Газовий ринок в контексті

#<1 ... 11121314 Додано: Пон 12 лис, 2018 19:01 L написав: zРадио написав: budivelnik написав: Я Держава

Нафтогаз моя права кишеня, Держбюдет- ліва

Я вирішив 70% покласти в праву , а потім прийняв рішення 30% перекласти в ліву

В правій лежить 40% , в ліву я поклав 30%

Яка різниця кібернетикам в яких кишенях в мене лежать мої 70% в правій, в лівій, в обох , і в яких пропорціях? Я ДержаваНафтогаз моя права кишеня, Держбюдет- ліваЯ вирішив 70% покласти в праву , а потім прийняв рішення 30% перекласти в лівуВ правій лежить 40% , в ліву я поклав 30%Яка різниця кібернетикам в яких кишенях в мене лежать мої 70% в правій, в лівій, в обох , і в яких пропорціях? Просто с вами многие уже даже не решаются спорить, зная о крепости ваших позиций и своеобразном tone of voice Просто с вами многие уже даже не решаются спорить, зная о крепости ваших позиций и своеобразном tone of voice Почитав дискусію і в мене склалося враження, що Ви скоріше за все якщо не психіатр, то мінімум педагог з великим стажем - так довго спокійно доводити свою думку у відповідь на неадекватні випади, після яких навіть читати такого візаві, не те що сперечатися з ним немає бажання (особливо "сподобався" аргумент, коли нема чим крити, що опонент - "тільки проплачений агент або повний дебілоїд").

Тому питати, як кишеня (Нафтогаз), а тепер ще й Укргазвидобування (це напевне "зіппер"?) може судитися з власником костюму змісту не бачу- відразу у відповідь будуть штампи, звинувачення, підміна понять і всі довкола будуть ..., а хтось -д'Артаньян. Почитав дискусію і в мене склалося враження, що Ви скоріше за все якщо не психіатр, то мінімум педагог з великим стажем - так довго спокійно доводити свою думку у відповідь на неадекватні випади, після яких навіть читати такого візаві, не те що сперечатися з ним немає бажання (особливо "сподобався" аргумент, коли нема чим крити, що опонент - "тільки проплачений агент або повний дебілоїд").Тому питати, як кишеня (Нафтогаз), а тепер ще й Укргазвидобування (це напевне "зіппер"?) може судитися з власником костюму змісту не бачу- відразу у відповідь будуть штампи, звинувачення, підміна понять і всі довкола будуть ..., а хтось -д'Артаньян. Я не розумію як питання судових тяжб між окремими юридичними підрозділами ( в яких один власник Держава) - перекреслюють те , що Держава як власник може самостійно забрати в своєї власності все що буде вважати за потрібне

Ба більше- як це перекреслює слова Коболєва , що Нафтогаз перерахував у Держбюджет( і бюджети інших рівнів) за 10 місяців 103 млрд грн.



Тому

Мій опопнент не лікар - мій опопонент ворог , який шляхом замилювання очей ,використовуючи професійний сленг спробує створити в аудиторії хибне враження про реальність подій.

Я погоджуюсь що по рахунку ікс дебет/кредиту пройшло нехай 30 млрд грн , а ще 40 млрд грн лежить на рахунку ігрек - але це ж не заперечує 103 млрд відчислень

budivelnik

Повідомлень: 19765 З нами з: 15.01.09 Подякував: 124 раз. Подякували: 1921 раз.

Повідомлень: 19765 З нами з: 15.01.09 Подякував: 124 раз. Подякували: 1921 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 12 лис, 2018 22:10 budivelnik написав: Я не розумію як питання судових тяжб між окремими юридичними підрозділами ( в яких один власник Держава) - перекреслюють те , що Держава як власник може самостійно забрати в своєї власності все що буде вважати за потрібне

Ба більше- як це перекреслює слова Коболєва , що Нафтогаз перерахував у Держбюджет( і бюджети інших рівнів) за 10 місяців 103 млрд грн.



Тому

Мій опопнент не лікар - мій опопонент ворог , який шляхом замилювання очей ,використовуючи професійний сленг спробує створити в аудиторії хибне враження про реальність подій.

Я погоджуюсь що по рахунку ікс дебет/кредиту пройшло нехай 30 млрд грн , а ще 40 млрд грн лежить на рахунку ігрек - але це ж не заперечує 103 млрд відчислень

Уточните, врагом кого и чего я являюсь, имея свое аргументированное и подкрепленное цифрами мнение по вопросу хозяйственной деятельности госкомпании-монополиста, чьими услугами мне приходится безальтернативно пользоваться?



zРадио

Повідомлень: 742 З нами з: 02.05.18 Подякував: 58 раз. Подякували: 506 раз.

Повідомлень: 742 З нами з: 02.05.18 Подякував: 58 раз. Подякували: 506 раз. Профіль 2 1 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 12 лис, 2018 22:20 L написав: Почитав дискусію і в мене склалося враження, що Ви скоріше за все якщо не психіатр, то мінімум педагог з великим стажем - так довго спокійно доводити свою думку у відповідь на неадекватні випади, після яких навіть читати такого візаві, не те що сперечатися з ним немає бажання (особливо "сподобався" аргумент, коли нема чим крити, що опонент - "тільки проплачений агент або повний дебілоїд").

Тому питати, як кишеня (Нафтогаз), а тепер ще й Укргазвидобування (це напевне "зіппер"?) може судитися з власником костюму змісту не бачу- відразу у відповідь будуть штампи, звинувачення, підміна понять і всі довкола будуть ..., а хтось -д'Артаньян. Почитав дискусію і в мене склалося враження, що Ви скоріше за все якщо не психіатр, то мінімум педагог з великим стажем - так довго спокійно доводити свою думку у відповідь на неадекватні випади, після яких навіть читати такого візаві, не те що сперечатися з ним немає бажання (особливо "сподобався" аргумент, коли нема чим крити, що опонент - "тільки проплачений агент або повний дебілоїд").Тому питати, як кишеня (Нафтогаз), а тепер ще й Укргазвидобування (це напевне "зіппер"?) може судитися з власником костюму змісту не бачу- відразу у відповідь будуть штампи, звинувачення, підміна понять і всі довкола будуть ..., а хтось -д'Артаньян.



Благодарю за поддержку! Нет, я не педагог и не психиатр. Моя выдержка - это, вероятно, результат 15 лет работы в больших корпоративных структурах, где нужно коммуницировать и вниз, и вверх, и горизонтально, с сотнями разных людей десятков национальностей, где нет понятия истины, а есть компромисс и коллегиальные решения

zРадио

Повідомлень: 742 З нами з: 02.05.18 Подякував: 58 раз. Подякували: 506 раз.

Повідомлень: 742 З нами з: 02.05.18 Подякував: 58 раз. Подякували: 506 раз. Профіль 2 1 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 13 лис, 2018 15:57

https://www.investing.com/commodities/natural-gas

Однако, это 145 долларов за 1000 м3 в Henry Hub. Такая цена последний раз (судя по графику) фиксировалась в ноябре 14-го.

https://www.investing.com/commodities/natural-gas

Однако, это 145 долларов за 1000 м3 в Henry Hub. Такая цена последний раз (судя по графику) фиксировалась в ноябре 14-го.

Учитывая, что для производства СПГ газ закупают по цене 130% от этой (т.е. 190 долларов), во сколько же обойдется тонна СПГ в портах Европы этой зимой?

Волгарь

Повідомлень: 5658 З нами з: 12.10.12 Подякував: 17 раз. Подякували: 574 раз.

Ба більше- як це перекреслює слова Коболєва , що Нафтогаз перерахував у Держбюджет( і бюджети інших рівнів) за 10 місяців 103 млрд грн.

Тому

Мій опопнент не лікар - мій опопонент ворог , який шляхом замилювання очей ,використовуючи професійний сленг спробує створити в аудиторії хибне враження про реальність подій.

Я погоджуюсь що по рахунку ікс дебет/кредиту пройшло нехай 30 млрд грн , а ще 40 млрд грн лежить на рахунку ігрек - але це ж не заперечує 103 млрд відчислень

Уточните, врагом кого и чего я являюсь, имея свое аргументированное и подкрепленное цифрами мнение по вопросу хозяйственной деятельности госкомпании-монополиста, чьими услугами мне приходится безальтернативно пользоваться? Уточните, врагом кого и чего я являюсь, имея свое аргументированное и подкрепленное цифрами мнение по вопросу хозяйственной деятельности госкомпании-монополиста, чьими услугами мне приходится безальтернативно пользоваться? 1 Ваша думка підкріплена цифрами про 30 млрд грн- кардинально розходиться з словами керівника Нафтогазу в 103 млрд грн

Різниця в 3,3 рази робить вас -посміховиськом. або брехуном

2 Те що Ви спробуєте захиститись заявивши що 30 млрд грн це якийсь з десятків/сотень платежів - тільки проявляє вас- як маніпулятора,який сідомо висмикує тільки цікаві для нього цифри

zРадио написав: Если врагом форумного сумасброда, считающего, что есть только 2 вида мнений - его, и ошибочное, то и ладно. А если же вы разжигаете вражду, намекая на тех "врагов народа", которые смеют критиковать власть, то тут пусть модератор уже дает оценку вашим словам! Если врагом форумного сумасброда, считающего, что есть только 2 вида мнений - его, и ошибочное, то и ладно. А если же вы разжигаете вражду, намекая на тех "врагов народа", которые смеют критиковать власть, то тут пусть модератор уже дает оценку вашим словам! Тут все просто

1 Є три категорії

а - тупі лузери

б - вороги

в - розумні зрадофіли

2 До тупих лузерів- ви не належите

Розумні зрадофіли - в моєму розумінні це ще гірше ніж вороги , бо прикриваючись тим що вони громадяни України - пробують розвалити Державу з корисливих для себе інтересів, без врахування як інтересів Держави так і мешканців Держави

Вороги - це або куплені іншою державою , або мешканці своєї держави . які діють в інтересах своєї держави



Я називаю вас ворогом , бо не хочу відносити вас до категорії - розумні зрадофіли

Таким чином ви можете або погодитись з моєю оцінкою , або запропонувати свою оцінку вашої діяльності

ПС

До речі адміністрація форуму не може заборонити мені висловлювати свої припущення, якщо ці припущення виражені літературною мовою

ППС

Якщо Нафтогаз перечислив 70% від валового обороту в Бюджет (103 млрд грн) значить вам прийдеться вибачитись за гнівні тиради про монополіста ,який набиває власні кишені

budivelnik

Повідомлень: 19765 З нами з: 15.01.09 Подякував: 124 раз. Подякували: 1921 раз.

https://www.investing.com/commodities/natural-gas

Однако, это 145 долларов за 1000 м3 в Henry Hub. Такая цена последний раз (судя по графику) фиксировалась в ноябре 14-го.

Учитывая, что для производства СПГ газ закупают по цене 130% от этой (т.е. 190 долларов), во сколько же обойдется тонна СПГ в портах Европы этой зимой? Natural Gas 3.962 MMBtuОднако, это 145 долларов за 1000 м3 в Henry Hub. Такая цена последний раз (судя по графику) фиксировалась в ноябре 14-го.Учитывая, что для производства СПГ газ закупают по цене 130% от этой (т.е. 190 долларов), во сколько же обойдется тонна СПГ в портах Европы этой зимой? Москалик в своєму репертуарі- бреше в наглу , беручи зручне для себе пікове значення на сьогодні . забуваючи написати , що за останні 4 років пікові значення займали 1-3% часу , в той час коли

- середня ціна газу( на приведеному ним ресурсі) становила

3 MMBtu це 110 доларів за 1000 м3 , таким чином +30%= 145 доларів за СПГ , вартість транспортування максимум 15-17 %=170

Повідомлень: 19765 З нами з: 15.01.09 Подякував: 124 раз. Подякували: 1921 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 15 лис, 2018 12:30 budivelnik написав: Волгарь написав: Natural Gas 3.962 MMBtu

https://www.investing.com/commodities/natural-gas

Однако, это 145 долларов за 1000 м3 в Henry Hub. Такая цена последний раз (судя по графику) фиксировалась в ноябре 14-го.

Учитывая, что для производства СПГ газ закупают по цене 130% от этой (т.е. 190 долларов), во сколько же обойдется тонна СПГ в портах Европы этой зимой? Natural Gas 3.962 MMBtuОднако, это 145 долларов за 1000 м3 в Henry Hub. Такая цена последний раз (судя по графику) фиксировалась в ноябре 14-го.Учитывая, что для производства СПГ газ закупают по цене 130% от этой (т.е. 190 долларов), во сколько же обойдется тонна СПГ в портах Европы этой зимой? Москалик в своєму репертуарі- бреше в наглу , беручи зручне для себе пікове значення на сьогодні . забуваючи написати , що за останні 4 років пікові значення займали 1-3% часу , в той час коли

- середня ціна газу( на приведеному ним ресурсі) становила

3 MMBtu це 110 доларів за 1000 м3 , таким чином +30%= 145 доларів за СПГ , вартість транспортування максимум 15-17 %=170

Я много раз давал Вам совет - не пишите о вещах, о которых Вы понятия имеете. Для Вас Британская тепловая единица - что для меня сольфеджио.

Тем временем

Фьючерс на природный газ - 4,608

https://ru.investing.com/commodities/natural-gas

Самый высокий показатель с апреля 14-го при котором 1000 м3 В ХРАНИЛИЩЕ стоят 166 долларов. А теперь гляньте сюда

Price of Liquefied U.S. Natural Gas Exports (Dollars per Thousand Cubic Feet)

https://www.eia.gov/dnav/ng/hist/n9133us3M.htm

Aug 2018 - 5,33

Т.е. 192 доллара до момента погрузки в газовоз (без учета доставки и регазификации в порту назначения).

А теперь опять сюда

https://ru.investing.com/commodities/natural-gas

Августовская цена - 2,90, т.е. 105 долларов за 1000 м3

Просто посмотрите, сколько стоил сжиженный газ в Испании (самое короткое плечо в Европу с Восточного побережья) в августе 18-го.

Global LNG Prices

https://bluegoldresearch.com/global-lng-prices

Я много раз давал Вам совет - не пишите о вещах, о которых Вы понятия имеете. Для Вас Британская тепловая единица - что для меня сольфеджио.

Тем временем

Фьючерс на природный газ - 4,608

https://ru.investing.com/commodities/natural-gas

Самый высокий показатель с апреля 14-го при котором 1000 м3 В ХРАНИЛИЩЕ стоят 166 долларов. А теперь гляньте сюда

Price of Liquefied U.S. Natural Gas Exports (Dollars per Thousand Cubic Feet)

https://www.eia.gov/dnav/ng/hist/n9133us3M.htm

Aug 2018 - 5,33

Т.е. 192 доллара до момента погрузки в газовоз (без учета доставки и регазификации в порту назначения).

А теперь опять сюда

https://ru.investing.com/commodities/natural-gas

Августовская цена - 2,90, т.е. 105 долларов за 1000 м3

Просто посмотрите, сколько стоил сжиженный газ в Испании (самое короткое плечо в Европу с Восточного побережья) в августе 18-го.

Global LNG Prices

https://bluegoldresearch.com/global-lng-prices

8,6 долларов за миллион Британских тепловых единиц или 310 долларов за 1000 м3 при цене фьючерса в США в 105 долларов.

Волгарь

Повідомлень: 5658 З нами з: 12.10.12 Подякував: 17 раз. Подякували: 574 раз.

Після того , як очевидно по скарзі москалика який знає сольфеджіо - потрели мою відповідь - відбулась одна маленька , але знакова подія

Повідомлень: 19765 З нами з: 15.01.09 Подякував: 124 раз. Подякували: 1921 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 19 лис, 2018 15:34 budivelnik написав: Немає нічого на зле- щоб не вийшло на добре...

Після того , як очевидно по скарзі москалика який знає сольфеджіо - потрели мою відповідь - відбулась одна маленька , але знакова подія

Угу

Природный газ 4,49



https://ru.investing.com/equities/sberbank_rts

А пока

«Газпром» завершил строительство морского участка газопровода «Турецкий поток». Президент России Владимир Путин и турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган приняли участие в церемонии окончания этого этапа в режиме видеоконференции. Об этом 19 ноября сообщает ТАСС.

Угу

Природный газ 4,49

https://ru.investing.com/equities/sberbank_rts

А пока

«Газпром» завершил строительство морского участка газопровода «Турецкий поток». Президент России Владимир Путин и турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган приняли участие в церемонии окончания этого этапа в режиме видеоконференции. Об этом 19 ноября сообщает ТАСС.

https://iz.ru/813942/2018-11-19/gazprom ... ogo-potoka

Волгарь

Повідомлень: 5658 З нами з: 12.10.12 Подякував: 17 раз. Подякували: 574 раз.

