляє вас- як маніпулятора,який сідомо висмикує тільки цікаві для нього цифри
zРадио написав:Если врагом форумного сумасброда, считающего, что есть только 2 вида мнений - его, и ошибочное, то и ладно. А если же вы разжигаете вражду, намекая на тех "врагов народа", которые смеют критиковать власть, то тут пусть модератор уже дает оценку вашим словам!
Тут все просто 1 Є три категорії а - тупі лузери б - вороги в - розумні зрадофіли 2 До тупих лузерів- ви не належите Розумні зрадофіли - в моєму розумінні це ще гірше ніж вороги , бо прикриваючись тим що вони громадяни України - пробують розвалити Державу з корисливих для себе інтересів, без врахування як інтересів Держави так і мешканців Держави Вороги - це або куплені іншою державою , або мешканці своєї держави . які діють в інтересах своєї держави
Я називаю вас ворогом , бо не хочу відносити вас до категорії - розумні зрадофіли Таким чином ви можете або погодитись з моєю оцінкою , або запропонувати свою оцінку вашої діяльності ПС До речі адміністрація форуму не може заборонити мені висловлювати свої припущення, якщо ці припущення виражені літературною мовою ППС Якщо Нафтогаз перечислив 70% від валового обороту в Бюджет (103 млрд грн) значить вам прийдеться вибачитись за гнівні тиради про монополіста ,який набиває власні кишені Друге питання що в бюджеті ці перечислені кошти хтось міг спрямувати кудись не туди , але точно так само в не туди можна спрямувати і ваші податки які йдуть в бюджет - при цьому ви ж не будете називати себе хапугою який розмір податків заклав у вартість власного продукту.
http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
Волгарь написав:Natural Gas 3.962 MMBtu https://www.investing.com/commodities/natural-gas Однако, это 145 долларов за 1000 м3 в Henry Hub. Такая цена последний раз (судя по графику) фиксировалась в ноябре 14-го. Учитывая, что для производства СПГ газ закупают по цене 130% от этой (т.е. 190 долларов), во сколько же обойдется тонна СПГ в портах Европы этой зимой?
Москалик в своєму репертуарі- бреше в наглу , беручи зручне для себе пікове значення на сьогодні . забуваючи написати , що за останні 4 років пікові значення займали 1-3% часу , в той час коли - середня ціна газу( на приведеному ним ресурсі) становила 3 MMBtu це 110 доларів за 1000 м3 , таким чином +30%= 145 доларів за СПГ , вартість транспортування максимум 15-17 %=170 Хтось з тут присутніх вірить що американці будуть закупати по пікових цінах ? Чи все таки по середніх.
http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
Волгарь написав:Natural Gas 3.962 MMBtu https://www.investing.com/commodities/natural-gas Однако, это 145 долларов за 1000 м3 в Henry Hub. Такая цена последний раз (судя по графику) фиксировалась в ноябре 14-го. Учитывая, что для производства СПГ газ закупают по цене 130% от этой (т.е. 190 долларов), во сколько же обойдется тонна СПГ в портах Европы этой зимой?
Москалик в своєму репертуарі- бреше в наглу , беручи зручне для себе пікове значення на сьогодні . забуваючи написати , що за останні 4 років пікові значення займали 1-3% часу , в той час коли - середня ціна газу( на приведеному ним ресурсі) становила 3 MMBtu це 110 доларів за 1000 м3 , таким чином +30%= 145 доларів за СПГ , вартість транспортування максимум 15-17 %=170 Хтось з тут присутніх вірить що американці будуть закупати по пікових цінах ? Чи все таки по середніх.
Я много раз давал Вам совет - не пишите о вещах, о которых Вы понятия имеете. Для Вас Британская тепловая единица - что для меня сольфеджио. Тем временем Фьючерс на природный газ - 4,608 https://ru.investing.com/commodities/natural-gas Самый высокий показатель с апреля 14-го при котором 1000 м3 В ХРАНИЛИЩЕ стоят 166 долларов. А теперь гляньте сюда Price of Liquefied U.S. Natural Gas Exports (Dollars per Thousand Cubic Feet) https://www.eia.gov/dnav/ng/hist/n9133us3M.htm Aug 2018 - 5,33 Т.е. 192 доллара до момента погрузки в газовоз (без учета доставки и регазификации в порту назначения). А теперь опять сюда https://ru.investing.com/commodities/natural-gas Августовская цена - 2,90, т.е. 105 долларов за 1000 м3 Просто посмотрите, сколько стоил сжиженный газ в Испании (самое короткое плечо в Европу с Восточного побережья) в августе 18-го. Global LNG Prices https://bluegoldresearch.com/global-lng-prices 8,6 долларов за миллион Британских тепловых единиц или 310 долларов за 1000 м3 при цене фьючерса в США в 105 долларов.
Немає нічого на зле- щоб не вийшло на добре... Після того , як очевидно по скарзі москалика який знає сольфеджіо - потрели мою відповідь - відбулась одна маленька , але знакова подія Ціна природного газу в США опустилась на 19%.... тому тепер в москалика не має можливості. ні пояснити чому він розглядає 5 - коли 95% часу на наведенному ним графіку-* нижче трьох , ні спробувати пробелькотіти про фючерси - бо вони вже також мінус19%....
http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників