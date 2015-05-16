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Газовий ринок в контексті

Газовий ринок в контексті
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 19:09

Re: Газовий ринок в контексті

  budivelnik написав:прикриваючись тим що вони громадяни України - пробують розвалити Державу з корисливих для себе інтересів, без врахування як інтересів Держави так і мешканців Держави


Що за облуда ? Що за логіка крадія ?!

Це ви так вважаєте - що мешканці держави краще знають як розпоряджатися майном громадян України ?! та громадяни - повинні в вас питати як мислити та оцінювати своє майно ? Чому громадяне України в вас корситуються зневагою, та їм не можна довіряти та питати їхню думку , а мешканцям країни можно ? Ви хоч різницю розумієте ? Мешканець - це людина яка не має в Україні прав на національну власність. То вона - не може нічого оцінювати - бо вона не є громадянином та не є власником газу. Газ належить громадянам України , а не мишканцям і не "державі" - бо представники держави - чинуші - виступають представником власника - громадян України - як що ГРОМАДЯН УКРАЇНИ представництво таке - на данний час корисливе та корупційне не задовільняє - то йго ріщення головне. Це навіть не обговорюється з мешканцями та чинушами. Обговорюється та береться до уваги тільки між громадянами - співвласниками.
kalinavalera1
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